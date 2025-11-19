Generator klipów wideo AI: twórz filmy w kilka minut

Zamieniaj długie nagrania w krótkie, łatwe do udostępniania klipy dzięki generatorowi klipów wideo AI od HeyGen. Prześlij pełne nagranie i wygeneruj wiele efektownych klipów zoptymalizowanych pod kątem mediów społecznościowych, bez przewijania osi czasu i ręcznej edycji materiału.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Klipy z podcastów i wywiadów

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Najważniejsze fragmenty filmu edukacyjnego

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Fragmenty prezentacji produktu

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Podsumowania webinarów i wydarzeń

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Silniki treści do mediów społecznościowych

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Wewnętrzne dzielenie się wiedzą

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator klipów wideo AI

HeyGen został stworzony z myślą o masowym repurposingu treści wideo. Pomaga zespołom wyłapywać najbardziej angażujące momenty z długich nagrań i przekształcać je w klipy, które są łatwe do publikowania, proste w aktualizacji i zaprojektowane tak, by osiągać jak najlepsze wyniki.

Wyszukuje najważniejsze momenty

Generator klipów wideo AI analizuje mowę, tempo oraz wskazówki wizualne, aby wyłonić momenty, które same w sobie są kompletne i angażujące.

Stworzone z myślą o dystrybucji krótkich form

Klipy są tworzone z myślą o sposobie oglądania treści w social mediach, z odpowiednim kadrowaniem, tempem oraz gotowością do dodania napisów w pionowych i kwadratowych formatach.

Znacząco skraca czas edycji

Zamiast przycinać materiał ręcznie, zespoły generują jednocześnie wiele klipów i poświęcają czas na dopracowanie przekazu, a nie na cięcie nagrań.

Automatyczne wykrywanie najważniejszych momentów

Prześlij długi film, a system sam wykryje naturalne granice klipów na podstawie dialogu, akcentów i zmian tematu. Każdy klip zostanie tak zmontowany, by sprawiał wrażenie przemyślanego, a nie nagle uciętego, dzięki zaawansowanym możliwościom generatora klipów AI.

Wieloklipowe generowanie z jednego wideo

Utwórz kilka krótkich klipów z jednego materiału wideo za jednym razem. Generator klipów wideo AI zamienia jedno nagranie w stały strumień treści, które możesz wielokrotnie wykorzystywać.

Układy klipów gotowych do napisów

Każdy klip jest generowany z odpowiednim miejscem na napisy i tekst na ekranie. Ułatwia to oglądanie bez dźwięku i poprawia czytelność na wszystkich platformach społecznościowych.

Kadrowanie zoptymalizowane pod platformę

Klipy są automatycznie formatowane pod TikTok, format kwadratowy lub poziomy. Dzięki technologii opartej na AI osoby w kadrze pozostają wyśrodkowane i czytelne bez ręcznego kadrowania.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie image‑to‑video na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora klipów wideo AI

Twórz krótkie klipy wideo w czterech krokach, korzystając z procesu zaprojektowanego z myślą o szybkości i skalowalności.

Krok 1

Prześlij długi film

Dodaj swoje pełne nagranie. HeyGen analizuje dźwięk i obraz, aby zrozumieć strukturę i akcenty.

Krok 2

Automatycznie generuj klipy

Generator klipów wideo AI identyfikuje wiele potencjalnych klipów i przygotowuje je jako samodzielne segmenty.

Krok 3

Przejrzyj i dopracuj

W razie potrzeby edytuj tekst klipu, napisy lub kadrowanie. Dostosuj długość lub akcenty bez ponownego montowania materiału.

Krok 4

Eksportuj i opublikuj

Pobierz klipy w potrzebnych formatach i publikuj je w mediach społecznościowych, takich jak TikTok, na stronach internetowych lub w wewnętrznych narzędziach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator klipów wideo oparty na AI?

Generator klipów wideo oparty na AI automatycznie przekształca długie nagrania w krótkie klipy. Wykrywa najciekawsze momenty i przygotowuje je jako gotowe do udostępniania filmy.

Jakie rodzaje filmów sprawdzają się najlepiej?

Filmy z wyraźną mową lub dobrze uporządkowaną strukturą sprawdzają się szczególnie dobrze, w tym podcasty, wywiady, webinary, lekcje i prezentacje produktów.

Jak długie są generowane klipy?

Klipy zazwyczaj trwają od piętnastu sekund do jednej minuty, ale długość można dostosować do Twoich celów publikacyjnych.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo?

Nie. Ten proces pracy został zaprojektowany z myślą o osobach, które nie zajmują się montażem wideo. Przeglądasz i dopracowujesz klipy bez używania osi czasu ani zaawansowanych narzędzi, co dzięki naszemu narzędziu AI jest prostsze niż kiedykolwiek.

Czy mogę dodać napisy do klipów?

Tak. Klipy są tworzone w układach przyjaznych napisom i mogą zawierać automatycznie generowane napisy dla większej przejrzystości.

Czy mogę wygenerować wiele klipów jednocześnie?

Tak. Jeden długi film może wygenerować wiele klipów w ramach jednej generacji, zapewniając spójne tworzenie treści.

W jakich formatach mogę eksportować?

Możesz eksportować pionowe, kwadratowe i poziome klipy odpowiednie na media społecznościowe, strony internetowe oraz do wewnętrznego udostępniania, korzystając z generatora klipów AI.

Jak to wpisuje się w strategię treści?

Generator klipów wideo AI pomaga zespołom maksymalnie wykorzystać każde nagranie, zamieniając jedno wideo w wiele gotowych do dystrybucji materiałów.

