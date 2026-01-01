Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Poznaj wszystko, co musisz wiedzieć o generatorze wideo AI HeyGen, generatorze awatarów AI oraz narzędziach AI do tłumaczenia i lokalizacji. Zgłęb temat, aby w pełni wykorzystać potencjał HeyGen, najlepszego generatora wideo AI.
O HeyGen
HeyGen to internetowe narzędzie do tworzenia wideo z wbudowanymi mówiącymi awatarami AI, które uwalniają kreatywność użytkowników, eliminując kosztowne bariery tradycyjnego nagrywania i montażu filmów.
Wybierz awatara, wpisz swój tekst i kliknij „wyślij”, aby w kilka minut stworzyć idealne wideo z prezenterem!
Na komputerze korzystanie z HeyGen będzie wygodniejsze, ale przygotowaliśmy specjalną stronę dla użytkowników mobilnych, aby mogli stworzyć demo wideo.
Cennik
HeyGen oferuje 3 podstawowe plany dla użytkowników indywidualnych. Free za 0 USD/mies. (3 filmy, 720p). Creator za 29 USD/mies. (nielimitowana liczba filmów, 1080p). Pro za 99 USD/mies. (eksport w 4K, 10x wykorzystanie premium). Dla zespołów plan Business zaczyna się od 149 USD/mies. + 20 USD za każde dodatkowe miejsce.
Creator kosztuje 29 USD/mies. i obejmuje nielimitowaną liczbę filmów, eksport w 1080p, ponad 175 języków oraz klonowanie głosu. Pro kosztuje 99 USD/mies., dodaje eksport w 4K, szybsze przetwarzanie i 10‑krotnie wyższy limit wykorzystania premium. Aktualizacja koncentruje się na skalowaniu i poprawie jakości materiału wyjściowego o ok. 300% pod względem rozdzielczości (1080p → 4K).
Osoby prywatne zazwyczaj zaczynają od planu Free (0 USD/mies.) lub Creator (29 USD/mies.) do podstawowej i zaawansowanej produkcji wideo. Firmy rozwijają się z planem Business za 149 USD/mies. + 20 USD za użytkownika, który dodaje funkcje współpracy, scentralizowane rozliczenia i wieloosobowe przepływy pracy. Plan Enterprise oferuje indywidualną wycenę z nielimitowaną liczbą filmów i bez ograniczeń długości, przeznaczony dla działań na dużą skalę.
Cennik API
Możesz zacząć od 5 USD (w 100% model płatności za wykorzystanie). Bez miesięcznego zobowiązania. Koszty rosną bezpośrednio wraz z użyciem, co zmniejsza początkowe ryzyko dla osób indywidualnych i małych zespołów.
Model Pay-As-You-Go zaczyna się od 5 USD (0% stałych kosztów) i obejmuje kluczowe interfejsy API, takie jak generowanie wideo i TTS. Plan Enterprise oferuje indywidualne wyceny (zmienne poziomy rabatów), dedykowane wsparcie oraz zaawansowane API. Dzięki temu zwiększa się skalowalność i obniża koszt jednostkowy przy wyższych wolumenach wykorzystania.
Bezpieczeństwo i zgodność
Zgodność z SOC 2 Type II i RODO. Zapewnia ochronę danych na poziomie korporacyjnym oraz zgodność z przepisami na rynkach globalnych.
Szyfrowana infrastruktura z kontrolą dostępu opartą na rolach. 100% danych pozostaje prywatnych i nie jest wykorzystywanych do trenowania modeli AI, co redukuje ryzyko ujawnienia danych do 0%.
HeyGen stosuje rygorystyczne wytyczne dotyczące zgody, wykorzystania awatarów i tworzenia treści. 100% danych użytkowników nie jest wykorzystywane do trenowania modeli, a wbudowane zabezpieczenia pomagają zapobiegać nadużyciom, takim jak nieautoryzowane wykorzystanie wizerunku czy wprowadzające w błąd treści. Dzięki temu możliwa jest odpowiedzialna, przejrzysta i zgodna z przepisami produkcja wideo AI na dużą skalę.
Generator wideo AI
Istnieją trzy sposoby utworzenia płótna wideo w HeyGen
Opcja 1: Od zera. Najedź kursorem myszy na przycisk „+Create Video” w prawym górnym rogu aplikacji webowej. Zobaczysz wybór pionowych i poziomych filmów.
Opcja 2: Z szablonu. Przejrzyj naszą bibliotekę szablonów wideo, znajdź taki, który odpowiada Twoim potrzebom, i kliknij przycisk „+ Użyj tego szablonu”.
Opcja 3: Z awatara. Przejrzyj naszą listę awatarów i wybierz preferowanego awatara AI. Strona otworzy okno z prośbą o utworzenie wideo.
Każda scena umożliwia użycie jednej postaci. Możesz dodać wiele awatarów, umieszczając różne z nich w różnych scenach.
Efekt przejścia pojawi się tylko w miejscu łączenia dwóch scen. Kliknij przycisk „...” w prawym górnym rogu sceny, aby dostosować efekty.
HeyGen automatycznie zapisze szkic wideo, który znajdziesz w sekcji „Szkice” w zakładce „Wideo”.
Kliknij przycisk 'Prześlij' w prawym górnym rogu, a wideo zostanie przesłane do wygenerowania. Postęp możesz sprawdzić w zakładce „Wideo”.
Po wygenerowaniu wideo możesz je wyeksportować, klikając przycisk „pobierz” na karcie „Moje wideo”.
Jeśli nie przesłałeś jeszcze swojego wideo, na górze ekranu edycji znajduje się zakładka z ikoną strzałki cofania. Kliknij ją, aby cofnąć swoją ostatnią akcję. Po pomyślnym przesłaniu wideo, aby je edytować, musisz utworzyć jego kopię. W zakładce „My Video” wybierz przycisk „...ˮ przy wybranym wideo, a następnie kliknij „Duplicateˮ.
To zależy od liczby przetwarzanych filmów. Gdy wielu użytkowników przesyła filmy jednocześnie, czas oczekiwania może być nieco dłuższy niż zwykle. Użytkownicy na płatnych planach mają priorytet w przetwarzaniu. Jeśli przetwarzanie trwa wyjątkowo długo lub wystąpi błąd, skontaktuj się z nami za pomocą przycisku „pomoc”.
Generator awatarów AI
Niestandardowe awatary są generowane automatycznie i zajmuje to tylko kilka minut! Studio Avatar, który jest profesjonalnie przygotowywany przez nasz zespół, może zająć do 7 dni od początku do końca.
Aby animować swojego Awatara tak, by odczytywał Twój skrypt, AI musi przetworzyć i wygenerować wideo. Możesz odsłuchać podgląd audio, ale aby zobaczyć efekty, takie jak synchronizacja ruchu ust Awatara i gesty, musisz najpierw przesłać wideo do przetworzenia.
Enterprise
Obsługuje ponad 175 języków i umożliwia 10-krotne przyspieszenie produkcji oraz 100% wzrost liczby tworzonych materiałów wideo. Skalę działania zapewniają zautomatyzowana lokalizacja, wielokrotnego użytku szablony oraz scentralizowane zarządzanie przestrzenią roboczą.