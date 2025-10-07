Zacznij od adresu URL produktu, krótkiego skryptu lub prostego briefu i otrzymaj dopracowane kreacje reklamowe na Facebooka bez nagrywania i ręcznej edycji. HeyGen automatycznie generuje teksty, materiały wizualne, proporcje obrazu oraz zlokalizowane wersje, dzięki czemu zespoły mogą szybciej uruchamiać więcej skutecznych wariantów reklam.
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorzem reklam na Facebooku opartym na AI
HeyGen łączy szybkie tworzenie treści, kreacje zoptymalizowane pod kątem platformy oraz automatyczne testowanie, aby pomóc zespołom skalować reklamy na Facebooku bez potrzeby korzystania ze studia. Generuj wiele koncepcji reklam, tłumacz scenariusze i szybko iteruj, aby poprawić ROI.
Twórz gotowe do publikacji kreacje na Facebooka z tekstu lub adresu URL w kilka minut. HeyGen generuje grafiki, animacje i tekst na ekranie za pomocą narzędzia AI, dzięki czemu zespoły mogą pominąć nagrywanie i długie cykle montażu.
Automatycznie zmieniaj rozmiar i format kreacji na Feed, Stories, Reels i Messenger. HeyGen dba o to, aby proporcje obrazu, tempo oraz napisy były zgodne z zasadami umieszczania treści na Facebooku i najlepszymi praktykami.
HeyGen sugeruje grupy odbiorców, tworzy zestawy wariantów do testów A/B oraz z czasem optymalizuje treści i materiały wizualne, dzięki czemu Twoje reklamy zyskują więcej kliknięć przy niższych kosztach.
Link do przepływu pracy tworzenia wideo i obrazów
Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyciągnie z niej kluczowe komunikaty, obrazy i ujęcia produktu. System przypisze te zasoby do wieloscenowych szkiców i wygeneruje gotowe kreacje graficzne oraz wideo do kampanii na Facebooku, bez ręcznego montażu. Skorzystaj z przepływu „link → wideo”, aby błyskawicznie zamieniać strony produktów w krótkie klipy do social mediów lub statyczne formaty reklamowe.
Zautomatyzowane copywriting i kreatywne kombinacje
HeyGen tworzy nagłówki, tekst główny i wezwania do działania dopasowane do celu Twojej kampanii. Silnik łączy różne wersje tekstu z wygenerowanymi materiałami wizualnymi i proponowanymi hookami, aby stworzyć dziesiątki koncepcji reklam. Każdy szkic uwzględnia ograniczenia długości tekstu na danej platformie i wykorzystuje sprawdzone schematy perswazyjne, aby zwiększyć współczynnik klikalności i konwersji.
Wbudowana lokalizacja i opcje głosowe
Tłumacz skrypty i generuj narrację na nowo za pomocą tłumacza wideo, aby szybko uruchamiać kampanie reklamowe na wielu rynkach dzięki naszemu AI ad maker. HeyGen obsługuje wielojęzyczną syntezę głosu i synchronizację ruchu ust w reklamach wideo oraz automatycznie aktualizuje napisy i tekst na ekranie, dzięki czemu zlokalizowane kreacje wyglądają naturalnie i spójnie.
Narzędzia do seryjnego generowania i testowania wariantów
Twórz i eksportuj duże serie wariantów reklam, zmieniając hooki, obrazy lub CTA. HeyGen porządkuje eksporty według konwencji nazewniczych i ustawień gotowych pod konkretne platformy, co ułatwia prowadzenie uporządkowanych testów A/B i iterowanie na zwycięskich kreacjach bez czasochłonnych przeróbek.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Jak korzystać z generatora reklam na Facebooku z AI
Twórz reklamy na Facebooku w czterech prostych krokach – od briefu po gotowe do publikacji materiały.
Wklej stronę produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt. HeyGen analizuje szczegóły produktu, jego funkcje oraz materiały wizualne, aby stworzyć wstępny koncept kreacji.
Wybierz proporcje obrazu, tempo i motywy wizualne dla Feedu, Relacji, Rolek lub Messengera. Zastosuj swój zestaw identyfikacji wizualnej, aby zachować spójne kolory, czcionki i logo.
Przeglądaj wiele wersji tekstów i kreacji wizualnych, dopracowuj nagłówki lub obrazy i generuj kolejne warianty. Korzystaj z wbudowanych podpowiedzi, aby ulepszać hooki i wezwania do działania.
Pobierz zasoby MP4 lub PNG zoptymalizowane pod każde umiejscowienie albo wyeksportuj uporządkowane paczki do swojego menedżera reklam. Wyniki HeyGen są gotowe do natychmiastowego przesłania i testowania.
Generator reklam na Facebooku oparty na AI automatyzuje tworzenie reklam z wykorzystaniem tekstu, obrazów lub linków do produktów. HeyGen przekształca briefy w kompletne kreacje reklamowe, generując tekst, materiały wizualne, animacje i pliki eksportowe. Ty dostarczasz pomysł lub URL, a silnik tworzy gotowe do publikacji zasoby, dzięki czemu zespoły mogą produkować więcej reklam przy mniejszych kosztach i w krótszym czasie.
Tak. HeyGen obsługuje przekształcanie obrazu w wideo oraz przekształcanie tekstu w wideo dzięki czemu możesz tworzyć statyczne reklamy graficzne, krótkie klipy wideo i wieloscenowe kreacje na social media. System automatycznie dostosowuje materiały do pionowych, kwadratowych i poziomych formatów oraz optymalizuje tempo i rozmieszczenie napisów dla każdego z nich.
Nie. HeyGen automatycznie generuje przekonujące teksty, proponowane hooki oraz dopasowane materiały wizualne. Możesz dostosować wyniki, ale domyślne wersje są przygotowane tak, aby spełniać ograniczenia poszczególnych platform i najlepsze praktyki dotyczące konwersji, dzięki czemu zespoły bez projektantów mogą nadal uruchamiać kampanie o wysokiej jakości.
HeyGen tworzy wiele wariantów nagłówków, opisów, grafik i wezwań do działania (CTA), dzięki czemu możesz szybko przeprowadzać testy A/B za pomocą naszego generatora tekstów reklamowych na Facebooka. Platforma porządkuje eksporty wsadowe i sugeruje dopasowania odbiorców oraz formatów, aby pomóc Ci szybciej iterować i skalować te wersje, które osiągają najlepsze wyniki.
Tak. Skorzystaj z narzędzi do tłumaczenia wideo i lokalizacji, aby tłumaczyć skrypty, ponownie generować lektora z zachowaniem tonu głosu oraz aktualizować napisy i tekst na ekranie. Zlokalizowane kreacje są odtwarzane z dopasowanym timingiem i warstwą wizualną, tak aby w każdym języku brzmiały naturalnie i zapewniały skuteczne wersje reklam.
Zastosuj zestawy brandingowe z logo, kolorami i czcionkami, które HeyGen egzekwuje we wszystkich szkicach, aby tworzyć skuteczne teksty reklam na Facebooka. Możesz blokować wybrane elementy, zatwierdzać szablony i eksportować spójne materiały dla wielu klientów lub linii produktowych, aby na dużą skalę prowadzić kampanie zgodne z identyfikacją marki.
HeyGen eksportuje pliki wideo MP4 oraz obrazy PNG w wysokiej rozdzielczości, przygotowane pod formaty Feed, Stories, Reels, Messenger oraz emisje in-stream. Opcje eksportu wsadowego ułatwiają tworzenie plików gotowych do publikacji na platformach reklamowych i w narzędziach do prowadzenia kampanii, usprawniając nasz proces tworzenia reklam.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich materiałów kreatywnych, które tworzysz. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a generowane treści są udostępniane do użytku komercyjnego. Zawsze upewnij się, że wszelkie materiały stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa do wykorzystania w reklamie.
HeyGen tworzy kreacje zgodnie z najlepszymi praktykami danej platformy oraz typowymi ograniczeniami dotyczącymi polityk, w tym limitami tekstu i wytycznymi dotyczącymi rozmieszczenia elementów. Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie w Menedżerze reklam Facebooka przed uruchomieniem kampanii należą do Ciebie.
Zacznij od jasno określonego celu kampanii, podaj zwięzłe informacje o produkcie lub adres URL strony docelowej, wybierz formaty dopasowane do konkretnej platformy i wygeneruj wiele wariantów, aby przetestować różne haki i kreacje. Wykorzystaj lokalizację, aby dotrzeć na nowe rynki, oraz masowy eksport, by skalować testy na różne grupy odbiorców.
