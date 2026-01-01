Generator wideo produktowych AI do błyskawicznych prezentacji produktów

Zamieniaj strony produktowe, zdjęcia lub krótki scenariusz w dopracowane filmy produktowe bez kamer i montażu. HeyGen automatycznie tworzy sceny, lektora, napisy oraz eksporty gotowe pod konkretne platformy, dzięki czemu zespoły mogą masowo produkować gotowe do publikacji dema, reklamy i klipy na social media.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Prezentacje premier produktów

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Listy produktów e-commerce

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

Krótkie reklamy w mediach społecznościowych

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

Filmy wyjaśniające i instruktażowe

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

Retargeting i spersonalizowane warianty

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

Szkolenia i edukacja produktowa

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

Dlaczego warto wybrać HeyGen jako generator produktowych filmów AI

HeyGen łączy automatyczne tworzenie scen, realistyczną narrację i generowanie wsadowe, aby zastąpić czasochłonne nagrania wydajnym procesem tworzenia wideo z tekstu. Otrzymasz spójne, zgodne z marką filmy produktowe, które skutecznie konwertują we wszystkich kanałach.

Szybko od briefu do gotowego wideo

Wklej adres URL, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt, a HeyGen w kilka minut stworzy kompletny film produktowy, oszczędzając dni pracy produkcyjnej i kosztów agencji dzięki swoim możliwościom edycji wideo.

Jakość produkcyjna bez studia

HeyGen automatycznie dobiera oświetlenie, ruchy kamery, ujęcia b-roll oraz miks dźwięku, dzięki czemu filmy wyglądają profesjonalnie i są gotowe do emisji – bez potrzeby fizycznej realizacji nagrania.

Skaluj warianty i lokalizacje

Twórz dziesiątki wersji reklam i demo, tłumacz skrypty za pomocą tłumacza wideo i generuj zlokalizowane podkłady głosowe, aby szybko testować komunikaty na różnych rynkach.

Link do tworzenia wideo ze stron produktów

Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyodrębni kluczowe obrazy, specyfikacje i najważniejsze korzyści do Twoich treści wideo. System przekształca je w uporządkowane sceny, tworząc zarówno krótkie dema, jak i dłuższe materiały wyjaśniające – bez ręcznej edycji.

A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

Skrypt na wideo z naturalnie brzmiącym lektorem

Wprowadź własny scenariusz lub pozwól HeyGen przygotować go za Ciebie. Platforma generuje naturalne lektorskie nagrania głosowe, synchronizację ruchu ust dla prezenterów na ekranie (gdy są używani) oraz wiele opcji tonu, aby narracja pasowała do głosu Twojej marki w treściach wideo.

A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

Narzędzia do seryjnego generowania i lokalizacji treści

Twórz duże serie filmów produktowych z unikalnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) i obrazami. Skorzystaj z tłumacza wideo, aby ponownie wygenerować zlokalizowane lektory i napisy, dzięki czemu kampanie mogą być uruchamiane globalnie w ciągu kilku minut.

Voice cloning

Elastyczne style i kontrola ruchu

Dostosuj długość wideo, proporcje obrazu i tempo. Kieruj przejściami za pomocą poleceń tekstowych, takich jak „powolne przesunięcie kamery” czy „zbliżenie na obiekt”. To narzędzie do generowania wideo daje Ci pełną kontrolę bez potrzeby nauki obsługi.

Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Wyglądam
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora wideo produktowych AI

Zacznij tworzyć filmy produktowe w czterech prostych krokach.

Krok 1

Dodaj źródło swojego produktu

Wklej adres URL produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki opis. HeyGen analizuje treści i wyodrębnia cechy, specyfikacje oraz materiały wizualne, aby zaplanować sceny w Twoim procesie tworzenia wideo.

Krok 2

Wybierz styl i długość

Wybierz styl wizualny, proporcje obrazu i docelową długość filmu. Dobierz głos, nastrój muzyki oraz opcje brandingu, aby każdy film był spójny.

Krok 3

Podglądaj i dopracowuj warianty treści wideo, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Przejrzyj wygenerowane szkice, dopracuj nagłówki, podmień obrazy lub wygeneruj alternatywne hooki. Twórz wiele wariantów do testów A/B bez ręcznych edycji.

Krok 4

Eksportuj i wdrażaj treści wideo utworzone za pomocą generatora wideo AI.

Pobierz pliki MP4 lub PNG zoptymalizowane pod Twoje platformy albo wyeksportuj uporządkowane paczki gotowe do menedżerów reklam i przesyłania do sklepów online.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator produktowych filmów wideo oparty na AI i w jaki sposób HeyGen z niego korzysta?

Generator wideo produktowych oparty na AI przekształca tekst, obrazy lub adresy URL produktów w gotowe do publikacji filmy, wykorzystując automatyczne komponowanie scen, syntezę głosu i montaż. HeyGen zamienia briefy w filmy demo, reklamy i materiały wyjaśniające – bez nagrywania i ręcznej edycji na osi czasu.

Czy HeyGen może tworzyć zarówno krótkie klipy reklamowe, jak i dłuższe filmy demonstracyjne?

Tak, korzystanie z narzędzia AI może poprawić doświadczenie. HeyGen, generator wideo oparty na AI, obsługuje krótkie, pionowe reklamy oraz dłuższe, poziome dema. Wybierz czas trwania i format, a HeyGen dostosuje tempo, napisy oraz strukturę scen do docelowego miejsca emisji.

Czy muszę dostarczyć scenariusz, czy HeyGen może go napisać za mnie?

Możesz wkleić własny skrypt lub pozwolić HeyGen, kreatorowi wideo, wygenerować przekonujące, nastawione na konwersję skrypty na podstawie informacji o produkcie. Platforma tworzy hooki, wezwania do działania (CTA) oraz opisy scen zoptymalizowane pod kątem opowiadania historii o produkcie.

Jak działa lokalizacja i tłumaczenie?

Użyj tłumacza wideo, aby przekładać skrypty na języki docelowe. HeyGen odtwarza lektora, dostosowuje synchronizację ruchu ust, gdy ma to zastosowanie, oraz aktualizuje tekst na ekranie, dzięki czemu zlokalizowane filmy brzmią i wyglądają naturalnie.


Czy HeyGen może korzystać z moich zasobów marki i wytycznych?

Tak. Prześlij logotypy, czcionki i palety kolorów do swojego zestawu marki. HeyGen egzekwuje stosowanie identyfikacji wizualnej we wszystkich generowanych szkicach i szablonach, aby zachować spójność wizualną w skali.

Jakie formaty eksportu i gotowe ustawienia dla platform są dostępne?

HeyGen eksportuje filmy MP4 oraz obrazy w wysokiej rozdzielczości, przygotowane pod formaty Feed, Stories, Reels oraz strony produktowe. Eksport wsadowy porządkuje pliki z czytelnym nazewnictwem, ułatwiając pracę menedżerom reklam i dodawanie treści do CMS.

Czy mogę wygenerować wiele filmów produktowych jednocześnie?

Tak. Funkcja masowego generowania w HeyGen pozwala tworzyć setki filmów dla poszczególnych SKU poprzez mapowanie wierszy danych na szablony, co umożliwia prowadzenie kampanii na poziomie całego katalogu przy minimalnym nakładzie ręcznej pracy.

Jak bardzo można dostosować generowane filmy?

Wygenerowane szkice z generatora wideo AI są w pełni edytowalne, aby dopasować je do Twoich potrzeb. Możesz podmieniać sceny, zastępować obrazy, dostosowywać ton głosu i dopracowywać tekst. HeyGen oferuje szybkie opcje ponownego generowania, dzięki czemu wprowadzone zmiany są automatycznie uwzględniane we wszystkich wariantach.

Czy filmy tworzone w HeyGen nadają się do płatnych reklam?

Tak. HeyGen tworzy materiały wideo w jakości produkcyjnej, zoptymalizowane pod kątem platform reklamowych, z odpowiednimi proporcjami obrazu, czytelnymi napisami oraz tempem zaprojektowanym tak, aby przyciągać uwagę i zwiększać konwersje.

Kto jest właścicielem praw do filmów tworzonych w HeyGen?

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich tworzonych przez siebie filmów. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a generowane treści są udostępniane do użytku komercyjnego. Zawsze upewnij się, że wszelkie zasoby stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa do wykorzystania.

