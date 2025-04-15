Twórz filmy z prezenterem, reklamy w stylu UGC i materiały szkoleniowe z realistycznymi aktorami AI – bez kamery, studia i castingu. Wybierz aktora z biblioteki, sklonuj własny głos lub stwórz aktora marki i publikuj gotowe na platformy wideo w kilka minut.
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
Dlaczego HeyGen to najlepszy generator aktorów AI
Aktorzy AI HeyGen łączą naturalną mimikę, precyzyjną synchronizację ust oraz kontrolę na poziomie enterprise, dzięki czemu zespoły marketingu, szkoleń i produktu mogą zastąpić czasochłonne nagrania szybkim, powtarzalnym procesem produkcji z wykorzystaniem awatarów AI.
Wybierz ekspresyjnych aktorów lub wygeneruj własnego aktora z krótkiego nagrania z kamery internetowej. HeyGen odwzorowuje naturalne mikromimiki twarzy i tempo wypowiedzi, dzięki czemu widzowie reagują tak, jak na prawdziwego wykonawcę.
Masowo generuj dziesiątki lub tysiące wariantów dla katalogów produktowych, rynków lokalnych i testów A/B, wykorzystując zasoby tworzone przez AI. Stosuj zestawy brandowe i szablony, aby każdy film zachowywał spójność w dużej skali, w tym materiały z treściami generowanymi przez AI.
Twórz lektora i napisy w ponad 100 językach. HeyGen ponownie synchronizuje timing przetłumaczonych skryptów w narzędziu do tłumaczenia wideo, dzięki czemu zlokalizowane filmy brzmią naturalnie i nie wymagają ponownych nagrań.
Ponad 250 gotowych do użycia aktorów i niestandardowych klonów
Uzyskaj dostęp do zróżnicowanej biblioteki aktorów w różnych wieku, o różnych pochodzeniach etnicznych i stylach. Albo stwórz prywatnego klona, nagrywając krótką, świadomie wyrażoną zgodę, aby otrzymać aktora powiązanego z Twoją marką, który wypowie dowolny scenariusz.
Studyjna jakość synchronizacji ruchu ust i kontrola emocji
HeyGen dopasowuje dźwięk do fonemów z dokładnością poniżej jednej klatki i odwzorowuje ruch twarzy tak, aby słowa, pauzy i mikroekspresje wypadały naturalnie – zupełnie jak u aktorki AI. Kontroluj ton, energię i mikrogesty, aby idealnie dopasować je do przekazu.
Od scenariusza do wideo w kilka minut
Wklej skrypt do zamiany tekstu na wideo lub adres URL produktu, a HeyGen automatycznie wygeneruje układ scen, lektora, napisy oraz propozycje ujęć b-roll. Edytuj tekst, zmieniaj aktorów i natychmiast twórz alternatywne wersje, korzystając z opcji generowanych przez AI, aby przyspieszyć realizację.
Eksport w wielu formatach i gotowe ustawienia dla platform
Eksportuj pliki MP4, napisy SRT/VTT, miniatury oraz mobilne presety dla Reels, Stories, Feedu i odtwarzaczy webowych. Paczki są odpowiednio nazwane i zoptymalizowane rozmiarem do bezpośredniego przesyłania do menedżerów reklam i systemów LMS.
Jak korzystać z generatora aktorów AI
Ożyw swojego idealnego aktora dzięki generatorowi AI aktorów HeyGen w czterech prostych krokach.
Wybierz spośród gotowych aktorów lub nagraj krótkie selfie wideo, aby za pomocą generatora wideo AI stworzyć prywatnego aktora dla swojej marki.
Wprowadź swój tekst lub URL. HeyGen wyodrębni kluczowe punkty, zaproponuje hooki i przygotuje narrację scena po scenie.
Wybierz model głosu, dostosuj energię i mimikę twarzy, a następnie dodaj napisy lub wyróżnienia na ekranie.
Podglądaj warianty, uruchamiaj zadania wsadowe dla wielu SKU lub języków i eksportuj paczki gotowe do użycia na TikToku oraz innych platformach.
Aktorzy AI to syntetyczni wykonawcy ekranowi — mogą to być aktorzy stockowi, awatary lub sklonowane wizerunki — zdolni do odtwarzania dowolnego scenariusza z naturalnymi ruchami i emocjami na potrzeby treści wideo.
Tak. Nagraj krótkie wideo z wyrażoną zgodą, a HeyGen stworzy prywatnego klona aktora. Procesy uzyskiwania zgody i ustawienia zabezpieczeń chronią sposób wykorzystania oraz prawa własności.
HeyGen wykorzystuje synchronizację ruchu ust na poziomie subklatek, retargetowanie siatki twarzy oraz syntezę mowy o jakości ludzkiej lub klony głosu. Rezultaty są dostrojone pod kątem realistycznych ruchów ust, mrugnięć i mikroekspresji.
Tak. HeyGen zapewnia warunki użytkowania komercyjnego oraz opcje aktorów z brandingiem. Zawsze upewnij się, że posiadasz prawa do wszelkich treści stron trzecich, które wykorzystujesz, i przestrzegaj zasad obowiązujących na danej platformie.
HeyGen obsługuje ponad 100 języków i regionalnych akcentów do lektora i napisów, co czyni go idealnym narzędziem dla twórców na TikToku. Tłumaczenia są ponownie synchronizowane, aby zachować tempo i naturalność wypowiedzi.
Niestandardowe klony są domyślnie prywatne i mogą być przypisane wyłącznie do Twojego konta, co gwarantuje Ci wyłączny dostęp do Twojego aktora AI. HeyGen szyfruje zasoby i oferuje korporacyjne mechanizmy kontroli nad zarządzaniem oraz dostępem.
Proste klipy renderują się w kilka minut. Zbiorcze zadania dla dużych katalogów są uruchamiane równolegle, dzięki czemu zespoły mogą efektywnie tworzyć setki materiałów.
Nie. HeyGen działa w chmurze, zapewniając dostęp do treści generowanych przez AI z dowolnego miejsca. Wszystko, czego potrzebujesz, to przeglądarka, aby pisać scenariusze, podglądać, edytować i eksportować filmy.
Zachowujesz prawa własności do filmów i materiałów, które tworzysz. HeyGen udziela licencji na komercyjne wykorzystanie wygenerowanych materiałów zgodnie z warunkami Twojego planu.
