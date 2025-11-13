Awatar AI to hiperrealistyczne, cyfrowe odwzorowanie człowieka stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Takie awatary potrafią mówić w naturalny sposób, odwzorowywać mimikę twarzy i gesty, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w skalowalnej produkcji wideo, komunikacji wirtualnej oraz tworzeniu treści cyfrowych. W HeyGen nasze awatary AI powstają na podstawie danych pozyskanych za świadomą zgodą prawdziwych aktorów i twórców. Dbamy o etyczne wykorzystanie AI, wynagradzając aktorów za każdy film wygenerowany z użyciem ich wizerunku, łącząc najnowocześniejszą generatywną sztuczną inteligencję z odpowiedzialnym tworzeniem treści.