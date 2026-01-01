Dodaj tekst do wideo

Dodawaj czytelne, angażujące napisy i teksty na wideo dzięki narzędziom AI od HeyGen. Uczyń swoje treści bardziej dostępnymi, zwiększ zaangażowanie widzów i popraw widoczność w wyszukiwarkach – bez skomplikowanej edycji.

Tool featured image
120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Tworzenie wideo AI

Łatwo dodawaj tekst i napisy do swoich filmów

Dzięki narzędziom HeyGen opartym na AI dodawanie napisów i podtytułów w celu ulepszenia Twoich treści jest szybkie, proste i niedrogie. Ten kreator wideo z AI pozwala z łatwością tworzyć filmy bogate w tekst. Włączając te elementy, możesz sprawić, że Twoje filmy będą się wyróżniać, dotrą do szerszej publiczności i poprawią dostępność.

Dzięki wykorzystaniu napisów i podtytułów HeyGen sprawia, że filmy pozostają czytelne nawet wtedy, gdy są oglądane bez dźwięku lub przez osoby z ubytkiem słuchu. Dzięki podtytułom dostępnym w wielu językach możesz docierać na rynki globalne bez wysokich kosztów produkcji, idealnie dopasowując treści do zróżnicowanych odbiorców i regionów.

Wyszukiwarki potrafią odczytywać tekst, ale mają trudności z treściami wideo. Dodając napisy i transkrypcje za pomocą HeyGen, zwiększasz widoczność swoich filmów w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu Twoje materiały wideo stają się bardziej dostępne i docierają do szerszej publiczności dzięki naszym opcjom AI video generator from text.

Rozpocznij za darmo →
a woman sits on a couch with the words welcome to heygen
Tworzenie wideo AI

Najlepsze praktyki dodawania tekstu do filmów

Aby zmaksymalizować skuteczność nakładek tekstowych, stosuj się do poniższych najlepszych praktyk:

  • Zapewnij wysoką jakość dźwięku, aby w razie potrzeby uzyskać dokładną transkrypcję.
  • Zachowaj oryginalny ton i kontekst, skutecznie korzystając z narzędzi AI.
  • Przejrzyj tłumaczenia pod kątem niuansów kulturowych, które mogą wymagać korekt, aby lepiej trafiały do zróżnicowanych odbiorców.
Rozpocznij za darmo →
a screen shows tips for converting text to video
Tworzenie wideo AI

Zwiększanie zaangażowania dzięki filmom wzbogaconym o tekst

Korzystając z naszego generatora wideo z tekstu opartego na AI, dodanie napisów może znacząco zwiększyć zaangażowanie. Gdy widzowie mogą czytać podczas oglądania, lepiej łączą się z treścią. Prowadzi to do wyższych wskaźników interakcji i lepszego utrzymania uwagi odbiorców. Angażujące filmy z wielojęzycznymi napisami tworzą inkluzywne doświadczenia dla różnych grup kulturowych, zwiększając ich dostępność i przyjemność z oglądania.

HeyGen wyznacza kierunek w dziedzinie tworzenia wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i jest zaufanym partnerem firm na całym świecie, pomagając im usprawniać komunikację dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom wideo. Niezależnie od tego, czy chodzi o media, edukację czy komunikację korporacyjną, nasz kreator wideo oparty na AI umożliwia tworzenie angażujących treści, które trafiają do szerokiego grona odbiorców.

Rozpocznij za darmo →
a video that says boost engagement on it
Jak to działa?

Dodaj tekst i napisy do swojego wideo w 4 prostych krokach

Ulepszaj swoje filmy dzięki stylizowanym nakładkom tekstowym, napisom i podtytułom generowanym przez AI.

Krok 1

Wprowadź swój skrypt

Zacznij od wklejenia swojej treści, takiej jak wpis na blogu lub ogłoszenie, do edytora, aby rozpocząć swoją przygodę z naszym darmowym generatorem wideo z tekstu opartym na AI.

Krok 2

Wybierz awatara AI i głos

Z naszej obszernej biblioteki wybierz spośród ponad 300 awatarów i głosów, aby dopasować przekaz do swojego stylu i odbiorców. Ten kreator wideo AI eliminuje potrzebę angażowania aktorów czy wynajmowania studia.

Krok 3

Dodaj tekst lub napisy

Nałóż tekst lub napisy na swój film. Wybieraj spośród wielu czcionek, rozmiarów, kolorów i stylów napisów, które idealnie dopasują się do Twojego przekazu i estetyki. Nasz generator wideo oparty na AI pozwala Ci z łatwością tworzyć filmy w jakości profesjonalnej.

Krok 4

Wygeneruj i udostępnij swój film

Pozwól HeyGen przetworzyć Twój film z płynnymi ulepszeniami tekstu. Pobranie i opublikowanie treści zajmuje zaledwie kilka minut — gotowe, by zwiększyć dostępność i zaangażowanie Twojego wideo.

Najczęstsze pytania dotyczące dodawania tekstu do wideo

Czym jest narzędzie HeyGen Dodaj tekst do wideo?

Narzędzie HeyGen Add Text to Video pozwala dodawać tekst, napisy i tytuły do Twoich filmów bezpośrednio w przeglądarce. Zostało zaprojektowane tak, aby było proste i skuteczne, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w montażu wideo.

Jak dodać tekst do filmu online za pomocą HeyGen?

Prześlij swój film na platformę HeyGen, wybierz opcję tekstu, a następnie dostosuj czcionkę, kolor, rozmiar i położenie. Możesz dodać wiele elementów tekstowych, dopasować ich czas wyświetlania i natychmiast podglądać wprowadzone zmiany.

Czy mogę używać różnych czcionek i stylów dla mojego tekstu?

Tak, HeyGen oferuje szeroki wybór czcionek, kolorów i stylów tekstu. Możesz także animować tekst, dostosowywać wyrównanie i umieszczać go w dowolnym miejscu na ekranie.

Czy dodawanie tekstu do filmów w HeyGen jest bezpłatne?

HeyGen oferuje zarówno plany bezpłatne, jak i premium. Podstawowe funkcje edycji tekstu mogą być dostępne w wersji darmowej, natomiast bardziej zaawansowane narzędzia i opcje eksportu są dostępne w płatnych planach.

Czy mogę zobaczyć podgląd zmian przed wyeksportowaniem wideo?

Oczywiście. HeyGen umożliwia podgląd rozmieszczenia i stylu tekstu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz wprowadzać zmiany przed finalizacją swojego wideo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.

Get started for free →
CTA background