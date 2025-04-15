Generator Aktorów AI: Twórz realistycznych aktorów AI

Twórz filmy z prezenterem, reklamy w stylu UGC i materiały szkoleniowe z realistycznymi aktorami AI – bez kamery, studia i castingu. Wybierz aktora z biblioteki, sklonuj własny głos lub stwórz aktora marki i publikuj gotowe na platformy wideo w kilka minut.

Marketing i krótkie reklamy

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

Szkolenia i wdrożenie

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

Wspieranie sprzedaży i prezentacje produktu

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

Treści w mediach społecznościowych i współpraca z twórcami

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

Obsługa klienta i baza wiedzy

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator aktorów AI

Aktorzy AI HeyGen łączą naturalną mimikę, precyzyjną synchronizację ust oraz kontrolę na poziomie enterprise, dzięki czemu zespoły marketingu, szkoleń i produktu mogą zastąpić czasochłonne nagrania szybkim, powtarzalnym procesem produkcji z wykorzystaniem awatarów AI.

Realistyczne występy bez produkcji

Wybierz ekspresyjnych aktorów lub wygeneruj własnego aktora z krótkiego nagrania z kamery internetowej. HeyGen odwzorowuje naturalne mikromimiki twarzy i tempo wypowiedzi, dzięki czemu widzowie reagują tak, jak na prawdziwego wykonawcę.

Zwiększ skalę tworzenia treści

Masowo generuj dziesiątki lub tysiące wariantów dla katalogów produktowych, rynków lokalnych i testów A/B, wykorzystując zasoby tworzone przez AI. Stosuj zestawy brandowe i szablony, aby każdy film zachowywał spójność w dużej skali, w tym materiały z treściami generowanymi przez AI.

Stworzone z myślą o lokalizacji i dostępności

Twórz lektora i napisy w ponad 100 językach. HeyGen ponownie synchronizuje timing przetłumaczonych skryptów w narzędziu do tłumaczenia wideo, dzięki czemu zlokalizowane filmy brzmią naturalnie i nie wymagają ponownych nagrań.

Ponad 250 gotowych do użycia aktorów i niestandardowych klonów

Uzyskaj dostęp do zróżnicowanej biblioteki aktorów w różnych wieku, o różnych pochodzeniach etnicznych i stylach. Albo stwórz prywatnego klona, nagrywając krótką, świadomie wyrażoną zgodę, aby otrzymać aktora powiązanego z Twoją marką, który wypowie dowolny scenariusz.

Studyjna jakość synchronizacji ruchu ust i kontrola emocji

HeyGen dopasowuje dźwięk do fonemów z dokładnością poniżej jednej klatki i odwzorowuje ruch twarzy tak, aby słowa, pauzy i mikroekspresje wypadały naturalnie – zupełnie jak u aktorki AI. Kontroluj ton, energię i mikrogesty, aby idealnie dopasować je do przekazu.

Od scenariusza do wideo w kilka minut

Wklej skrypt do zamiany tekstu na wideo lub adres URL produktu, a HeyGen automatycznie wygeneruje układ scen, lektora, napisy oraz propozycje ujęć b-roll. Edytuj tekst, zmieniaj aktorów i natychmiast twórz alternatywne wersje, korzystając z opcji generowanych przez AI, aby przyspieszyć realizację.

Eksport w wielu formatach i gotowe ustawienia dla platform

Eksportuj pliki MP4, napisy SRT/VTT, miniatury oraz mobilne presety dla Reels, Stories, Feedu i odtwarzaczy webowych. Paczki są odpowiednio nazwane i zoptymalizowane rozmiarem do bezpośredniego przesyłania do menedżerów reklam i systemów LMS.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dało to naszym scenarzystom taką samą swobodę twórczą w procesie, jaką ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora aktorów AI

Ożyw swojego idealnego aktora dzięki generatorowi AI aktorów HeyGen w czterech prostych krokach.

Krok 1

Wybierz aktora lub utwórz klona

Wybierz spośród gotowych aktorów lub nagraj krótkie selfie wideo, aby za pomocą generatora wideo AI stworzyć prywatnego aktora dla swojej marki.

Krok 2

Wklej swój skrypt lub link do produktu

Wprowadź swój tekst lub URL. HeyGen wyodrębni kluczowe punkty, zaproponuje hooki i przygotuje narrację scena po scenie.

Krok 3

Dostosuj głos, emocje i styl

Wybierz model głosu, dostosuj energię i mimikę twarzy, a następnie dodaj napisy lub wyróżnienia na ekranie.

Krok 4

Podgląd, przetwarzanie wsadowe i eksport

Podglądaj warianty, uruchamiaj zadania wsadowe dla wielu SKU lub języków i eksportuj paczki gotowe do użycia na TikToku oraz innych platformach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym są aktorzy AI?

Aktorzy AI to syntetyczni wykonawcy ekranowi — mogą to być aktorzy stockowi, awatary lub sklonowane wizerunki — zdolni do odtwarzania dowolnego scenariusza z naturalnymi ruchami i emocjami na potrzeby treści wideo.

Czy mogę stworzyć aktora AI, który wygląda jak ja?

Tak. Nagraj krótkie wideo z wyrażoną zgodą, a HeyGen stworzy prywatnego klona aktora. Procesy uzyskiwania zgody i ustawienia zabezpieczeń chronią sposób wykorzystania oraz prawa własności.

Jak naturalnie wyglądają i brzmią aktorzy AI?

HeyGen wykorzystuje synchronizację ruchu ust na poziomie subklatek, retargetowanie siatki twarzy oraz syntezę mowy o jakości ludzkiej lub klony głosu. Rezultaty są dostrojone pod kątem realistycznych ruchów ust, mrugnięć i mikroekspresji.

Czy mogę używać aktorów AI w płatnych reklamach i komercyjnych projektach?

Tak. HeyGen zapewnia warunki użytkowania komercyjnego oraz opcje aktorów z brandingiem. Zawsze upewnij się, że posiadasz prawa do wszelkich treści stron trzecich, które wykorzystujesz, i przestrzegaj zasad obowiązujących na danej platformie.

Jakie języki i akcenty są obsługiwane?

HeyGen obsługuje ponad 100 języków i regionalnych akcentów do lektora i napisów, co czyni go idealnym narzędziem dla twórców na TikToku. Tłumaczenia są ponownie synchronizowane, aby zachować tempo i naturalność wypowiedzi.

Czy niestandardowi aktorzy są prywatni i bezpieczni?

Niestandardowe klony są domyślnie prywatne i mogą być przypisane wyłącznie do Twojego konta, co gwarantuje Ci wyłączny dostęp do Twojego aktora AI. HeyGen szyfruje zasoby i oferuje korporacyjne mechanizmy kontroli nad zarządzaniem oraz dostępem.

Jak szybko mogę generować filmy z wykorzystaniem aktorów AI?

Proste klipy renderują się w kilka minut. Zbiorcze zadania dla dużych katalogów są uruchamiane równolegle, dzięki czemu zespoły mogą efektywnie tworzyć setki materiałów.

Czy potrzebuję specjalnego sprzętu lub oprogramowania?

Nie. HeyGen działa w chmurze, zapewniając dostęp do treści generowanych przez AI z dowolnego miejsca. Wszystko, czego potrzebujesz, to przeglądarka, aby pisać scenariusze, podglądać, edytować i eksportować filmy.

Kto jest właścicielem wygenerowanych treści?

Zachowujesz prawa własności do filmów i materiałów, które tworzysz. HeyGen udziela licencji na komercyjne wykorzystanie wygenerowanych materiałów zgodnie z warunkami Twojego planu.

