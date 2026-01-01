AI Video Generators: เปรียบเทียบแบบครบถ้วน
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI อย่าง HeyGen และ Elai ได้พลิกโฉมการเข้าถึงและการปรับแต่งวิดีโอสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน ในการเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ครั้งนี้ เราจะเจาะลึกฟีเจอร์หลักและความแตกต่างด้านราคา โดยโฟกัสว่าอวตารและตัวเลือกการปรับแต่งของ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งได้อย่างไร ลองสำรวจ กรณีการใช้งานเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เพื่อค้นหาศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย
HeyGen
Elai
คะแนนรีวิวบน G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
ราคา
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
อวตารสำเร็จรูป
120+
120+
ภาษา
170+
75+
สำเนียงเสียงพูด
300+
300+
การสร้างสคริปต์ด้วย AI
เทมเพลตสคริปต์สำเร็จรูป
200+
160+
สื่อเพลง
90+
70+
ฝ่ายบริการลูกค้า
24/7
*เมื่อชำระแบบรายปี
เปรียบเทียบฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์
HeyGen และ Elai คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและยกระดับการสร้างวิดีโอ แพลตฟอร์มทั้งสองมีอวตาร AI สมจริงและระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์และบริการซัพพอร์ตแตกต่างกันมาก สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพระดับสูง ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง และคลังอวตาร สไตล์เพลง และภาษาที่หลากหลายกว่า HeyGen โดดเด่นอย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI นี้ ในขณะที่ Elai เหมาะกับงานพื้นฐาน แต่ฟีเจอร์ที่จำกัดยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร มาดูให้ลึกขึ้นว่า deepfake videos and their impact สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับแต่ละบุคคลในระดับสูงได้อย่างไร
HeyGen
Elai
อวตารสำเร็จรูป
250+
129+
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI ชุดแต่งกายแบบกำหนดเอง
ลิปซิงก์
4.7/5
2.5/5
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า
เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา
การตั้งราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด HeyGen เปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นสร้างวิดีโอได้ฟรีพร้อมคอนเทนต์ใช้งานได้ 3 นาที ในขณะที่ Elai ให้เพียง 1 นาทีเท่านั้น แผนราคาแบบปรับตามความต้องการใน HeyGen มีให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับงบประมาณที่แตกต่างกัน
Free
Creator
Team
Enterprise
ราคา HeyGen (เมื่อชำระแบบรายปี)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
รีวิวจากลูกค้า HeyGen เทียบกับ Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน Elai?
แม้จะมีฟีเจอร์พื้นฐานหลายอย่างที่คล้ายกัน แต่คุณภาพของอวตารและความสามารถในการปรับแต่งของ HeyGen โดดเด่นไร้คู่แข่ง เมื่อต้องการสร้างวิดีโอที่ปรับให้ตรงกับแต่ละบุคคลอย่างเหนือระดับ HeyGen เหนือกว่าด้วยสไตล์อวตารที่หลากหลายกว่า เทมเพลตวิดีโอที่หลากหลาย และรองรับหลายภาษา
อวตาร
HeyGen มีอวตารสต็อกมากกว่า 250 แบบ พร้อมด้วยชุด AI แบบกำหนดเอง อวตารสตูดิโอ และฟีเจอร์ FaceSwap สุดพิเศษ เทคโนโลยีลิปซิงก์ของ HeyGen เหนือกว่า Elai ซึ่งมีอวตารสต็อกเพียง 120 แบบและไม่มีฟีเจอร์ FaceSwap
เทมเพลต
HeyGen มาพร้อมเทมเพลตวิดีโอระดับมืออาชีพมากกว่า 400 แบบ และมีการอัปเดตคลังเทมเพลตอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ Elai มีเทมเพลตเพียงกว่า 160 แบบ ทำให้ผู้ใช้ HeyGen ได้เปรียบถึง 88% ในการสร้างและปรับแต่งวิดีโอที่สวยโดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว
ฟีเจอร์ด้านเสียง
HeyGen ช่วยให้ผู้ใช้ปรับความเร็วและโทนเสียงของเสียง AI อัปโหลดไฟล์บันทึกเสียงของตัวเองหรืออัดเสียงออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่ Elai ยังไม่รองรับ การมีที่นั่งผู้ใช้หลายคนและการให้สิทธิ์เข้าใช้งานแบบ guest ของ HeyGen ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทำให้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอราบรื่นยิ่งขึ้น
HeyGen เทียบกับทางเลือกอื่น
เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen
เมื่อเปรียบเทียบ HeyGen กับเครื่องมืออย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain จะเห็นได้ชัดว่า HeyGen โดดเด่นกว่าเพราะคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ครบครัน
คำถามที่พบบ่อย
HeyGen และ Elai ใช้งานง่ายทั้งคู่หรือไม่?
นักออกแบบของ HeyGen และ Elai สร้างเทมเพลตเหล่านี้ให้ใช้งานง่าย ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงและนำไปใช้เพื่อยกระดับการสร้างวิดีโอได้อย่างสะดวก
HeyGen หรือ Elai ใช้งานฟรีได้ไหม?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีให้สร้างวิดีโอได้สูงสุด 3 นาที เหมาะสำหรับเริ่มต้นใช้งาน
สร้างวิดีโอ AI ด้วย HeyGen ได้อย่างไร?
ในการสร้างวิดีโอด้วย HeyGen คุณสามารถเลือกอวตารและเทมเพลตที่ต้องการได้ และยังปรับแต่งฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณได้อีกด้วย ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นไม่สะดุด
ลูกค้าพูดถึง HeyGen ว่าอย่างไรบ้าง?
คำรับรองจากผู้ใช้สะท้อนถึงความพึงพอใจกับความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูงและคุณภาพของอวตารของ HeyGen ชูจุดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน