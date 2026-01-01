พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

HeyGen เทียบกับ Colossyan
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

มาดูกันว่าโซลูชันไหนเหมาะกับคุณที่สุดด้วยการเปรียบเทียบฟีเจอร์ ราคา และความสามารถของ HeyGen และตัวเลือก AI video generator ของ Colossyan

เริ่มต้นใช้งานฟรี
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเคียงข้างกัน

HeyGen และ Colossyan เป็นสองแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำที่ขึ้นชื่อด้านเครื่องมือตัดต่ออันทรงพลัง เครื่องมือ ai video maker เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอจาก AI ระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การเปรียบเทียบฟีเจอร์ รีวิวจากลูกค้า และราคาอย่างละเอียดจะช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ใดเหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนมากที่สุด

HeyGen
Colossyan
อวตารสำเร็จรูป
120+
30+
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI ชุดแต่งกายแบบกำหนดเอง
อารมณ์
ท่าทาง
ลิปซิงก์
4.7/5
3.0/5
อวตารหลายตัวบนหน้าจอ
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา

นอกจากนี้เรื่องราคายังเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเลือกใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI แล้วราคา HeyGen เทียบกับแพ็กเกจของ Colossyan เป็นอย่างไรบ้าง? การทำความเข้าใจแผนราคาแต่ละแบบจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเมื่อต้องเปรียบเทียบเวอร์ชันต่างๆ ของเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เหล่านี้

Free Plan
Creator
Team
ราคา HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

3 ข้อดีที่ทำให้ HeyGen เหนือกว่า Colossyan

ข้อมูลบนชาร์ตเยอะเกินไปใช่ไหม มาดู 3 ข้อได้เปรียบหลักของการเลือก HeyGen แทน Colossyan เมื่อใช้ ai video generator กัน

คุณภาพอวตาร AI ที่ดียิ่งขึ้น

HeyGen มอบคุณภาพอวตาร AI ที่เหนือกว่า แพลตฟอร์มนี้รับประกันการลิปซิงก์ที่แม่นยำ การเคลื่อนไหวของอวตารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น สไตล์และรูปลักษณ์ที่หลากหลายกว่าเดิม และขจัดความรู้สึกไม่สบายใจจากเอฟเฟกต์ uncanny valley ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โดดเด่นในโลกของการสร้างวิดีโอ AI

อวตารหลากหลายประเภทและฟีเจอร์เพิ่มเติม

ในด้านประเภทอวตารและฟีเจอร์ HeyGen รองรับตัวเลือกที่หลากหลายกว่า รวมถึง Avatar Pro, Avatar Lite และ Talking Photo โดยสองแบบแรกมาพร้อมโหมดมุมมอง 3 แบบ (ระยะใกล้ ครึ่งตัว และมุมมองวงกลม) และความสามารถ FaceSwap เฉพาะตัว ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้

ฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอและสื่อขั้นสูง

HeyGen มีเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นครบถ้วนในตัว และมีองค์ประกอบสื่อให้เลือกใช้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างวิดีโอ AI นอกจากนี้ยังมีสคริปต์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ฟีเจอร์แปลภาษาอัตโนมัติ และตัวเลือกแปลง URL เป็นวิดีโอ ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI

ทางเลือกอื่นแทน HeyGen

HeyGen เทียบกับทางเลือกอื่น

เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen

เมื่อเปรียบเทียบฟีเจอร์ของ HeyGen กับทางเลือกอื่นอย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain จะเห็นได้ว่า HeyGen โดดเด่นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และความสามารถแบบครบวงจรในการสร้างวิดีโอ AI

โลโก้ Synthesia

Synthesia is an innovative AI video generator that creates engaging videos simply by typing in text.

โลโก้ D-ID

D-ID transforms any picture or video into an extraordinary experience using advanced AI technology.

โลโก้ Elai

Elai.io is a robust AI-powered text-to-video platform that simplifies the creation of ai generated videos.

โลโก้ DeepBrain AI

DeepBrain is a generative AI video platform that adeptly transforms text into captivating videos with ease.

โลโก้ OpenAI

Hour One is a synthetic video creation platform that leverages AI technology for awesome video generation.

การสร้างวิดีโอเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ

สร้างคอนเทนต์สำหรับงานเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

โลโก้ HeyGen
สร้าง

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ

เปลี่ยนสคริปต์ ไฟล์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์คุณภาพตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากทุกคนในทีมของคุณ

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI ของ HeyGen
แปล

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด

แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยคุณภาพระดับเจ้าของภาษา การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด
ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล logo
ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นส่วนตัวและทรงพลังเหมือนสื่อสารโดยมนุษย์

ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่จริงใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นส่วนตัวและทรงพลังเหมือนสื่อสารโดยมนุษย์
โลโก้ HeyGen
การเชื่อมต่อ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น

ผสานการทำงานกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแต็กของคุณ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
โลโก้ HeyGen
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน

รักษามาตรฐานแบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วย SOC 2 Type II GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมตั้งแต่วันแรก

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน
รีวิวจากลูกค้า

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา

HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก

ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 เต็ม 5 ดาวและรางวัล Distinctions มากมายบน G2

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อวตารมากกว่า 1000 แบบ

"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้"

K
Kwan S.

"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"

J
Javier M.

"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"

E
Eriks D.

"สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งกระบวนการผลิตวิดีโอได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"

C
Carlos M.

"ฉันไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ลองใช้ครั้งแรก ชอบมาก"

D
Diana P.

"ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen แตกต่างจาก Colossyan อย่างไร?

HeyGen มีสไตล์อวตารและเครื่องมือตัดต่อวิดีโอให้เลือกหลากหลายกว่า ในขณะที่ Colossyan เน้นด้านการเรียนรู้ในที่ทำงานด้วยฟีเจอร์อย่างการสนทนาระหว่างหลายอวตาร หากคุณอยากเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีวิดีโอ AI มากขึ้น ลองใช้งาน HeyGen ฟรีเพื่อสัมผัสความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง

ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน Colossyan?

เลือก HeyGen เพื่อคุณภาพอวตาร AI ระดับสูงและฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอที่ยืดหยุ่น เหมาะทั้งงานครีเอทีฟและงานมืออาชีพ ทดลองใช้งานฟรีตอนนี้เพื่อดูว่าทำไมผู้ใช้ถึงเลือก HeyGen และยกระดับการสร้างวิดีโอของคุณ

HeyGen ทำอะไรได้บ้าง?

HeyGen ช่วยให้ผู้ใช้สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยการปรับแต่งอวตารขั้นสูงและเครื่องมือมีเดียหลากหลาย สำรวจศักยภาพของ HeyGen ด้วยการเริ่มทดลองใช้ฟรีวันนี้และยกระดับการผลิตวิดีโอรูปแบบใหม่

วิธีสร้างวิดีโอด้วย HeyGen

ในการสร้างวิดีโอด้วย HeyGen ให้เลือกอวตารของคุณ ใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโอในตัว และปรับแต่งคอนเทนต์ตามที่ต้องการ เริ่มทดลองใช้ฟรีเพื่อทดลองสร้างวิดีโอ HeyGen แรกของคุณได้เลยตอนนี้

HeyGen มีทดลองใช้ฟรีหรือไม่

ใช่ HeyGen มีทดลองใช้ฟรีให้ผู้ใช้ทดลองฟีเจอร์และความสามารถต่างๆ สมัครใช้งานวันนี้เพื่อเริ่มสร้างวิดีโอได้เลย

HeyGen มีแพ็กเกจราคาอะไรบ้าง?

ราคา HeyGen แตกต่างกันไปตามฟีเจอร์ที่เลือกและปริมาณการใช้งาน โดยสามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ทางการของพวกเขา การเริ่มต้นด้วยทดลองใช้ฟรีจะช่วยให้เห็นภาพรวมของแพ็กเกจราคาแต่ละระดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background