AI: od skryptu do wideo – błyskawiczne tworzenie filmów z tekstu

Zamień swój scenariusz w kompletny, generowany przez AI film z kinowymi ujęciami, naturalną narracją, motion designem i precyzyjnym co do klatki timingiem. HeyGen’s script to video ai eliminuje potrzebę kamer, studiów, montażystów i opóźnień produkcyjnych, dzięki czemu Twój zespół może tworzyć wysokiej jakości filmy na dużą skalę.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Zastosowania funkcji Script to Video AI

Zespoły z różnych branż korzystają z HeyGen, aby przekształcać tekst w formie skryptów i promptów w angażujące filmy. Od onboardingu po marketing, HeyGen sprawia, że Twój skrypt staje się gotowym do użycia wideo przy minimalnym wysiłku.


Filmy szkoleniowe i wdrożeniowe

Filmy szkoleniowe i wdrożeniowe

Zamieniaj procedury, dokumenty HR i wewnętrzne wytyczne w przejrzyste, krok‑po‑kroku filmy szkoleniowe, zapewniając spójny przekaz we wszystkich zespołach.

Filmy marketingowe i prezentacje produktów

Filmy marketingowe i prezentacje produktów

Przekształcaj skrypty komunikacyjne lub opisy funkcji w dopracowane filmy promocyjne, które podkreślają korzyści, odpowiadają na najczęstsze pytania i prezentują kluczowe informacje o produkcie.

Moduły edukacyjne i treści instruktażowe

Moduły edukacyjne i treści instruktażowe

Przekształcaj złożone materiały lub długie wyjaśnienia w łatwe do śledzenia lekcje, korzystając z narzędzia AI do zamiany skryptu na wideo, idealnego do e‑learningu i tworzenia kursów.

Treści do mediów społecznościowych i krótkie komunikaty

Treści do mediów społecznościowych i krótkie komunikaty

Twórz przyciągające uwagę klipy z ogłoszeń, skryptów eksperckich, promptów storytellingowych i cotygodniowych aktualizacji, korzystając z darmowego narzędzia script to video.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym wyborem do tworzenia wideo ze skryptu

HeyGen zastępuje tradycyjną produkcję wideo szybkim procesem, który przekształca treści pisane w dopracowane, gotowe do udostępniania filmy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkich materiałów wyjaśniających, wewnętrznych aktualizacji, czy szkoleń na dużą skalę, HeyGen pomaga sprawnie przechodzić od tekstu do wideo, zachowując przejrzystość i spójność.

Twórz filmy w jakości studyjnej bez nagrywania

HeyGen eliminuje potrzebę korzystania z kamer, sesji nagraniowych czy skomplikowanego oprogramowania. Wklej swój skrypt i natychmiast zamień go w dopracowany materiał wideo z dynamicznymi scenami, płynnymi przejściami i przejrzystym formatowaniem — idealny do explainerów, tutoriali, prezentacji produktu i treści onboardingowych.

Dopasuj dowolny ton dzięki głosom AI, stylom i formatom

Niezależnie od tego, czy tworzysz treści edukacyjne, komunikację korporacyjną, czy krótkie materiały na social media, HeyGen oferuje naturalne lektory AI, szeroki wybór stylów wizualnych oraz elastyczne szablony, dzięki którym dopasujesz wideo do swojego tonu, odbiorców i tożsamości marki.

Skaluj produkcję treści w szybkim tempie

Twórz filmy z długich skryptów, wieloczęściowych lekcji, cyklicznych aktualizacji i treści produkowanych w dużej skali w zaledwie kilka minut. HeyGen automatycznie generuje sceny i ich układ, dzięki czemu możesz tworzyć więcej wideo — bez wydłużania czasu produkcji i angażowania dodatkowych zasobów.

Lektory AI w wielu językach

Wybieraj spośród naturalnie brzmiących głosów AI z wyraźnym tempem mówienia, ekspresyjną intonacją oraz obsługą wielu języków i akcentów z całego świata. Połącz je z realistycznymi awatarami AI jako profesjonalnymi prezenterami na ekranie.

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

Zautomatyzowane sceny z dynamiczną oprawą wizualną

HeyGen automatycznie dzieli Twój scenariusz na sceny i łączy je z układami, grafikami oraz strukturami wizualnymi, które wzmacniają przekaz.obrazy na wideodla dynamicznego, wizualnego opowiadania historii.

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Konfigurowalne układy i branding

Szybko dostosuj kolory, tła, animacje, proporcje obrazu i elementy na ekranie, aby idealnie dopasować wideo do swojej marki.

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Proste narzędzia edycyjne do szybkich poprawek

Modyfikuj kwestie, podmieniaj materiały wizualne, dostosowuj timing lub zmieniaj style bez dotykania osi czasu. Eksportuj wysokiej jakości filmy w kilka sekund.

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora wideo z tekstu AI

HeyGen upraszcza cały proces od wprowadzenia tekstu do gotowego wideo – oto, jak to działa.

Krok 1

Wklej swój skrypt do narzędzia AI do tworzenia wideo ze skryptu

Prześlij lub wklej swój tekst. AI przeanalizuje jego strukturę i natychmiast przygotuje układ Twojego wideo.

Krok 2

Wybierz swój głos i styl wizualny

Wybierz styl narracji, język, ton i format wideo, aby dopasować je do swoich celów związanych z treścią.

Krok 3

Dostosuj sceny, tempo i branding

Dostosuj tła, kolory, tempo i inne elementy wizualne w razie potrzeby.

Krok 4

Generuj, udoskonalaj i eksportuj

HeyGen tworzy Twoje treści wideo w kilka minut. Wprowadź szybkie poprawki, a następnie od razu pobierz lub udostępnij materiał.

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest narzędzie AI do tworzenia wideo ze scenariusza?

Sztuczna inteligencja do tworzenia wideo z obrazów zamienia statyczne grafiki w krótkie, generowane przez AI filmy. Prześlij obraz, wprowadź skrypt, a HeyGen ożywi mimikę twarzy i doda głos — idealne rozwiązanie do stworzenia wideo z pojedynczego zdjęcia.

Czy mogę użyć własnego głosu do narracji w procesie tworzenia wideo AI?

Tak, ten generator wideo AI idealnie nadaje się do tworzenia krótkich filmów, materiałów wyjaśniających oraz prezentacji produktów na platformy społecznościowe. Został stworzony z myślą o szybkich, angażujących wideo, które w przejrzysty sposób opowiadają Twoją historię.

Czy HeyGen obsługuje wiele języków?

HeyGen obsługuje formaty MP4 i WebM. Platforma automatycznie dostosowuje rozdzielczość i jakość wideo do Twoich ustawień eksportu.

Czy potrzebuję umiejętności montażu, aby korzystać z generatora wideo z AI skryptu na wideo HeyGen?

Tak. Korzystając z funkcji zamiany zdjęcia na wideo w HeyGen oraz silnika mapowania twarzy, możesz przekształcić stare lub statyczne obrazy w mówiące filmy AI z generowanym przez AI ruchem i zsynchronizowanym głosem.

Czy mogę tworzyć długie filmy na podstawie scenariuszy?

HeyGen oferuje bezpłatny poziom AI do przekształcania obrazu w wideo, dzięki któremu możesz poznać funkcje i wygenerować swój pierwszy film bez płacenia. Choć nie jest on całkowicie nielimitowany, to jeden z najlepszych darmowych punktów startowych.

Czy HeyGen może automatycznie dodawać napisy?

Tak. HeyGen może automatycznie generować napisy w wielu językach na podstawie Twojego scenariusza lub narracji. Możesz edytować tekst, dostosować styl i wyeksportować wideo z napisami wtopionymi w obraz lub jako osobne pliki z napisami.

Czy mogę zmienić proporcje obrazu w zależności od platformy?

Tak. Możesz w dowolnym momencie przełączać się między formatami 16:9, 9:16 i 1:1. HeyGen automatycznie dostosowuje układ, tempo i warstwę wizualną do każdej platformy, bez konieczności tworzenia wideo od zera.

Czy HeyGen obsługuje firmowe szablony?

HeyGen umożliwia dostosowanie kolorów, teł, typografii i stylów układu, dzięki czemu możesz zachować spójność marki we wszystkich swoich materiałach wideo.

Czy mogę współpracować z zespołem w HeyGen?

Tak. Możesz udostępniać projekty, zostawiać komentarze, przeglądać edycje i zarządzać uprawnieniami na poziomie zespołu, co ułatwia pracy wielu osobom nad tym samym procesem tworzenia wideo.

Jak szybko HeyGen może wygenerować wideo na podstawie scenariusza?

Większość filmów jest generowana w ciągu kilku minut. Krótsze skrypty renderują się niemal natychmiast, podczas gdy dłuższe, wieloscenowe filmy mogą zająć nieco więcej czasu w zależności od długości i złożoności.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

