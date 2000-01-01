Vídeos de vendas personalizados que realmente geram respostas
Prospecção, follow-ups de demonstração, conteúdo para deal rooms — crie vídeos personalizados para cada potencial cliente sem precisar gravar um por um. Dê a toda a sua equipe de vendas as taxas de engajamento do seu melhor vendedor.
O Problema da Prospecção de Vendas
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora.
Seu calendário de conteúdo é implacável. Lançamentos de produtos precisam de vídeos. Os canais sociais exigem conteúdo diário. As campanhas requerem peças criativas localizadas para cada mercado. Mas a produção de vídeo tradicional significa reservar estúdios, coordenar talentos, esperar semanas pelas edições — e estourar o orçamento em uma única gravação. Quando o conteúdo finalmente fica pronto, o momento já passou. Seus concorrentes estão publicando vídeos todos os dias enquanto você ainda está na pré-produção. E pedir para a liderança aparecer em frente às câmeras? Boa sorte em lidar com esse pesadelo de agenda.
A solução HeyGen
A HeyGen transforma cada representante de vendas no seu melhor vendedor. Crie um único modelo de vídeo e depois gere milhares de versões personalizadas — cada uma com o nome do prospect, a empresa e dores específicas — sem precisar gravar nenhum vídeo adicional.Prospecção de vendas personalizada na escala da automação, com o engajamento de uma conexão 1:1. Construa bibliotecas de capacitação de vendas que se mantenham atualizadas à medida que os produtos evoluem. Treine novos representantes com mensagens consistentes. Alcance prospects globais no idioma deles. Dê a todo o seu time as ferramentas para vender como o seu melhor vendedor.
Tudo o que as equipes de vendas precisam para fechar mais negócios
Vídeo Personalizado em Escala
Transforme uma única gravação em milhares de vídeos de prospecção personalizados. Variáveis dinâmicas inserem nomes de prospects, nomes de empresas, principais dores do setor e detalhes personalizados. Cada vídeo parece ter sido gravado individualmente — porque a personalização é real — mas você cria uma vez e distribui para todo o seu pipeline.
• Campos dinâmicos de personalização
• Geração em lote para campanhas
• Segmentação individual de prospects
Integração com CRM
O vídeo se integra ao seu fluxo de vendas exatamente onde ele já acontece. Integração com HubSpot aciona vídeos personalizados automaticamente — novos leads geram vídeos de boas-vindas, reuniões agendadas geram introduções pré-chamada e mudanças de estágio no negócio disparam estudos de caso relevantes. Zapier, Make e n8n conectam a HeyGen a praticamente qualquer CRM.
• Integração nativa com o HubSpot
• Automação com Zapier/Make
• Disparar vídeos a partir de estágios do negócio
Biblioteca de Capacitação de Vendas
Dê a cada representante o conteúdo de que precisa para fechar negócios. Demonstrações de produto, posicionamento competitivo, tratamento de objeções, histórias de clientes — uma biblioteca de materiais de vendas que se mantém atualizada à medida que seu produto e sua mensagem evoluem.
• Biblioteca de conteúdo centralizada
• Atualize as mensagens instantaneamente
• Consistente em todos os representantes
Integração e Treinamento de Representantes
Reduza o tempo de ramp-up de novos contratados com vídeos de treinamento que ensinam sua metodologia, produto e roteiros de conversa. Todo representante recebe a mesma qualidade de onboarding, independentemente de quem o treina ou de quando começa.
• Treinamento em metodologia e processos
• Vídeos sobre conhecimento de produto
• Integração consistente de representantes
Alcance Multilíngue
Seus prospects falam idiomas diferentes. Sua abordagem também deveria.Tradução de vídeo com IA localiza seus vídeos de vendas em mais de 175 idiomas, com clonagem de voz e sincronização labial. Alcance prospects na EMEA, APAC e LATAM no idioma nativo deles.
• A clonagem de voz preserva a autenticidade
• A sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Um único modelo, um pipeline global
Análise de Vídeo
Saiba quais vídeos geram engajamento e quais leads estão prontos para comprar. Acompanhe visualizações, tempo de exibição e engajamento para priorizar follow-ups e entender quais mensagens mais ressoam.
• Acompanhamento de visualizações e engajamento
• Sinais de intenção do prospect
• Otimize com base em dados
De Modelo a Abordagem Personalizada em 3 Etapas
Crie seu modelo
Grave uma vez ou escreva um script. Crie sua mensagem de prospecção com variáveis de espaço reservado para nome do prospect, empresa, setor e campos personalizados. Um único modelo se transforma em vídeos personalizados ilimitados.
Escolha sua criação
Escolha entre mais de 200 avatares de IA diversos que combinam com a sua marca e o seu público. Selecione vozes, planos de fundo e estilos visuais. Ou crie um clone de porta-voz para manter uma presença de marca consistente em todos os conteúdos.
Enviar e Acompanhar
Gere vídeos personalizados em lote ou sob demanda. Incorpore-os em sequências de e-mail, compartilhe por link ou envie diretamente para o seu CRM. Acompanhe o engajamento e priorize os prospects que demonstrarem sinais de compra.
Feito para todo tipo de operação de vendas
Prospecção de SDR
Destaque-se em caixas de entrada lotadas. Vídeos de prospecção personalizados que mencionam a empresa do prospect, seu cargo e desafios específicos — em escala. Dê a cada SDR as taxas de resposta que seus melhores vendedores conseguem com vídeos manuais.
Caso de uso: gere 500 vídeos de prospecção personalizados para uma campanha de ABM no tempo que levaria para gravar 5 manualmente.
Resultado comprovado: a Videoimagem obteve um aumento de 3x no engajamento com vídeo personalizado, produzindo mais de 50.000 vídeos personalizados para clientes corporativos.
Acompanhamentos de Demonstração
Reforce sua demonstração com vídeos de recapitulação personalizados. Resuma os pontos principais, responda a perguntas específicas e mantenha o ritmo ao longo do ciclo de negociação sem precisar marcar outra ligação.
Caso de uso: Envie vídeos de acompanhamento do demo no mesmo dia que façam referência aos pontos de dor específicos do prospect discutidos na reunião.
Conteúdo da Deal Room
Equipe seus defensores internos com o conteúdo de que precisam para vender a ideia dentro da empresa. Apresentações explicativas de produto, resumos de ROI e mensagens específicas para cada stakeholder que ajudam seu contato a fechar o negócio internamente.
Caso de uso: criar vídeos de resumo executivo para cada parte interessada em uma negociação empresarial complexa.
Capacitação em Vendas
Equipe seu time com conteúdo atualizado e consistente. Atualizações de produto, inteligência competitiva, tratamento de objeções — uma biblioteca de enablement que evolui junto com seu produto e seu mercado.
Caso de uso: Lançar novas mensagens de produto para toda a equipe de vendas com vídeos de treinamento disponibilizados no mesmo dia do lançamento do produto.
Integração de Novos Representantes
Reduza o tempo de rampagem com conteúdo estruturado de onboarding. Treinamentos de metodologia, aprofundamentos em produto e exemplos de roteiros de conversa que tornam os novos representantes produtivos mais rapidamente.
Caso de uso: Crie um currículo de onboarding de 30 dias que novos representantes possam concluir no seu próprio ritmo, com qualidade consistente.
Equipes Globais de Vendas
Venda em todos os mercados sem precisar de conteúdos separados para cada região. Localize instantaneamente os materiais de vendas para as equipes de EMEA, APAC e LATAM.
Caso de uso: Traduzir a biblioteca de capacitação de vendas para 10 idiomas para o kickoff global de vendas.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que é um vídeo de vendas personalizado?
O vídeo de vendas personalizado é um conteúdo de prospecção que inclui detalhes específicos do prospect — como nome, empresa, desafios do setor e pontos de conversa relevantes — fazendo com que cada vídeo pareça ter sido gravado individualmente para aquele destinatário. O HeyGen possibilita vídeos personalizados em escala: crie um único modelo com variáveis dinâmicas e, em seguida, gere milhares de versões exclusivas para todo o seu pipeline sem precisar gravar cada vídeo manualmente.
Como posso criar vídeos personalizados para prospecção de vendas?
Escreva seu roteiro ou deixe o gerador de roteiro com IA da HeyGen criar um a partir do seu briefing. Selecione um avatar de IA como apresentador em tela, escolha uma voz e um estilo visual e gere seu vídeo. Todo o processo leva apenas alguns minutos e não exige conhecimento em produção. Para manter a consistência da marca, clone seu porta-voz para que o gêmeo digital possa representar sua marca em todos os conteúdos.
O HeyGen se integra ao meu CRM?
O HeyGen se integra ao meu CRM?

Sim — o HeyGen oferece integração nativa com o HubSpot que aciona vídeos personalizados automaticamente com base em estágios de negócios, novos leads ou reuniões agendadas. Zapier, Make e n8n conectam a HeyGen a praticamente qualquer outro CRM. Os vídeos fluem diretamente para o seu fluxo de vendas existente sem precisar de processos manuais.
Como o vídeo personalizado melhora as taxas de resposta?
Como o vídeo personalizado melhora as taxas de resposta?

Vídeos personalizados se destacam em caixas de entrada lotadas porque mostram que você investiu tempo para entender o prospect. Mencionar o nome deles, a empresa e desafios específicos cria conexão imediata. As equipes de vendas relatam taxas de resposta 3x maiores em comparação com e-mails de texto simples. O vídeo também transmite mais informações em menos tempo — prospects absorvem sua mensagem mais rapidamente do que lendo um e-mail longo.
Posso usar o HeyGen para conteúdo de capacitação de vendas?
Sim. Além da prospecção, o HeyGen oferece bibliotecas completas de capacitação em vendas. Crie demonstrações de produto, vídeos de posicionamento competitivo, guias de tratamento de objeções e resumos de histórias de clientes. Quando produtos ou mensagens mudarem, atualize o roteiro e gere novamente — sua biblioteca permanece atualizada sem precisar regravar. As equipes relatam atualizações de conteúdo significativamente mais rápidas em comparação com a produção de vídeo tradicional.
Como faço para treinar novos representantes de vendas com o HeyGen?
Crie conteúdos estruturados de onboarding que cubram sua metodologia, produto, mercado e roteiros de conversa. Novos representantes fazem os treinamentos no próprio ritmo, recebendo instruções consistentes e de qualidade, independentemente de quem os treina ou de quando começam. Atualize o conteúdo de treinamento instantaneamente quando os processos mudarem — nada de materiais desatualizados ou experiências de onboarding inconsistentes.
Posso alcançar clientes em potencial internacionais no idioma deles?
Sim. Crie seu conteúdo de vendas no seu idioma principal e depois use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (sua mensagem soa natural em cada idioma) e sincronização labial (os movimentos da boca acompanham o áudio traduzido). Alcance prospects nas regiões EMEA, APAC e LATAM sem precisar de produções separadas para cada região.
Com que rapidez posso criar vídeos de vendas personalizados?
Com que rapidez posso criar vídeos de vendas personalizados?

Minutos, não horas. Escreva seu roteiro (ou use o gerador de roteiro com IA), selecione um avatar e voz, adicione variáveis de personalização e gere. Um único modelo pode produzir centenas de vídeos personalizados em lote. Para vídeos individuais sob demanda, o tempo de geração normalmente é de 2 a 5 minutos, dependendo da duração. Sem necessidade de gravação, edição ou coordenação de produção.
Posso rastrear quem assiste aos meus vídeos de vendas?
Sim. A HeyGen oferece rastreamento de visualizações e análises de engajamento para que você saiba quais prospects assistiram aos seus vídeos, por quanto tempo e quando. Use esses dados de intenção para priorizar os follow-ups — prospects que assistem ao seu vídeo até o fim provavelmente estão mais interessados do que aqueles que nem o abrem. A integração com o seu CRM mantém esses dados conectados aos registros dos seus negócios.
Como posso manter uma mensagem consistente em toda a minha equipe de vendas?
O sistema de modelos da HeyGen garante que cada representante entregue mensagens aprovadas. Crie modelos para diferentes cenários de abordagem, respostas a objeções e explicações de produtos. Os representantes personalizam para seus prospects enquanto permanecem alinhados à mensagem. O Brand Kit bloqueia a identidade visual, e bibliotecas centralizadas garantem que todos usem o conteúdo atual em vez de apresentações ou roteiros de conversa desatualizados.
Que tipos de vídeos de vendas posso criar?
A HeyGen oferece suporte a praticamente qualquer formato de vídeo para vendas: prospecção e alcance a leads, follow-ups de demonstrações, conteúdo para deal rooms, apresentação de propostas, resumos executivos, apresentações de estudos de caso, posicionamento frente à concorrência, tratamento de objeções, treinamento de novos representantes, explicações de metodologias e muito mais. Se sua equipe de vendas precisa de conteúdo em vídeo, a HeyGen pode produzi-lo em escala.
Meu conteúdo de vendas está seguro?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de vendas que lidam com informações sensíveis de negociações ou materiais competitivos, a HeyGen oferece recursos de segurança corporativa, incluindo integração com SSO e gerenciamento centralizado de acesso. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Comece a criar vídeos de vendas personalizados hoje mesmo
Pare de escolher entre personalização e escala. Gere vídeos de prospecção personalizados em minutos, equipe seu time com conteúdos de capacitação sempre atualizados e dê a cada representante as ferramentas para vender como o seu melhor vendedor. Junte-se às equipes de vendas da Reply.io, HubSpot e de empresas enterprise ao redor do mundo que transformaram sua abordagem de outreach.
