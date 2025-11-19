Generator wideo AI
Szybkie, proste i niezwykle potężne. Zacznij od tekstu, obrazu lub klipu audio. Następnie nasz generator wideo AI stworzy dla Ciebie cały film – z lektorem, tłumaczeniami i stylami dopasowanymi do Twojej marki.
Agent wideo
Wpisz swój pomysł. Kliknij „Generuj”. Otrzymaj gotowy do udostępnienia film szybciej, niż myślisz. Bez kamery, oprogramowania do montażu ani umiejętności produkcyjnych. Pobierz go, edytuj lub udostępnij od razu.
Hiperrealistyczne awatary
Natychmiast ożywiaj portrety dzięki realistycznej synchronizacji ruchu warg i naturalnej mimice twarzy. Zamień dowolną postać, historyczną osobę lub własne zdjęcie profilowe w angażującego prezentera — idealnego do mediów społecznościowych, kursów i opowiadania historii.
Dubbing wideo i audio
Tłumacz swoje filmy z najwyższą precyzją. Prześlij dowolne wideo i automatycznie zdubbinguj je na ponad 175 języków i dialektów, korzystając z najlepszej w swojej klasie klonowania głosu, precyzyjnej synchronizacji ruchu ust oraz automatycznie generowanych napisów.
Studio AI
Edytor tekstowy sprawia, że korzystanie z generatora wideo AI jest tak proste jak pisanie dokumentu. Możesz kontrolować ton, sposób wypowiedzi, gesty i emocje – wszystko w jednej, spójnej platformie. Chodzi o rozwiązania z zakresu generowania wideo przez AI, zaprojektowane z myślą o opowiadaniu historii w sposób przyjazny człowiekowi. Koniec z koniecznością wyboru między szybkością a jakością.
Miro
10-krotny wzrost szybkości produkcji wideo
Tworzenie wideo z AI właśnie stało się twojąsupermocą
Twórz materiały szkoleniowe, marketingowe, sprzedażowe oraz wewnętrzne z jednego środowiska pracy, korzystając z zabezpieczeń i kontroli administracyjnych na poziomie korporacyjnym.
Zamień tekst na wideo dzięki AI
Twórz kompletne filmy AI z samego scenariusza, korzystając z technologii tekst‑na‑wideo. Nasz generator wideo AI obsługuje cały proces produkcji wideo od początku do końca i tworzy wysokiej jakości kinowe filmy w 1080p lub 4K z lektorem, warstwą wizualną i awatarami AI, dzięki czemu możesz szybciej przygotowywać materiały wyjaśniające, sprzedażowe, onboardingowe lub treści na YouTube w wielu głosach, językach i stylach. Wystarczy, że opiszesz wideo, które chcesz stworzyć, a wygenerujesz wysokiej jakości filmy przy minimalnym wysiłku.
Przekształć zdjęcia w filmy
Zamień dowolny obraz w wideo w kilka sekund. Prześlij obraz i dodaj skrypt, aby przekształcić go w dynamiczne, generowane przez AI wideo z realistyczną synchronizacją ruchu ust, naturalnym tempem mowy i ekspresyjnymi głosami. Ulepsz swoje wideo za pomocą napisów tekstowych, muzyki w tle i płynnych przejść — bez ręcznej edycji. Twórz filmy AI w ponad 175 językach i dialektach, z wieloma głosami i akcentami AI.
Lokowanie produktu
Wystarczy, że prześlesz zdjęcie produktu i skrypt, a nasz Generator Reklam zajmie się resztą: umieści Twój produkt w dłoni avatara, a Ty możesz edytować wideo, dodając muzykę, napisy i lektora. Idealne rozwiązanie do skalowania treści na TikToku, Instagramie i Amazonie bez wysyłania próbek czy zatrudniania ekipy.
Twórz viralowe filmy z reakcjami i autentyczne treści UGC w mgnieniu oka
Twórz przyciągające uwagę treści na social media bez kamery i studia. Od recenzji produktów i aktualności, po wideo w formie stories, w których Twój awatar reaguje na viralowe klipy – HeyGen pomaga Ci tworzyć i skalować „bezosobowe” kanały oraz marki osobiste na TikToku, Instagramie i YouTube Shorts.
Twórz z najpotężniejszymi modelami AI na świecie
Korzystaj z najnowszych technologii generatywnych bezpośrednio w HeyGen. Wykorzystuj modele generowania wideo oparte na AI, takie jak Sora, Veo i Kling, aby tworzyć filmowe ujęcia B-roll, Flux do obrazów o wysokiej wierności oraz ElevenLabs do ultrarealistycznej mowy. Błyskawicznie twórz profesjonalne materiały wideo – od kinowych scen po naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe, bez konieczności opuszczania platformy.
Twórz filmy AI z realistycznymi awatarami
Nasz generator awatarów AI tworzy realistyczne cyfrowe awatary ze zdjęć, filmów lub własnych promptów. Skorzystaj z gotowych awatarów lub stwórz własne, a następnie dostosuj mimikę, gesty, ubrania, tła i ruch, aby dopasować je do dowolnego stylu wizualnego, w tym realistycznych możliwości AI do podmiany twarzy.
Avatar fotograficzny
Natychmiast przekształć pojedynczy statyczny obraz w dynamiczne wideo w pełnym ruchu. Ożyw każdy portret dzięki naturalnej synchronizacji głosu, ekspresyjnej mimice twarzy i realistycznym gestom dłoni, korzystając z naszego zaawansowanego AI do mówiących zdjęć.
Awatar publiczny
Wybieraj z naszej zróżnicowanej biblioteki wysokiej jakości, gotowych awatarów AI. Natychmiast twórz profesjonalne, angażujące filmy dla swojej firmy, kursów szkoleniowych lub mediów społecznościowych, bez konieczności samodzielnego przygotowywania kamery, oświetlenia czy studia.
Cyfrowy sobowtór
Nagraj krótki filmik ze sobą, aby wygenerować niezwykle realistyczny cyfrowy klon, który wygląda, porusza się i brzmi dokładnie jak Ty. Skaluj swoją osobistą markę i tworzenie treści bez wysiłku, aby już nigdy więcej nie musieć nagrywać przed kamerą.
Tłumacz wideo AI na dowolny język
Mów w ponad 175 językach i dialektach jednym kliknięciem. Prześlij wideo, a HeyGen AI video translator przetłumaczy je na inny język z naturalną synchronizacją ruchu ust i napisami, zachowując głos, ton i tempo oryginalnego mówcy. Nie musisz ponownie nagrywać, zatrudniać lektorów ani ręcznie synchronizować dźwięku. Tylko szybkość, dokładność i spójność treści na każdym rynku, w każdym języku.
Ponad 175 języków i dialektów
Kulturowo trafne tłumaczenia, które zachowują ton, sposób przekazu i osobowość.
Automatyczne tłumaczenie filmów
Przesyłaj filmy lub korzystaj z naszego API, aby błyskawicznie lokalizować filmy AI dla globalnych odbiorców na dużą skalę.
Klonowanie głosu i synchronizacja ruchu ust
Zachowaj spójność głosu we wszystkich językach dzięki klonowaniu głosu i AI do synchronizacji ruchu ust.
Twórz i edytuj filmy AI bez wysiłku w AI Studio
Creating an ai video should be as simple as writing a document; AI Studio, our text-based video editor, keeps everything streamlined from the first draft to the final video. It's built for a human-first storytelling experience, so you never have to compromise between speed, quality, and authenticity.
Przyjazny interfejs pozwala z łatwością reżyserować, dopracowywać i personalizować filmy AI – od początkujących, przez doświadczonych twórców, aż po duże firmy.
Polecana historia klienta
"To narzędzie dało naszym autorom możliwość osiągnięcia takiego samego poziomu kreatywności w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnego opowiadania historii."
Steve Sowrey
Projektant materiałów edukacyjnych w Miro
10x
wzrost szybkości produkcji wideo
5x
wzrost tworzenia wideo
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Szkolenia i rozwój
Twórz dopasowane programy szkoleniowe – od szkoleń z zakresu compliance, przez rozwój pracowników, po ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Nasza platforma wideo oparta na AI ułatwia skalowanie angażującego procesu nauki bez kompromisów w zakresie jakości i szybkości.
Marketing
Twórz profesjonalne filmy na żądanie. Mając gotowy skrypt i wykonując zaledwie kilka kliknięć, możesz w każdej chwili przekształcić dowolne materiały – od plików PDF, przez blogi, po prezentacje – w angażujące, spójne z marką treści wideo, bez nadwyrężania budżetu.
Sprzedaż
Dostarczaj spersonalizowaną komunikację na dużą skalę – od prospectingu, przez follow‑upy, po prezentacje produktu. HeyGen pomaga przedstawicielom wyróżnić się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych, przyspieszać cykle sprzedaży i budować silniejsze relacje z klientami.
Korzystaj z HeyGen API, aby bezproblemowo zintegrować generowanie wideo AI ze swoimi procesami
Rozliczany według zużycia interfejs API do generowania filmów za pomocą Video Agent, tłumaczenia materiałów wideo z użyciem Video Translation, tworzenia mowy w oparciu o modele Text-to-Speech oraz przyspieszania pracy dzięki tworzeniu awatarów, generowaniu filmów przez Studio API i budowaniu szablonów
Certyfikowane zgodnie z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności
Najczęściej zadawane pytania
Czym są generatory wideo oparte na sztucznej inteligencji?
Generatory wideo AI to narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które tworzą filmy na podstawie promptu tekstowego, tekstu i obrazów lub gotowych scenariuszy. Działają jak inteligentny edytor wideo, zamieniając polecenia w efektowne, angażujące i realistyczne filmy lub klipy wideo, bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności montażu.
Jaki jest najlepszy generator wideo oparty na sztucznej inteligencji?
HeyGen to wiodący internetowy generator wideo oparty na AI, stworzony z myślą o profesjonalistach i marketerach, którzy potrzebują prostego i efektywnego sposobu tworzenia treści. Umożliwia tworzenie angażujących filmów marketingowych z wykorzystaniem gotowych szablonów lub poleceń tekstowych, dzięki czemu łatwo wygenerujesz wideo w dowolnym formacie na potrzeby mediów społecznościowych lub biznesu.
Jak stworzyć własne wideo AI?
Prześlij krótki klip lub obraz referencyjny, a następnie wpisz swój skrypt w HeyGen. Platforma wygeneruje wideo z realistycznym ruchem i głosem AI. Możesz animować, zmieniać format oraz tworzyć filmy wyjaśniające lub klipy na social media za pomocą narzędzi do edycji wspieranych przez AI.
Czy HeyGen jest darmowym generatorem wideo AI?
Tak. HeyGen oferuje bezpłatny plan, który umożliwia tworzenie filmów z tekstu oraz generowanie wideo za pomocą AI. Płatne plany zapewniają zaawansowane funkcje tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, opcje edycji wideo oraz obsługę wielu formatów, w zależności od wybranego produktu i modelu AI.
Jakie rodzaje materiałów wejściowych mogę wykorzystać do tworzenia filmów AI w HeyGen?
Możesz generować filmy AI, korzystając z tekstu i obrazów, zdjęć stockowych lub audio. HeyGen potrafi przekształcić tekst w filmy wyjaśniające, korzystając z szablonów, które ułatwiają tworzenie i publikowanie angażujących treści w wielu formatach i stylach.
Czy mogę przekształcić dźwięk w wideo za pomocą HeyGen?
Tak, możesz przekonwertować audio na wideo za pomocą HeyGen.
Prześlij swoje nagranie audio, a oparty na sztucznej inteligencji system HeyGen automatycznie wygeneruje wideo. Zsynchronizuje mowę z obrazem, tworząc realistyczne awatary AI i klipy wideo — idealne do podcastów, filmów wyjaśniających oraz materiałów edukacyjnych, które wymagają wizualnego kontekstu.
Czy mogę używać funkcji text to video do prezentacji biznesowych na HeyGen?
Tak. Dzięki funkcji text-to-video w HeyGen możesz tworzyć angażujące filmy i slajdy typu explainer z dowolnego polecenia tekstowego. Generator obrazów AI oraz szablony wideo pomagają Ci błyskawicznie tworzyć i publikować filmy w preferowanym formacie – do marketingu, szkoleń lub prezentacji produktów.
Czy filmy tworzone przez AI mogą zastąpić tradycyjną produkcję wideo?
Tak. Filmy AI tworzone w HeyGen mogą w pełni zastąpić tradycyjną produkcję w większości zastosowań biznesowych, marketingowych i szkoleniowych.
Możesz animować sceny, dodawać ruch i generować dopracowane wideo. Pomaga to twórcom szybciej publikować filmy, utrzymując wszystkie edycje w jednym prostym, skalowalnym i opłacalnym procesie produkcji wideo.
Jak mogę tworzyć filmy AI bez doświadczenia w montażu?
Możesz tworzyć filmy AI bez żadnych umiejętności montażu wideo, korzystając z prostego interfejsu HeyGen. Prześlij tekst i obrazy, wybierz szablon wideo, a AI automatycznie stworzy Twój film z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki łatwej obsłudze każdy może szybko tworzyć efektowne, angażujące materiały wideo.
Jak tworzyć filmy AI za pomocą HeyGen?
Aby stworzyć wideo AI w HeyGen, wybierz awatara, wklej tekst, który ma zostać wypowiedziany (lub prześlij prezentację), a następnie wybierz głos i język. Potem dopasuj oprawę wizualną i branding do swojego stylu, kliknij generuj i wyeksportuj gotowy film.
Czy mogę tworzyć filmy AI w HeyGen, korzystając z obrazu referencyjnego?
Tak. Prześlij obraz referencyjny do HeyGen i generuj realistycznie wyglądające filmy AI. Możesz użyć sztucznej inteligencji do animowania awatarów lub korygowania mimiki, tworząc spersonalizowane filmy instruktażowe lub firmowe klipy z realistycznym ruchem AI i idealną synchronizacją dźwięku.
Jakie rodzaje filmów mogę tworzyć za pomocą generatora wideo AI?
HeyGen’s Generator Wideo AI pozwala tworzyć filmy wyjaśniające, materiały marketingowe i sprzedażowe, prezentacje produktów, treści szkoleniowe i onboardingowe, spersonalizowane wideo do outreachu oraz klipy na media społecznościowe, wykorzystując realistyczne awatary AI, naturalne głosy AI i wielojęzyczne tłumaczenia, aby szybko produkować filmy na dużą skalę.
Ile czasu zajmuje wygenerowanie wideo AI?
HeyGen działa naprawdę szybko i wiele filmów generuje się w mniej niż minutę. Jeśli Twój film jest dłuższy, zawiera więcej scen lub bardziej złożone efekty, jego tworzenie może potrwać nieco dłużej, ale zazwyczaj i tak kończy się w ciągu kilku minut.
Czy mogę tworzyć filmy AI na TikToka lub media społecznościowe za pomocą HeyGen?
Oczywiście. Internetowy generator wideo AI HeyGen pozwala tworzyć filmy AI bez doświadczenia w montażu. Wybierz szablon wideo, dodaj lektorów AI i dostosuj swój film, aby tworzyć angażujące materiały marketingowe na TikToka lub inne platformy. Tworzenie i publikowanie treści jest szybkie i proste.
Czy generator wideo AI HeyGen jest bezpieczny i etyczny?
Tak. HeyGen bezpiecznie przechowuje Twoje dane i tworzy awatary w odpowiedzialny sposób. Jesteś właścicielem swoich wygenerowanych przez AI filmów i materiałów wizualnych, dzięki czemu możesz z pełnym spokojem publikować treści marketingowe lub szkoleniowe, mając pewność, że Twoje materiały powstają w sposób etyczny i bezpieczny.
Zacznij tworzyć filmy z AI
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.