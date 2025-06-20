Twórz naturalne, realistyczne lokowanie produktów z wykorzystaniem AI wideo dzięki HeyGen. Umieszczaj produkty w scenach w sposób przemyślany i dopasowany do kontekstu, bez potrzeby ponownego nagrywania materiału czy ręcznej edycji klatek, zachowując autentyczną narrację i bezpieczeństwo marki.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.
Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.
Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.
Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.
Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.
Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do product placementu wideo
HeyGen wprowadza lokowanie produktów w erę generowania wideo przez AI, rewolucjonizując tradycyjne metody za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Zamiast nachalnych nakładek czy oczywistych wstawek, umieszcza produkty w sposób dopasowany do kontekstu sceny, uwagi widza i przebiegu narracji, dzięki czemu integracja produktu staje się bardziej naturalna i skuteczna.
Lokowanie produktów z wykorzystaniem AI działa tylko wtedy, gdy wygląda naturalnie. HeyGen stawia na wiarygodne umiejscowienie, dzięki czemu produkty wkomponowują się w sceny, nie wybijając widza z immersji.
Pomiń negocjacje, ponowne nagrania i ręczną edycję. AI zajmuje się umieszczaniem materiałów cyfrowo, skracając czas produkcji z tygodni do minut.
Od krótkich klipów na social mediach po dłuższe filmy wizerunkowe — lokacje automatycznie dopasowują się do formatu, kadrowania i tempa.
Kontekstowe wstawianie produktów
HeyGen analizuje otoczenie sceny, kąt kamery i wizualny przepływ, zanim umieści produkt, aby zapewnić jak najlepszą integrację. Dzięki temu produkt pojawia się tam, gdzie logicznie powinien się znaleźć, zamiast unosić się nienaturalnie. Efekt końcowy jest spójny z otoczeniem, a nie nachalnie promocyjny.
Bezpieczne dla marki dopasowanie wizualne
Produkty są umieszczane z precyzyjnie dobraną skalą, oświetleniem i pozycją, tak aby idealnie pasowały do otoczenia — podobnie jak w profesjonalnych zdjęciach produktowych. Dzięki temu wizerunek marki pozostaje spójny, bez przesadnych czy rozpraszających efektów wizualnych. Każde umiejscowienie wzmacnia wiarygodność i zaufanie odbiorcy, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznych zdjęć produktowych.
Umieszczanie oparte na scenariuszu i scenach
Lokowanie produktu może być prowadzone zgodnie ze scenariuszem lub zamierzeniem danej sceny, co zapewnia płynną integrację zdjęć produktów. Niezależnie od tego, czy produkt ma być wyeksponowany, widoczny w tle, czy jedynie subtelnie zasygnalizowany, AI odpowiednio dostosowuje jego wyrazistość, poprawiając jakość fotografii produktowej. Dzięki temu przekaz pozostaje spójny z celami kampanii.
Elastyczne ponowne wykorzystanie w różnych kampaniach
Gdy produkt zostanie umieszczony, sceny można ponownie wykorzystywać w wielu filmach lub ich wariantach. Dzięki temu zespoły mogą skalować kampanie bez powtarzania pracy związanej z umieszczaniem produktów czy przygotowaniem produkcji, korzystając z narzędzi AI.
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Jak korzystać z generatora wideo z produktami umieszczanymi przez AI
Twórz filmy z lokowaniem produktów przez AI w usprawnionym procesie zaprojektowanym z myślą o szybkości i pełnej kontroli.
Zacznij od istniejącego wideo lub wygeneruj nowe za pomocą narzędzi HeyGen do tworzenia filmów AI.
Określ produkt, cel lokowania oraz poziom widoczności, jaki ma mieć w scenie.
HeyGen wstawia produkt, uwzględniając kontekst sceny, oświetlenie i perspektywę, aby uzyskać realistyczny efekt.
Sprawdź podgląd umieszczenia, w razie potrzeby wprowadź poprawki i wyeksportuj gotowy film.
Umiejscowienia są zaprojektowane tak, aby dopasowywać się do oświetlenia sceny, skali i perspektywy, dzięki czemu wyglądają jak naturalna część otoczenia, podobnie jak w profesjonalnej fotografii produktowej.
Tak. Za pomocą narzędzi AI możesz określić, czy produkt ma być subtelny, drugoplanowy, czy wyraźnie wyeksponowany w scenie.
Lokowanie produktu oparte na AI działa we wszystkich formatach, w tym w krótkich klipach na social media, reklamach, filmach wyjaśniających oraz dłuższych treściach brandingowych.
Tak. Produkty lub przekaz można zmienić cyfrowo bez konieczności ponownego tworzenia wideo.
Tak. Wiele zespołów korzysta z umieszczania produktów za pomocą AI na potrzeby sponsoringu w sytuacjach, w których kluczowa jest autentyczność i zaufanie widzów, wykorzystując do tego zdjęcia produktów generowane przez AI.
Nie. Proces jest prowadzony krok po kroku i nie wymaga ręcznego komponowania ani zaawansowanych narzędzi do edycji.
Najwięcej zyskują marki, twórcy, agencje i marketerzy, którzy chcą skalowalnej, realistycznej prezentacji produktów bez złożoności tradycyjnej produkcji.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.