URL na wideo: zamień dowolny link w dopracowany film

Zmień dowolną stronę internetową w profesjonalne, narracyjne wideo w kilka minut dzięki narzędziu HeyGen url to video. Wklej swój link, wybierz styl wizualny i otrzymaj gotowy film z napisami, lektorem i animacjami.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Dlaczego marki wybierają HeyGen

Natychmiastowe przekształcanie stron internetowych w wideo

Wklej dowolny link, a narzędzie odczyta stronę, wyciągnie kluczowe treści, obrazy i metadane, a następnie automatycznie zbuduje scenariusz scenę po scenie. Zero ręcznego kopiowania i wklejania. W kilka sekund otrzymasz gotowy do przejrzenia zarys wideo z narracją, wizualizacjami i ustawionym timingiem. Dla zespołów, które masowo przerabiają strony produktowe i artykuły, to rozwiązanie zastępuje godziny montażu jednym krokiem. generator wideo AI jest punktem wyjścia do tworzenia skryptów, promptów i treści slajdowych na podstawie wprowadzonego adresu URL.

Wygenerowany przez AI skrypt, który możesz dowolnie edytować

Po przeanalizowaniu strony narzędzie tworzy szkic narracji oparty na kluczowych komunikatach, nagłówkach i informacjach o produkcie znalezionych na stronie. Przeglądasz go w przejrzystym edytorze przed wygenerowaniem wideo, z pełną swobodą przeredagowania, skrócenia lub rozwinięcia dowolnego fragmentu. Dzięki temu zachowujesz kontrolę nad narracją, nie zaczynając od pustej strony. W przypadku treści, które powstają wyłącznie z tekstu pisanego, tekst na wideo pomija etap z adresem URL i buduje materiał bezpośrednio na podstawie skryptu.

Wbudowana narracja, napisy i muzyka

Każde wygenerowane wideo zawiera wyraźny lektor AI zsynchronizowany z treścią na ekranie, automatyczne napisy oraz podkład muzyczny dopasowany tempem do zawartości strony. Nie są potrzebne osobne nagrania ani dodatkowe oprogramowanie do tworzenia napisów. Narracja brzmi naturalnie i można ją w edytorze łatwo zamienić na inny styl głosu, język lub ton.Synchronizacja ust AIdopasowuje nową ścieżkę dźwiękową do dowolnego istniejącego nagrania wideo, klatka po klatce.

Wielojęzyczne wideo w ponad 175 językach

Każdy film wygenerowany z adresu URL można przetłumaczyć na ponad 175 języków z naturalną narracją i precyzyjną synchronizacją ruchu ust, bez konieczności ponownego montażu czy nagrywania. Globalne zespoły wykorzystują to, aby stworzyć jedno bazowe wideo i w tym samym procesie dystrybuować zlokalizowane wersje na wszystkie rynki docelowe. AI Video Translator obsługuje lokalizację od początku do końca, w tym dopasowanie głosu i tworzenie napisów, we wszystkich obsługiwanych językach.

Przetwarzanie wsadowe i automatyzacja API

Prześlij listę adresów URL i otrzymaj gotowe filmy bez konieczności ręcznej edycji każdego z nich. API pozwala zespołom raz zdefiniować szablony, style głosu i proporcje obrazu, a następnie automatycznie zastosować je do setek linków. Zespoły marketingowe planują wysyłkę, aby uruchamiała się w momencie publikacji nowych stron. Dla zespołów, które równolegle konwertują dokumenty wraz z adresami URL, PDF na wideo przetwarza statyczne pliki przez ten sam pipeline.

Zastosowania generatora wideo z adresu URL

Ponowne wykorzystanie wpisów na blogu w mediach społecznościowych

A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.

Strony produktowe w wideoprezentacje

Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.

Kampanie marketingowe z landing page’y

Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.

Treści szkoleniowe z wewnętrznych stron

Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.

Agencjna produkcja treści na dużą skalę

Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.

Zlokalizowane wideo dla rynków globalnych

A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.

Jak działa generator wideo z adresu URL

Przekształć link do strony internetowej w łatwy do udostępniania film w czterech krokach, bez potrzeby korzystania z oprogramowania do edycji ani posiadania doświadczenia.

Krok 1

Wklej swój URL

Wprowadź link do dowolnej strony internetowej. Narzędzie odczyta stronę i automatycznie wyodrębni jej najważniejszą treść.

Krok 2

Wybierz styl wizualny

Wybierz szablon, proporcje obrazu i ton, które pasują do typu treści, kanału oraz Twojej marki.

Krok 3

Przejrzyj skrypt

Przeczytaj automatycznie wygenerowany skrypt, dostosuj narrację i dopracuj akcenty, zanim rozpoczniesz generowanie.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wyrenderuj gotowy film i pobierz go w preferowanym formacie, aby od razu móc go udostępnić, osadzić lub zaplanować publikację.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator wideo z adresu URL i jak działa?

Konwerter z adresu URL na wideo odczytuje treść, obrazy i metadane z dowolnej strony internetowej i automatycznie generuje narracyjne wideo. Wklej adres URL, a system napisze scenariusz, dobierze materiały wizualne i doda lektora – bez konieczności ręcznej produkcji. Dla procesów, które zaczynają się od gotowego scenariusza zamiast adresu URL,„scenariusz na wideo”zapewnia tę samą jakość efektu końcowego, zaczynając od pustego dokumentu.

Jakie typy stron internetowych najlepiej sprawdzają się w funkcji URL na wideo?

Posty na blogu, strony produktowe, landing page’e, artykuły informacyjne i strony „O nas” dobrze się konwertują. Strony z wyraźnymi nagłówkami i uporządkowanymi akapitami dają najdokładniejsze skrypty. Strony, które są głównie oparte na obrazach i zawierają mało tekstu, mogą wymagać więcej edycji skryptu przed wygenerowaniem.PPT na wideo obsługuje treści z prezentacji w tym samym zautomatyzowanym procesie.

Jak bardzo można dostosować filmy generowane z adresu URL?

Wysoce konfigurowalne. Zmieniaj tempo, szablony, muzykę w tle, styl lektora, napisy, elementy wizualne i komponenty wideo online. Użyj edycji tekst‑na‑wideo, aby modyfikować przekaz, zastosuj obraz‑na‑wideo dla bogatszych wizualizacji lub dopracuj timing i przejścia, by uzyskać bardziej filmowy efekt.

Czy mogę tłumaczyć i lokalizować filmy utworzone z adresów URL?

Tak. Użyj tłumacza wideo , aby tworzyć zlokalizowane wersje z przetłumaczonymi napisami i lektorem. HeyGen zachowuje timing i tempo, jednocześnie odtwarzając naturalną narrację w językach docelowych, aby utrzymać spójność na wszystkich rynkach.

Jakie formaty eksportu i presety są dostępne?

Opcje eksportu obejmują pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem stron internetowych i mediów społecznościowych, pionowe ujęcia dla Reels/TikTok, zapętlone materiały dla Canvas oraz pliki o wysokim bitrate do emisji telewizyjnej. Wybierz gotowe presety dla poszczególnych platform, aby zapewnić prawidłowe proporcje obrazu, rozdzielczość i rozmiar pliku dla każdego miejsca publikacji.

Czy HeyGen oferuje API do masowej konwersji adresów URL?

Tak. HeyGen udostępnia REST API do tworzenia, monitorowania i pobierania nagrań Twoich plików wideo. Przetwarzanie wsadowe, powiadomienia webhook oraz integracje z magazynami danych umożliwiają automatyzację procesów dla dużych katalogów i częstych aktualizacji.

Kto powinien korzystać z narzędzia do tworzenia wideo z adresu URL?

Korzystają z niego marketerzy, zespoły produktowe, menedżerowie e‑commerce, edukatorzy, wydawcy i twórcy. Każdy, kto potrzebuje szybkiej, skalowalnej produkcji wideo z istniejących treści internetowych, odczuje znaczną oszczędność czasu i kosztów w porównaniu z tradycyjną produkcją.

Kto jest właścicielem praw do filmów wygenerowanych z moich linków?

Zachowujesz pełne prawa do wyeksportowanych filmów. HeyGen nie rości sobie do nich żadnych praw własności. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie prawa do wszelkich materiałów stron trzecich lub treści objętych prawem autorskim, które znajdują się na konwertowanych stronach; pozostajesz za nie w pełni odpowiedzialny.

Czy filmy tworzone za pomocą HeyGen nadają się do płatnych kampanii reklamowych?

Tak. HeyGen generuje kreacje gotowe do publikacji na platformach, zoptymalizowane pod kątem mediów społecznościowych i reklamy programatycznej. Skorzystaj z generowania wsadowego, aby tworzyć wiele wariantów reklam do testów A/B i kampanii nastawionych na wyniki.

Jak bezpieczne są treści, które przesyłam lub konwertuję?

Przesłane materiały i wygenerowane filmy są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. HeyGen stosuje branżowe standardy bezpieczeństwa i oferuje konfigurowalne ustawienia przechowywania oraz kontroli dostępu. W przypadku wrażliwych treści korzystaj z prywatnych integracji magazynu i ograniczeń dostępu, aby zabezpieczyć swoje pliki wideo.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

