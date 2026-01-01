Twórz kursy edukacyjne i docieraj do globalnych odbiorców

Niezależnie od tego, czy tworzysz kursy e‑learningowe, wykłady, tutoriale czy motywacyjne komunikaty, kreator wideo AI HeyGen upraszcza proces produkcji profesjonalnych, angażujących materiałów wideo. Takie filmy AI przyciągają uwagę odbiorców na całym świecie i pomagają wywierać trwały wpływ.

Ponad 1000 recenzji
Korzyści i wartość

Zaangażuj, skaluj i uprość tworzenie kursów dzięki AI do tworzenia wideo

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Poznaj, jak specjaliści L&D przekształcają materiały szkoleniowe dzięki narzędziom AI do tworzenia wideo

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

„Wiedzieliśmy, że samo udostępnianie treści pisemnych nie wystarczy, aby utrzymać zaangażowanie naszych partnerów. Dzięki awatarom HeyGen mogliśmy tworzyć treści, które są pouczające, zabawne i interaktywne. Sprawia to, że nauka staje się znacznie bardziej dynamicznym doświadczeniem.”

John Suncansky

Koordynatorka ds. marketingu w TechMix

Jak tworzyć kursy e‑learningowe online z HeyGen

  1. Znajdź idealny szablon do nauki

Przeglądaj szeroką gamę konfigurowalnych szablonów zaprojektowanych specjalnie z myślą o kursach online. Niezależnie od tego, czy tworzysz wykład, tutorial czy motywacyjne wystąpienie, wybierz układ dopasowany do Twojego stylu nauczania. Natychmiast zastosuj swój zestaw identyfikacji wizualnej, aby zachować spójność marki.

  1. Dodaj swoją wypowiedź, awatara i tło
  1. Dostosuj swoje wideo AI
  1. Bądź kreatywny, dodając kolejne elementy projektu
  1. Prześlij swój gotowy film

Najczęściej zadawane pytania

Jakie rodzaje materiałów szkoleniowych mogę tworzyć za pomocą AI course creator od HeyGen?

Możesz tworzyć zróżnicowane materiały szkoleniowe — wykłady wideo, tutoriale, filmy motywacyjne i wiele innych — dzięki funkcjom AI dostępnym na platformie.

Czy mogę używać generatora kursów online opartego na AI, takiego jak HeyGen, do tworzenia kursów internetowych?

Jak najbardziej. Niezależnie od tego, czy chodzi o platformy e‑learningowe, szkolenia pracowników czy środowisko klasowe, HeyGen pomaga tworzyć angażujące filmy, które utrzymują uwagę uczących się.

Jak działają awatary AI w filmach edukacyjnych?

Nasze awatary AI pełnią rolę wirtualnych prezenterów, z realistyczną mimiką twarzy i zsynchronizowanym ruchem ust. Możesz wybrać spośród gotowych awatarów lub stworzyć własnego.

Czy HeyGen może przetłumaczyć moje materiały szkoleniowe wideo dla globalnej publiczności?

Tak, tłumaczenie Twoich filmów na ponad 170 języków jest szybkie i proste dzięki zaawansowanym funkcjom lokalizacji HeyGen.

Czy HeyGen jest odpowiedni dla początkujących bez doświadczenia w montażu wideo?

Zdecydowanie. HeyGen jest przyjazny dla użytkownika i oferuje szablony oraz intuicyjną edycję, które pomagają początkującym tworzyć dopracowane, profesjonalne filmy.

W jaki sposób HeyGen oszczędza czas w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Typowa produkcja wymaga zatrudnienia ekipy, nagrań i wielu rund montażu. Z HeyGen możesz tworzyć dopracowane filmy w kilka minut — idealne rozwiązanie dla edukatorów, którzy potrzebują szybko przygotowanych treści.

Czy mogę dostosować wygląd i styl moich filmów?

Oczywiście. Możesz wybrać tła, elementy graficzne, czcionki i kolory, które będą spójne z Twoją identyfikacją wizualną lub stylem kursu.

Jakie są korzyści z używania awatarów AI w porównaniu z nagraniami wideo na żywo?

Awatary AI eliminują potrzebę występowania przed kamerą, ponownych nagrań czy czasochłonnej edycji. Są idealne do konsekwentnego skalowania Twoich treści.

Jak mogę zacząć korzystać z HeyGen w moich kursach edukacyjnych?

Wystarczy, że się zarejestrujesz, wybierzesz szablon lub zaczniesz od zera, wybierzesz swojego awatara i prześlesz skrypt. Nasz intuicyjny interfejs poprowadzi Cię przez każdy krok.

Jakie formaty eksportu wideo obsługuje HeyGen?

HeyGen obsługuje wiele formatów eksportu wideo, co ułatwia udostępnianie treści na platformach takich jak YouTube lub w wewnętrznych systemach.

Czy HeyGen jest przystępny cenowo dla małych firm lub indywidualnych nauczycieli?

Tak, elastyczne plany cenowe są dopasowane do potrzeb wszystkich — od indywidualnych nauczycieli po duże przedsiębiorstwa.

Czy mogę używać HeyGen do tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych?

Tak, zaawansowane funkcje HeyGen obsługują interaktywne elementy, takie jak quizy czy scenariusze z rozgałęzieniami, tworząc bardziej spersonalizowane doświadczenie dla Twoich uczniów.

