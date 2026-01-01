HeyGen เทียบกับ D-ID:
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนดีที่สุด?
ค้นพบว่า HeyGen ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สร้างวิดีโอ AI คุณภาพระดับสตูดิโอที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารของผู้บริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และโครงการ Learning and Development ขนาดใหญ่ได้อย่างไร ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้าน IT ขององค์กรโดยเฉพาะด้วยการสอดคล้องตามมาตรฐาน SOC 2 Type II การใช้ SSO และการเชื่อมต่อกับ LMS HeyGen ช่วยให้องค์กรทั่วโลกสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงได้ภายในไม่กี่นาทีแทนการใช้เวลาหลายสัปดาห์ พร้อมคงการกำกับดูแลและการควบคุมได้อย่างเต็มที่
มาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กร
ผสานการทำงานกับ LMS โดยตรงเพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รองรับหลายภาษาขยายการใช้งานให้ทีมงานทั่วโลก
HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากทีมมากกว่า 170,000 ทีม ตั้งแต่สตาร์ทอัปไปจนถึงบริษัทในกลุ่ม Fortune 100
HeyGen
D-ID
โฟกัสหลักสำหรับองค์กร (L&D การเรียนรู้และพัฒนา, Training การฝึกอบรม, Comms การสื่อสารองค์กร, Marketing การตลาด, Sales การขาย)
Yes
No
ความสมจริงของอวตาร (เต็มตัว ไฮเปอร์เรียลลิสติก เทียบกับภาพพอร์ตเทรต/เฉพาะใบหน้า)
5/5
4/5
รองรับหลายภาษา (พร้อมลิปซิงก์และโคลนเสียง)
175+
120+
ส่งออก SCORM (เนทีฟพร้อมกฎการทำให้เรียนจบ)
Yes
No
เชื่อมต่อกับ LMS (ฝัง HTML ซิงก์แบบเรียลไทม์ รองรับ Workday และ Moodle)
Yes
No
อวตารแบบโต้ตอบ (ฝังใน LMS/อินทราเน็ตได้)
Yes
No
สถานการณ์แบบแตกแขนง / แบบทดสอบ
Yes
No
แปลง PPT/PDF เป็นวิดีโอ
Yes
No
อวตารแบบกำหนดเองและการโคลนเสียง
Yes
No
Video Agent (ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ปริมาณงานสูง)
Yes
No
Brand Kit และการควบคุมเวอร์ชัน (ศูนย์กลาง ครอบคลุมหลายแผนก)
Yes
No
RBAC (Role-Based Access Control การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท)
Yes
No
SSO / SAML (พร้อมการจัดเตรียมผู้ใช้ด้วย SCIM)
Yes
No
SOC 2 Type II
Yes
No
การปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR
Yes
No
ISO 42001 (การกำกับดูแล AI)
No
No
การปฏิบัติตามข้อกำหนด CCPA
Yes
No
ข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึก AI (รับประกันอย่างชัดเจน)
Yes
No
บันทึกการตรวจสอบ
Yes
No
MFA
Yes
No
การจัดสรรผู้ใช้ด้วย SCIM
Yes
No
API สำหรับการทำงานอัตโนมัติ (REST API การสร้างวิดีโอแบบโปรแกรมมิง)
Yes
No
การเชื่อมต่อ CRM/LMS/MarTech (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
การสื่อสารภายในองค์กร (HR การบริหารการเปลี่ยนแปลง การออนบอร์ดพนักงานระยะไกล)
Yes
No
การออนบอร์ดพนักงานระยะไกลทั่วโลก (หลายภูมิภาค หลายภาษา)
Yes
No
เอกสารด้านความปลอดภัยภายใต้ NDA (SOC 2 รายงานทดสอบเจาะระบบ pentest และนโยบายความปลอดภัย)
Yes
No
คะแนนรีวิวบน G2
4.8/5
4.6/5
3 ข้อดีที่ทำให้ HeyGen เหนือกว่า Synthesia
รู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายใช่ไหม? นี่คือ 3 ข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ HeyGen เหนือกว่า Synthesia แพลตฟอร์มAI video makerชั้นนำ
คุณภาพอวตาร AI ที่ดียิ่งขึ้น
HeyGen มาพร้อมการลิปซิงก์ที่เหนือกว่า การเคลื่อนไหวของอวตารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น มีสไตล์อวตารให้เลือกหลากหลาย และช่วยลดความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติจาก Uncanny Valley Effect ในเทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอจาก AI ที่สมจริง
ประเภทและฟีเจอร์ของอวตารที่มากขึ้น
เพลิดเพลินกับอวตารหลากหลายประเภทและฟีเจอร์ครบครัน: Avatar Pro, Avatar Lite และ Talking Photo โดยแต่ละแบบรองรับมุมมอง 3 รูปแบบ (ระยะใกล้ ครึ่งตัว และมุมมองวงกลม) พร้อมฟีเจอร์ FaceSwap สุดล้ำ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำตัวนี้
ฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอและสื่อขั้นสูง
HeyGen มีเครื่องมือในตัวทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างวิดีโอ พร้อมตัวเลือกสื่อหลากหลายยิ่งขึ้น มาพร้อมสคริปต์ AI จาก ChatGPT ความสามารถในการแปลอัตโนมัติ และฟีเจอร์แปลง URL เป็นวิดีโอ ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
เปรียบเทียบราคา HeyGen กับ D-ID
D-ID จำกัดระยะเวลาวิดีโอต่อเดือนในทุกแพ็กเกจ แม้แต่แพ็กเกจ Advanced ราคา $299.99/เดือน ก็ยังจำกัดแค่ 65 นาที HeyGen ให้สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัดในทุกแพ็กเกจแบบชำระเงิน เริ่มต้นที่ $24/เดือน พร้อมการส่งออกไฟล์ SCORM แบบเนทีฟ ระบบ RBAC แบบเต็มรูปแบบ รองรับ SCIM มี MFA และบันทึก audit logs มาให้เป็นมาตรฐาน สำหรับระดับองค์กร ทั้งสองแพลตฟอร์มใช้ราคาแบบกำหนดเอง แต่ HeyGen มีไลบรารีอวตารที่ใหญ่กว่า และเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมกว่าพร้อมใช้งานทันที
HeyGen
D-ID
แพ็กเกจฟรี
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
เริ่มต้น / Creator
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
ขั้นสูง / ธุรกิจ
$149/mo
$299.99/mo
สำหรับองค์กร
Custom
Custom
ขีดจำกัดวิดีโอ
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
ค่าบริการตามนาทีการใช้งาน
None at any tier
Minutes deducted per video
ส่งออก SCORM
All plans
Available (fewer languages)
แปลได้ในคลิกเดียว
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM และ MFA
Full support
Limited or not offered
บันทึกการตรวจสอบ
Included
Not standard
ภาษา
175+
30+
อวตารสำเร็จรูป
500+
Limited selection
ค่าใช้จ่ายสำหรับอวตารแบบกำหนดเอง
Included in plans
Varies by tier
HeyGen เทียบกับทางเลือกอื่น
เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen
เมื่อเปรียบเทียบกับ Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain แล้ว HeyGen โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์แบบครบวงจรที่ช่วยยกระดับการสร้างวิดีโอ AIของคุณ
การสร้างวิดีโอกลายเป็นพลังพิเศษของคุณแล้ว
สร้างคอนเทนต์สำหรับงานเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ
สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
เปลี่ยนสคริปต์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารเต็มตัวสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อบนไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์คุณภาพตรงตามแบรนด์จากใครก็ได้ในทีมของคุณ เอาต์พุตแบบภาพบุคคลเท่านั้นของ D-ID จำกัดรูปแบบวิดีโอให้เป็นเพียงคลิปพูดหน้ากล้อง ทำให้ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการโปรดักชันฉากเต็มรูปแบบ
วิดีโอเดียว รองรับทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด
แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยคุณภาพระดับเจ้าของภาษา ลิปซิงก์แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน ในขณะที่ D-ID รองรับเสียงหลายภาษาแต่ยังไม่ครอบคลุมจำนวนภาษาหรือความแม่นยำของลิปซิงก์ได้เท่ากับ HeyGen
ไลบรารีอวตารมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุด
ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง D-ID มีตัวเลือกอวตารจำนวนน้อยกว่าและถูกปรับให้เหมาะกับเอาต์พุตแนวตั้งเป็นหลัก มากกว่าคอมโพสฉากเต็มรูปแบบที่หลากหลาย
ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
ผสานการทำงานกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแตกของคุณ ส่งออกพร้อมการติดตามแบบ SCORM เพื่อส่งตรงไปยัง LMS HeyGen มี API ที่เปิดให้ทีมวิศวกรรมเข้าถึงแบบโปรแกรมมิงเพื่อฝังการสร้างวิดีโอเข้าไปในทุกโปรดักต์หรือเวิร์กโฟลว์ D-ID มี REST API ที่แข็งแรงสำหรับนักพัฒนา แต่ระบบนิเวศการเชื่อมต่อกับ CRM, LMS และ MarTech ยังมีข้อจำกัดมากกว่า
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร
การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type II, GDPR และ CCPA มีมาให้พร้อมในตัว ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท มีบันทึกการตรวจสอบ เครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง และ SSO เพื่อปกป้องคอนเทนต์ไพป์ไลน์ของคุณ ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกนำไปใช้ฝึกสอนโมเดล HeyGen รองรับ SOC 2 และ GDPR แต่ไม่มีการปฏิบัติตาม CCPA ไม่มี MFA การจัดการผู้ใช้ผ่าน SCIM บันทึกการตรวจสอบ และข้อกำหนดชัดเจนเรื่องการไม่ใช้ข้อมูลเพื่อฝึกโมเดล ทำให้เกิดช่องโหว่สำคัญสำหรับทีมไอทีและทีมคอมพลายแอนซ์ในระดับองค์กร
อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา
HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก
ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาวและรางวัล Distinctions มากมายบน G2
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- อวตารมากกว่า 1000 แบบ
"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้"
"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"
"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"
"งานที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งการผลิตวิดีโอได้แบบที่ไม่มีเครื่องมือไหนเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"
"ฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง ใช้แล้วชอบมาก"
ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน
คำถามที่พบบ่อย
ทีมการตลาดสามารถนำวิดีโอหนึ่งชิ้นมาใช้ซ้ำในหลายแคมเปญและหลายช่องทางได้หรือไม่?
HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดสลับสคริปต์ อวตาร และภาษาได้ภายในโปรเจกต์เดียว เพื่อสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันสำหรับโฆษณา โซเชียล อีเมล และแลนดิ้งเพจได้หลายสิบแบบโดยไม่ต้องเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด ในขณะที่ D-ID มุ่งเน้นด้านการตลาดแบบการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลและคลิปพูดคุยแบบ talking head ซึ่งจำกัดความหลากหลายเชิงครีเอทีฟสำหรับการนำแคมเปญไปใช้ซ้ำหลายฟอร์แมตในระดับใหญ่
ครีเอเตอร์และโซโลพรีเนอร์จะเริ่มต้นได้อย่างไรหากไม่มีงบประมาณ?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ให้เข้าถึงสตูดิโอแบบเต็มฟีเจอร์ ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างและเผยแพร่วิดีโอได้โดยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ D-ID มีทดลองใช้ฟรี 14 วันพร้อมเครดิตจำกัด หลังจากนั้นต้องสมัครแพ็กเกจแบบชำระเงิน และไม่มีแพ็กเกจฟรีถาวร
แพลตฟอร์มไหนเหมาะกับการเสริมศักยภาพทีมขายและการทำ Outreach มากกว่ากัน?
HeyGen ช่วยให้ทีมขายสร้างวิดีโออวตารแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับการหาลูกค้าใหม่ เดโม และการติดตามผล โดยใช้ดิจิทัลทวินและโคลนเสียงแบบกำหนดเอง การปรับให้เป็นส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งสามารถขยายได้ครอบคลุมทั้ง पाइป์ไลน์ทั้งหมด D-ID รองรับวิดีโอแบบ personalized ผ่าน API ในระดับสเกล ทำให้เหมาะกับการทำ outreach automation ที่ขับเคลื่อนโดยนักพัฒนา แต่ขาดเวิร์กโฟลว์ในสตูดิโอและความหลากหลายเชิงลึกของอวตารที่ทีมขายซึ่งไม่ใช่สายเทคนิคต้องการเพื่อให้ทำงานได้อย่างอิสระ
ทีมสื่อสารภายในสามารถใช้ HeyGen แทนการบันทึกทาวน์ฮอลล์และอัปเดตผู้บริหารที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้หรือไม่?
HeyGen ช่วยเปลี่ยนผู้บริหารให้กลายเป็นดิจิทัลทวินและสร้างวิดีโออัปเดตคุณภาพสูงได้จากแค่สคริปต์ ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องนัดเวลา ไม่ต้องจองสตูดิโอ D-ID สามารถสร้างวิดีโอพูดคุยจากรูปภาพและสคริปต์ได้ แต่ด้วยรูปแบบที่รองรับเฉพาะภาพบุคคลแนวตั้งและชุดเครื่องมือด้านแบรนด์กับการกำกับดูแลที่จำกัด จึงไม่เหมาะเท่า HeyGen สำหรับการสื่อสารของผู้บริหารในระดับทั้งบริษัทที่ต้องการภาพลักษณ์และประสบการณ์ให้ตรงตามแบรนด์อย่างมืออาชีพ
แพลตฟอร์มไหนให้เอเจนซีและที่ปรึกษามีความยืดหยุ่นด้านครีเอทีฟมากกว่าสำหรับงานลูกค้า?
การควบคุมแบบละเอียดของ HeyGen ทั้งมุมกล้อง ท่าทาง การทรานซิชัน และรูปลักษณ์ของอวตาร ช่วยให้เอเจนซีสร้างวิดีโอที่แตกต่างและปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแท้จริง สามารถมีอวตารหลายตัวในซีนเดียวสำหรับฟอร์แมตแบบเสวนาเป็นกลุ่มหรือบทสนทนา ในขณะที่ผลลัพธ์ของ D-ID ถูกจำกัดอยู่ที่วิดีโอผู้พูดเดี่ยว มุมตั้ง (portrait-style) ทำให้มีพื้นที่สร้างสรรค์น้อยกว่า สำหรับเอเจนซีที่ต้องผลิตงานหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้า
แต่ละแพลตฟอร์มรองรับวิดีโอประกาศสินค้าและฟีเจอร์ใหม่อย่างไร?
เวิร์กโฟลว์สร้างวิดีโอจากสคริปต์ที่รวดเร็วของ HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้า วิดีโอสาธิตฟีเจอร์ และคอนเทนต์ release notes ได้ทันตามเดดไลน์ที่กระชั้นชิด เมื่อสเปกเปลี่ยนกะทันหันก็แค่แก้สคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องจองกองถ่ายใหม่ D-ID ก็สามารถสร้างวิดีโอ talking head แบบรวดเร็วได้เช่นกัน แต่เพราะไม่มีการจัดองค์ประกอบทั้งซีนและมีตัวเลือกควบคุมแบรนด์ที่จำกัด จึงทำให้การผลิตคอนเทนต์ประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์ระดับองค์กรทำได้ยากกว่า
ตัวเลือกไหนเหมาะกว่ากับทีม HR ที่ต้องสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานในหลายภูมิภาค?
HeyGen ผสานเทมเพลตการอบรมพนักงานใหม่แบบมีอวตารนำเสนอ การแปลพร้อมลิปซิงก์มากกว่า 175 ภาษา และการส่งคอนเทนต์ตรงเข้าสู่ LMS พร้อมการติดตาม SCORM ไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ทีม HR สามารถสร้างโปรแกรมเฉพาะแต่ละภูมิภาคได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติม ในขณะที่ D-ID รองรับ SCORM ได้จำกัดและไม่มีการเชื่อมต่อ LMS แบบเนทีฟ ทำให้ทีม HR ต้องต่อยอดด้วยเครื่องมืออื่นๆ เองเพื่อจัดการการอบรมพนักงานใหม่หลายภูมิภาคในระดับองค์กร