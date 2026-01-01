"Miałem problem i ich wsparcie odpowiedziało w ciągu kilku minut. Jakość awatarów jest niesamowita, a ogólnie to bardzo wartościowe narzędzie."— Danielle U. na Capterra'
Elastyczne plany cenowe dla każdego twórcy i zespołu
HeyGen umożliwia ponad 100 000 firm tworzenie, lokalizowanie, skalowanie i wspólną pracę nad wideo – bez potrzeby korzystania z kamery czy ekipy. Uznany za najszybciej rozwijający się produkt 2025 roku w rankingu G2, sprawiamy, że profesjonalne tworzenie wideo jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.
0 USD/mies.
Idealny punkt wyjścia dla twórców i marketerów, którzy chcą ostrożnie zacząć korzystać z narzędzi AI, takich jak generator wideo AI od HeyGen.
29 USD/mies.
Nielimitowane filmy z awatarami stworzone z myślą o indywidualnych twórcach. Zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak generator wideo AI i lektor AI.
99 USD/mies.
Stworzone z myślą o zaawansowanych twórcach, którzy produkują wysokiej klasy treści na dużą skalę. Odblokuj 10× większy dostęp do funkcji premium i eksportuj materiały w oszałamiającej jakości wideo 4K.
149 USD/mies.
Dodatkowe miejsca kosztują 20 USD za miejsce. Bezpieczne, skalowalne tworzenie wideo dla zespołów i firm
Tworzenie wideo w jakości studyjnej, dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Porównaj plany cenowe i funkcje
Darmowy
Twórca
Pro
Edytor studia AI
Pełny dostęp
Pełny dostęp
Pełny dostęp
Maksymalna długość pojedynczego wideo
1 minuta
30 minut
30 minut
Szybkość przetwarzania wideo
Standardowy
Szybko
Szybsze
Rozdzielczość eksportu
720P
Do 1080p
Do 4K
Szablony wideo
75+
75+
75+
Import z PowerPointa i PDF
Wejście audio
Rejestrator ekranu
Zapisuj projekty jako szablony
Usuwanie znaku wodnego
Awatarzy wideo ze stocku
500+
700+
700+
Niestandardowe cyfrowe sobowtóry
1
1+
1+
Spersonalizowany wygląd cyfrowego sobowtóra
500
500
500
Głos AI
1 000+
1 000+
1 000+
Klonowanie głosu
1 sklonowany głos
Nielimitowany
Nielimitowany
Awatary fotograficzne
Do 3
Nielimitowany
Nielimitowany
Minuty awatara IV generacji
Maksymalna długość wideo z awatarem IV
1 minuta
30 minut
30 minut
Sterowanie ruchem / gestami
Generuj wyglądy
Trenowanie modelu AI
Pakiety wyglądu
Lokowanie produktu
Emocje niestandardowego głosu
Dodatkowe cyfrowe sobowtóry
Dodatek
Dodatek
Usuwanie tła za pomocą AI
Maksymalna długość jednego wideo
3 minuty
30 minut
30 minut
Szybkość przetwarzania wideo
Standardowy
Szybko
Najszybszy
Globalny Pakiet Językowy
Ponad 30 języków
175 języków i dialektów
175 języków i dialektów
Głos marki (Słownik marki)
Prześlij transkrypcję jako źródło
Edytuj i sprawdź poprawność przetłumaczonego skryptu
Zmień głos
Interaktywne wideo
Osadzanie linków do wideo
Interaktywne quizy
Rozgałęzianie i podejmowanie decyzji wideo
Eksport SCORM
Miejsca użytkowników
1
1
1
Komentarze wideo
Zestaw marki
Współpraca nad szkicem wideo
Oznaczaj i przypisuj zadania
Wspólna przestrzeń robocza
Szablony zespołowe
Kontrola ról
Kontrola dostępu do treści
Szczegółowe kontrolowanie dostępu do treści
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Adresy URL chronione hasłem
Dziennik inspekcji
Wymuszanie 2FA dla członków zespołu
Wsparcie przez czat na żywo
Możesz korzystać z HeyGen za darmo i tworzyć do 3 filmów miesięcznie, bez konieczności podawania karty kredytowej. Płatne plany HeyGen obejmują nielimitowane tworzenie wideo. Dla osób tworzących krótkie filmy, plan HeyGen Creator kosztuje 29 USD miesięcznie (lub 24 USD/miesiąc przy płatności rocznej). Dla zespołów, które chcą tworzyć wysokiej jakości filmy i współpracować, plan HeyGen Business Plan kosztuje 149 USD/miesiąc oraz 20 USD za każde dodatkowe miejsce miesięcznie.
Gdy anulujesz swoją subskrypcję, przerywasz automatyczne odnawianie cyklu rozliczeniowego. Oznacza to, że nadal będziesz mieć dostęp do funkcji subskrypcji do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie zostaniesz jednak obciążony opłatą za kolejne odnowienia.
Miesięczna subskrypcja obciąża Twoją metodę płatności co miesiąc, natomiast subskrypcja roczna – raz w roku. Rzeczywisty miesięczny koszt subskrypcji rocznej jest niższy niż koszt subskrypcji miesięcznej.
Możesz zmienić swój plan w aplikacji webowej. Ulepszenia planu zaczną obowiązywać natychmiast. Zmiany na niższy plan zostaną zaplanowane na koniec Twojego cyklu rozliczeniowego.
Tak. Nie ograniczamy sposobu, w jaki możesz używać lub rozpowszechniać filmy po ich stworzeniu, o ile materiały i dane wejściowe, których używasz, mieszczą się w akceptowalnych wytycznych (na przykład brak naruszeń praw autorskich w przesyłanych plikach, brak wrażliwych lub obraźliwych słów w treściach dla postaci).
Możesz zapłacić kartą kredytową, z konta bankowego w USA, przez Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe lub za pomocą dodatkowych lokalnych metod płatności dostępnych w Twoim regionie.
Możesz przejść bezpośrednio do strony swojego konta, aby znaleźć opcję wstrzymania lub anulowania subskrypcji.
"Miałem problem i ich wsparcie odpowiedziało w ciągu kilku minut. Jakość awatarów jest niesamowita, a ogólnie to bardzo wartościowe narzędzie."— Danielle U. na Capterra'
"To jest rewolucja w naszym tworzeniu treści. Oszczędza czas, pieniądze, a efekty są niezwykle profesjonalne. Naprawdę imponujące."— Manuel R. na Capterra
"Uwielbiam realistyczne awatary i to, jak proste jest korzystanie z interfejsu. Nawet osoby spoza działu projektowego mogą tworzyć świetne filmy z HeyGen."— Thomas V. na Product Hunt
"Wszechstronność tego narzędzia jest imponująca. Tworzymy za jego pomocą wszystko – od reklam po samouczki. HeyGen jest intuicyjny i wymaga minimalnego wysiłku."— Umair B. na Product Hunt
"Uwielbiam to, że nie potrzebuję już kamery ani ekipy. Po prostu wpisuję swój scenariusz i od razu mam gotowy film. To niesamowicie wygodne, a efekty są świetne."— Wendy D. na Product Hunt
"Wielojęzyczne wsparcie HeyGen jest idealne do docierania do globalnej publiczności. Tłumaczenia i lektorskie nagrania głosowe brzmią bardzo naturalnie."— Xiao L. na Product Hunt
"Jako osoba zajmująca się generowaniem obrazów uznałem tworzenie wideo z HeyGen za wyjątkowe doświadczenie. W niezwykle prosty sposób odblokowuje ono ogromne pokłady kreatywności."— Bella M. na Capterra
"Jako samotny przedsiębiorca dzięki HeyGen tworzę profesjonalne treści bez potrzeby angażowania ekipy produkcyjnej. To bardzo proste i skuteczne rozwiązanie."— Alexis N. na Product Hunt
