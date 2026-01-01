Zamieniaj strony produktowe, zdjęcia lub krótki scenariusz w dopracowane filmy produktowe bez kamer i montażu. HeyGen automatycznie tworzy sceny, lektora, napisy oraz eksporty gotowe pod konkretne platformy, dzięki czemu zespoły mogą masowo produkować gotowe do publikacji dema, reklamy i klipy na social media.
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
Dlaczego warto wybrać HeyGen jako generator produktowych filmów AI
HeyGen łączy automatyczne tworzenie scen, realistyczną narrację i generowanie wsadowe, aby zastąpić czasochłonne nagrania wydajnym procesem tworzenia wideo z tekstu. Otrzymasz spójne, zgodne z marką filmy produktowe, które skutecznie konwertują we wszystkich kanałach.
Wklej adres URL, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt, a HeyGen w kilka minut stworzy kompletny film produktowy, oszczędzając dni pracy produkcyjnej i kosztów agencji dzięki swoim możliwościom edycji wideo.
HeyGen automatycznie dobiera oświetlenie, ruchy kamery, ujęcia b-roll oraz miks dźwięku, dzięki czemu filmy wyglądają profesjonalnie i są gotowe do emisji – bez potrzeby fizycznej realizacji nagrania.
Twórz dziesiątki wersji reklam i demo, tłumacz skrypty za pomocą tłumacza wideo i generuj zlokalizowane podkłady głosowe, aby szybko testować komunikaty na różnych rynkach.
Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyodrębni kluczowe obrazy, specyfikacje i najważniejsze korzyści do Twoich treści wideo. System przekształca je w uporządkowane sceny, tworząc zarówno krótkie dema, jak i dłuższe materiały wyjaśniające – bez ręcznej edycji.
Skrypt na wideo z naturalnie brzmiącym lektorem
Wprowadź własny scenariusz lub pozwól HeyGen przygotować go za Ciebie. Platforma generuje naturalne lektorskie nagrania głosowe, synchronizację ruchu ust dla prezenterów na ekranie (gdy są używani) oraz wiele opcji tonu, aby narracja pasowała do głosu Twojej marki w treściach wideo.
Narzędzia do seryjnego generowania i lokalizacji treści
Twórz duże serie filmów produktowych z unikalnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) i obrazami. Skorzystaj z tłumacza wideo, aby ponownie wygenerować zlokalizowane lektory i napisy, dzięki czemu kampanie mogą być uruchamiane globalnie w ciągu kilku minut.
Elastyczne style i kontrola ruchu
Dostosuj długość wideo, proporcje obrazu i tempo. Kieruj przejściami za pomocą poleceń tekstowych, takich jak „powolne przesunięcie kamery” czy „zbliżenie na obiekt”. To narzędzie do generowania wideo daje Ci pełną kontrolę bez potrzeby nauki obsługi.
Jak korzystać z generatora wideo produktowych AI
Zacznij tworzyć filmy produktowe w czterech prostych krokach.
Wklej adres URL produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki opis. HeyGen analizuje treści i wyodrębnia cechy, specyfikacje oraz materiały wizualne, aby zaplanować sceny w Twoim procesie tworzenia wideo.
Wybierz styl wizualny, proporcje obrazu i docelową długość filmu. Dobierz głos, nastrój muzyki oraz opcje brandingu, aby każdy film był spójny.
Przejrzyj wygenerowane szkice, dopracuj nagłówki, podmień obrazy lub wygeneruj alternatywne hooki. Twórz wiele wariantów do testów A/B bez ręcznych edycji.
Pobierz pliki MP4 lub PNG zoptymalizowane pod Twoje platformy albo wyeksportuj uporządkowane paczki gotowe do menedżerów reklam i przesyłania do sklepów online.
Generator wideo produktowych oparty na AI przekształca tekst, obrazy lub adresy URL produktów w gotowe do publikacji filmy, wykorzystując automatyczne komponowanie scen, syntezę głosu i montaż. HeyGen zamienia briefy w filmy demo, reklamy i materiały wyjaśniające – bez nagrywania i ręcznej edycji na osi czasu.
Tak, korzystanie z narzędzia AI może poprawić doświadczenie. HeyGen, generator wideo oparty na AI, obsługuje krótkie, pionowe reklamy oraz dłuższe, poziome dema. Wybierz czas trwania i format, a HeyGen dostosuje tempo, napisy oraz strukturę scen do docelowego miejsca emisji.
Możesz wkleić własny skrypt lub pozwolić HeyGen, kreatorowi wideo, wygenerować przekonujące, nastawione na konwersję skrypty na podstawie informacji o produkcie. Platforma tworzy hooki, wezwania do działania (CTA) oraz opisy scen zoptymalizowane pod kątem opowiadania historii o produkcie.
Użyj tłumacza wideo, aby przekładać skrypty na języki docelowe. HeyGen odtwarza lektora, dostosowuje synchronizację ruchu ust, gdy ma to zastosowanie, oraz aktualizuje tekst na ekranie, dzięki czemu zlokalizowane filmy brzmią i wyglądają naturalnie.
Tak. Prześlij logotypy, czcionki i palety kolorów do swojego zestawu marki. HeyGen egzekwuje stosowanie identyfikacji wizualnej we wszystkich generowanych szkicach i szablonach, aby zachować spójność wizualną w skali.
HeyGen eksportuje filmy MP4 oraz obrazy w wysokiej rozdzielczości, przygotowane pod formaty Feed, Stories, Reels oraz strony produktowe. Eksport wsadowy porządkuje pliki z czytelnym nazewnictwem, ułatwiając pracę menedżerom reklam i dodawanie treści do CMS.
Tak. Funkcja masowego generowania w HeyGen pozwala tworzyć setki filmów dla poszczególnych SKU poprzez mapowanie wierszy danych na szablony, co umożliwia prowadzenie kampanii na poziomie całego katalogu przy minimalnym nakładzie ręcznej pracy.
Wygenerowane szkice z generatora wideo AI są w pełni edytowalne, aby dopasować je do Twoich potrzeb. Możesz podmieniać sceny, zastępować obrazy, dostosowywać ton głosu i dopracowywać tekst. HeyGen oferuje szybkie opcje ponownego generowania, dzięki czemu wprowadzone zmiany są automatycznie uwzględniane we wszystkich wariantach.
Tak. HeyGen tworzy materiały wideo w jakości produkcyjnej, zoptymalizowane pod kątem platform reklamowych, z odpowiednimi proporcjami obrazu, czytelnymi napisami oraz tempem zaprojektowanym tak, aby przyciągać uwagę i zwiększać konwersje.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich tworzonych przez siebie filmów. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a generowane treści są udostępniane do użytku komercyjnego. Zawsze upewnij się, że wszelkie zasoby stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa do wykorzystania.
