Stwórz mówiące zdjęcie AI online

Talking photo AI pozwala tworzyć realistyczne mówiące zdjęcia AI, które przemawiają w ponad 175 językach i dialektach. Błyskawicznie generuj nieograniczoną liczbę swoich fotoawatarów AI do zdjęć profilowych na LinkedIn, świątecznych treści, ujęć z podróży, a nawet fantastycznych światów — wszystko jednym kliknięciem.

  • Bez karty kredytowej
  • Klon głosu AI
  • Ponad 175 języków i dialektów
120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Zaufany przez ponad 1 000 000 deweloperów i wiodących firm.

Przedstawiamy mówiącą fotografię AI

Stwórz mówiącego, fotograficznego awatara AI, który pracuje tak ciężko jak Ty. Zrób sobie zdjęcie i zobacz siebie na nowo w dowolnym scenariuszu. AI photo avatars HeyGen dopasują się do Twojej wizji – czy to w profesjonalnym biurze, na luksusowych wakacjach, czy w kreatywnym, fantastycznym świecie. Dzięki naturalnym ruchom, realistycznym gestom i spersonalizowanym stylom Twój awatar staje się liderem w branży.

Generuj zdjęcia awatarów AI za pomocą promptów

Użyj instrukcji tekstowych, aby określić wygląd swojego fotograficznego awatara AI. Ten realistyczny kreator awatarów tworzy obrazy dopasowane do Twoich potrzeb — niezależnie od tego, czy chodzi o firmowy portret, swobodne zdjęcie, czy filmową kompozycję. Omawiając etyczne aspekty personalizacji i to, jak równoważymy prywatność w naszych realizacjach, oferujemy rozwiązania, którym trudno dorównać.

Generuj nowe wyglądy dla swojego awatara AI

Rozwiń możliwości swojej postaci z AI, tworząc nowe odsłony jej wyglądu. Zmieniaj ubrania, dopasowuj mimikę i tła do dowolnego motywu lub okazji dzięki naszej aplikacji do tworzenia awatarów.

Styl dla każdej historii dzięki gotowym pakietom wyglądu

Przyspiesz personalizację dzięki pakietom wyglądu. Natychmiast zastosuj profesjonalne, lifestyle’owe, świąteczne lub fantastyczne style do swojego fotograficznego awatara AI jednym kliknięciem. Odkryj nasze ulepszone opcje generatora awatarów ze zdjęcia, które sprawiają, że tworzenie Twojego fotoawataru jest proste.

Funkcje i korzyścimówiącego zdjęcia AI

Technologia mówiących zdjęć AI od HeyGen daje Ci pełną kontrolę nad tworzeniem realistycznych awatarów z dowolnego obrazu. Niezależnie od tego, czy chcesz eksperymentować z różnymi wyglądami, generować awatary za pomocą promptów, czy dostosowywać style jednym kliknięciem, nasza platforma ułatwia tworzenie ekspresyjnych, animowanych awatarów AI, które dopasowują się do każdej sceny, motywu i odbiorców.

Avatar IV

Przekształć pojedynczy obraz w pełne wideo z naturalną synchronizacją głosu, ekspresyjną mimiką twarzy i realistycznymi gestami rąk.

Bezproblemowa personalizacja jednym kliknięciem

Zapomnij o żmudnym dopracowywaniu szczegółów. Jednym kliknięciem Twój fotoawatar zmienia się w idealny wygląd do każdej sceny, celu czy nastroju. Możesz błyskawicznie przełączać się między stylami i ustawieniami, aby Twoje treści zawsze były świeże i spójne z Twoimi kreatywnymi założeniami.

Generuj awatary AI za pomocą promptów

Opisz wymarzoną scenę, strój lub pozę za pomocą prostych poleceń tekstowych. Zaawansowana AI HeyGen bez wysiłku przekształci Twoje zdjęcie w realistyczne obrazy AI z Twoim wizerunkiem. Możesz wybrać dowolną stylizację – biznesową, codzienną, tematyczną i wiele innych. Odkryj magię komputerowego rozpoznawania obrazu w transformacji awatarów.

Realistyczne ruchy i mimika

Ożyw swoją mówiącą, zdjęciową AI dzięki naturalnym mrugnięciom, ruchom oczu i subtelnym mikroekspresjom. HeyGen wychwytuje pauzy i akcenty, dzięki czemu sposób mówienia brzmi ludzko, a nie jak robota. Dodawaj gotowe ustawienia emocji lub precyzyjnie reguluj ich intensywność, aby dopasować ton do Twojego scenariusza w różnych językach, scenach i stylach.

Zmieniaj zdjęcia w tętniące życiem animowane awatary AI

Przekształć statyczny obraz w dynamicznego, generowanego przez AI awatara z ruchem i głosem. Zaangażuj swoją publiczność dzięki wideo opartego na AI, które wygląda naturalnie i ekspresyjnie, tworząc efektowne doświadczenie foto awatara.

Zacznij od swojego awatara

Prześlij zdjęcie, aby uzyskać najlepszą dokładność, albo pomiń ten krok i puść wodze fantazji, generując awatara na podstawie pomysłów na wygląd.

Generuj za pomocą poleceń tekstowych

Gdy Twoja wyobraźnia wyprzedza gotowe presety, skorzystaj z podpowiedzi tekstowych, aby stworzyć coś absolutnie wyjątkowego. Opisz strój, otoczenie lub atmosferę, o której marzysz, a HeyGen zajmie się resztą jako Twój kreator awatarów AI, łącząc realizm z pełną personalizacją.

Przeglądaj pakiety wyglądów

Skorzystaj ze starannie dobranej biblioteki gotowych stylów – od wyrazistego stroju biznesowego po mitycznych poszukiwaczy przygód. Pakiety wyglądów dają Ci natychmiastowy dostęp do dopracowanych kreacji dopasowanych do konkretnych motywów i okazji, wzbogacając Twojego awatara przy przekształcaniu zdjęć.

Stwórz swoje mówiące zdjęcie AI w 4 prostych krokach

Stań się twarzą swojego cyfrowego świata. Twój wygenerowany przez AI awatar oddaje Twoją osobowość, mimikę i ruchy, jednocześnie zwiększając zaangażowanie użytkowników.

Krok 1: Prześlij swoje zdjęcie

Masz wyraźne zdjęcie? Świetnie! Po prostu je prześlij i, aby uzyskać najlepsze rezultaty, dodaj kilka dodatkowych ujęć siebie. Dzięki temu nasza AI lepiej się uczy i wychwytuje każdy detal Twojego cyfrowego sobowtóra.

Krok 2: Wygeneruj zdjęcia AI za pomocą promptów

Wpisz kilka słów opisujących Twoją wizję i zobacz, jak dzieje się magia. Od dopracowanych zdjęć profilowych po pełne wyobraźni scenariusze – Twój awatar jest gotowy, by idealnie oddać Twój styl dzięki naszemu kreatorowi awatarów AI.

Krok 3: Dodaj ruch i głos

Ożyw swojego awatara dzięki naturalnym ruchom i perfekcyjnej synchronizacji ust. Niezależnie od tego, czy to subtelne skinienie głową, czy odważna wypowiedź, będzie wyglądać i brzmieć jak Ty, w pełni wykorzystując możliwości Twojego kreatora awatarów AI.

Krok 4: Utwórz i udostępnij

Sztuczna inteligencja HeyGen uczy się Twoich mimik, gestów i unikalnych cech, aby stworzyć ultrarealistyczną, cyfrową wersję Ciebie. Pobierz ją lub udostępniaj wszędzie – na platformach takich jak Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn albo gdziekolwiek chcesz zabłysnąć swoim nowym avatarem.

Trivago skraca czas postprodukcji o 50%
Trivago wykorzystało HeyGen do lokalizacji swoich reklam telewizyjnych na 30 rynkach, skracając czas postprodukcji o połowę i oszczędzając 3–4 miesiące na każdej kampanii.

Zdjęcia, które odpowiadają

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym jest Talking Photo AI?

Talking Photo AI to cyfrowa reprezentacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznego obrazu lub wideo osoby. Ożywia Twoje zdjęcie, sprawiając, że mówi, porusza się i wyraża emocje, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia treści, wirtualnej komunikacji lub po prostu dobrej zabawy.

Jak mogę stworzyć mówiącego zdjęciowego awatara AI w HeyGen?

Prześlij swoje zdjęcie, opisz swoją wizję za pomocą poleceń tekstowych, a HeyGen wygeneruje dla Ciebie realistycznego awatara AI.

Jakie typy awatarów mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen umożliwia użytkownikom tworzenie awatarów ze zdjęć, awatarów wideo oraz interaktywnych awatarów do różnych zastosowań i na różne platformy. Możesz odkrywać unikalne funkcje, zaczynając za darmo here.

Czy mogę animować swojego wygenerowanego przez AI awatara?

Tak, HeyGen umożliwia dodanie ruchu i głosu do Twojego awatara, dzięki czemu staje się on dynamiczny i realistyczny. Dowiedz się więcej o tych funkcjach here.

Czy mogę dostosować wygląd mojego awatara AI?

Dzięki HeyGen możesz zmieniać ubrania, mimikę twarzy i tła za pomocą poleceń tekstowych oraz Look Packs, co zapewnia w pełni dopasowane doświadczenie tutaj.

Czym są Look Packi w HeyGen i jak działają?

Pakiety wyglądów zapewniają natychmiastową personalizację dzięki zdefiniowanym stylom, takim jak profesjonalny, lifestyle’owy i fantastyczny. Sprawdź, jak mogą ulepszyć Twoje awatary tutaj.

Do czego wykorzystuje się awatary AI?

Awatary AI są wykorzystywane do tworzenia filmów, zdjęć profilowych w mediach społecznościowych oraz do celów brandingowych. Dowiedz się, jak możesz zacząć tutaj.

