Każdy marketer, marka lub agencja, która potrzebuje więcej reklam, szybciej. Ten generator reklam AI to narzędzie do tworzenia reklam i projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które pomaga małym zespołom tworzyć reklamy bez studia. Użyj generatora reklam, aby jednocześnie tworzyć wiele koncepcji, od filmu produktowego po materiał promocyjny i zadbaj, by każda kampania była zawsze dobrze zaopatrzona w kreacje.