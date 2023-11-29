W HeyGen naszą misją jest wzmacnianie ludzi dzięki łatwo dostępnym narzędziom do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI. Wierzymy, że każdy powinien móc wyrażać swoją kreatywność bez potrzeby posiadania zaawansowanego sprzętu czy nieograniczonych zasobów, aby ożywiać swoje pomysły.
Dlaczego tworzymy HeyGen. Od pomysłu do innowacji
HeyGen powstało z prostego pomysłu — uczynić tworzenie wideo bezwysiłkowym. Dziś zmieniamy sposób opowiadania historii dzięki AI, umożliwiając każdemu tworzenie wysokiej jakości filmów bez ograniczeń.
Żyjemy w świecie, w którym wideo jest na pierwszym miejscu
Każdego dnia na YouTube oglądanych jest ponad 1 miliard godzin wideo, a przeciętna osoba spędza 17 godzin tygodniowo na oglądaniu filmów. Jeśli więc firma chce zdobywać klientów, potrzebuje wideo. A wideo wymaga kamer — oraz aktorów, lokalizacji, oprogramowania do montażu, dodatkowych nagrań… biorąc to wszystko pod uwagę, gotowe filmy mogą kosztować co najmniej 1 000 USD za minutę.
A potem pojawiła się sztuczna inteligencja
Ludzie kochają wideo. Ale większość osób nie znosi występować przed kamerą. Właśnie to odkrył założyciel Joshua Xu, gdy jako inżynier w Snap tworzył funkcje dla SnapChat Ads i aparatu opartego na AI. Dzięki generowaniu wideo za pomocą sztucznej inteligencji każdy może uwolnić w sobie opowiadacza historii — usunięcie kamery w rzeczywistości odblokowuje kreatywność i swobodę w wizualnym storytellingu. Tak narodziło się HeyGen.
Teraz potrzebujesz już tylko scenariusza
Dzięki HeyGen firmy mogą po prostu napisać swój scenariusz i wygenerować wideo. Bez kamery, bez budżetu, bez problemów. Pomogliśmy już ponad 100 000 firm i milionom ludzi tworzyć, lokalizować i personalizować filmy na dużą skalę — i dopiero się rozkręcamy. Ustalając branżowe standardy etycznego wykorzystania wideo AI i przewodząc zmianom w kierunku bardziej immersyjnych doświadczeń opartych na AI, wiemy, że to dopiero początek. Jesteśmy podekscytowani, by zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas ta historia.
Stworzone dla najlepszych, wspierane przez najlepszych
HeyGen z dumą korzysta ze wsparcia czołowych inwestorów, w tym Benchmark, Conviction, Thrive Capital i Bond, którzy podzielają naszą wizję przekształcania sztuki opowiadania historii dzięki wideo opartemu na sztucznej inteligencji.
Startup AI wideo HeyGen wyceniony na 500 milionów dolarów w rundzie finansowania
Bloomberg
20 cze 2024
HeyGen napędza rakietowy boom wideo AI
Forbes
06 lis 2025
44 najbardziej obiecujących startupów AI w 2024 roku według czołowych funduszy VC
Business Insider
9 września 2024
Forbes
29 lis 2023
Nasze biura
Nasze globalne biura łączą najtęższe umysły, aby wspólnie kształtować przyszłość tworzenia wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Jesteśmy zobowiązani, by postępować właściwie
Zaufanie i bezpieczeństwo są dla nas absolutnym priorytetem. Nasze zaawansowane procedury weryfikacji użytkowników oraz solidne działania w zakresie moderacji treści nieustannie podnoszą poziom bezpieczeństwa, odpowiedzialności i standardów etycznych naszych produktów.
SOC 2 TYP II
RODO
CCPA
DPF
AI ACT
Pracujmy razem
To może być początek czegoś wyjątkowego. Dowiedz się więcej o karierze w HeyGen.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czy narzędzie AI do dubbingu HeyGen oferuje najbardziej naturalną synchronizację ruchu ust?
Tak. HeyGen został stworzony w oparciu o zaawansowaną technologię synchronizacji mimiki twarzy, dzięki czemu ruchy ust idealnie dopasowują się do ścieżki dźwiękowej. Zapewnia to naturalne, ludzkie wrażenie dubbingu, które sprawdza się bezproblemowo w różnych formatach treści – od filmów marketingowych po materiały szkoleniowe.
Do czego służy narzędzie HeyGen do dubbingu AI?
Dubber głosu HeyGen zastępuje oryginalne audio wielojęzycznymi, generowanymi przez AI lektorskimi ścieżkami, zachowując ton, styl i synchronizację ruchu ust. Umożliwia twórcom błyskawiczne tworzenie dopracowanych, zlokalizowanych wersji wideo bez skomplikowanego montażu i kosztownych ekip dubbingowych.
Czy HeyGen potrafi skutecznie obsługiwać wiele języków?
Tak. HeyGen obsługuje wielojęzyczne dubbingowanie w ponad 175 językach i dialektach, dzięki czemu jeden film można szybko dostosować do wielu wersji językowych. To sprawia, że globalna dystrybucja treści jest bezproblemowa dla firm i twórców, którzy potrzebują spójnej jakości na rynkach międzynarodowych.
W jaki sposób AI utrzymuje dokładną synchronizację ruchu ust podczas dubbingu?
HeyGen dopasowuje ścieżki głosowe do ruchów twarzy, wykorzystując modele AI do animacji i synchronizacji. Dzięki temu zdubbingowana mowa naturalnie odpowiada ruchom ust, co pozwala widzom skupić się na przekazie zamiast zauważać rozpraszające problemy z synchronizacją.
Czy dubbing głosowy brzmi naturalnie, czy bardziej jak robot?
Głosy AI HeyGen brzmią naturalnie, ekspresyjnie i są dopasowane do zastosowań profesjonalnych. W przeciwieństwie do robotycznych narzędzi text-to-speech, generują ciepłe i naturalne nagrania audio, dzięki czemu filmy wydają się autentyczne – idealne do nauki, marketingu czy opowiadania historii.
Czy mogę wybrać różne głosy lub akcenty podczas dubbingu?
Tak. HeyGen oferuje rozbudowaną bibliotekę głosów zróżnicowanych pod względem płci, tonu i akcentów regionalnych. Ta elastyczność pozwala dopasować wideo do charakteru Twojej marki, oczekiwań odbiorców oraz kontekstu kulturowego, aby osiągnąć maksymalny efekt.
Czy potrzebuję umiejętności montażu wideo, aby korzystać z dubbingu AI w HeyGen?
Nie są wymagane żadne umiejętności edycji. Wystarczy, że prześlesz swój film, wybierzesz język i głos, a HeyGen zajmie się wszystkim automatycznie. Intuicyjny interfejs platformy sprawia, że dubbing jest dostępny nawet dla początkujących.
Czy HeyGen ułatwi dubbing językowy dla filmu i telewizji?
HeyGen ułatwia dubbing językowy dla filmu i telewizji. Oferuje płynną adaptację głosu w ponad 175 językach i dialektach, co wspiera globalną dystrybucję przy zachowaniu oryginalnego charakteru i emocjonalnego przekazu.
