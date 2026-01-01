90%

współczynnik ukończenia wideo

25%

wzrost współczynnika ukończenia

10x

wzrost szybkości produkcji wideo

10–15

języki na wideo

80%

redukcja kosztów tłumaczeń

1 000 €

zaoszczędzone na każdej minucie wideo

Jak wiodące marki na świecie tworzą z HeyGen

Zobacz, dlaczego ponad 100 000 wiodących marek na świecie korzysta z HeyGen, aby w kilka minut tworzyć filmy, skracając czas produkcji, obniżając koszty i skalując liczbę materiałów bez utraty jakości.

Wiodące firmy na świecie ufają HeyGen
Wszystkie historie

Poznaj historie klientów z każdej branży

Produkt
AI Smart Ventures
Avatar Video

AI Smart Ventures

Dowiedz się, jak AI Smart Ventures wykorzystało narzędzia AI HeyGen, aby rozwinąć swój biznes, tworząc przełomowe rozwiązania oparte na najnowocześniejszej technologii wideo.

Ogilvy
Avatar Video

Ogilvy

Dowiedz się, jak Ogilvy wykorzystuje HeyGen i marketing wideo oparty na sztucznej inteligencji do tworzenia angażujących, spersonalizowanych treści, które zwiększają zaangażowanie odbiorców i przynoszą wymierne rezultaty.

Rosetta Stone
Video Translation

Rosetta Stone

Poznaj, jak Rosetta Stone usprawnia naukę języków dzięki narzędziom AI HeyGen, tworząc angażujące, wielojęzyczne treści wideo, które skutecznie przełamują bariery.

Equity Trust Company
Avatar Video

Equity Trust Company

Zobacz, jak Equity Trust Company wykorzystuje technologię wideo AI HeyGen, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i usprawnić komunikację. Odwiedź naszą stronę internetową.

HubSpot
Video Translation

HubSpot

Dowiedz się, jak HubSpot wykorzystuje HeyGen do przyspieszenia tworzenia wideo zasilanego sztuczną inteligencją, umożliwiając szybszą produkcję, bezproblemową lokalizację i skalowalne opowiadanie historii dla globalnych zespołów.

ELB Learning
Avatar Video

ELB Learning

Dowiedz się, jak ELB Learning wykorzystuje HeyGen do przyspieszenia tworzenia treści i skrócenia czasu produkcji, jednocześnie zwiększając skalowalność, możliwości lokalizacji oraz zaangażowanie klientów.

Uwolnij swoją historię

Dołącz do marek, które tworzą 10 razy więcej treści wideo, jednocześnie skracając czas produkcji i obniżając jej koszty dzięki HeyGen.

Certyfikowane zgodnie z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Czego firmy mogą się nauczyć z case studies AI wykorzystujących technologię HeyGen?

Studia przypadków AI HeyGen pokazują, jak firmy skracają czas produkcji, skalują treści globalnie i zwiększają kreatywność. Zespoły kończą tworzenie wideo w kilka godzin, agencje dostarczają materiały w wielu językach, a marki ożywiają kampanie z wykorzystaniem awatarów, obniżając koszty i jednocześnie umożliwiając skalowalne, wysokiej jakości opowiadanie historii na różnych rynkach.

W jaki sposób studia przypadków marketingu z wykorzystaniem AI pokazały lepsze zaangażowanie i wyższy ROI dzięki HeyGen?

Studia przypadków AI HeyGen pokazują, jak spersonalizowane, skalowalne wideo zwiększa zaangażowanie i ROI. Marki podwoiły konwersję i retencję dzięki filmom onboardingowym, potroiły zaangażowanie dzięki dopasowanym kampaniom oraz rozszerzyły globalny zasięg dzięki treściom wielojęzycznym, co dowodzi, że HeyGen umożliwia marketerom skalowanie personalizacji, obniżanie kosztów i maksymalizowanie efektów.

Jakie wyniki przedstawiają studia przypadków dotyczące wykorzystania AI w edukacji z użyciem HeyGen do szkoleń i nauki?

Studia przypadków zastosowania sztucznej inteligencji HeyGen w edukacji pokazują, jak instytucje i firmy poprawiają wyniki nauczania. Awatary umożliwiają odgrywanie ról do ćwiczenia umiejętności, przedsiębiorstwa unowocześniają szkolenia z zakresu compliance, zespoły medyczne przyspieszają tworzenie treści medycznych, a edukatorzy prowadzą wielojęzyczne lekcje, dzięki czemu szkolenia stają się bardziej angażujące, skalowalne i skuteczne w szkołach, biznesie i rozwoju zawodowym.

W jaki sposób studia przypadków wykorzystania AI w opiece zdrowotnej używają HeyGen do usprawnienia komunikacji i obniżenia kosztów?

Studia przypadków HeyGen z zakresu opieki zdrowotnej pokazują, jak placówki medyczne usprawniają komunikację, obniżają koszty i zwiększają dostępność usług. Lekarze dzielą się wiedzą medyczną za pomocą filmów wyjaśniających, zespoły skracają czas produkcji szkoleń o 50%, a dostawcy opieki zdrowotnej skalują wielojęzyczne treści certyfikacyjne, dostarczając precyzyjną i opłacalną edukację dla pacjentów, specjalistów oraz globalnych odbiorców.

W jaki sposób Grupa Würth wykorzystała generowanie wideo AI HeyGen, aby odnieść sukces?

Würth przeszła z komunikacji pisemnej na wideo jako główny kanał, wykorzystując HeyGen do tworzenia wielojęzycznych filmów z awatarami. Firma obniżyła koszty tłumaczeń o 80%, skróciła czas produkcji o połowę, a pracownicy opanowali platformę w zaledwie 45 minut, co sprawiło, że globalne, angażujące szkolenia i komunikacja stały się bardziej efektywne i opłacalne.

Czego firmy mogą się nauczyć od Komatsu z historii klientów wykorzystujących awatary AI?

Studium przypadku Komatsu dotyczące AI pokazuje, w jaki sposób firmy mogą wykorzystywać awatary AI do transformacji szkoleń i komunikacji. Tworząc wielojęzyczne, spójne i angażujące materiały wideo, Komatsu zwiększyło współczynnik ukończenia szkoleń do niemal 90%, poprawiło poziom zapamiętywania wiedzy i obniżyło koszty produkcji. Ich sukces podkreśla, jak historie klientów korzystających z AI pokazują skalowalne, spójne z marką rozwiązania edukacyjne, które mogą wykraczać poza szkolenia i wspierać działania marketingowe oraz globalną komunikację.

Jak trivago poprawiło wyniki marketingowe dzięki studiom przypadków AI HeyGen?

Doświadczenia trivago z HeyGen pokazują, że studia przypadków wykorzystania AI w marketingu mogą radykalnie usprawnić lokalizację wideo. Dzięki wykorzystaniu tłumaczy AI i awatarów HeyGen, trivago skróciło o połowę czas postprodukcji (oszczędzając 3–4 miesiące), szybko zlokalizowało reklamy telewizyjne na 30 rynkach i zachowało spójność wizerunku marki, aby osiągać skalowalne, efektywne i wysokiej jakości rezultaty marketingowe.

W jaki sposób Ogilvy wykorzystało awatary AI w studiach przypadków marketingu opartego na sztucznej inteligencji?

Ogilvy nawiązało współpracę z HeyGen, aby tworzyć poruszające emocjonalnie, oparte na awatarach materiały wideo marketingowe, takie jak kampania skierowana do pokolenia Z z wykorzystaniem persony piosenkarki. Korzystając z awatarów HeyGen, przygotowali wysoce spersonalizowane, zlokalizowane treści na dużą skalę, wzmacniając więź z odbiorcami, zachowując emocjonalny ton i zwiększając zaangażowanie na różnych rynkach.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

