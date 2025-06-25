Zamień prosty skrypt w przyciągające uwagę reklamy wideo z AI w kilka minut. Bez kamer, ekip i programów do montażu. Generuj dziesiątki wariantów reklam wideo dla Meta, TikToka i YouTube, gotowych do uruchomienia i testów.
Funkcje reklam tworzonych przez AI
Twórz reklamy w kilka sekund, a nie dni
Twórz kreacje reklamowe w kilka sekund z jednego scenariusza, bez potrzeby organizowania nagrania. Zmieniaj haczyk, nagłówek lub wezwanie do działania i generuj reklamy natychmiast. Nasz silnik text to video zamienia każdą ideę w kampanie reklamowe zaprojektowane tak, by zwiększać konwersję we wszystkich kanałach.
Przyciągające uwagę projekty reklam, które działają
Zdobądź uwagę w pierwszych trzech sekundach dzięki natywnym kreacjom dopasowanym do odbiorców płatnych kampanii w social media.AI UGC video – naśladuj autentyczne treści twórców, a jednocześnie dbaj, by każdy kadr był spójny z Twoimi kolorami i logo. Projekty oparte na AI pozostają zgodne z identyfikacją marki, zwiększając zaangażowanie i konwersje.
Wielojęzyczny głos dla każdego marketera
Nadaj każdej reklamie naturalnie brzmiący głos w ponad 175 językach bez ponownego nagrywania ani jednej kwestii. Generuj narrację za pomocą naszego generatora głosu AI, dopasuj ją do tonu swojej marki i wykorzystuj jeden scenariusz we wszystkich kanałach społecznościowych. Jedna platforma lokalizuje pojedynczą kampanię dla każdego marketera i regionu – bez żadnych przeszkód.
Edytuj projekt reklamy z tekstu
Dostosuj sceny, zmieniaj tła, dodawaj napisy i umieszczaj swoje logo za pomocą prostych narzędzi — bez konieczności pracy na osi czasu. Edytor wideo AI daje Ci zaawansowane narzędzia do dopracowania tempa i utrzymania każdej sceny w zgodzie z marką. Otrzymujesz dopracowane materiały, gotowe na każdy kanał, w formacie kwadratowym lub pionowym, bez potrzeby nauki obsługi.
Zmień zdjęcia produktów w kreacje reklamowe
Prezentuj prawdziwe produkty bez studia, rekwizytów i drogiej fotografii produktowej. Umieszczaj zdjęcia produktów w scenach dzięki AI product placement, poprawiaj jakość obrazów i zapomnij o sztampowych zdjęciach stockowych. Każdy obraz AI jest osadzony w odpowiednim kontekście, więc każda scena wygląda, jakby była stworzona specjalnie dla Twojej marki.
Testowanie płatnych kampanii w social media zwykle przepala budżet reklamowy już przy jednej sesji zdjęciowej. Generuj spójne kreacje reklamowe, uruchamiaj pełne zestawy testowe i pobieraj dane o wynikach bezpośrednio z kont reklamowych, aby skalować najlepiej działające reklamy wideo AI.
Zatrudnianie twórców do każdej reklamy UGC jest trudne do skalowania. Generuj wiele kreacji z jednego scenariusza i utrzymuj stały przepływ treści. Skorzystaj z generatora influencerów AI, aby tworzyć materiały, które wyglądają naturalnie w każdym feedzie.
Nagrywanie reklam dla każdego SKU pochłania czas i budżet. Zamień zdjęcie w wideo i wygeneruj reklamę wideo dla każdej oferty. Uruchamiaj kampanie digital bez użycia kamery, skalując produkcję wideo w kilka minut.
Zmęczenie reklamami obniża wyniki, a ponowne nagrania trwają długo. Zmień scenariusz, odśwież wizualizacje i wypuść wysoko skuteczną reklamę jeszcze tego samego popołudnia. Utrzymuj skuteczność swoich materiałów wideo marketingowych bez potrzeby nowej produkcji.
Dostosowanie kampanii marketingowych do nowych rynków zwykle oznacza konieczność tworzenia każdej od zera. Przetłumacz skuteczną reklamę na ponad 175 języków dzięki AI dubbingowi, który zachowuje Twój ton, aby jedno kreacyjne mogło dotrzeć do każdej grupy docelowej z jednego źródła.
Popyt na tworzenie reklam przewyższa możliwości małego zespołu. Twórz każdy rodzaj reklamy na podstawie briefu i dostarczaj wielu koncepcji wideo dla każdego klienta. Przepływ pracy od scenariusza do wideo pozwala skalować produkcję dla marek i agencji.
Jak działają reklamy tworzone przez AI
Przejdź od pustego briefu do gotowych do publikacji kreacji reklamowych w zaledwie czterech prostych krokach – bez kamer, ekipy i oprogramowania do montażu.
Wybierz szablon, proporcje obrazu i format odpowiedni dla platformy, na której reklamujesz — np. dla feedu lub relacji.
Wklej swój hook, przekaz i wezwanie do działania albo wygeneruj skrypt na podstawie krótkiego opisu i ustaw odpowiedni ton.
Dodaj swoje logo, kolory, napisy i głos, a następnie dostosuj tempo, aby każda wersja pozostała spójna z Twoją marką.
Renderuj każdą kreację reklamową w jakości HD, a następnie pobierz każdą wersję, gotową do publikacji na wszystkich Twoich kanałach.
Reklamy wideo tworzone przez AI to spoty produkowane na podstawie napisanego scenariusza, zamiast tradycyjnej sesji filmowej. Na platformie do tworzenia reklam wideo z AI wpisujesz swój hook i przekaz, wybierasz styl, a generator wideo AI buduje obraz, głos i timing w gotową reklamę, przygotowaną do uruchomienia. Działa jak generator reklam dla wideo, a nie statycznych grafik.
Oto jak działa generatywna sztuczna inteligencja: zastrzeżone systemy AI i modele AI, wytrenowane na ogromnych zbiorach skutecznych reklam, zajmują się scenariuszem, warstwą wizualną, głosem i tempem. System koncentruje się na tworzeniu treści scena po scenie, generując wysokiej jakości reklamy oparte na AI i tworząc realistyczne ujęcia z opcjami takimi jak aktorzy AI, dzięki czemu otrzymujesz dopracowany materiał bez potrzeby nagrywania.
Każde narzędzie AI rozwiązuje tylko część zadania. ChatGPT pomaga w copywritingu i tworzeniu tekstów reklam, Midjourney generuje statyczne obrazy AI, a Creatify skupia się na krótkich klipach UGC. HeyGen spina cały proces w całość, zamieniając teksty i obrazy w gotowe, spójne z marką reklamy wideo, dzięki czemu tworzysz lepsze reklamy z jednego miejsca. Zespoły przechodzące z Creatify zachowują swój UGC‑owy charakter, jednocześnie zyskując możliwość tworzenia wielojęzycznych materiałów wideo.
Tak, pod warunkiem że AI działa pod nadzorem człowieka. Sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z szybkością i skalą, a Twój zespół nadaje kierunek pracy kreatywnej, tworzy haki i emocjonalne opowieści. Generatywna AI wzmacnia dobry pomysł zamiast zastępować ludzką kreatywność, a Ty ustalasz ton swojej marki, dzięki czemu emocjonalny wydźwięk wgadającej głowie AInadal brzmi jak Ty.
Tak. Oprócz copywritingu, generator scenariuszy wideo tworzy teksty reklam, SMS-y, nagłówki oraz scenariusze scen na podstawie prostych promptów AI. AI pozwala generować nieograniczoną liczbę wariantów, dzięki czemu możesz tworzyć wiele wersji reklamy z jednego pomysłu, bez angażowania osobnego copywritera.
Większa liczba kreacji połączona z testami napędza konwersję. Tworząc wiele wariantów zgodnych z briefem, dopasowujesz każdą reklamę do konkretnej grupy odbiorców, zwiększasz współczynnik klikalności i szybciej znajdujesz najlepiej konwertujące kreacje AI. To wspiera cele performance marketingu, takie jak generowanie leadów, a filmy dodatkowo wzmacniają wyniki jakoreklamy w mediach społecznościowych oparte na AI.
Każdy marketer, marka lub agencja, która potrzebuje więcej reklam, szybciej. Ten generator reklam AI to narzędzie do tworzenia reklam i projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które pomaga małym zespołom tworzyć reklamy bez studia. Użyj generatora reklam, aby jednocześnie tworzyć wiele koncepcji, od filmu produktowego po materiał promocyjny i zadbaj, by każda kampania była zawsze dobrze zaopatrzona w kreacje.
Napisz jeden podstawowy scenariusz, a następnie zmień haczyk, nagłówek, warstwę wizualną lub wezwanie do działania i wygeneruj go ponownie. Każda modyfikacja tworzy nową wersję w kilka sekund. Możesz też przygotować cięcia dopasowane do konkretnych platform, takie jak reklama na Facebooku oraz pionowa wersja, korzystając z tego samego materiału źródłowego.
Jak najbardziej. Wybierz wygląd w stylu twórcy i naturalny sposób mówienia, żeby reklama wtopiła się w feed zamiast wyglądać jak korporacyjny spot. generator klipów pomoże Ci tworzyć zwarte, dynamiczne montaże w natywnym tempie, które utrzymają uwagę w tych pierwszych kilku sekundach.
Tyle, ile potrzebuje Twoja kampania. Ponieważ każda wersja powstaje na podstawie tekstu, nie ma potrzeby umawiania nagrania, więc możesz stworzyć dziesiątki kreacji reklamowych w jeden dzień. Zespoły skalujące płatne social media często łączą to z wideo na TikToka do testów krótkich form.
Agencje pobierają opłaty za każdy materiał i potrzebują dni na każdą rundę poprawek. HeyGen zamienia skrypt w gotowe kreacje reklamowe w kilka minut i za ułamek kosztów, dzięki czemu to ty kontrolujesz proces i iterujesz we własnym tempie. AI spokesperson może prowadzić kampanie bez konieczności angażowania prawdziwych aktorów.
Dostępny jest bezpłatny plan, który nie wymaga karty kredytowej, dzięki czemu możesz stworzyć swoje pierwsze kreacje reklamowe bez żadnych kosztów. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i odblokowują klonowanie głosu, dłuższe filmy oraz pełną bibliotekę szablonów na potrzeby większych kampanii.
Tak. Gdy reklama zaczyna tracić skuteczność, edytuj scenariusz lub podmień materiały wizualne i wygeneruj odświeżoną wersję tego samego dnia. Możesz też przekształcić wygrywającą koncepcję w format generator rolek, aby wydłużyć jej żywotność w nowych miejscach emisji.
Tak. Przetłumacz skuteczną reklamę na ponad 175 języków, zachowując swój głos i timing, dzięki czemu jedno kreacyjne może obsłużyć każdy rynek. Połącz to z układem instagram ad maker, aby zlokalizować krótkie formaty reklamowe dla każdego regionu bez konieczności ponownego budowania kampanii.
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Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
Zamień prosty skrypt w przyciągające uwagę reklamy AI wideo w kilka minut.