Feito para todo tipo de operação de vendas

Prospecção de SDR Destaque-se em caixas de entrada lotadas. Vídeos de prospecção personalizados que mencionam a empresa do prospect, seu cargo e desafios específicos — em escala. Dê a cada SDR as taxas de resposta que seus melhores vendedores conseguem com vídeos manuais. Caso de uso: gere 500 vídeos de prospecção personalizados para uma campanha de ABM no tempo que levaria para gravar 5 manualmente. Resultado comprovado: a Videoimagem obteve um aumento de 3x no engajamento com vídeo personalizado, produzindo mais de 50.000 vídeos personalizados para clientes corporativos.

Acompanhamentos de Demonstração Reforce sua demonstração com vídeos de recapitulação personalizados. Resuma os pontos principais, responda a perguntas específicas e mantenha o ritmo ao longo do ciclo de negociação sem precisar marcar outra ligação. Caso de uso: Envie vídeos de acompanhamento do demo no mesmo dia que façam referência aos pontos de dor específicos do prospect discutidos na reunião.

Conteúdo da Deal Room Equipe seus defensores internos com o conteúdo de que precisam para vender a ideia dentro da empresa. Apresentações explicativas de produto , resumos de ROI e mensagens específicas para cada stakeholder que ajudam seu contato a fechar o negócio internamente. Caso de uso: criar vídeos de resumo executivo para cada parte interessada em uma negociação empresarial complexa.

Capacitação em Vendas Equipe seu time com conteúdo atualizado e consistente. Atualizações de produto, inteligência competitiva, tratamento de objeções — uma biblioteca de enablement que evolui junto com seu produto e seu mercado. Caso de uso: Lançar novas mensagens de produto para toda a equipe de vendas com vídeos de treinamento disponibilizados no mesmo dia do lançamento do produto.

Integração de Novos Representantes Reduza o tempo de rampagem com conteúdo estruturado de onboarding. Treinamentos de metodologia, aprofundamentos em produto e exemplos de roteiros de conversa que tornam os novos representantes produtivos mais rapidamente. Caso de uso: Crie um currículo de onboarding de 30 dias que novos representantes possam concluir no seu próprio ritmo, com qualidade consistente.