Wideo
Zbudowane na naszej platformie opartej na sztucznej inteligencji, rozwiązania HeyGen Enterprise oferują specjalne funkcje dopasowane do procesów tworzenia wideo w Twoim dziale, umożliwiając zespołowi tworzenie wysokiej jakości, bezpiecznej i zgodnej z przepisami komunikacji na dużą skalę.

120,228,834Wygenerowane filmy
93,887,609Wygenerowane avatary
16,534,061Przetłumaczone filmy
Jedna bezpieczna platforma dla całego Twojego procesu tworzenia wideo zasilanego AI

Twórz najlepsze treści wizualne bez obaw i zbędnych trudności, w bezpiecznym i zgodnym ze standardami środowisku, które wzmacnia kreatywność Twojego zespołu i dodaje mu pewności siebie.

Workflow step: Utwórz

Utwórz

Przekształcaj swoje pomysły w zachwycające, realistyczne wideo w kilka minut, z jakością, jakiej oczekujesz od profesjonalnego studia.

Workflow step: Personalizuj

Personalizuj

Spraw, aby każdy odbiorca czuł się indywidualnie zauważony i wysłuchany, tworząc autentyczne, spersonalizowane filmy, które budują wartościowe relacje na dużą skalę.

Workflow step: Lokalizuj

Lokalizuj

Mów językiem swojej publiczności i naprawdę z nią rezonuj, z łatwością dostosowując swoje filmy, aby angażowały widzów w ponad 170 językach i dialektach.

Workflow step: Zarządzaj

Zarządzaj

Zachowaj pełną kontrolę nad swoją marką dzięki wbudowanym zabezpieczeniom, intuicyjnemu zarządzaniu przestrzenią roboczą i precyzyjnym uprawnieniom użytkowników.

Workflow step: Opublikuj

Opublikuj

Natychmiast pobierz w wielu formatach, bezproblemowo udostępniaj w mediach społecznościowych, e‑mailach i komunikatorach lub łatwo osadzaj filmy tam, gdzie chcesz.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Szkolenia i rozwój

L&D
Twórz dopasowane programy szkoleniowe – od szkoleń z zakresu compliance, przez rozwój pracowników, po ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Nasza platforma wideo z AI ułatwia skalowanie angażującego procesu nauki bez kompromisów w zakresie jakości i szybkości.

Marketing

Marketing
Twórz profesjonalne filmy na żądanie. Mając gotowy skrypt i wykonując zaledwie kilka kliknięć, możesz przekształcić dowolny materiał — od plików PDF, przez blogi, po prezentacje — w angażujące, spójne z marką treści wideo, bez nadwyrężania budżetu.

Sprzedaż

Sprzedaż
Realizuj spersonalizowaną komunikację na dużą skalę – od prospectingu, przez follow‑up, po prezentacje produktu. HeyGen pomaga przedstawicielom wyróżnić się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych, przyspieszać cykle sprzedaży i budować silniejsze relacje z klientami.

Lokalizacja

Lokalizacja
Docieraj do globalnej publiczności w kilka chwil, a nie miesięcy. Jednocześnie otwieraj nowe rynki, lokalizując dowolne wideo na ponad 175 języków i dialektów, z idealną synchronizacją ruchu ust i autentycznymi emocjami.
Certyfikowane zgodnie z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności

Dlaczego 80% firm z listy Fortune 100 ufa HeyGen

90%

współczynnik ukończenia wideo

25%

wzrost współczynnika ukończenia

10x

wzrost szybkości produkcji wideo

10–15

języki na wideo

80%

redukcja kosztów tłumaczeń

1 000 €

zaoszczędzone na każdej minucie wideo

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10×wzrost szybkości produkcji wideo
5Xwzrost tworzenia wideo
100%wzrost możliwości tworzenia wideo
30rynki zlokalizowane w trzy miesiące
80%zmniejszenie kosztów tłumaczenia wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
Fundamenty przedsiębiorstwa dla skalowania i sukcesu

HeyGen zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczną, skalowalną platformę z narzędziami, wsparciem i społecznością, które umożliwiają tworzenie, współpracę i rozwój bez ograniczeń.

Gotowe dla przedsiębiorstw

Wzmocnij swoje przedsiębiorstwo dzięki bezpiecznym, współpracującym i spójnym z marką narzędziom, zaprojektowanym tak, aby usprawnić każdy etap tworzenia wideo.

Bezpieczeństwo i zgodność

Zgodność z SOC 2 i RODO

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym najwyższym priorytetem. HeyGen jest niezależnie audytowany i posiada certyfikaty zgodności z SOC 2 Type II oraz RODO, co gwarantuje ochronę Twoich informacji na najwyższym możliwym poziomie.

Obszary robocze

Jedno centralne miejsce dla całej Twojej produkcji wideo

Workspace to dedykowane cyfrowe środowisko Twojego zespołu w HeyGen. Łatwo organizuj wiele workspace’ów, przypisuj role użytkownikom i bezpiecznie usprawniaj współpracę, aby Twoja firma mogła wspólnie tworzyć wyjątkowe filmy.

Współpraca

Zbliż swój zespół, niezależnie od tego, gdzie się znajduje

Dzięki HeyGen Twój zespół może bezproblemowo wspólnie przeglądać, komentować i udoskonalać filmy wideo w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, w dogodnym dla siebie czasie.

Zestaw marki i głos

Twoja marka, zawsze idealnie spójna

Bez wysiłku wyposaż cały zespół w możliwość tworzenia filmów, które w każdym języku wyglądają, brzmią i oddają charakter Twojej marki w idealny sposób.

Pakiet sukcesu

Osiągaj więcej, szybciej, dzięki nielimitowanemu tworzeniu, spersonalizowanemu wdrożeniu i dedykowanym ekspertom, którzy poprowadzą Cię na każdym etapie. Z Enterprise Success Suite od HeyGen zyskasz wszystkie narzędzia, zasoby i wsparcie, aby w pełni wykorzystać potencjał wideo opartych na AI.

Nielimitowana liczba filmów i tłumaczeń

Nielimitowane filmy i tłumaczenia

Twórz bez ograniczeń. Produkuj i tłumacz wysokiej jakości filmy na dużą skalę, aby dotrzymać kroku rosnącym potrzebom Twojej firmy.

Profesjonalna społeczność

Profesjonalna społeczność

Nawiązuj kontakty, współpracuj i wymieniaj się najlepszymi praktykami z liderami branży oraz podobnie myślącymi specjalistami, aby inspirować nieustanne innowacje.

HeyGen Academy

HeyGen Academy

Szybko opanuj HeyGen dzięki prowadzonym samouczkom, praktycznym instrukcjom i treściom tworzonym przez ekspertów, zaprojektowanym tak, aby przyspieszyć wdrożenie i zmaksymalizować Twój zwrot z inwestycji (ROI).

Indywidualne wdrożenie i wsparcie

Indywidualne wdrożenie i wsparcie

Szybko rozpocznij pracę dzięki dedykowanemu, eksperckiemu wsparciu dopasowanemu do unikalnych potrzeb Twojej organizacji.

Możliwości nowej generacji dla firmowych materiałów wideo

HeyGen zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczną, skalowalną platformę z narzędziami, wsparciem i społecznością, które umożliwiają tworzenie, współpracę i rozwój bez ograniczeń.

Przekształć swoje pomysły w porywające filmy w mgnieniu oka

Zapomnij o zaczynaniu od zera i wielogodzinnym montażu. Natychmiast zamieniaj swoje pliki PDF lub tekstowe promptu w angażujące, gotowe do udostępniania filmy.

Utrzymuj swoje filmy na bieżąco. Bez potrzeby ponownych nagrań

Powiedz nie drogim ponownym nagraniom i nieaktualnym filmom. Szybko twórz prototypy, zbieraj opinie zespołu i bez wysiłku wprowadzaj poprawki — wszystko w jednym miejscu.

Awatary

Ożyw swoją opowieść dzięki odpowiednim talentom

Świetne filmy zaczynają się od świetnych talentów. Wybieraj spośród zróżnicowanej gamy realistycznych ludzkich awatarów, ekspresyjnych animowanych postaci lub swojego cyfrowego sobowtóra.

Mów językiem swojej odbiorców, wszędzie

Twoja wiadomość zasługuje na globalną publiczność. Z łatwością tłumacz i lokalizuj swoje filmy na ponad 175 języków i dialektów.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Jaka jest najlepsza platforma do produkcji wideo z wykorzystaniem AI dla przedsiębiorstw?

Najlepsza platforma do produkcji wideo z wykorzystaniem AI dla przedsiębiorstw to taka, która łączy innowacyjność, szybkość i skalowalność, aby utrzymać Cię przed konkurencją. HeyGen został stworzony z myślą o globalnych organizacjach, umożliwiając zespołom tworzenie, personalizowanie i lokalizowanie materiałów wideo na dużą skalę dzięki realistycznym awatarom AI i zaawansowanej technologii tłumaczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych cykli produkcyjnych trwających tygodniami, HeyGen dostarcza treści wideo klasy enterprise w ciągu zaledwie kilku godzin — dzięki czemu Twoja firma może szybciej wprowadzać produkty na rynek, sprawniej się adaptować i zachować przewagę konkurencyjną. Dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, w tym zgodności z SOC 2 i RODO, HeyGen zapewnia ochronę Twoich danych, jednocześnie przyspieszając produkcję wideo na całym świecie.

W jaki sposób wideo AI do marketingu może pomóc wypromować moją firmę?

Wideo AI do marketingu pomaga promować Twoją firmę, umożliwiając szybsze tworzenie treści, personalizowane komunikaty i skalowanie działań na rynki globalne. Zamiast polegać na drogich agencjach lub zwiększaniu liczby etatów, HeyGen pozwala zespołom marketingowym tworzyć wysokiej jakości filmy w ciągu kilku godzin, dopasowywać treści do konkretnych odbiorców oraz ponownie wykorzystywać materiały w różnych kanałach. Dzięki temu kampanie są realizowane szybciej, a zaangażowanie i konwersje rosną, ponieważ właściwy przekaz wideo trafia do odbiorcy we właściwym czasie.

Czym jest marketing wideo oparty na AI i jak działa w przypadku firm?

Marketing wideo oparte na AI to wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia, personalizowania i dystrybucji materiałów wideo na potrzeby marketingu, i to na dużą skalę. Firmy po prostu dostarczają skrypt lub przesyłają treści, a platformy takie jak HeyGen generują dopracowane filmy z awatarami, lektorem i tłumaczeniami. Taka automatyzacja pomaga biznesom obniżyć koszty produkcji, skrócić czas realizacji i zachować spójność marki w różnych regionach — sprawiając, że marketing wideo z wykorzystaniem AI staje się kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać innowacje i szybciej się rozwijać.

Jak działa generator marketingowych filmów wideo oparty na AI przy tworzeniu filmów biznesowych?

Generator marketingowych filmów wideo oparty na AI działa, przekształcając tekst lub prezentacje w profesjonalne filmy z wykorzystaniem awatarów zasilanych sztuczną inteligencją, naturalnych lektorów oraz zautomatyzowanego montażu. Dzięki HeyGen firmy mogą wprowadzić skrypt, wybrać spośród różnorodnych awatarów i natychmiast wygenerować spójne z marką filmy gotowe do kampanii marketingowych. Ten proces eliminuje długie cykle produkcyjne i zapewnia zespołom szybkość oraz elastyczność, aby nieprzerwanie dostarczać świeże treści wideo dla biznesu.

Jakie korzyści daje wykorzystanie generatora sprzedażowych wideo AI do działań outreach?

Generator sprzedażowych wideo opartych na AI pozwala zespołom sprzedaży tworzyć spersonalizowane filmy do działań outboundowych na dużą skalę, zwiększając zaangażowanie i współczynnik odpowiedzi. Zamiast wysyłać statyczne e‑maile, handlowcy mogą używać HeyGen do generowania dynamicznych wideo dopasowanych do każdego konta lub prospekta. Taki poziom personalizacji sprawia, że działania sprzedażowe są bardziej ludzkie, lepiej zapadają w pamięć i ostatecznie skuteczniej napędzają umawianie spotkań oraz wzrost pipeline’u — bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu produkcji wideo.

Czy korporacyjna platforma wideo może zastąpić tradycyjne agencje w tworzeniu filmów?

Tak, korporacyjna platforma wideo może zastąpić wiele tradycyjnych agencji zajmujących się produkcją wideo. Platformy takie jak HeyGen oferują szybszy czas realizacji, niższe koszty i większą elastyczność w porównaniu z agencjami, które często wymagają tygodni planowania i wysokich budżetów. Dzięki produkcji wideo opartej na AI firmy mogą natychmiast tworzyć i aktualizować materiały wideo, lokalizować treści dla globalnych odbiorców oraz zachowywać spójność marki — wszystko to bez konieczności polegania na zewnętrznych dostawcach.

Jak bezpieczna jest korporacyjna platforma wideo dla danych firmowych i danych klientów?

Zaufana korporacyjna platforma wideo zapewnia pełne bezpieczeństwo danych firmowych i klientów. HeyGen jest zgodny z SOC 2 i RODO, oferując szyfrowanie klasy korporacyjnej, kontrolę dostępu opartą na rolach oraz bezpieczną infrastrukturę chmurową. Twoje dane nie będą również wykorzystywane do trenowania naszych modeli. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą z pełnym zaufaniem korzystać z wideo AI do działań marketingowych, szkoleń, sprzedaży i komunikacji, mając pewność, że wrażliwe dane są zawsze chronione.

Czy produkcja wideo z wykorzystaniem AI może tłumaczyć i lokalizować filmy dla globalnej publiczności?

Tak — produkcja wideo z wykorzystaniem AI idealnie nadaje się do tłumaczeń i lokalizacji na dużą skalę. Dzięki HeyGen przedsiębiorstwa mogą natychmiast tłumaczyć skrypty, klonować głosy i synchronizować ruch ust awatarów w ponad 40 językach. Zapewnia to każdej globalnej grupie odbiorców wysokiej jakości, kulturowo dopasowane materiały wideo, bez czasu i kosztów tradycyjnej produkcji — ułatwiając firmom dostarczanie na całym świecie filmów szkoleniowych, marketingowych i komunikacyjnych.

Która platforma wideo AI najlepiej integruje się z CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu?

Najlepsza platforma wideo AI dla przedsiębiorstw to taka, która bezproblemowo integruje się z narzędziami CRM i automatyzacji marketingu. HeyGen łączy się z systemami takimi jak HubSpot, umożliwiając zespołom marketingu i sprzedaży osadzanie spersonalizowanych filmów bezpośrednio w kampaniach, śledzenie zaangażowania odbiorców oraz mierzenie ROI na każdym etapie ścieżki klienta.

Czy marketing wideo oparty na AI jest bezpieczny i zgodny z przepisami w branżach regulowanych?

Tak, marketing wideo z wykorzystaniem AI jest bezpieczny dla branż regulowanych, o ile korzystasz z platformy stworzonej z myślą o bezpieczeństwie i zgodności na poziomie enterprise. HeyGen jest niezależnie audytowany pod kątem zgodności z SOC 2 i RODO, co gwarantuje rygorystyczną ochronę danych oraz ścisłe zasady ich zarządzania. Przedsiębiorstwa z sektora finansowego, ochrony zdrowia i innych branż regulowanych mogą z pełnym spokojem tworzyć i dystrybuować materiały wideo, nie naruszając obowiązujących standardów compliance.

Jakie rodzaje filmów mogę tworzyć za pomocą generatora sprzedażowych wideo AI?

Dzięki generatorowi sprzedażowych filmów wideo opartych na AI firmy mogą tworzyć szeroką gamę materiałów, w tym spersonalizowane filmy prospektingowe, prezentacje produktów, samouczki onboardingowe, historie sukcesu klientów oraz kampanie marketingu ABM. Biblioteka awatarów HeyGen i konfigurowalne szablony ułatwiają tworzenie filmów sprzedażowych, które zwiększają zaangażowanie na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Jak szybko moja firma może zobaczyć zwrot z inwestycji (ROI) z wdrożenia korporacyjnej platformy wideo opartej na AI?

Przedsiębiorstwa zazwyczaj osiągają zwrot z inwestycji w korporacyjną platformę wideo AI w ciągu kilku dni. Zastępując drogie agencje, skracając harmonogramy produkcji i umożliwiając globalną lokalizację, HeyGen obniża koszty, jednocześnie przyspieszając realizację kampanii. Szybsze wprowadzanie działań na rynek, lepsza personalizacja oraz globalny zasięg pomagają firmom generować wymierny wpływ na przychody w rekordowo krótkim czasie.

