Zaangażuj swoją publiczność dzięki generatorowi wideo z awatarami AI HeyGen. Natychmiast twórz profesjonalne wideoawatar AI z tekstu, skryptów lub przesłanych obrazów. Idealne dla marketerów, edukatorów i twórców – nasza platforma pozwala generować wysokiej jakości filmy bez studia, aktorów czy umiejętności montażu. Wystarczy napisać, ożywić i udostępnić.
Mów przed kamerą, nie będąc przed kamerą
Wzmocnij swoją cyfrową obecność dzięki generatorowi awatarów wideo AI HeyGen, który w kilka minut tworzy realistyczne postacie. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści edukacyjne, filmy marketingowe czy klipy do mediów społecznościowych, Twój awatar z niezwykłą precyzją odwzorowuje gesty, mimikę i głos. Przejmij kontrolę nad swoim cyfrowym rzecznikiem i twórz angażujące filmy, nie stając nawet przed kamerą.
Rodzajeawatarów wideo opartych na AI
Wybierz jedną z gotowych postaci lub sklonuj siebie, aby stworzyć prezentera idealnie dopasowanego do Twojej marki, materiałów szkoleniowych lub kampanii. Niezależnie od tego, czy jesteś firmą, edukatorem czy twórcą, HeyGen daje Ci elastyczność tworzenia dynamicznych, profesjonalnych filmów na dużą skalę.
Wrzuć dowolny skrypt do AI Studio i pozwól swojemu awatarowi zaprezentować go z naturalnym tonem, gestami i mimiką. Twórz szkoleniowe tutoriale, treści marketingowe i krótkie klipy na social media, które ożyją w kilka sekund dzięki naszym narzędziom do tworzenia wideo AI.
Wygeneruj wideoawatar AI, który odzwierciedla Twój wygląd, mimikę i głos. Dzięki obsłudze ponad 175 języków i dialektów Twój awatar dotrze do odbiorców na całym świecie, zachowując autentyczność Twojego przekazu.
Ekspresyjne awatary AI, które pasują do Twojego scenariusza
Twój awatar AI nie tylko odzwierciedla gesty i mowę, ale je wzmacnia. Twórz angażujące i przekonujące filmy z awatarami, które naturalnie dopasowują się do Twojego scenariusza, zachowując jednocześnie szybkość i wysoką jakość.
Wygłoś przemówienie główne lub poruszające ogłoszenie z awatarami, które w czasie rzeczywistym dostosowują ton wypowiedzi. Dzięki edytorowi tekstowemu w AI Studio możesz tworzyć angażujące, dopracowane pod względem brzmienia kwestie dla swojego wideoawataru.
Wybieraj spośród szerokiej gamy osobowości, z których każda ma unikalny ton i gestykulację. Aby uzyskać bardziej spersonalizowany efekt, dostosuj głos, mimikę i sposób wypowiedzi tak, aby idealnie pasowały do Twojej marki.
Pożegnaj się z robotycznym sposobem mówienia. Funkcje takie jak Voice Director i Voice Mirroring sprawiają, że generowane przez AI filmy brzmią autentycznie i naturalnie, zapewniając płynniejsze wrażenia z oglądania.
Stwórz swojego AI awatar wideo
Zrewolucjonizuj sposób tworzenia filmów AI dzięki realistycznemu awatarowi, który odzwierciedla Twoje mimiki i głos. Docieraj do odbiorców na całym świecie, korzystając z cyfrowych narzędzi zwiększających zaangażowanie.
Przekształć dowolny skrypt w wysokiej jakości wideo generowane przez AI za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały marketingowe, szkoleniowe czy edukacyjne, Twój wideo awatar AI zapewni płynną, naturalnie brzmiącą mowę – bez potrzeby używania kamery.
Przemawiaj do globalnej publiczności dzięki filmom AI, które tłumaczą i synchronizują ruch ust w ponad 70 językach i 175 dialektach. Nasze oprogramowanie do tworzenia wideo AI gwarantuje, że ton, wymowa i ekspresja pozostają naturalne i precyzyjne w każdym języku.
Potrzebujesz wielu wersji wideo na różne rynki? Twoje oprogramowanie z awatarami AI pozwala natychmiast lokalizować, edytować i personalizować filmy. Aktualizuj skrypty, koryguj mimikę i skaluj produkcję bez dodatkowych nagrań.
Twój klon awatara robi znacznie więcej niż tylko odwzorowanie wyglądu. Oddaje Twoją energię, gesty i urok. Dzięki temu każdy film jest osobisty i autentyczny dla Twojej marki — niezależnie od tego, czy tworzysz go dla swojej publiczności, klientów czy zespołu.
Realistyczne awatary wideo AI o niezrównanym realizmie
Twórz wysokiej jakości filmy bez wysiłku dzięki awatarom AI, które wyglądają, poruszają się i mówią jak prawdziwi ludzie. Wybierz spośród setek gotowych awatarów lub wygeneruj własny, korzystając z przepływu pracy AI od obrazu do wideo. Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały marketingowe, szkoleniowe czy treści do mediów społecznościowych, nasz darmowy generator wideo z awatarem AI ożywi Twoje przesłanie bez użycia kamery.
Generator awatarów AI tworzy cyfrowe awatary, które odwzorowują ludzkie mimikę i głos, wykorzystując scenariusz i animację do produkcji angażujących treści wideo.
HeyGen umożliwia stworzenie własnego awatara AI poprzez przesłanie skryptu, który awatar może odegrać, wykorzystując Twój unikalny styl i głos.
Korzystanie z wideo awatarów AI umożliwia tworzenie treści w wysokiej jakości bez konieczności nagrywania, co czyni ten proces opłacalnym i wydajnym dla twórców.
Awatary AI potrafią tłumaczyć i synchronizować ruch ust w wielu językach, zapewniając naturalne brzmienie mowy i wysoką dokładność, co zwiększa globalny zasięg treści.
Tak, awatary AI HeyGen potrafią wiernie naśladować głosy i mimikę, tworząc realistyczne i angażujące treści wideo. Przekonaj się o ich dokładności na platformie HeyGen.
Tak, HeyGen oferuje darmowy generator wideo z awatarem AI, dzięki któremu możesz tworzyć krótkie filmy i przetestować platformę przed przejściem na płatny plan. To prosty sposób, aby poznać funkcje i szybko zobaczyć efekty.
Jak najbardziej. Dzięki funkcji HeyGen image to video AI możesz przesłać zdjęcie i wygenerować mówiącego awatara, który odtworzy Twój skrypt z realistycznymi ruchami i idealną synchronizacją głosu.
HeyGen łączy realistyczne awatary, klonowanie głosu oraz zaawansowane narzędzia do edycji w jednej platformie, dzięki czemu jest jednym z najlepszych generatorów wideo z awatarami AI dla firm, edukatorów i twórców.
