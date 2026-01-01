Sztuczna inteligencja do tworzenia wideo z tekstu

Wpisz swój pomysł. Kliknij „Generuj”. Otrzymasz gotowy do udostępnienia film z tekstu szybciej, niż myślisz. Nie potrzebujesz kamery, programu do montażu ani umiejętności produkcyjnych. Pobierz go, edytuj lub udostępnij od razu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Skaluj profesjonalną produkcję wideo, bez użycia kamery

Zmieniaj tekst w angażujące treści wideo w mgnieniu oka. Wystarczy, że wprowadzisz swój skrypt, wybierzesz realistycznego awatara (lub własnego cyfrowego sobowtóra) i wygenerujesz lektora AI w jakości studyjnej w wielu językach.

Wyeliminuj problemy związane z nagrywaniem, aktorami i kosztownymi dogrywkami. Używaj tego narzędzia jako kompleksowego rozwiązania do przekształcania tekstu w wideo lub do generowania ujęć A-roll dla swojego ulubionego edytora.

Klatki wideo przedstawiające różnorodne osoby, skupione wokół pola tekstowego z napisem „Film wyjaśniający działanie naszego nowego oprogramowania do zarządzania projektami.”
Dostępność

Twórz pełne filmy z jednego promptu. Nie jest wymagane żadne doświadczenie w montażu wideo. Wystarczy wkleić swój pomysł lub temat, wpisać prompt, a Video Agent zadziała jak Twój osobisty reżyser – napisze scenariusz, przygotuje storyboard i zanimuje kompletny film w kilka minut.

Wydajność

Automatyzuj tworzenie scen i ujęć B-roll. Błyskawicznie przekształcaj wpisy na blogu, pliki PDF lub adresy URL w angażujące narracje tekst‑na‑wideo. Sztuczna inteligencja zamienia Twój tekst w sceny, dobiera odpowiednie ujęcia B-roll i układy, a następnie synchronizuje awatara, doprowadzając Cię w jednym kliknięciu do 80% gotowego materiału.

Różnorodność

Wizualizacje tworzone przez AI i dynamiczne opowiadanie historii. Wyjdź poza statyczne szablony wideo. Agent Wideo inteligentnie dobiera materiały stockowe, generuje obrazy AI i tworzy infografiki dopasowane do Twojego konkretnego scenariusza, dzięki czemu każdy krótki klip jest unikalny i wizualnie spójny z Twoim przekazem.

Opłacalność kosztowa

Twój zawsze dostępny asystent produkcji. Twórz masowo krótkie materiały na media społecznościowe, zasoby marketingowe i filmy szkoleniowe za ułamek dotychczasowych kosztów. Zwiększ skalę działań z jednego wideo tygodniowo do codziennej publikacji, bez zatrudniania ekipy produkcyjnej i tracenia godzin na montaż.

Najlepsze praktyki dotyczące konwersji tekstu na wideo

Aby w pełni wykorzystać możliwości HeyGen, połącz szybkość Agenta Wideo z precyzją AI Studio. Użyj AI, aby wygenerować „pierwszy szkic” (sceny, ujęcia B-roll i scenariusz), a następnie dopracuj rezultat, aby uzyskać profesjonalne wykończenie.

Wykorzystaj Agenta Wideo

Pomiń pustą stronę. Skorzystaj z Agenta Wideo, aby natychmiast zamienić prostą podpowiedź lub URL w kompletny szkic z automatycznie wygenerowanym scenariuszem i materiałami B-roll, co pozwoli Ci od razu zrobić 80% pracy.

Obsadź swojego awatara i głos

Wybierz gotowego awatara lub użyj własnego Cyfrowego Bliźniaka, aby zbudować autorytet. Połącz go z realistycznym głosem z biblioteki albo prześlij własne nagranie audio, aby uzyskać w pełni autentyczne przekazanie treści.

Dopracuj w AI Studio

Otwórz swój szkic w AI Studio, aby zyskać pełną kontrolę nad szczegółami. Podmień ogólne ujęcia B-roll na własne materiały marki, dostosuj tempo scenariusza i dopracuj układ, aż idealnie odzwierciedli Twoją wizję.

Lokalizuj, aby osiągnąć globalny wpływ

Natychmiast zwiększ swój zasięg dzięki Tłumaczeniu Wideo. Automatycznie dubbinguj gotowy film na ponad 175 języków, jednocześnie idealnie zachowując oryginalny ton głosu i synchronizację ruchu ust Twojego awatara.

Korzyści

Natychmiast przekształcaj tekstowe scenariusze w gotowe do emisji, profesjonalne filmy wideo

Generator wideo AI HeyGen z tekstu automatyzuje proces produkcji, zamieniając Twój scenariusz w wysokiej jakości filmy ze spójnymi awatarami, lektorem i oprawą wizualną. Nie są potrzebne kamera ani ekipa.

Ultrarealistyczny głos AI i tłumaczenie

Twórz nagrania lektorskie oddające emocjonalne niuanse lub sklonuj własny głos, aby uzyskać autentyczną narrację. Automatycznie tłumacz i dubbinguj treści na ponad 175 języków, aby dotrzeć do globalnych rynków bez ponownego nagrywania.

Spójne treści na dużą skalę

Zachowaj spójność marki w setkach materiałów wideo. Zapisuj własne awatary i gotowe szablony, aby w kilka minut – zamiast dni – generować codzienne treści na media społecznościowe, moduły szkoleniowe lub spersonalizowane wiadomości.

Generuj ujęcia B-roll i materiały wizualne

Przestań szukać ujęć stockowych. Sztuczna inteligencja analizuje Twój tekst, aby automatycznie generować lub dobierać odpowiednie ujęcia B-roll, obrazy i animacje dopasowane do narracji, przyspieszając cały proces pracy.

Eksport wieloplatformowy (4K)

Eksportuj filmy w formacie MP4 w rozdzielczości do 4K. Łatwo przekształcaj treści do formatu pionowego (TikTok/Reels) lub poziomego (YouTube/LMS), aby zmaksymalizować zasięg we wszystkich kanałach.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy podobne do Twojej skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie AI do zamiany tekstu na wideo.

Marketing i reklama

Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.

Szkolenia i wdrożenie

Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.

Twórcy na YouTube i w mediach społecznościowych

Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.

E-commerce

Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.

Edukatorzy i twórcy kursów

Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.

Sprzedaż i spersonalizowany kontakt

Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.

Jak to działa?

Jak stworzyć wideo z tekstu za pomocą HeyGen

Użyj słów, aby ożywić swój tekst, a generator wideo z tekstu oparty na AI zamieni Twoje treści w oszałamiający, profesjonalny efekt.

Krok 1

Wprowadź swój skrypt

Zacznij od wpisania swojego tekstu lub przesłania dokumentu. Sztuczna inteligencja uporządkuje Twoje pomysły w sceny.

Krok 2

Wybierz awatara i głos AI

Wybierz spośród różnorodnych, realistycznych awatarów lub stwórz własnego Cyfrowego Bliźniaka. Dobierz głos AI, który pasuje do Twojego tonu i marki, albo sklonuj swój głos za pomocą klonowania głosu, aby uzyskać autentyczne brzmienie.

Krok 3

Dostosuj wygląd i styl

Dodawaj obrazy, szablony, napisy lub muzykę w tle. Animuj nakładki, edytuj każdą scenę i korzystaj z konfigurowalnego interfejsu, aby dopasować wygląd i charakter materiału bez żadnych umiejętności technicznych.

Krok 4

Wygeneruj i udostępnij swój film

Wyeksportuj swój plik MP4 i natychmiast udostępnij go na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub systemach szkoleniowych. Wybierz format pionowy dla TikToka lub rolek na Instagramie albo poziomy dla YouTube.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest narzędzie HeyGen Text to Video?

HeyGen to generator wideo oparty na sztucznej inteligencji oraz narzędzie typu text‑to‑video, które umożliwia użytkownikom tworzenie filmów z tekstu z wykorzystaniem technologii AI. Działa w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję i zaawansowane modele AI, zapewniając profesjonalne rezultaty.

Czy potrzebuję umiejętności edycji?

Nie. Platforma została stworzona tak, aby każdy mógł tworzyć filmy. Sztuczna inteligencja zajmuje się doborem czasu, tempem, warstwą wizualną i renderowaniem. Jeśli wolisz mieć większą kontrolę, możesz edytować sceny ręcznie w AI Studio.

Czy mogę użyć własnego głosu lub awatara?

Tak. Możesz przesłać próbkę swojego głosu do klonowania głosu przez AI lub stworzyć własny awatar na potrzeby marki albo osobistej obecności.

Jak długo trwa generowanie wideo?

Większość filmów jest gotowa w ciągu kilku minut, w zależności od ich długości i stopnia personalizacji.

Jaki jest najlepszy darmowy generator wideo z tekstu oparty na AI?

HeyGen to najlepszy darmowy generator wideo z tekstu oparty na AI, ponieważ w kilka minut zamienia dowolny skrypt w dopracowany film, a platforma automatycznie zajmuje się głosem, warstwą wizualną i montażem. Otrzymujesz materiały wysokiej jakości bez potrzeby używania kamer czy posiadania umiejętności edycji.

Czy mogę tworzyć filmy w wielu językach?

Tak. Możesz generować treści w ponad 175 językach i natychmiast tłumaczyć istniejące filmy.

Czy filmy nadają się do użytku komercyjnego?

Tak. Możesz używać swoich filmów do celów marketingowych, szkoleniowych, w mediach społecznościowych, w reklamach oraz w projektach dla klientów.

Czy HeyGen może być używany do tworzenia profesjonalnych filmów generowanych przez AI?

Tak. HeyGen umożliwia tworzenie profesjonalnych filmów generowanych przez AI bezpośrednio z tekstu. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz materiały szkoleniowe, treści marketingowe czy filmy wyjaśniające, AI HeyGen zapewnia płynny proces produkcji i dopracowane rezultaty za każdym razem.

Czy mogę używać funkcji tekst‑na‑wideo do szkoleń i samouczków?

Oczywiście. HeyGen sprawia, że tworzenie materiałów szkoleniowych i treści wideo jest niezwykle proste. Wystarczy, że opiszesz swój pomysł w formie promptu, wybierzesz awatara, a resztą zajmie się AI.

Czy możliwe jest generowanie filmów w wysokiej rozdzielczości?

Tak. Opcje eksportu obejmują rozdzielczość HD (1080p) i 4K, dzięki czemu Twoje filmy nadają się do profesjonalnego i publicznego wykorzystania na różnych platformach.

Czy mogę konwertować audio na wideo za pomocą HeyGen?

Yes! HeyGen allows users to transform audio to video by pairing voice recordings with AI avatars, captions, and dynamic visuals. Simply upload your audio file, choose a video style, and let AI generate a polished video in minutes.

What formats can I export?

You can export MP4 in HD or 4K and choose vertical, square, or landscape layouts.

Is AI text-to-video generation secure and ethical?

HeyGen prioritizes security, ensuring that avatars and generated content comply with ethical guidelines. Transparency, user consent, and responsible AI development are key factors in maintaining ethical AI video generation.

