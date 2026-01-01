พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Video Generators: เปรียบเทียบแบบครบถ้วน

เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI อย่าง HeyGen และ Elai ได้พลิกโฉมการเข้าถึงและการปรับแต่งวิดีโอสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน ในการเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ครั้งนี้ เราจะเจาะลึกฟีเจอร์หลักและความแตกต่างด้านราคา โดยโฟกัสว่าอวตารและตัวเลือกการปรับแต่งของ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งได้อย่างไร ลองสำรวจ กรณีการใช้งานเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เพื่อค้นหาศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย

เริ่มต้นใช้งานฟรี
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
HeyGen
Elai
คะแนนรีวิวบน G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
ราคา
Free (3 min. of video) ‍$24/month* (5 min. of video) ‍$69/month* (30 min. of video) ‍Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) ‍Custom
อวตารสำเร็จรูป
120+
120+
ภาษา
170+
75+
สำเนียงเสียงพูด
300+
300+
การสร้างสคริปต์ด้วย AI
เทมเพลตสคริปต์สำเร็จรูป
200+
160+
สื่อเพลง
90+
70+
ฝ่ายบริการลูกค้า
24/7
*เมื่อชำระแบบรายปี

เปรียบเทียบฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์

HeyGen และ Elai คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและยกระดับการสร้างวิดีโอ แพลตฟอร์มทั้งสองมีอวตาร AI สมจริงและระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และบริการซัพพอร์ตแตกต่างกันมาก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพระดับสูง ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง และคลังอวตาร สไตล์เพลง และภาษาที่หลากหลายกว่า HeyGen โดดเด่นอย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI นี้ ในขณะที่ Elai เหมาะกับงานพื้นฐาน แต่ฟีเจอร์ที่จำกัดยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร มาดูให้ลึกขึ้นว่า deepfake videos and their impact สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับแต่ละบุคคลในระดับสูงได้อย่างไร


HeyGen
Elai
อวตารสำเร็จรูป
250+
129+
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI ชุดแต่งกายแบบกำหนดเอง
ลิปซิงก์
4.7/5
2.5/5
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา

การตั้งราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด HeyGen เปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นสร้างวิดีโอได้ฟรีพร้อมคอนเทนต์ใช้งานได้ 3 นาที ในขณะที่ Elai ให้เพียง 1 นาทีเท่านั้น แผนราคาแบบปรับตามความต้องการใน HeyGen มีให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับงบประมาณที่แตกต่างกัน


Free
Creator
Team
Enterprise
ราคา HeyGen (เมื่อชำระแบบรายปี)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom

รีวิวจากลูกค้า HeyGen เทียบกับ Elai

HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews

ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน Elai?

แม้จะมีฟีเจอร์พื้นฐานหลายอย่างที่คล้ายกัน แต่คุณภาพของอวตารและความสามารถในการปรับแต่งของ HeyGen โดดเด่นไร้คู่แข่ง เมื่อต้องการสร้างวิดีโอที่ปรับให้ตรงกับแต่ละบุคคลอย่างเหนือระดับ HeyGen เหนือกว่าด้วยสไตล์อวตารที่หลากหลายกว่า เทมเพลตวิดีโอที่หลากหลาย และรองรับหลายภาษา


อวตาร

HeyGen มีอวตารสต็อกมากกว่า 250 แบบ พร้อมด้วยชุด AI แบบกำหนดเอง อวตารสตูดิโอ และฟีเจอร์ FaceSwap สุดพิเศษ เทคโนโลยีลิปซิงก์ของ HeyGen เหนือกว่า Elai ซึ่งมีอวตารสต็อกเพียง 120 แบบและไม่มีฟีเจอร์ FaceSwap


เทมเพลต

HeyGen มาพร้อมเทมเพลตวิดีโอระดับมืออาชีพมากกว่า 400 แบบ และมีการอัปเดตคลังเทมเพลตอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ Elai มีเทมเพลตเพียงกว่า 160 แบบ ทำให้ผู้ใช้ HeyGen ได้เปรียบถึง 88% ในการสร้างและปรับแต่งวิดีโอที่สวยโดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว


ฟีเจอร์ด้านเสียง

HeyGen ช่วยให้ผู้ใช้ปรับความเร็วและโทนเสียงของเสียง AI อัปโหลดไฟล์บันทึกเสียงของตัวเองหรืออัดเสียงออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่ Elai ยังไม่รองรับ การมีที่นั่งผู้ใช้หลายคนและการให้สิทธิ์เข้าใช้งานแบบ guest ของ HeyGen ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทำให้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอราบรื่นยิ่งขึ้น


ตัวเลือกอื่นแทน HeyGen

HeyGen เทียบกับทางเลือกอื่น

เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen

เมื่อเปรียบเทียบ HeyGen กับเครื่องมืออย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain จะเห็นได้ชัดว่า HeyGen โดดเด่นกว่าเพราะคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ครบครัน

โลโก้ Synthesia

This AI video generator facilitates video production from typed text.

โลโก้ D-ID

Transforms any image or video into an extraordinary experience.

โลโก้ DeepBrain AI

As a generative AI platform, it turns text into engaging videos.

โลโก้ OpenAI

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

โลโก้ Colossyan

Enables users to create videos directly from text.

การสร้างวิดีโอเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ

สร้างคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

โลโก้ HeyGen
สร้าง

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ

เปลี่ยนสคริปต์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์คุณภาพตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากทุกคนในทีมของคุณ

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
แปล logo
แปล

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด

แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยคุณภาพระดับเจ้าของภาษา การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด
ไอคอนปุ่มเล่นแสดงการเล่นวิดีโอ
ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นส่วนตัวและทรงพลังเหมือนสื่อสารโดยมนุษย์

ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นส่วนตัวและทรงพลังเหมือนสื่อสารโดยมนุษย์
โลโก้ HeyGen
การเชื่อมต่อระบบ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น

เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแต็กของคุณ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ logo
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรพร้อมใช้งาน

รักษาเอกลักษณ์แบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II การปฏิบัติตาม GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรพร้อมใช้งาน
รีวิวจากลูกค้า

อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา

HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก

ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาว พร้อมรางวัล Distinctions มากมายบน G2

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อวตารมากกว่า 1000 แบบ

"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งได้ทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉัน"

K
Kwan S.

"HeyGen ใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"

J
Javier M.

"ตอนนี้ทำได้ในเวลาที่น้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"

E
Eriks D.

"สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen ช่วยเร่งการผลิตวิดีโอได้อย่างที่ไม่มีเครื่องมือไหนทำได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"

C
Carlos M.

"ฉันไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง ใช้แล้วชอบมาก"

D
Diana P.

"ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen และ Elai ใช้งานง่ายทั้งคู่หรือไม่?

นักออกแบบของ HeyGen และ Elai สร้างเทมเพลตเหล่านี้ให้ใช้งานง่าย ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงและนำไปใช้เพื่อยกระดับการสร้างวิดีโอได้อย่างสะดวก


HeyGen หรือ Elai ใช้งานฟรีได้ไหม?

HeyGen มีแพ็กเกจฟรีให้สร้างวิดีโอได้สูงสุด 3 นาที เหมาะสำหรับเริ่มต้นใช้งาน


สร้างวิดีโอ AI ด้วย HeyGen ได้อย่างไร?

ในการสร้างวิดีโอด้วย HeyGen คุณสามารถเลือกอวตารและเทมเพลตที่ต้องการได้ และยังปรับแต่งฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณได้อีกด้วย ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นไม่สะดุด


ลูกค้าพูดถึง HeyGen ว่าอย่างไรบ้าง?

คำรับรองจากผู้ใช้สะท้อนถึงความพึงพอใจกับความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูงและคุณภาพของอวตารของ HeyGen ชูจุดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน


Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background