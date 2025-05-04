Przekształcaj swoje prezentacje, whitepapery, instrukcje i raporty w dopracowane filmy w kilka minut dzięki konwerterowi pdf na wideo HeyGen. Prześlij plik PDF, wybierz głos i styl, a otrzymasz gotowy plik MP4 z narracją, grafiką, napisami i eksportami dostosowanymi do platform – bez potrzeby posiadania umiejętności montażu.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
Dlaczego HeyGen do konwersji PDF na wideo
HeyGen automatyzuje nudne elementy przekształcania tekstu w wideo, aby zespoły mogły skalować działania w obszarze szkoleń, marketingu i wsparcia sprzedaży. Nasze narzędzie czyta Twoje treści, tworzy scenariusz wideo scena po scenie, dodaje naturalnie brzmiącą narrację i wzbogaca strony o dynamiczne wizualizacje oraz animacje — wszystko zoptymalizowane pod kątem zapamiętywania i łatwego udostępniania.
Zastąp godziny nagrywania i montażu kilkoma kliknięciami. Wygeneruj gotowy film z pliku PDF i od razu przejdź do dystrybucji.
Narracja, tekst na ekranie i ruch sprawiają, że złożone treści są łatwiejsze do śledzenia i zapamiętania niż statyczne dokumenty.
Eksportuj pliki MP4, napisy oraz pionowe formaty zoptymalizowane pod LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram i komunikację wewnętrzną.
Automatyczne generowanie scenariusza i scen
HeyGen odczytuje Twój dokument PDF, wyodrębnia nagłówki i akapity, a następnie dzieli treść na zsynchronizowane w czasie sceny, wykorzystując zaawansowane możliwości przekształcania plików PDF w wideo AI. Każda strona dokumentu PDF staje się czytelnym, odpowiednio tempowanym slajdem wideo, dzięki czemu Twoje przesłanie płynie w naturalny sposób.
Naturalnie brzmiąca narracja AI
Naturalnie brzmiąca narracja AI
Wizualizacje AI i kontekstowe ujęcia b-roll
Automatycznie dodawaj trafność i atrakcyjność wizualną. HeyGen proponuje obrazy, ikony i krótkie klipy, aby zilustrować pomysły i wyróżnić kluczowe dane z Twojego dokumentu.
Tłumaczenie i lokalizacja na dużą skalę
Dzięki tłumaczowi wideo możesz tłumaczyć skrypty oraz generować zlokalizowane lektorskie ścieżki dźwiękowe i napisy do globalnych szkoleń lub kampanii marketingowych bez ponownego nagrywania.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie.
Jak korzystać z generatora PDF na wideo
Tchnij życie w swoje pliki PDF i zamień je w zachwycające filmy w zaledwie czterech prostych krokach.
Przeciągnij plik, wklej adres URL lub zaimportuj slajdy. HeyGen obsługuje wielostronicowe pliki PDF do limitu Twojego planu.
Wybierz głos AI, motyw wizualny, format obrazu (16:9, 9:16, 1:1) oraz preferowane tempo. Opcjonalnie sklonuj swój głos, aby zachować spójność marki.
Wyświetl podgląd wygenerowanego przez AI podziału scen, podmień materiały wizualne, edytuj tekst na ekranie lub dopracuj narrację za pomocą prostych poleceń w języku naturalnym.
Wyrenderuj gotowy do emisji plik MP4, napisy SRT oraz wersje w formatach do mediów społecznościowych dla swojego narracyjnego wideo. Udostępnij link, osadź wideo lub pobierz i opublikuj.
Dokumenty z wyraźnymi nagłówkami, listami wypunktowanymi i logicznymi sekcjami sprawdzają się najlepiej, ponieważ HeyGen może tworzyć osobne sceny na podstawie tych wskazówek strukturalnych, zamieniając plik PDF w wideo. Prezentacje slajdowe, poradniki, instrukcje, raporty i whitepapery dają doskonałe rezultaty, gdy konwertujesz PDF na wideo.
Nie. Wybierz głos z biblioteki naturalnie brzmiących głosów AI lub sklonuj głos na podstawie krótkiej próbki, aby uzyskać spójną narrację w swoim wideo z lektorem. Możesz też przesłać własny voice-over, jeśli wolisz mieć pełną kontrolę nad narracją w swoim angażującym wideo.
Długość wideo dostosowuje się do długości Twojego pliku PDF i wybranego tempa. HeyGen oferuje kontrolę prędkości narracji i czasu trwania scen, dzięki czemu możesz skompresować długi dokument do krótkiego podsumowania lub stworzyć pełny, szczegółowy materiał krok po kroku.
Tak. Podmień sugerowane obrazy, dostosuj tekst na ekranie, zmień styl podpisów lub skoryguj timing. Po wprowadzeniu zmian możesz ponownie wygenerować dowolną scenę bez konieczności przebudowy całego projektu, aby Twój angażujący film pozostał świeży.
Tak. HeyGen automatycznie generuje napisy i obsługuje tłumaczenie na wiele języków, z zsynchronizowanym lektorem i czasem wyświetlania napisów dla zlokalizowanych filmów.
Eksportuj wysokiej jakości pliki MP4, napisy SRT, miniatury oraz pionowe i kwadratowe wersje zoptymalizowane pod kątem mediów społecznościowych i przesyłania do systemów LMS.
Zasady dotyczące znaku wodnego zależą od Twojego planu HeyGen. W wersji próbnej mogą pojawiać się znaki wodne; płatne plany umożliwiają eksport bez znaków wodnych, w wyższej rozdzielczości oraz z dostępem do zaawansowanych funkcji.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich tworzonych przez siebie filmów i materiałów. HeyGen nie rości sobie żadnych praw do Twoich treści. Upewnij się, że wszelkie materiały stron trzecich, które dodajesz, są odpowiednio licencjonowane.
Twoje przesyłane pliki są szyfrowane zarówno w trakcie transferu, jak i podczas przechowywania. Plany dla przedsiębiorstw oferują dodatkowe mechanizmy kontroli, prywatną przestrzeń dyskową oraz opcje zgodności z przepisami dla wrażliwych treści.
