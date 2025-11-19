Zamieniaj długie nagrania w krótkie, łatwe do udostępniania klipy dzięki generatorowi klipów wideo AI od HeyGen. Prześlij pełne nagranie i wygeneruj wiele efektownych klipów zoptymalizowanych pod kątem mediów społecznościowych, bez przewijania osi czasu i ręcznej edycji materiału.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
Dlaczego HeyGen to najlepszy generator klipów wideo AI
HeyGen został stworzony z myślą o masowym repurposingu treści wideo. Pomaga zespołom wyłapywać najbardziej angażujące momenty z długich nagrań i przekształcać je w klipy, które są łatwe do publikowania, proste w aktualizacji i zaprojektowane tak, by osiągać jak najlepsze wyniki.
Generator klipów wideo AI analizuje mowę, tempo oraz wskazówki wizualne, aby wyłonić momenty, które same w sobie są kompletne i angażujące.
Klipy są tworzone z myślą o sposobie oglądania treści w social mediach, z odpowiednim kadrowaniem, tempem oraz gotowością do dodania napisów w pionowych i kwadratowych formatach.
Zamiast przycinać materiał ręcznie, zespoły generują jednocześnie wiele klipów i poświęcają czas na dopracowanie przekazu, a nie na cięcie nagrań.
Automatyczne wykrywanie najważniejszych momentów
Prześlij długi film, a system sam wykryje naturalne granice klipów na podstawie dialogu, akcentów i zmian tematu. Każdy klip zostanie tak zmontowany, by sprawiał wrażenie przemyślanego, a nie nagle uciętego, dzięki zaawansowanym możliwościom generatora klipów AI.
Wieloklipowe generowanie z jednego wideo
Utwórz kilka krótkich klipów z jednego materiału wideo za jednym razem. Generator klipów wideo AI zamienia jedno nagranie w stały strumień treści, które możesz wielokrotnie wykorzystywać.
Układy klipów gotowych do napisów
Każdy klip jest generowany z odpowiednim miejscem na napisy i tekst na ekranie. Ułatwia to oglądanie bez dźwięku i poprawia czytelność na wszystkich platformach społecznościowych.
Kadrowanie zoptymalizowane pod platformę
Klipy są automatycznie formatowane pod TikTok, format kwadratowy lub poziomy. Dzięki technologii opartej na AI osoby w kadrze pozostają wyśrodkowane i czytelne bez ręcznego kadrowania.
Jak korzystać z generatora klipów wideo AI
Twórz krótkie klipy wideo w czterech krokach, korzystając z procesu zaprojektowanego z myślą o szybkości i skalowalności.
Dodaj swoje pełne nagranie. HeyGen analizuje dźwięk i obraz, aby zrozumieć strukturę i akcenty.
Generator klipów wideo AI identyfikuje wiele potencjalnych klipów i przygotowuje je jako samodzielne segmenty.
W razie potrzeby edytuj tekst klipu, napisy lub kadrowanie. Dostosuj długość lub akcenty bez ponownego montowania materiału.
Pobierz klipy w potrzebnych formatach i publikuj je w mediach społecznościowych, takich jak TikTok, na stronach internetowych lub w wewnętrznych narzędziach.
Generator klipów wideo oparty na AI automatycznie przekształca długie nagrania w krótkie klipy. Wykrywa najciekawsze momenty i przygotowuje je jako gotowe do udostępniania filmy.
Filmy z wyraźną mową lub dobrze uporządkowaną strukturą sprawdzają się szczególnie dobrze, w tym podcasty, wywiady, webinary, lekcje i prezentacje produktów.
Klipy zazwyczaj trwają od piętnastu sekund do jednej minuty, ale długość można dostosować do Twoich celów publikacyjnych.
Nie. Ten proces pracy został zaprojektowany z myślą o osobach, które nie zajmują się montażem wideo. Przeglądasz i dopracowujesz klipy bez używania osi czasu ani zaawansowanych narzędzi, co dzięki naszemu narzędziu AI jest prostsze niż kiedykolwiek.
Tak. Klipy są tworzone w układach przyjaznych napisom i mogą zawierać automatycznie generowane napisy dla większej przejrzystości.
Tak. Jeden długi film może wygenerować wiele klipów w ramach jednej generacji, zapewniając spójne tworzenie treści.
Możesz eksportować pionowe, kwadratowe i poziome klipy odpowiednie na media społecznościowe, strony internetowe oraz do wewnętrznego udostępniania, korzystając z generatora klipów AI.
Generator klipów wideo AI pomaga zespołom maksymalnie wykorzystać każde nagranie, zamieniając jedno wideo w wiele gotowych do dystrybucji materiałów.
