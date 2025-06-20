Generator filmów z lokowaniem produktów AI do tworzenia spójnych, markowych wideo

Twórz naturalne, realistyczne lokowanie produktów z wykorzystaniem AI wideo dzięki HeyGen. Umieszczaj produkty w scenach w sposób przemyślany i dopasowany do kontekstu, bez potrzeby ponownego nagrywania materiału czy ręcznej edycji klatek, zachowując autentyczną narrację i bezpieczeństwo marki.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Treści sponsorowane i współprace reklamowe

Treści sponsorowane i współprace reklamowe

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Filmy marketingowe i reklamowe

Filmy marketingowe i reklamowe

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

Opowiadanie historii o produktach w e‑commerce

Opowiadanie historii o produktach w e‑commerce

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Partnerstwa z influencerami i twórcami

Partnerstwa z influencerami i twórcami

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Szkolenia i wewnętrzne prezentacje

Szkolenia i wewnętrzne prezentacje

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Lokalizacja i globalne kampanie

Lokalizacja i globalne kampanie

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do product placementu wideo

HeyGen wprowadza lokowanie produktów w erę generowania wideo przez AI, rewolucjonizując tradycyjne metody za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Zamiast nachalnych nakładek czy oczywistych wstawek, umieszcza produkty w sposób dopasowany do kontekstu sceny, uwagi widza i przebiegu narracji, dzięki czemu integracja produktu staje się bardziej naturalna i skuteczna.

Rozpocznij za darmo
Stworzone z myślą o realizmie i zaufaniu

Lokowanie produktów z wykorzystaniem AI działa tylko wtedy, gdy wygląda naturalnie. HeyGen stawia na wiarygodne umiejscowienie, dzięki czemu produkty wkomponowują się w sceny, nie wybijając widza z immersji.

Szybsze niż tradycyjne procesy rekrutacyjne

Pomiń negocjacje, ponowne nagrania i ręczną edycję. AI zajmuje się umieszczaniem materiałów cyfrowo, skracając czas produkcji z tygodni do minut.

Stworzone z myślą o nowoczesnych formatach treści

Od krótkich klipów na social mediach po dłuższe filmy wizerunkowe — lokacje automatycznie dopasowują się do formatu, kadrowania i tempa.

Kontekstowe wstawianie produktów

HeyGen analizuje otoczenie sceny, kąt kamery i wizualny przepływ, zanim umieści produkt, aby zapewnić jak najlepszą integrację. Dzięki temu produkt pojawia się tam, gdzie logicznie powinien się znaleźć, zamiast unosić się nienaturalnie. Efekt końcowy jest spójny z otoczeniem, a nie nachalnie promocyjny.

Rozpocznij za darmo →
image to video

Bezpieczne dla marki dopasowanie wizualne

Produkty są umieszczane z precyzyjnie dobraną skalą, oświetleniem i pozycją, tak aby idealnie pasowały do otoczenia — podobnie jak w profesjonalnych zdjęciach produktowych. Dzięki temu wizerunek marki pozostaje spójny, bez przesadnych czy rozpraszających efektów wizualnych. Każde umiejscowienie wzmacnia wiarygodność i zaufanie odbiorcy, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznych zdjęć produktowych.

Rozpocznij za darmo →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Umieszczanie oparte na scenariuszu i scenach

Lokowanie produktu może być prowadzone zgodnie ze scenariuszem lub zamierzeniem danej sceny, co zapewnia płynną integrację zdjęć produktów. Niezależnie od tego, czy produkt ma być wyeksponowany, widoczny w tle, czy jedynie subtelnie zasygnalizowany, AI odpowiednio dostosowuje jego wyrazistość, poprawiając jakość fotografii produktowej. Dzięki temu przekaz pozostaje spójny z celami kampanii.

Rozpocznij za darmo →
Voice cloning

Elastyczne ponowne wykorzystanie w różnych kampaniach

Gdy produkt zostanie umieszczony, sceny można ponownie wykorzystywać w wielu filmach lub ich wariantach. Dzięki temu zespoły mogą skalować kampanie bez powtarzania pracy związanej z umieszczaniem produktów czy przygotowaniem produkcji, korzystając z narzędzi AI.

Rozpocznij za darmo →
motion graphics photos to video

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora wideo z produktami umieszczanymi przez AI

Twórz filmy z lokowaniem produktów przez AI w usprawnionym procesie zaprojektowanym z myślą o szybkości i pełnej kontroli.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Prześlij lub wygeneruj wideo

Zacznij od istniejącego wideo lub wygeneruj nowe za pomocą narzędzi HeyGen do tworzenia filmów AI.

Krok 2

Zdefiniuj produkt i jego cel

Określ produkt, cel lokowania oraz poziom widoczności, jaki ma mieć w scenie.

Krok 3

Zastosuj umiejscowienie AI

HeyGen wstawia produkt, uwzględniając kontekst sceny, oświetlenie i perspektywę, aby uzyskać realistyczny efekt.

Krok 4

Przejrzyj i wyeksportuj

Sprawdź podgląd umieszczenia, w razie potrzeby wprowadź poprawki i wyeksportuj gotowy film.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest produktowe lokowanie AI?

  1. Umieszczanie produktów za pomocą AI cyfrowo wstawia produkty do filmów w realistyczny i kontekstowo dopasowany sposób, bez fizycznych rekwizytów i bez potrzeby ponownego nagrywania materiału przy użyciu generatora wideo AI.

Na ile realistyczne są te umiejscowienia?

Umiejscowienia są zaprojektowane tak, aby dopasowywać się do oświetlenia sceny, skali i perspektywy, dzięki czemu wyglądają jak naturalna część otoczenia, podobnie jak w profesjonalnej fotografii produktowej.

Czy mogę kontrolować, jak bardzo widoczny jest produkt?

Tak. Za pomocą narzędzi AI możesz określić, czy produkt ma być subtelny, drugoplanowy, czy wyraźnie wyeksponowany w scenie.

Czy to działa zarówno dla krótkich, jak i długich filmów?

Lokowanie produktu oparte na AI działa we wszystkich formatach, w tym w krótkich klipach na social media, reklamach, filmach wyjaśniających oraz dłuższych treściach brandingowych.

Czy rozmieszczenia można zaktualizować później?

Tak. Produkty lub przekaz można zmienić cyfrowo bez konieczności ponownego tworzenia wideo.

Czy to nadaje się do treści sponsorowanych?

Tak. Wiele zespołów korzysta z umieszczania produktów za pomocą AI na potrzeby sponsoringu w sytuacjach, w których kluczowa jest autentyczność i zaufanie widzów, wykorzystując do tego zdjęcia produktów generowane przez AI.

Czy potrzebuję umiejętności montażu wideo?

Nie. Proces jest prowadzony krok po kroku i nie wymaga ręcznego komponowania ani zaawansowanych narzędzi do edycji.

Kto powinien korzystać z produktowego lokowania AI?

Najwięcej zyskują marki, twórcy, agencje i marketerzy, którzy chcą skalowalnej, realistycznej prezentacji produktów bez złożoności tradycyjnej produkcji.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background