Uwolnij swoją historię.
O HeyGen

Uwolnij swoją historię.

W HeyGen naszą misją jest wzmacnianie ludzi dzięki łatwo dostępnym narzędziom do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI. Wierzymy, że każdy powinien móc wyrażać swoją kreatywność bez potrzeby posiadania zaawansowanego sprzętu czy nieograniczonych zasobów, aby ożywiać swoje pomysły.

120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Zaufany przez miliony użytkowników na całym świecie, aby ożywiać ich historie.
Nasza misja

Każdy ma swoją historię. HeyGen pozwala ci to opowiedzieć.

ABOUT US

Dlaczego tworzymy HeyGen. Od pomysłu do innowacji

HeyGen powstało z prostego pomysłu — uczynić tworzenie wideo bezwysiłkowym. Dziś zmieniamy sposób opowiadania historii dzięki AI, umożliwiając każdemu tworzenie wysokiej jakości filmów bez ograniczeń.

Timeline icon

Żyjemy w świecie, w którym wideo jest na pierwszym miejscu

Każdego dnia na YouTube oglądanych jest ponad 1 miliard godzin wideo, a przeciętna osoba spędza 17 godzin tygodniowo na oglądaniu filmów. Jeśli więc firma chce zdobywać klientów, potrzebuje wideo. A wideo wymaga kamer — oraz aktorów, lokalizacji, oprogramowania do montażu, dodatkowych nagrań… biorąc to wszystko pod uwagę, gotowe filmy mogą kosztować co najmniej 1 000 USD za minutę.

Timeline icon

A potem pojawiła się sztuczna inteligencja

Ludzie kochają wideo. Ale większość osób nie znosi występować przed kamerą. Właśnie to odkrył założyciel Joshua Xu, gdy jako inżynier w Snap tworzył funkcje dla SnapChat Ads i aparatu opartego na AI. Dzięki generowaniu wideo za pomocą sztucznej inteligencji każdy może uwolnić w sobie opowiadacza historii — usunięcie kamery w rzeczywistości odblokowuje kreatywność i swobodę w wizualnym storytellingu. Tak narodziło się HeyGen.

Timeline icon

Teraz potrzebujesz już tylko scenariusza

Dzięki HeyGen firmy mogą po prostu napisać swój scenariusz i wygenerować wideo. Bez kamery, bez budżetu, bez problemów. Pomogliśmy już ponad 100 000 firm i milionom ludzi tworzyć, lokalizować i personalizować filmy na dużą skalę — i dopiero się rozkręcamy. Ustalając branżowe standardy etycznego wykorzystania wideo AI i przewodząc zmianom w kierunku bardziej immersyjnych doświadczeń opartych na AI, wiemy, że to dopiero początek. Jesteśmy podekscytowani, by zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas ta historia.

Stworzone dla najlepszych, wspierane przez najlepszych

HeyGen z dumą korzysta ze wsparcia czołowych inwestorów, w tym Benchmark, Conviction, Thrive Capital i Bond, którzy podzielają naszą wizję przekształcania sztuki opowiadania historii dzięki wideo opartemu na sztucznej inteligencji.

Startup AI wideo HeyGen wyceniony na 500 milionów dolarów w rundzie finansowania

Bloomberg

20 cze 2024

HeyGen napędza rakietowy boom wideo AI

Forbes

06 lis 2025

44 najbardziej obiecujących startupów AI w 2024 roku według czołowych funduszy VC

Business Insider

9 września 2024

Startup AI wideo HeyGen wyceniony na 500 milionów dolarów w rundzie finansowania

Forbes

29 lis 2023

Nasze biura

Nasze globalne biura łączą najtęższe umysły, aby wspólnie kształtować przyszłość tworzenia wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Zobacz dostępne stanowiska
Los Angeles

Los Angeles

12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094

San Francisco

San Francisco

180 Sansome Street San Francisco, CA 94104

Palo Alto

Palo Alto

3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306

Toronto

Toronto

1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1

Jesteśmy zobowiązani, by postępować właściwie

Zaufanie i bezpieczeństwo są dla nas absolutnym priorytetem. Nasze zaawansowane procedury weryfikacji użytkowników oraz solidne działania w zakresie moderacji treści nieustannie podnoszą poziom bezpieczeństwa, odpowiedzialności i standardów etycznych naszych produktów.

SOC 2 TYP II

SOC 2 TYP II

RODO

RODO

CCPA

CCPA

DPF

DPF

AI ACT

AI ACT

Pracujmy razem

To może być początek czegoś wyjątkowego. Dowiedz się więcej o karierze w HeyGen.

Zobacz dostępne oferty pracy

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czy narzędzie AI do dubbingu HeyGen oferuje najbardziej naturalną synchronizację ruchu ust?

Tak. HeyGen został stworzony w oparciu o zaawansowaną technologię synchronizacji mimiki twarzy, dzięki czemu ruchy ust idealnie dopasowują się do ścieżki dźwiękowej. Zapewnia to naturalne, ludzkie wrażenie dubbingu, które sprawdza się bezproblemowo w różnych formatach treści – od filmów marketingowych po materiały szkoleniowe.

Do czego służy narzędzie HeyGen do dubbingu AI?

Dubber głosu HeyGen zastępuje oryginalne audio wielojęzycznymi, generowanymi przez AI lektorskimi ścieżkami, zachowując ton, styl i synchronizację ruchu ust. Umożliwia twórcom błyskawiczne tworzenie dopracowanych, zlokalizowanych wersji wideo bez skomplikowanego montażu i kosztownych ekip dubbingowych.

Czy HeyGen potrafi skutecznie obsługiwać wiele języków?

Tak. HeyGen obsługuje wielojęzyczne dubbingowanie w ponad 175 językach i dialektach, dzięki czemu jeden film można szybko dostosować do wielu wersji językowych. To sprawia, że globalna dystrybucja treści jest bezproblemowa dla firm i twórców, którzy potrzebują spójnej jakości na rynkach międzynarodowych.

W jaki sposób AI utrzymuje dokładną synchronizację ruchu ust podczas dubbingu?

HeyGen dopasowuje ścieżki głosowe do ruchów twarzy, wykorzystując modele AI do animacji i synchronizacji. Dzięki temu zdubbingowana mowa naturalnie odpowiada ruchom ust, co pozwala widzom skupić się na przekazie zamiast zauważać rozpraszające problemy z synchronizacją.

Czy dubbing głosowy brzmi naturalnie, czy bardziej jak robot?

Głosy AI HeyGen brzmią naturalnie, ekspresyjnie i są dopasowane do zastosowań profesjonalnych. W przeciwieństwie do robotycznych narzędzi text-to-speech, generują ciepłe i naturalne nagrania audio, dzięki czemu filmy wydają się autentyczne – idealne do nauki, marketingu czy opowiadania historii.

Czy mogę wybrać różne głosy lub akcenty podczas dubbingu?

Tak. HeyGen oferuje rozbudowaną bibliotekę głosów zróżnicowanych pod względem płci, tonu i akcentów regionalnych. Ta elastyczność pozwala dopasować wideo do charakteru Twojej marki, oczekiwań odbiorców oraz kontekstu kulturowego, aby osiągnąć maksymalny efekt.

Czy potrzebuję umiejętności montażu wideo, aby korzystać z dubbingu AI w HeyGen?

Nie są wymagane żadne umiejętności edycji. Wystarczy, że prześlesz swój film, wybierzesz język i głos, a HeyGen zajmie się wszystkim automatycznie. Intuicyjny interfejs platformy sprawia, że dubbing jest dostępny nawet dla początkujących.

Czy HeyGen ułatwi dubbing językowy dla filmu i telewizji?

HeyGen ułatwia dubbing językowy dla filmu i telewizji. Oferuje płynną adaptację głosu w ponad 175 językach i dialektach, co wspiera globalną dystrybucję przy zachowaniu oryginalnego charakteru i emocjonalnego przekazu.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Book a meeting
CTA background