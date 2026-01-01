Zostań partnerem HeyGen
Dołącz do programu partnerskiego HeyGen i zarabiaj 35% powtarzalnej prowizji przez 3 miesiące za każdego nowego klienta, którego polecisz:
• 35% prowizji za plany Creator i Team
• 30-dniowe okno ostatniego kliknięcia
• Nieograniczone zarobki
• Miesięczne wypłaty
Jak to działa
1. Zastosuj
Złóż krótką aplikację, aby dołączyć do programu partnerskiego HeyGen.
2. Udostępnij
Promuj HeyGen za pomocą swojego linku polecającego w filmach na YouTube, treściach wideo w mediach społecznościowych, wpisach na blogu, newsletterach lub w społecznościach.
3. Zarabiaj
Zarabiaj 35% prowizji przez pierwsze 3 miesiące za każdym razem, gdy ktoś zarejestruje się z Twojego linku na nową subskrypcję Creator lub Teams.
Minimalna kwota wypłaty to 30 USD, wypłacane przez PayPal.
Ile możesz zarobić?
300+ USD
10 poleconych klientów
1 500+ zł
50 poleconych klientów
3 000+ USD
100 poleconych klientów
Dlaczego partnerzy uwielbiają promować HeyGen
Prosty produkt do wyjaśnienia
Szerokie dopasowanie do odbiorców
Zacznij zarabiać z HeyGen
Dołącz do twórców i partnerów promujących jedną z najszybciej rozwijających się platform wideo AI.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Ile mogę zarobić?
Nie ma żadnych limitów zarobków. Twoje zarobki rosną wraz z liczbą użytkowników, których polecisz.
Kiedy następują wypłaty?
Prowizje stają się należne po 60 dniach, a następnie są wypłacane w kolejnym miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Jak otrzymam wynagrodzenie?
Prowizje przechodzą 60‑dniowy okres weryfikacji, aby uwzględnić zwroty, obciążenia zwrotne oraz potwierdzenie subskrypcji.
Po weryfikacji prowizje są uwzględniane w kolejnym miesięcznym przelewie, który jest realizowany w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych każdego miesiąca.
Prowizje są obliczane na podstawie rzeczywistych płatności otrzymanych przez HeyGen.
Minimalny próg wypłaty wynosi 30 USD, a wypłaty realizowane są wyłącznie za pośrednictwem PayPal.
Jak wygląda struktura prowizji?
Partnerzy otrzymują 35% prowizji przez pierwsze 3 miesiące za każdą nową płatną subskrypcję, którą polecą.
Czym jest okno atrybucji?
HeyGen stosuje 30‑dniowy model ostatniego kliknięcia, co oznacza, że prowizję otrzymuje ten partner, którego link polecający został kliknięty jako ostatni przed rejestracją.
Jakie są warunki i zasady?
Partnerzy nie mogą prowadzić reklam w wyszukiwarkach ani używać własnych linków afiliacyjnych do dokonywania zakupów. Pełne warunki programu partnerskiego można znaleźć tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu lub potrzebujesz wyjaśnienia zasad, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia dla partnerów pod adresem [email protected]
Zestawy marki HeyGen – logo
Pełna wersja logo HeyGen (lockup) jest wersją podstawową i powinna być używana w większości sytuacji. Wersji pionowej używaj tylko wtedy, gdy przestrzeń jest ograniczona lub układ wymaga bardziej kompaktowego formatu — na przykład w wąskich miejscach, postach w mediach społecznościowych lub na ekranach cyfrowych — gdzie pełne logo nadal musi być wyraźnie widoczne.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej: