Darmowy generator wideo AI

Wpisz swój pomysł. Kliknij „Generuj”. Otrzymasz gotowy do udostępnienia film z tekstu szybciej, niż myślisz. Bez kamery, oprogramowania do montażu wideo ani umiejętności produkcyjnych. Pobierz go, edytuj lub udostępnij od razu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Twórz filmy AI na dużą skalę, bez użycia kamery

Twórz profesjonalne filmy z tekstu, obrazów lub pojedynczej podpowiedzi dzięki generatorowi wideo AI HeyGen. Wybierz realistycznego prezentera, dodaj swój skrypt i produkuj materiały w jakości studyjnej w ponad 175 językach – bez nagrywania, ekip filmowych czy oprogramowania do montażu. Wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć dopracowane filmy i ożywiać swoje pomysły, w jednej platformie.

Klatki wideo przedstawiające różnorodne osoby, skupione wokół pola tekstowego z napisem „Film wyjaśniający nasze nowe oprogramowanie do zarządzania projektami."
Od promptu do wideo

Od promptu do wideo

Nie potrzebujesz żadnych umiejętności montażu. Wpisz temat, wklej skrypt albo podaj URL, a Video Agent zajmie się resztą. Napisze skrypt, zbuduje storyboard, dobierze materiały wizualne i wyrenderuje gotowy film AI, który możesz od razu opublikować lub dopracować — wszystko na podstawie jednego wejściowego polecenia.

Zautomatyzowana produkcja wideo

Zautomatyzowana produkcja wideo

Przekaż AI do tworzenia wideo wpis na bloga, plik PDF lub krótki opis, a ono zbuduje całą narrację. Sceny są automatycznie strukturyzowane, ujęcia B-roll i układy dopasowywane do Twoich treści, a lektor jest synchronizowany z każdą klatką, dostarczając niemal gotową wersję wideo jednym kliknięciem.

Inteligentne materiały wizualne

Inteligentne materiały wizualne

Każde wideo zyskuje własną, unikalną oprawę wizualną. Generator wideo AI dobiera materiały stockowe, tworzy niestandardowe obrazy i projektuje grafiki ekranowe dopasowane do Twojego scenariusza. Zero powtarzalnych szablonów, zero generycznych układów — każdy klip jest skrojony pod Twoją wiadomość i odbiorców.

Wbudowana kontrola kosztów

Wbudowana kontrola kosztów

Twórz krótkie materiały na social media, kampanie marketingowe, moduły szkoleniowe i komunikację wewnętrzną za ułamek kosztów tradycyjnej produkcji. Przejdź od jednego wideo tygodniowo do codziennej publikacji – bez ekipy produkcyjnej, honorariów dla talentów i godzin spędzonych na ręcznym montażu.

Najlepsze praktyki tworzenia wideo z wykorzystaniem AI

Połącz szybkość Agenta Wideo z precyzją AI Studio. Wygeneruj pierwszy szkic z ujęciami, materiałami B-roll i scenariuszem, a następnie dopracuj go do profesjonalnego efektu. Zacznij za darmo.

Zacznij od Agenta Wideo

Pomiń pustą stronę. Zamień podpowiedź, adres URL lub dokument w kompletny szkic wideo z automatycznie wygenerowanym scenariuszem, strukturą scen i ujęciami B-roll. Kreator wideo AI wykonuje za Ciebie większość pracy, doprowadzając projekt w 80% do dopracowanego efektu końcowego.

Wybierz prezentera i głos

Wybierz prezentera z biblioteki lub użyj własnego cyfrowego sobowtóra do wystąpienia na ekranie. Połącz go z naturalnym głosem AI z biblioteki albo sklonuj własny głos, aby zapewnić spójną, autentyczną narrację we wszystkich materiałach wideo.

Polski w AI Studio

Otwórz dowolny szkic w AI Studio, aby uzyskać kontrolę nad każdym kadrem. Zastąp ogólne ujęcia B-roll własnymi materiałami marki, dostosuj tempo scenariusza, dopracuj przejścia, zastosuj korekcję kolorów i dopracuj układ, aż każda scena będzie w pełni odpowiadać Twojej wizji kreatywnej.

Lokalizuj treści, aby dotrzeć globalnie

Wejdź na nowe rynki dzięki tłumaczeniu wideo. Zdubuj gotowy materiał na ponad 175 języków, zachowując oryginalny ton głosu i dokładną synchronizację ruchu ust – bez potrzeby ponownego nagrywania.

Korzyści

Generator wideo AI, który natychmiast zamienia skrypty w profesjonalne filmy

HeyGen's generator wideo AI z tekstu automatyzuje proces tworzenia wideo, zamieniając Twój scenariusz w wysokiej jakości filmy ze spójnymi awatarami, lektorem i oprawą wizualną. Nie potrzebujesz kamery ani ekipy.

Twórz filmy z awatarami AI

HeyGen daje Ci dostęp do ponad 1100 realistycznych, gotowych awatarów obejmujących dziesiątki narodowości, grup wiekowych i stylów mówienia. Możesz też stworzyć własnego cyfrowego sobowtóra, przesyłając krótkie nagranie wideo siebie, co pozwoli Ci tworzyć spersonalizowane treści bez konieczności występowania przed kamerą. Nasze awatary oferują zsynchronizowany ruch ust, naturalne gesty i kontakt wzrokowy, dzięki czemu filmy z awatarami AI są nie do odróżnienia od nagrań z udziałem prawdziwych prezenterów.

Zamień tekst na wideo dzięki AI

Nasz system AI do konwersji tekstu na wideo zamienia dowolne treści pisane (posty na blogu, scenariusze, wypunktowane listy czy surowe pomysły) w w pełni zmontowany film w mniej niż dwie minuty. W przeciwieństwie do podstawowych generatorów tekstu na wideo, które tworzą jedynie ogólne pokazy slajdów, HeyGen łączy Twoje słowa z realistycznym awatarem AI, zsynchronizowanym lektorem i starannie dobranymi ujęciami B-roll, dostarczając materiał o jakości emisyjnej na podstawie jednego tekstu wejściowego.

Utwórz wideo z obrazów

Zamień dowolny obraz w wideo w kilka sekund. Prześlij obraz i dodaj skrypt, aby przekształcić go w dynamiczne, generowane przez AI wideo z realistyczną synchronizacją ruchu ust, naturalnym tempem mowy i ekspresyjnymi głosami. Ulepsz swoje wideo za pomocą napisów tekstowych, muzyki w tle i płynnych przejść – bez ręcznej edycji. Twórz wideo AI w ponad 175 językach i dialektach, z wieloma głosami i akcentami AI.

Filmy z lokowaniem produktu

Wystarczy, że prześlesz zdjęcie produktu i skrypt, a nasz Generator Reklam zajmie się resztą: umieści Twój produkt w dłoni awatara, a Ty możesz edytować materiał, dodając muzykę, napisy i lektora. Idealne rozwiązanie do skalowania treści na TikToku, Instagramie i Amazonie bez wysyłania próbek czy zatrudniania ekipy.

Realistyczne sterowanie głosem AI

Wybierz realistyczne głosy AI, które idealnie pasują do Twojego awatara, bezpośrednio w interfejsie AI Studio za pomocą jednego kliknięcia, albo odwzoruj swój dokładny ton głosu dzięki funkcji Voice Mirroring. Możesz też dodać angażującą muzykę w tle z naszej biblioteki stockowej, aby nadać swoim projektom idealną ścieżkę dźwiękową.

Najpotężniejsze modele AI

Korzystaj z najnowszych technologii generatywnych bezpośrednio w HeyGen. Wykorzystuj zaawansowane modele generowania wideo oparte na AI, takie jak Sora, Google Veo i Kling, aby tworzyć filmowe ujęcia B-roll z płynnym ruchem, Flux do wysokiej jakości obrazów generowanych przez AI oraz ElevenLabs do ultrarealistycznej mowy. Błyskawicznie twórz profesjonalne materiały wideo – od kinowych scen po naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe – bez konieczności opuszczania platformy.

Zastosowania kreatora wideo AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści, docierają do szerszej publiczności i napędzają realny wzrost dzięki jednej z najbardziej innowacyjnych dostępnych dziś platform wideo opartych na AI.

Zespoły marketingowe

Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.

DzIA i HR

Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.

E-commerce

Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.

Twórcy mediów społecznościowych

Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.

Edukatorzy i twórcy kursów

Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.

Twórcy cyfrowi

Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.

Jak to działa?

Jak tworzyć filmy za pomocą HeyGen

Zamień swoje pomysły w dopracowane filmy w kilka minut. Dzięki HeyGen możesz przekształcić prosty tekst w angażujące, profesjonalne treści wideo bez nagrywania, umiejętności montażu ani skomplikowanych narzędzi.

Krok 1

Dodaj swój skrypt

Zacznij od wpisania swojego skryptu bezpośrednio w edytor lub wklejenia istniejącej treści. HeyGen automatycznie podzieli tekst na sceny, co pomoże uporządkować strukturę wideo i zachować przejrzysty, płynny przekaz.

Krok 2

Wybierz głos

Wybierz spośród wielu naturalnie brzmiących głosów AI, aby dopasować narrację do swojego stylu i odbiorców. Jeśli zależy Ci na bardziej osobistym efekcie, możesz również sklonować własny głos, aby zapewnić spójną i autentyczną narrację.

Krok 3

Dostosuj elementy wizualne

Udoskonal swój film za pomocą obrazów, szablonów, napisów, logotypów i muzyki w tle. Dostosuj układy, edytuj sceny i dopracuj styl, korzystając z intuicyjnego edytora HeyGen.

Krok 4

Generuj i udostępniaj

Wygeneruj swój film w zaledwie kilku kliknięciach. Pobierz go jako plik MP4 lub udostępnij bezpośrednio na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych albo na platformach edukacyjnych — w formacie najlepiej dopasowanym do Twoich potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym są generatory wideo oparte na sztucznej inteligencji?

Generatory wideo AI to narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do tworzenia filmów z tekstu, obrazów lub scenariuszy. Automatycznie zajmują się montażem, warstwą wizualną i lektorem, dzięki czemu nie potrzebujesz umiejętności edycji wideo, aby tworzyć profesjonalne materiały.

Jaki jest najlepszy generator wideo oparty na AI?

HeyGen to wiodący generator wideo oparty na AI, stworzony z myślą o profesjonalistach i marketerach. Umożliwia tworzenie angażujących filmów z wykorzystaniem gotowych szablonów lub poleceń tekstowych, w dowolnym formacie na potrzeby mediów społecznościowych, sprzedaży lub treści biznesowych.

Jak stworzyć własne wideo AI?

Prześlij krótki klip wideo lub zdjęcie referencyjne siebie, a następnie wpisz swój skrypt w HeyGen. Platforma wygeneruje wideo z realistycznym, AI‑generowanym ruchem i głosem. Możesz dostosować format, dodać sceny i spersonalizować efekt końcowy na potrzeby filmów wyjaśniających lub krótkich materiałów na social media.

Czy HeyGen jest darmowym generatorem wideo AI?

Tak, HeyGen oferuje bezpłatne tworzenie filmów z tekstu na wideo oraz generowanych przez AI. Płatne plany obejmują zaawansowane funkcje tworzenia wideo, rozszerzone narzędzia edycyjne oraz obsługę większej liczby formatów, w zależności od wybranego planu.

Jakie rodzaje materiałów wejściowych mogę wykorzystać do tworzenia filmów AI w HeyGen?

Możesz używać tekstu, obrazów, zdjęć stockowych lub dźwięku do tworzenia filmów AI. HeyGen przekształca te materiały w filmy typu explainer, tutoriale lub materiały marketingowe, korzystając z konfigurowalnych szablonów w wielu formatach i stylach.

Czy mogę przekształcić dźwięk w wideo za pomocą HeyGen?

Tak. Prześlij swój plik audio, a system AI HeyGen automatycznie wygeneruje wideo. Zsynchronizuje on dźwięk z obrazem, aby stworzyć realistyczne awatary i klipy wideo, co idealnie sprawdza się w przypadku podcastów, filmów wyjaśniających oraz treści edukacyjnych.

Czy mogę używać funkcji text to video do prezentacji biznesowych na HeyGen?

Tak. Generator tekstu na wideo HeyGen pozwala tworzyć dopracowane filmy i slajdy typu explainer z dowolnej podanej treści. Szablony wideo pomagają przygotować materiały w preferowanym formacie na potrzeby marketingu, szkoleń lub prezentacji produktu.

Czy filmy tworzone przez AI mogą zastąpić tradycyjną produkcję wideo?

Dla większości potrzeb biznesowych, marketingowych i szkoleniowych – tak. HeyGen pozwala animować sceny, dodawać ruch i tworzyć dopracowane wideo bez udziału ekipy produkcyjnej. Pomaga zespołom szybciej publikować filmy, jednocześnie utrzymując cały proces w prosty, skalowalny i opłacalny sposób.

Jak mogę tworzyć filmy AI bez doświadczenia w montażu?

Interfejs HeyGen sprawia, że to proste. Prześlij swój tekst i obrazy, wybierz szablon wideo, a AI automatycznie zbuduje Twój film. Platforma została zaprojektowana tak, aby każdy mógł szybko tworzyć efektowne materiały wideo bez umiejętności technicznych.

Czy mogę tworzyć filmy AI w HeyGen, korzystając z obrazu referencyjnego?

Tak. Prześlij do HeyGen obraz referencyjny, a AI wygeneruje naturalnie wyglądające filmy. Możesz animować awatary, dostosowywać mimikę oraz tworzyć spersonalizowane filmy wyjaśniające lub firmowe klipy z realistycznym ruchem i idealną synchronizacją dźwięku.

Czy mogę tworzyć krótkie filmy za pomocą HeyGen?

Tak. Możesz tworzyć krótkie filmy promocyjne, klipy na social media i reklamy zoptymalizowane pod TikTok, Instagram Reels i YouTube Shorts. Generator wideo AI zajmuje się całym procesem, dzięki czemu możesz tworzyć treści generowane przez AI w tempie, jakiego wymagają Twoje kanały, z filmami, które od pierwszego renderu wyglądają i brzmią profesjonalnie.

Jakie rodzaje filmów mogę tworzyć za pomocą generatora wideo AI?

HeyGen umożliwia tworzenie filmów wyjaśniających, materiałów promocyjnych, tutoriali, prezentacji produktów, treści szkoleniowych i onboardingowych, spersonalizowanych nagrań do outreachu oraz krótkich klipów na media społecznościowe. Wszystkie filmy wykorzystują realistyczne awatary AI, naturalnie brzmiące głosy oraz wielojęzyczne tłumaczenie, co pozwala szybko produkować materiały na dużą skalę.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie wideo AI?

HeyGen działa naprawdę szybko, a wiele filmów generuje się w mniej niż minutę. Jeśli Twój film jest dłuższy, zawiera więcej scen lub bardziej zaawansowane efekty, jego tworzenie może zająć trochę więcej czasu, ale zwykle i tak kończy się w zaledwie kilka minut.

Czy generator wideo AI HeyGen nadaje się do zastosowań korporacyjnych?

Tak. HeyGen jest zaufanym rozwiązaniem dla firm z listy Fortune 500 oraz zespołów korporacyjnych w obszarach L&D, marketingu, wsparcia sprzedaży i komunikacji wewnętrznej. Funkcje dla przedsiębiorstw obejmują SSO, dostęp do API, masowe generowanie wideo, niestandardowe awatary, kontrolę nad identyfikacją wizualną marki, zgodność z SOC 2 oraz dedykowane wsparcie Customer Success.

Czy mogę tworzyć filmy AI na TikToka lub media społecznościowe za pomocą HeyGen?

Tak. HeyGen pozwala tworzyć filmy AI zoptymalizowane pod TikTok, Instagram i inne media społecznościowe. Wybierz szablon, dodaj lektora AI, dostosuj wideo i natychmiast opublikuj treści. Platforma jest stworzona tak, aby nadążać za tempem, jakiego wymagają Twoje kanały.

Czy generator wideo AI HeyGen jest bezpieczny i etyczny?

Tak. HeyGen bezpiecznie przechowuje Twoje dane i tworzy awatary w odpowiedzialny sposób. Jesteś właścicielem swoich wygenerowanych przez AI filmów i materiałów wizualnych, więc możesz z pełnym spokojem publikować treści marketingowe lub szkoleniowe.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

