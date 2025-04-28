Zmieniaj pomysły, skrypty, linki lub ścieżki audio w dopracowane rolki społecznościowe dzięki generatorowi rolek AI od HeyGen. Automatycznie twórz montaże reagujące na dźwięk, napisy, presety pod konkretne platformy oraz zlokalizowane wersje — bez kamer, bez montażystów, tylko gotowe do publikacji krótkie wideo.
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorem rolek AI
HeyGen łączy zaawansowane generowanie wideo oparte na AI, analizę dźwięku oraz szablonowe workflowy, aby w kilka minut tworzyć przyciągające uwagę rolki. Twórcy i zespoły zyskują spójną jakość, szybkie iteracje oraz wbudowaną lokalizację, dzięki czemu każda kampania osiąga świetne wyniki na całym świecie.
Twórz dopracowane rolki w kilka minut z jednego promptu, skryptu lub linku, korzystając z darmowego generatora rolek AI. HeyGen automatycznie dobiera ujęcia, tempo i napisy, dzięki czemu twórcy mogą przejść od pomysłu do gotowych do publikacji treści znacznie szybciej.
Wybieraj style wizualne, dostosowuj ruch i kolory, podmieniaj ujęcia lub precyzyjnie koryguj napisy i timing. HeyGen daje Ci zaawansowaną kontrolę bez potrzeby korzystania ze skomplikowanych programów do montażu czy pracy na liniach czasu.
Eksportuj wersje zoptymalizowane pod TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts lub płatne social media za pomocą naszego kreatora rolek. Tłumacz skrypty za pomocą tłumacza wideo i zachowaj precyzyjną synchronizację ruchu ust oraz timing napisów, aby docierać do globalnej publiczności dzięki naszemu narzędziu AI.
Produkcja rolek od scenariusza do gotowego materiału dzięki AI
HeyGen analizuje Twój skrypt, prompt lub podlinkowaną stronę i generuje edytowalny storyboard scen dopasowanych do tonu i intencji, dzięki czemu możesz dostosować swoje treści. generator wideo oparty na AIdobiera ujęcia, ruch kamery i timing, aby stworzyć spójny materiał, który podąża za Twoją narracją, zachowując jednocześnie oryginalne słowa.
Wizualizacje reagujące na dźwięk i montaż w rytmie muzyki
Prześlij utwór, a HeyGen przeanalizuje tempo, beat i energię, aby sterować montażem, przejściami i efektami wizualnymi. Twórz rolki, które pulsują w rytm Twojej muzyki, podkreślają dropy i dopasowują frazowanie, dzięki czemu krótkie formy wideo są bardziej angażujące.
Inteligentne napisy, lektory i lokalizacja
Automatycznie generuj napisy i lektora do swojego Reelsa. System obsługuje klonowanie głosu i narrację w wielu językach, a tłumacz wideo odtwarza sposób mówienia w innych językach, dzięki czemu zlokalizowane Reelsy brzmią naturalnie i na czasie.
Szybkie narzędzia do personalizacji i remiksowania
Zastąp wybrane przez AI ujęcia b-roll własnym materiałem, zmieniaj style lub wprowadzaj precyzyjne poprawki za pomocą prostych promptów. Zintegruj obraz na wideo lub podmianę twarzy, aby tworzyć rolki z bohaterami, i użyj synchronizacji ruchu ust dla jeszcze lepszego dopasowania występu.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Jak korzystać z generatora rolek AI
Twórz rolki od pomysłu do gotowego do publikacji pliku w czterech prostych krokach.
Wpisz swój pomysł, wklej adres URL produktu, dodaj skrypt lub prześlij utwór, aby bez wysiłku tworzyć rolki. HeyGen analizuje treść, metadane i dźwięk, przygotowując storyboard Twojej rolki i pełniąc rolę zaawansowanego edytora wideo.
Wybierz gotowy preset wizualny lub własny styl, a następnie format pionowy, kwadratowy albo poziomy, zoptymalizowany pod TikToka, Instagram lub Shorts. HeyGen automatycznie przygotuje ujęcia dopasowane do każdej platformy.
Edytuj sceny, podmieniaj ujęcia, dostosowuj tempo i styl napisów. Używaj prostych podpowiedzi lub precyzyjnych ustawień, aby zmieniać ruch, kolor czy akcenty – bez skomplikowanych osi czasu.
Wyrenderuj finalny materiał w formacie MP4 i wyeksportuj zoptymalizowane wersje dla każdej platformy. Skorzystaj z trybu wsadowego lub API, aby tworzyć wiele wariantów i zlokalizowanych kopii za pomocą tłumacza wideo.
Generator rolek oparty na AI wykorzystuje generowanie wideo z użyciem sztucznej inteligencji, aby zamieniać pomysły, skrypty, linki lub audio w krótkie filmy wideo. HeyGen automatyzuje montaż, napisy oraz presety pod konkretne platformy, dzięki czemu twórcy mogą szybciej produkować więcej rolek, testować różne warianty i utrzymywać spójną identyfikację wizualną bez zatrudniania montażystów.
Prześlij swój utwór lub podłącz audio, a HeyGen przeanalizuje tempo, beat i sekcje, aby sterować cięciami, przejściami i intensywnością wizualną. Możesz podkreślać dropy, dopasowywać napisy do frazowania lub mapować stemple na efekty, aby tworzyć zaawansowane, reagujące na dźwięk wizualizacje w swoich rolkach z pomocą AI.
Tak. Wklej adres URL, a HeyGen, darmowy kreator rolek AI, wyodrębni obrazy, tekst i kluczowe sekcje, aby stworzyć krótki storyboard. Generator rolek AI układa sceny w sekwencję, dodaje napisy i tworzy gotowe do publikacji w social media wideo, które możesz dopracować i wyeksportować.
Oczywiście, nasz edytor wideo został stworzony, aby usprawnić Twój proces twórczy. HeyGen automatycznie generuje dokładne napisy oraz style napisów zoptymalizowane pod kątem oglądania na urządzeniach mobilnych. Możesz edytować czas wyświetlania, styl i język, a system w razie potrzeby wyeksportuje pliki z napisami lub napisy wgrane bezpośrednio w obraz.
Tak. Skorzystaj z wbudowanego tłumacza wideo, aby tłumaczyć skrypty i napisy, generować zlokalizowane ścieżki lektorskie oraz zachować timing i synchronizację ruchu ust. Dzięki temu możesz szybko tworzyć kulturowo dopasowane rolki na podstawie tego samego briefu kreatywnego.
Wybieraj spośród szablonów filmowych, UGC, prezentacji produktu, animacji lub szablonów brandingowych. Dostosuj kolorystykę, ruch, nakładki, typografię i przejścia. Podmień zasoby AI na własne materiały wideo, korzystając z narzędzi image-to-video lub przesyłając własne pliki.
Tak. HeyGen generuje formaty specyficzne dla poszczególnych platform oraz wysokiej jakości pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem kampanii płatnych. Tryb wsadowy ułatwia tworzenie wielu wariantów reklam do testów A/B i optymalizacji wyników.
Większość rolek jest generowana w ciągu kilku minut, w zależności od ich długości i złożoności. Przetwarzanie wsadowe i automatyzacja przez API umożliwiają obsługę większych wolumenów oraz szybkie realizacje dla zespołów tworzących wiele wariantów.
Tak. Prześlij lub sklonuj głos do narracji i użyj niestandardowych awatarów lub twórców jako prowadzących swoje rolki. Łącz podmianę twarzy lub zasoby awatarów, aby mieć powracające postacie w całej kampanii, korzystając z naszych konfigurowalnych szablonów.
Zachowujesz pełne prawa własności do filmów, które eksportujesz. HeyGen nie rości sobie żadnych praw do Twoich treści, dzięki czemu zachowujesz własność materiałów stworzonych za pomocą naszego narzędzia AI. Upewnij się, że posiadasz niezbędne prawa do wszelkich materiałów stron trzecich wykorzystanych w rolce.
Tak. HeyGen oferuje interfejsy REST API, powiadomienia webhook oraz funkcje przetwarzania wsadowego, aby zautomatyzować przepływy pracy od linku do rolki, generowanie katalogów i planowane publikowanie.
HeyGen stosuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu oraz opcje zgodności dla zespołów. Twoje zasoby kreatywne i wygenerowane filmy pozostają prywatne i bezpieczne.
