Szybko dodawaj dowolne zdjęcie, plik PNG, logo lub grafikę do swojego wideo. Prześlij film, umieść obrazy dokładnie tam, gdzie chcesz, i dostosuj wszystko w prostym edytorze online, który działa na każdym urządzeniu.

Wskazówki dotyczące skutecznego korzystania ze zdjęć w HeyGen

Ulepsz swoje filmy, dodając zdjęcia, przezroczyste pliki PNG, naklejki lub firmowe grafiki w zaledwie kilka kliknięć. Jeśli potrzebujesz bardziej kreatywnych elementów, możesz też skorzystać z narzędzi takich jak Add Stickers to Video Tool, aby jeszcze lepiej dopasować oprawę wizualną.

Prześlij dowolny format obrazu, w tym PNG, JPG, SVG lub WebP, a następnie umieść i zmień rozmiar zdjęcia w dowolnym miejscu na osi czasu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz logo, zdjęcia produktu czy grafiki do poradnika, edytor daje Ci pełną kontrolę nad położeniem, rozmiarem i przezroczystością.

Ponieważ wszystko działa online, nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Narzędzie działa na iPhone’ach, urządzeniach z Androidem, komputerach Mac i Windows, zachowując prywatność Twoich plików i jednocześnie eksportując ostre, wysokiej jakości filmy. Cały proces jest szybki, prosty i przyjazny dla początkujących.

Możesz także dodać elementy wizualne, aby nadać projektowi więcej kreatywności. Wypróbuj narzędzie Dodaj naklejki do wideo, jeśli chcesz jeszcze bardziej ulepszyć swój film.

Przekształć swoje filmy w angażujące doświadczenia

Dodawanie zdjęć do filmów jest proste, a dzięki kilku sprytnym technikom możesz sprawić, że efekt końcowy będzie wyglądał czysto i profesjonalnie:
• Używaj wysokiej jakości obrazów: Wybieraj zdjęcia w jakości HD (PNG lub JPG), aby uniknąć pikselizacji, zwłaszcza na większych ekranach.
• Umieszczaj grafiki z wyczuciem: Pozycjonuj zdjęcia tak, aby nie zasłaniały twarzy ani kluczowych elementów akcji. Rogi kadru często najlepiej sprawdzają się dla logotypów lub małych grafik.
• Stosuj przezroczystość dla płynniejszego wtopienia: Zmniejsz krycie lub używaj przezroczystych plików PNG, aby logo naturalnie wkomponowało się w scenę.
• Dobierz odpowiedni rozmiar: Utrzymuj zdjęcie na tyle duże, by było widoczne na urządzeniach mobilnych, ale jednocześnie nie przytłaczało całego kadru.
• Dodawaj ujęcia B-roll i akcenty: Wykorzystuj dodatkowe zdjęcia, grafiki stockowe lub ikony, aby podkreślić kluczowe idee i uczynić treści bardziej angażującymi.
• Sprawdź podgląd na telefonie: Upewnij się, że widoczność, wyrównanie i pozycjonowanie są poprawne zarówno w pionie, jak i w poziomie.
• Dopracuj timing na osi czasu: Skoryguj moment rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania zdjęć, aby pojawiały się dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, zapewniając płynne tempo.

Zwiększanie zaangażowania dzięki filmom wzbogaconym o zdjęcia

HeyGen ułatwia dodawanie i dostosowywanie obrazów w Twoich filmach dzięki prostym, profesjonalnym narzędziom.

• Dodawaj nakładki graficzne: Przesyłaj zdjęcia lub pliki PNG i umieszczaj je w dowolnym miejscu. Zmieniaj rozmiar, obracaj i reguluj przezroczystość w kilka sekund.
• Wstawiaj logotypy i znaki wodne: Dodawaj elementy brandingu za pomocą czystych, przezroczystych logo PNG.
• Używaj naklejek i grafik: Dodawaj ikony lub elementy wizualne, aby wyróżnić kluczowe treści, albo rozwijaj branding głębiej dzięki Personalized Video Platform.
• Dodawaj wiele zdjęć: Twórz proste pokazy slajdów lub prezentuj kolejne kroki, umieszczając kilka obrazów na osi czasu.
• Ulepszenia mediów z AI: Generuj obrazy, sugeruj ujęcia B-roll lub automatycznie dopasowuj położenie za pomocą narzędzi AI.
• Obraz w obrazie: Dodawaj małe, pływające obrazy do reakcji lub tutoriali.
• Pełna obsługa formatów: Działa z PNG, JPG, SVG, WebP, GIF i dodaje je do wideo MP4, MOV, AVI lub WebM bez utraty jakości.

Jak to działa?

Dodaj zdjęcia do swojego filmu w 4 prostych krokach

Twórz atrakcyjne wizualnie filmy, płynnie dodając obrazy – bez potrzeby posiadania doświadczenia w montażu. Edytuj w przeglądarce i eksportuj w wysokiej jakości, bez znaku wodnego. Zacznij teraz i przekonaj się, jak szybko możesz dodać zdjęcie do swojego filmu.

Krok 1

Prześlij swój film

Prześlij plik MP4, MOV lub inny obsługiwany format.

Krok 2

Prześlij swoje zdjęcie lub plik PNG

Dodaj swój obraz, logo lub grafikę.

Krok 3

Ustaw i dostosuj swój obraz

Przeciągnij i upuść, aby umieścić obraz. Zmieniaj jego rozmiar, obracaj, przycinaj lub zmieniaj przezroczystość. Ustaw czas wyświetlania na osi czasu.

Krok 4

Wyeksportuj i pobierz swój film

Eksportuj w jakości HD lub 4K i udostępniaj na TikToku, Instagramie lub YouTube.

Najczęstsze pytania o dodawanie zdjęcia do wideo

Jak dodać obraz do filmu online?

Prześlij swój film, wstaw swoje zdjęcie i przeciągnij je we właściwe miejsce, korzystając z prostego edytora przeglądarkowego HeyGen. Możesz łatwo zmieniać rozmiar, położenie i czas wyświetlania zdjęcia. Wypróbuj to za pomocą Add Photo to Video Tool.

Czy mogę bezpłatnie dodać zdjęcie lub logo do filmu?

Tak. Możesz bezpłatnie dodawać zdjęcia, pliki PNG i logotypy, korzystając z internetowego edytora HeyGen. Eksporty bez znaku wodnego są również dostępne, w zależności od wybranego planu.

Czy mój film straci na jakości po dodaniu obrazów?

Nie. HeyGen zachowuje Twoją oryginalną jakość HD lub 4K, jednocześnie utrzymując dodane obrazy w czystości i ostrości. Przezroczyste pliki PNG pozostają gładkie i wyraźne po eksporcie.

Jakie formaty obrazów mogę przesłać?

Możesz przesyłać pliki PNG, JPG, SVG, WebP lub GIF. Przezroczyste pliki PNG najlepiej sprawdzają się w przypadku logo, czystych nakładek i profesjonalowego brandingu.

Czy mogę dodać wiele zdjęć do jednego filmu?

Tak. Dodaj kilka obrazów na osi czasu, aby tworzyć pokazy slajdów, wyjaśniać kolejne kroki lub wyróżniać funkcje produktu. Każdy obraz ma niezależne ustawienia położenia i czasu wyświetlania.

Czy to narzędzie nadaje się do brandingu, tworzenia tutoriali i treści w mediach społecznościowych?

Jak najbardziej. Możesz dodawać logotypy, zdjęcia produktów i grafiki na TikToka, Instagrama i YouTube’a. Aby dodać jeszcze więcej kreatywnych elementów, wypróbuj narzędzie Dodaj naklejki do wideo.

Jakie formaty wideo mogę przesyłać i eksportować?

Możesz przesyłać filmy w formatach MP4, MOV, AVI i WebM, a następnie eksportować swój finalny projekt w jakości HD lub 4K, aby uzyskać płynne odtwarzanie na wszystkich najważniejszych platformach.

Czy AI może pomóc w umieszczaniu lub dopasowaniu moich zdjęć?

Tak. Sztuczna inteligencja pomaga w wyrównaniu, rozmieszczeniu i zachowaniu równowagi wizualnej, aby uzyskać dopracowany efekt. Aby zyskać jeszcze większą kontrolę nad spójnością marki, wypróbuj funkcję text to video.

