Zmieniaj surowe ujęcia w dopracowane filmy za pomocą edytora, który jest prosty i inteligentny. HeyGen, oparty na AI edytor wideo, pozwala przycinać, poprawiać i ulepszać materiały za pomocą sterowania na poziomie tekstu, dzięki czemu mniej czasu spędzasz na osi czasu, a więcej na tworzeniu historii, które przyciągają kliknięcia, korzystając z najlepszych narzędzi AI.
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
Dlaczego warto wybrać HeyGen jako swój edytor wideo AI
HeyGen łączy zaawansowane narzędzia do edycji wideo w przejrzystym środowisku działającym w przeglądarce. Możesz przycinać, zmieniać styl i lokalizować wideo w kilku prostych, prowadzonych krokach, bez potrzeby nauki tradycyjnych programów do montażu. Sprawdza się równie dobrze przy krótkich klipach, jak i przy pełnych prezentacjach oraz kampaniach.
Wprowadzaj zmiany, po prostu mówiąc edytorowi, czego potrzebujesz – na przykład usunąć sekcję lub zaktualizować fragment narracji. HeyGen natychmiast zamienia te instrukcje w precyzyjne cięcia i korekty. Dzięki temu Twój workflow pozostaje szybki, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z montażem.
Usuń szumy tła, popraw tempo i dopasuj ujęcia, aby wszystko było spójne. AI video editor pomaga utrzymać wysoką jakość przy minimalnej ręcznej edycji, dzięki czemu możesz efektywnie montować filmy z wykorzystaniem AI. Twoje wideo z AI będzie wyglądać i brzmieć profesjonalnie na wszystkich platformach.
Zmieniaj rozmiar, kadruj i dodawaj napisy do wideo pod różne formaty za jednym razem, korzystając z oprogramowania do edycji wideo. Z jednego materiału źródłowego możesz stworzyć wiele wersji na potrzeby e‑maili, mediów społecznościowych i kanałów wewnętrznych. Dzięki temu maksymalnie zwiększasz zasięg każdej treści, którą tworzysz.
Sterowanie edycją oparte na tekście
Opisz, jakich zmian potrzebujesz, na przykład przycięcia fragmentu lub zmiany kwestii narracji. Edytor wprowadzi precyzyjne cięcia i poprawki zgodnie z Twoją prośbą. Nadal masz pełną kontrolę, aby samodzielnie dopracować efekt końcowy.
Inteligentny dźwięk, napisy i lektory
Zwiększ czytelność mowy, ogranicz szumy tła i generuj napisy w zaledwie kilku kliknięciach. Możesz też dodać lektora AI w wielu językach, aby szybko lokalizować treści. Dzięki temu Twoje filmy pozostają dostępne i gotowe do oglądania bez dźwięku.
Układy wizualne, zmiana perspektywy i zasoby
Przekształcaj wideo do pionowego, kwadratowego lub poziomego formatu bez utraty najważniejszych elementów kadru dzięki generatorowi wideo AI. Dodawaj nakładki, tytuły i elementy marki, aby każdy klip był spójny z Twoją identyfikacją wizualną. Proces pozostaje prosty, nawet gdy pracujesz jednocześnie nad wieloma wersjami.
Szybki eksport i spójne z marką presety
Zapisuj presety dla stylu marki, formatów i sposobu wyświetlania napisów. Stosuj je w nowych projektach, aby zachować spójne rezultaty. Gdy będziesz gotowy, eksportuj wysokiej jakości filmy dopasowane do swoich ulubionych platform.
Jak korzystać z edytora wideo AI
HeyGen sprawia, że montaż wideo z wykorzystaniem AI staje się przystępny, nawet jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś z osią czasu. Przepływ pracy prowadzi Cię od surowego materiału do gotowych treści w kilku prostych krokach.
Prześlij swój materiał lub zaimportuj nagranie z wybranego źródła. Edytor przygotuje transkrypcję i podgląd, dzięki czemu zobaczysz swoje treści jednocześnie jako tekst i wideo.
Wybierz formaty wyjściowe dla swoich kanałów i zastosuj firmowe presety. Dzięki temu od początku ustawisz czcionki, kolory i podstawowy układ zgodnie z najlepszymi praktykami projektowania z wykorzystaniem AI.
Użyj transkrypcji i poleceń na poziomie tekstu, aby wycinać, przenosić i dopasowywać sceny. Dodawaj tytuły, napisy i proste przejścia za pomocą kilku kliknięć.
Przejrzyj gotowy film i wprowadź drobne poprawki w razie potrzeby. Następnie wyeksportuj główną wersję oraz dodatkowe formaty lub warianty orientacji na platformy takie jak TikTok.
Edytor wideo oparty na AI to narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc Ci przycinać, dopracowywać i ulepszać filmy. Automatyzuje zadania takie jak przycinanie, zmiana kadru, dodawanie napisów i czyszczenie dźwięku, dzięki czemu możesz szybciej kończyć projekty.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, edukatorów i zespołów bez tradycyjnego doświadczenia w montażu. Sterowanie oparte na tekście i proste interfejsy zastępują złożone osie czasu, dzięki czemu możesz uczyć się w praktyce.
Tak. Możesz tworzyć pionowe i kwadratowe filmy zoptymalizowane pod kątem feedów i relacji. Edytor ułatwia wyciąganie najciekawszych fragmentów, dodawanie napisów i dostosowywanie treści do każdej platformy.
Tak. Możesz generować napisy i lektora AI w wielu językach za pomocą tłumacza wideo. Dzięki temu możesz wykorzystać tę samą strukturę wideo dla różnych regionów i odbiorców bez ponownego nagrywania.
Tak. Możesz przekształcić swoje treści w format pionowy, poziomy lub kwadratowy w ramach tego samego projektu. Obiekty pozostaną wyśrodkowane i czytelne, więc nie musisz odtwarzać całej edycji od nowa.
Edytor wideo z AI może automatycznie redukować szumy, wyrównywać poziomy głośności i uwydatniać mowę. Oznacza to wyraźniejsze głosy i bardziej spójne wrażenia słuchowe bez ręcznego miksowania.
Tak. Możesz przesyłać logotypy, kolory, czcionki i materiały, które odzwierciedlają Twoją markę. Zapisz je jako presety w generatorze wideo AI, aby każdy nowy projekt był wizualnie zgodny z Twoimi wytycznymi.
Tak. Zespoły mogą współdzielić projekty, przeglądać edycje i dbać o spójność zasad dotyczących marki. Dzięki temu różne osoby mogą wnosić swój wkład, a końcowy efekt pozostaje spójny.
Świetnie sprawdzają się nagrania typu talking head, rejestracje ekranu, webinary, filmy wyjaśniające, demonstracje produktów oraz materiały wideo do social mediów. Każde wideo, które zyskuje na dynamiczniejszym montażu, wyraźnych napisach i lepszym kadrowaniu, będzie dobrym kandydatem.
Tak. Możesz stworzyć kilka krótkich filmów z jednego materiału źródłowego, wybierając różne najciekawsze fragmenty i hooki w programie do edycji wideo. Dzięki temu zyskujesz więcej treści do udostępniania, nagrywając wszystko tylko raz.
