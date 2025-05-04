PDF na wideo: zamień dokumenty w narracyjne, łatwe do udostępniania filmy

Przekształcaj swoje prezentacje, whitepapery, instrukcje i raporty w dopracowane filmy w kilka minut dzięki konwerterowi pdf na wideo HeyGen. Prześlij plik PDF, wybierz głos i styl, a otrzymasz gotowy plik MP4 z narracją, grafiką, napisami i eksportami dostosowanymi do platform – bez potrzeby posiadania umiejętności montażu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Szkolenia i e‑learning

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


Prezentacje produktów i wsparcie sprzedaży

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


Marketing i treści do mediów społecznościowych

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


Komunikacja wewnętrzna i onboarding

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

Przywództwo myślowe i ponowne wykorzystanie treści

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

Dlaczego HeyGen do konwersji PDF na wideo

HeyGen automatyzuje nudne elementy przekształcania tekstu w wideo, aby zespoły mogły skalować działania w obszarze szkoleń, marketingu i wsparcia sprzedaży. Nasze narzędzie czyta Twoje treści, tworzy scenariusz wideo scena po scenie, dodaje naturalnie brzmiącą narrację i wzbogaca strony o dynamiczne wizualizacje oraz animacje — wszystko zoptymalizowane pod kątem zapamiętywania i łatwego udostępniania.

Oszczędzaj czas produkcji

Zastąp godziny nagrywania i montażu kilkoma kliknięciami. Wygeneruj gotowy film z pliku PDF i od razu przejdź do dystrybucji.

Popraw zrozumienie i zaangażowanie

Narracja, tekst na ekranie i ruch sprawiają, że złożone treści są łatwiejsze do śledzenia i zapamiętania niż statyczne dokumenty.

Publikuj wszędzie, natychmiast

Eksportuj pliki MP4, napisy oraz pionowe formaty zoptymalizowane pod LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram i komunikację wewnętrzną.

Automatyczne generowanie scenariusza i scen

HeyGen odczytuje Twój dokument PDF, wyodrębnia nagłówki i akapity, a następnie dzieli treść na zsynchronizowane w czasie sceny, wykorzystując zaawansowane możliwości przekształcania plików PDF w wideo AI. Każda strona dokumentu PDF staje się czytelnym, odpowiednio tempowanym slajdem wideo, dzięki czemu Twoje przesłanie płynie w naturalny sposób.

Script to scene generation.

Naturalnie brzmiąca narracja AI

Wybierz głos AI spośród setek naturalnie brzmiących opcji. Dopasuj akcent, tempo i ton do swojej marki lub sklonuj własny głos, aby uzyskać spójną narrację w każdym filmie.

AI narration

Wizualizacje AI i kontekstowe ujęcia b-roll

Automatycznie dodawaj trafność i atrakcyjność wizualną. HeyGen proponuje obrazy, ikony i krótkie klipy, aby zilustrować pomysły i wyróżnić kluczowe dane z Twojego dokumentu.

AI visuals

Tłumaczenie i lokalizacja na dużą skalę

Dzięki tłumaczowi wideo możesz tłumaczyć skrypty oraz generować zlokalizowane lektorskie ścieżki dźwiękowe i napisy do globalnych szkoleń lub kampanii marketingowych bez ponownego nagrywania.

motion graphics photos to video

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki platformie HeyGen.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że przy filmie, który nagrywałem co tydzień, mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora PDF na wideo

Tchnij życie w swoje pliki PDF i zamień je w zachwycające filmy w zaledwie czterech prostych krokach.

Krok 1

Prześlij swój plik PDF

Przeciągnij plik, wklej adres URL lub zaimportuj slajdy. HeyGen obsługuje wielostronicowe pliki PDF do limitu Twojego planu.

Krok 2

Wybierz głos, styl i długość

Wybierz głos AI, motyw wizualny, format obrazu (16:9, 9:16, 1:1) oraz preferowane tempo. Opcjonalnie sklonuj swój głos, aby zachować spójność marki.

Krok 3

Przejrzyj proponowany scenariusz

Wyświetl podgląd wygenerowanego przez AI podziału scen, podmień materiały wizualne, edytuj tekst na ekranie lub dopracuj narrację za pomocą prostych poleceń w języku naturalnym.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wyrenderuj gotowy do emisji plik MP4, napisy SRT oraz wersje w formatach do mediów społecznościowych dla swojego narracyjnego wideo. Udostępnij link, osadź wideo lub pobierz i opublikuj.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie typy plików PDF najlepiej sprawdzają się w konwersji z PDF na wideo?

Dokumenty z wyraźnymi nagłówkami, listami wypunktowanymi i logicznymi sekcjami sprawdzają się najlepiej, ponieważ HeyGen może tworzyć osobne sceny na podstawie tych wskazówek strukturalnych, zamieniając plik PDF w wideo. Prezentacje slajdowe, poradniki, instrukcje, raporty i whitepapery dają doskonałe rezultaty, gdy konwertujesz PDF na wideo.


Czy muszę nagrywać własny głos?

Nie. Wybierz głos z biblioteki naturalnie brzmiących głosów AI lub sklonuj głos na podstawie krótkiej próbki, aby uzyskać spójną narrację w swoim wideo z lektorem. Możesz też przesłać własny voice-over, jeśli wolisz mieć pełną kontrolę nad narracją w swoim angażującym wideo.


Jak długi będzie wygenerowany film?

Długość wideo dostosowuje się do długości Twojego pliku PDF i wybranego tempa. HeyGen oferuje kontrolę prędkości narracji i czasu trwania scen, dzięki czemu możesz skompresować długi dokument do krótkiego podsumowania lub stworzyć pełny, szczegółowy materiał krok po kroku.

Czy mogę edytować obraz i tekst po konwersji?

Tak. Podmień sugerowane obrazy, dostosuj tekst na ekranie, zmień styl podpisów lub skoryguj timing. Po wprowadzeniu zmian możesz ponownie wygenerować dowolną scenę bez konieczności przebudowy całego projektu, aby Twój angażujący film pozostał świeży.

Czy napisy i tłumaczenia są wliczone w cenę?

Tak. HeyGen automatycznie generuje napisy i obsługuje tłumaczenie na wiele języków, z zsynchronizowanym lektorem i czasem wyświetlania napisów dla zlokalizowanych filmów.

Jakie formaty eksportu są dostępne?

Eksportuj wysokiej jakości pliki MP4, napisy SRT, miniatury oraz pionowe i kwadratowe wersje zoptymalizowane pod kątem mediów społecznościowych i przesyłania do systemów LMS.

Czy na darmowych eksportach znajduje się znak wodny?

Zasady dotyczące znaku wodnego zależą od Twojego planu HeyGen. W wersji próbnej mogą pojawiać się znaki wodne; płatne plany umożliwiają eksport bez znaków wodnych, w wyższej rozdzielczości oraz z dostępem do zaawansowanych funkcji.

Kto jest właścicielem filmów, które tworzę?

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich tworzonych przez siebie filmów i materiałów. HeyGen nie rości sobie żadnych praw do Twoich treści. Upewnij się, że wszelkie materiały stron trzecich, które dodajesz, są odpowiednio licencjonowane.

Jak bezpieczna jest zawartość mojego pliku PDF?

Twoje przesyłane pliki są szyfrowane zarówno w trakcie transferu, jak i podczas przechowywania. Plany dla przedsiębiorstw oferują dodatkowe mechanizmy kontroli, prywatną przestrzeń dyskową oraz opcje zgodności z przepisami dla wrażliwych treści.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

