Generator reklam AI tworzący kreacje, które zatrzymują scrollowanie

Zamień prosty skrypt w przyciągające uwagę reklamy wideo z AI w kilka minut. Bez kamer, ekip i programów do montażu. Generuj dziesiątki wariantów reklam wideo dla Meta, TikToka i YouTube, gotowych do uruchomienia i testów.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144 055 056Wygenerowane filmy
118 947 746Wygenerowane avatary
19 880 508Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylizowana biała ikona samochodu na niebieskim tle.Kluczowe funkcje

Funkcje reklam tworzonych przez AI

Twórz reklamy w kilka sekund, a nie dni

Twórz kreacje reklamowe w kilka sekund z jednego scenariusza, bez potrzeby organizowania nagrania. Zmieniaj haczyk, nagłówek lub wezwanie do działania i generuj reklamy natychmiast. Nasz silnik text to video zamienia każdą ideę w kampanie reklamowe zaprojektowane tak, by zwiększać konwersję we wszystkich kanałach.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Przyciągające uwagę projekty reklam, które działają

Zdobądź uwagę w pierwszych trzech sekundach dzięki natywnym kreacjom dopasowanym do odbiorców płatnych kampanii w social media.AI UGC video – naśladuj autentyczne treści twórców, a jednocześnie dbaj, by każdy kadr był spójny z Twoimi kolorami i logo. Projekty oparte na AI pozostają zgodne z identyfikacją marki, zwiększając zaangażowanie i konwersje.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Wielojęzyczny głos dla każdego marketera

Nadaj każdej reklamie naturalnie brzmiący głos w ponad 175 językach bez ponownego nagrywania ani jednej kwestii. Generuj narrację za pomocą naszego generatora głosu AI, dopasuj ją do tonu swojej marki i wykorzystuj jeden scenariusz we wszystkich kanałach społecznościowych. Jedna platforma lokalizuje pojedynczą kampanię dla każdego marketera i regionu – bez żadnych przeszkód.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Edytuj projekt reklamy z tekstu

Dostosuj sceny, zmieniaj tła, dodawaj napisy i umieszczaj swoje logo za pomocą prostych narzędzi — bez konieczności pracy na osi czasu. Edytor wideo AI daje Ci zaawansowane narzędzia do dopracowania tempa i utrzymania każdej sceny w zgodzie z marką. Otrzymujesz dopracowane materiały, gotowe na każdy kanał, w formacie kwadratowym lub pionowym, bez potrzeby nauki obsługi.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Zmień zdjęcia produktów w kreacje reklamowe

Prezentuj prawdziwe produkty bez studia, rekwizytów i drogiej fotografii produktowej. Umieszczaj zdjęcia produktów w scenach dzięki AI product placement, poprawiaj jakość obrazów i zapomnij o sztampowych zdjęciach stockowych. Każdy obraz AI jest osadzony w odpowiednim kontekście, więc każda scena wygląda, jakby była stworzona specjalnie dla Twojej marki.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Zielona ikona pudełka na prezent.Zastosowania

Zastosowania

Panel porównujący kilka kreacji reklam płatnych w social mediach w teście A/B, z metrykami skuteczności wyróżniającymi najlepiej działającą reklamę wideo opartą na AI.

Ogranicz wydatki na testy płatnych kampanii w social mediach

Testowanie płatnych kampanii w social media zwykle przepala budżet reklamowy już przy jednej sesji zdjęciowej. Generuj spójne kreacje reklamowe, uruchamiaj pełne zestawy testowe i pobieraj dane o wynikach bezpośrednio z kont reklamowych, aby skalować najlepiej działające reklamy wideo AI.

Reklamy wideo w stylu twórców UGC generowane na żądanie, z udziałem prezentera–influencera AI, który wygląda jak natywny element social feedu.

Reklamy UGC w stylu twórców na żądanie

Zatrudnianie twórców do każdej reklamy UGC jest trudne do skalowania. Generuj wiele kreacji z jednego scenariusza i utrzymuj stały przepływ treści. Skorzystaj z generatora influencerów AI, aby tworzyć materiały, które wyglądają naturalnie w każdym feedzie.

Zdjęcie produktu z e‑commerce przekształcone w reklamę wideo za pomocą funkcji image to video, z kilkoma wariantami SKU, z których każdy otrzymuje własną krótką reklamę.

Reklamy produktowe e-commerce, które sprzedają

Nagrywanie reklam dla każdego SKU pochłania czas i budżet. Zamień zdjęcie w wideo i wygeneruj reklamę wideo dla każdej oferty. Uruchamiaj kampanie digital bez użycia kamery, skalując produkcję wideo w kilka minut.

Odświeżone warianty reklam wideo marketingowych zastępujące wypaloną kreację, z rosnącą krzywą wyników pokazującą odzyskane konwersje.

Zoptymalizuj skuteczność reklam i pokonaj zmęczenie odbiorców

Zmęczenie reklamami obniża wyniki, a ponowne nagrania trwają długo. Zmień scenariusz, odśwież wizualizacje i wypuść wysoko skuteczną reklamę jeszcze tego samego popołudnia. Utrzymuj skuteczność swoich materiałów wideo marketingowych bez potrzeby nowej produkcji.

Jedna skuteczna reklama zlokalizowana na wiele języków dzięki dubbingowi AI, docierająca do różnych odbiorców regionalnych z jednego źródłowego wideo.

Zlokalizowane kampanie marketingowe w szybkim tempie

Dostosowanie kampanii marketingowych do nowych rynków zwykle oznacza konieczność tworzenia każdej od zera. Przetłumacz skuteczną reklamę na ponad 175 języków dzięki AI dubbingowi, który zachowuje Twój ton, aby jedno kreacyjne mogło dotrzeć do każdej grupy docelowej z jednego źródła.

Przepływ pracy agencji tworzącej wiele koncepcji reklam wideo dla kilku marek klientów na podstawie briefów, z wykorzystaniem procesu od scenariusza do gotowego filmu.

Stworzone dla marek i agencji

Popyt na tworzenie reklam przewyższa możliwości małego zespołu. Twórz każdy rodzaj reklamy na podstawie briefu i dostarczaj wielu koncepcji wideo dla każdego klienta. Przepływ pracy od scenariusza do wideo pozwala skalować produkcję dla marek i agencji.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działają reklamy tworzone przez AI

Przejdź od pustego briefu do gotowych do publikacji kreacji reklamowych w zaledwie czterech prostych krokach – bez kamer, ekipy i oprogramowania do montażu.

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Krok 1: Wybierz styl swojej reklamy

Wybierz szablon, proporcje obrazu i format odpowiedni dla platformy, na której reklamujesz — np. dla feedu lub relacji.

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Krok 2: Napisz swój skrypt reklamy

Wklej swój hook, przekaz i wezwanie do działania albo wygeneruj skrypt na podstawie krótkiego opisu i ustaw odpowiedni ton.

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Krok 3: Dostosuj i oznakuj marką

Dodaj swoje logo, kolory, napisy i głos, a następnie dostosuj tempo, aby każda wersja pozostała spójna z Twoją marką.

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Krok 4: Wygeneruj i uruchom

Renderuj każdą kreację reklamową w jakości HD, a następnie pobierz każdą wersję, gotową do publikacji na wszystkich Twoich kanałach.

Najczęściej zadawane pytania

Czym dokładnie są reklamy tworzone przez AI i jak działają?

Reklamy wideo tworzone przez AI to spoty produkowane na podstawie napisanego scenariusza, zamiast tradycyjnej sesji filmowej. Na platformie do tworzenia reklam wideo z AI wpisujesz swój hook i przekaz, wybierasz styl, a generator wideo AI buduje obraz, głos i timing w gotową reklamę, przygotowaną do uruchomienia. Działa jak generator reklam dla wideo, a nie statycznych grafik.

Jak działa generatywna sztuczna inteligencja stojąca za tymi kreacjami reklamowymi?

Oto jak działa generatywna sztuczna inteligencja: zastrzeżone systemy AI i modele AI, wytrenowane na ogromnych zbiorach skutecznych reklam, zajmują się scenariuszem, warstwą wizualną, głosem i tempem. System koncentruje się na tworzeniu treści scena po scenie, generując wysokiej jakości reklamy oparte na AI i tworząc realistyczne ujęcia z opcjami takimi jak aktorzy AI, dzięki czemu otrzymujesz dopracowany materiał bez potrzeby nagrywania.

Czy to rozwiązanie jest lepsze od Creatify lub ChatGPT do tworzenia reklam?

Każde narzędzie AI rozwiązuje tylko część zadania. ChatGPT pomaga w copywritingu i tworzeniu tekstów reklam, Midjourney generuje statyczne obrazy AI, a Creatify skupia się na krótkich klipach UGC. HeyGen spina cały proces w całość, zamieniając teksty i obrazy w gotowe, spójne z marką reklamy wideo, dzięki czemu tworzysz lepsze reklamy z jednego miejsca. Zespoły przechodzące z Creatify zachowują swój UGC‑owy charakter, jednocześnie zyskując możliwość tworzenia wielojęzycznych materiałów wideo.

Czy reklamy tworzone przez AI mogą dorównać kreatywności człowieka i oddać charakter mojej marki?

Tak, pod warunkiem że AI działa pod nadzorem człowieka. Sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z szybkością i skalą, a Twój zespół nadaje kierunek pracy kreatywnej, tworzy haki i emocjonalne opowieści. Generatywna AI wzmacnia dobry pomysł zamiast zastępować ludzką kreatywność, a Ty ustalasz ton swojej marki, dzięki czemu emocjonalny wydźwięk wgadającej głowie AInadal brzmi jak Ty.

Czy AI napisze także nagłówki moich reklam i podpowiedzi?

Tak. Oprócz copywritingu, generator scenariuszy wideo tworzy teksty reklam, SMS-y, nagłówki oraz scenariusze scen na podstawie prostych promptów AI. AI pozwala generować nieograniczoną liczbę wariantów, dzięki czemu możesz tworzyć wiele wersji reklamy z jednego pomysłu, bez angażowania osobnego copywritera.

W jaki sposób reklamy tworzone przez AI poprawiają wyniki kampanii reklamowych?

Większa liczba kreacji połączona z testami napędza konwersję. Tworząc wiele wariantów zgodnych z briefem, dopasowujesz każdą reklamę do konkretnej grupy odbiorców, zwiększasz współczynnik klikalności i szybciej znajdujesz najlepiej konwertujące kreacje AI. To wspiera cele performance marketingu, takie jak generowanie leadów, a filmy dodatkowo wzmacniają wyniki jakoreklamy w mediach społecznościowych oparte na AI.

Dla kogo jest ten generator reklam AI?

Każdy marketer, marka lub agencja, która potrzebuje więcej reklam, szybciej. Ten generator reklam AI to narzędzie do tworzenia reklam i projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które pomaga małym zespołom tworzyć reklamy bez studia. Użyj generatora reklam, aby jednocześnie tworzyć wiele koncepcji, od filmu produktowego po materiał promocyjny i zadbaj, by każda kampania była zawsze dobrze zaopatrzona w kreacje.

Jak mogę stworzyć wiele wersji kreacji reklamowej z jednego skryptu?

Napisz jeden podstawowy scenariusz, a następnie zmień haczyk, nagłówek, warstwę wizualną lub wezwanie do działania i wygeneruj go ponownie. Każda modyfikacja tworzy nową wersję w kilka sekund. Możesz też przygotować cięcia dopasowane do konkretnych platform, takie jak reklama na Facebooku oraz pionowa wersja, korzystając z tego samego materiału źródłowego.

Czy moje reklamy tworzone przez AI będą wyglądały wystarczająco naturalnie w mediach społecznościowych?

Jak najbardziej. Wybierz wygląd w stylu twórcy i naturalny sposób mówienia, żeby reklama wtopiła się w feed zamiast wyglądać jak korporacyjny spot. generator klipów pomoże Ci tworzyć zwarte, dynamiczne montaże w natywnym tempie, które utrzymają uwagę w tych pierwszych kilku sekundach.

Ile kreacji reklamowych mogę przygotować do testów A/B?

Tyle, ile potrzebuje Twoja kampania. Ponieważ każda wersja powstaje na podstawie tekstu, nie ma potrzeby umawiania nagrania, więc możesz stworzyć dziesiątki kreacji reklamowych w jeden dzień. Zespoły skalujące płatne social media często łączą to z wideo na TikToka do testów krótkich form.

Dlaczego warto korzystać z HeyGen zamiast z agencji do tworzenia kreacji reklamowych?

Agencje pobierają opłaty za każdy materiał i potrzebują dni na każdą rundę poprawek. HeyGen zamienia skrypt w gotowe kreacje reklamowe w kilka minut i za ułamek kosztów, dzięki czemu to ty kontrolujesz proces i iterujesz we własnym tempie. AI spokesperson może prowadzić kampanie bez konieczności angażowania prawdziwych aktorów.

Ile kosztuje tworzenie reklamowych kreacji AI na dużą skalę?

Dostępny jest bezpłatny plan, który nie wymaga karty kredytowej, dzięki czemu możesz stworzyć swoje pierwsze kreacje reklamowe bez żadnych kosztów. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i odblokowują klonowanie głosu, dłuższe filmy oraz pełną bibliotekę szablonów na potrzeby większych kampanii.

Czy mogę odświeżyć wyeksploatowane kreacje reklamowe bez ponownego nagrywania?

Tak. Gdy reklama zaczyna tracić skuteczność, edytuj scenariusz lub podmień materiały wizualne i wygeneruj odświeżoną wersję tego samego dnia. Możesz też przekształcić wygrywającą koncepcję w format generator rolek, aby wydłużyć jej żywotność w nowych miejscach emisji.

Czy mogę używać tej samej kreacji reklamowej w różnych językach?

Tak. Przetłumacz skuteczną reklamę na ponad 175 języków, zachowując swój głos i timing, dzięki czemu jedno kreacyjne może obsłużyć każdy rynek. Połącz to z układem instagram ad maker, aby zlokalizować krótkie formaty reklamowe dla każdego regionu bez konieczności ponownego budowania kampanii.

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