Twórz dokładne napisy do dowolnego wideo w kilka sekund. HeyGen AI Subtitle Generator zamienia mowę w czyste, gotowe do użycia napisy, które poprawiają dostępność, zwiększają zaangażowanie i pomagają Twoim treściom osiągać lepsze wyniki na każdej platformie. Prześlij swoje wideo, wygeneruj napisy natychmiast i edytuj je za pomocą prostych narzędzi, które utrzymują Twój workflow szybkim i bezstresowym.
Dlaczego warto używać HeyGen do dodawania napisów do swoich filmów
Napisy pomagają widzom lepiej śledzić Twoje przesłanie, zwiększają dostępność i zaangażowanie. HeyGen przyspiesza cały proces, automatycznie generując dokładne napisy, dzięki czemu nie potrzebujesz ręcznej transkrypcji ani dodatkowych kroków.
AI zajmuje się transkrypcją, synchronizacją i formatowaniem, dostarczając gotowe do użycia napisy dopasowane do Twojego dźwięku. Możesz je edytować, dostosowywać stylistycznie do różnych platform i eksportować w formacie, którego potrzebujesz na YouTube, TikTok, Instagram, Reels lub dłuższe treści wideo. Wszystko działa w Twojej przeglądarce, więc możesz dodawać napisy do filmów z dowolnego urządzenia, bez instalowania oprogramowania.
Jeśli Twój klip wymaga przycięcia przed wygenerowaniem napisów, możesz szybko przygotować go za pomocą internetowego narzędzia do przycinania wideo:
Najlepsze praktyki tworzenia napisów
Dokładne napisy sprawiają, że Twoje treści są łatwe do śledzenia, nawet gdy widzowie nie mogą włączyć dźwięku. Skorzystaj z tych prostych wskazówek, aby poprawić jakość napisów i pomóc AI lepiej zrozumieć Twoje audio:
✓ Używaj czystego dźwięku: Wyraźna mowa i minimalny hałas w tle zwiększają dokładność.
✓ Mów w równym tempie: Spójne tempo wypowiedzi pomaga utrzymać napisy w synchronizacji z wideo.
✓ Sprawdź kluczowe szczegóły: Dwa razy zweryfikuj nazwy, terminy techniczne i frazy związane z marką.
✓ Wybieraj czytelne style: Używaj prostych fontów i dobrego kontrastu przy dłuższych filmach. Stosuj większy tekst na platformach krótkich form, takich jak TikTok czy Reels.
✓ Eksportuj we właściwym formacie: Używaj SRT lub VTT na platformach obsługujących pliki z napisami. Stosuj napisy wtopione w obraz w aplikacjach, które ich nie obsługują.
✓ Obejrzyj przed publikacją: Na koniec sprawdź jeszcze raz timing, formatowanie i czytelność.
Zwiększanie dostępności wideo dzięki napisom AI
HeyGen daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć dokładne napisy, łatwo je edytować i publikować treści na dowolnej platformie. Każda funkcja oszczędza czas, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę nad finalnymi napisami.
✓ Generowanie napisów wspierane przez AI: Twórz wyraźne, dokładne napisy w kilka sekund. HeyGen analizuje Twoje audio i tworzy przejrzyste napisy z odpowiednim timingiem.
✓ Proste narzędzia edycji: Szybko dostosuj timing, interpunkcję lub pisownię bez dodatkowych narzędzi czy oprogramowania.
✓ Eksport lub napisy wtopione w wideo: Pobierz pliki SRT lub VTT dla platform takich jak YouTube albo eksportuj filmy z wtopionymi napisami na TikToka, Instagram lub Reels.
✓ Obsługa wielu języków: Generuj napisy w różnych językach, aby docierać do globalnej publiczności.
✓ Szybki, przeglądarkowy workflow: Wszystko działa online, więc możesz przesyłać, tworzyć napisy i eksportować materiały z dowolnego urządzenia.
✓ Bezpiecznie i prywatnie: Twoje filmy pozostają chronione na każdym etapie procesu.
Dostosuj wygląd swoich napisów – zmieniaj czcionkę, rozmiar, położenie i tło, aby były czytelne i gotowe na każdą platformę. Jeśli chcesz dodać dodatkowy tekst na ekranie lub elementy brandingowe, wypróbuj narzędzie Dodaj tekst do wideo:
Dodaj napisy do swojego wideo w 4 prostych krokach
Tworzenie napisów w HeyGen zajmuje tylko kilka prostych kroków. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu ani żadnego specjalnego oprogramowania. Wszystko odbywa się online, a od przesłania pliku do eksportu minie zaledwie kilka minut.
Wybierz plik MP4, MOV lub WebM i prześlij go bezpośrednio ze swojego urządzenia. HeyGen obsługuje najpopularniejsze formaty wideo.
HeyGen automatycznie analizuje Twój dźwięk i tworzy dokładne, zsynchronizowane napisy na podstawie wypowiadanych słów.
Dostosuj czas wyświetlania, popraw imiona, dodaj interpunkcję lub zmień wygląd napisów. Masz pełną kontrolę nad ostatecznym efektem.
Pobierz napisy jako pliki SRT lub VTT albo wyeksportuj wideo z wgranymi na stałe napisami na platformy takie jak TikTok, Instagram i Reels.
HeyGen wykorzystuje zaawansowane rozpoznawanie mowy do tworzenia bardzo dokładnych napisów, nawet przy szybkim tempie wypowiedzi. Krótkie sprawdzenie pozwala dopracować imiona, skróty i terminy techniczne, aby uzyskać idealny efekt.
Tak. Eksportuj pliki SRT/VTT dla platform obsługujących napisy lub wypal napisy bezpośrednio w swoim wideo na TikTok, Reels i Shorts. Aby przyciąć wideo przed dodaniem napisów, wypróbuj internetowy przycinacz wideo
Wiele kluczowych funkcji, w tym automatyczne generowanie napisów, narzędzia do edycji oraz eksport SRT/VTT, jest dostępnych za darmo. Możesz dodawać napisy do filmów natychmiast, bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
HeyGen obsługuje formaty MP4, MOV, AVI i WebM, dzięki czemu z łatwością dodasz napisy do treści nagranych telefonem, kamerą lub z ekranu.
Jak najbardziej. Możesz generować napisy w wielu językach, dzięki czemu Twoje treści będą dostępne dla globalnej publiczności w mediach społecznościowych, e‑learningu i kanałach marketingowych.
Nie. Twój film zachowuje swoją oryginalną jakość, niezależnie od tego, czy pobierasz pliki z napisami, czy wypalasz napisy bezpośrednio w wideo na platformy takie jak TikTok lub Instagram.
Wcale nie. Interfejs jest prosty i działa w przeglądarce, więc każdy może w kilka minut wygenerować, edytować i wystylizować napisy. Jeśli potrzebujesz dodatkowego tekstu na ekranie, możesz też skorzystać z funkcji Dodaj tekst do wideo
