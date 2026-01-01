Zostań partnerem HeyGen

Dołącz do programu partnerskiego HeyGen i zarabiaj 35% powtarzalnej prowizji przez 3 miesiące za każdego nowego klienta, którego polecisz:

• 35% prowizji za plany Creator i Team
• 30-dniowe okno ostatniego kliknięcia
• Nieograniczone zarobki
• Miesięczne wypłaty

120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane avatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Jak to działa

1. Zastosuj

Złóż krótką aplikację, aby dołączyć do programu partnerskiego HeyGen.

2. Udostępnij

Promuj HeyGen za pomocą swojego linku polecającego w filmach na YouTube, treściach wideo w mediach społecznościowych, wpisach na blogu, newsletterach lub w społecznościach.

3. Zarabiaj

Zarabiaj 35% prowizji przez pierwsze 3 miesiące za każdym razem, gdy ktoś zarejestruje się z Twojego linku na nową subskrypcję Creator lub Teams.

Minimalna kwota wypłaty to 30 USD, wypłacane przez PayPal.

Ile możesz zarobić?

300+ USD

10 poleconych klientów

1 500+ zł

50 poleconych klientów

3 000+ USD

100 poleconych klientów

Dlaczego partnerzy uwielbiają promować HeyGen

Wideo oparte na AI to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii narzędzi dla twórców. Firmy, marketerzy i twórcy wszyscy potrzebują treści wideo. Używany przez społeczność ponad 30 milionów użytkowników oraz 85% firm z listy Fortune 100, HeyGen sprawia, że tworzenie i udostępnianie wideo jest proste i w pełni płynne.

HeyGen to platforma wideo oparta na AI, która pomaga w kilka minut zamieniać pomysły w profesjonalne filmy. Umożliwiamy tworzenie wideo z gotowych skryptów, obrazów i prezentacji, a także za pomocą Video Agent – czatowego interfejsu AI, który prowadzi użytkownika od pomysłu aż do gotowego filmu.

HeyGen trafia w potrzeby szerokiego grona twórców i profesjonalistów, w tym twórców zajmujących się AI i technologią, edukatorów marketingu, YouTuberów, twórców na TikToku, agencji, konsultantów, twórców kursów oraz zespołów L&D.
Zacznij zarabiać z HeyGen

Dołącz do twórców i partnerów promujących jedną z najszybciej rozwijających się platform wideo AI.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Ile mogę zarobić?

Nie ma żadnych limitów zarobków. Twoje zarobki rosną wraz z liczbą użytkowników, których polecisz.

Kiedy następują wypłaty?

Prowizje stają się należne po 60 dniach, a następnie są wypłacane w kolejnym miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Jak otrzymam wynagrodzenie?

Prowizje przechodzą 60‑dniowy okres weryfikacji, aby uwzględnić zwroty, obciążenia zwrotne oraz potwierdzenie subskrypcji.

Po weryfikacji prowizje są uwzględniane w kolejnym miesięcznym przelewie, który jest realizowany w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych każdego miesiąca.

Prowizje są obliczane na podstawie rzeczywistych płatności otrzymanych przez HeyGen.

Minimalny próg wypłaty wynosi 30 USD, a wypłaty realizowane są wyłącznie za pośrednictwem PayPal.

Jak wygląda struktura prowizji?

Partnerzy otrzymują 35% prowizji przez pierwsze 3 miesiące za każdą nową płatną subskrypcję, którą polecą.

Czym jest okno atrybucji?

HeyGen stosuje 30‑dniowy model ostatniego kliknięcia, co oznacza, że prowizję otrzymuje ten partner, którego link polecający został kliknięty jako ostatni przed rejestracją.

Jakie są warunki i zasady?

Partnerzy nie mogą prowadzić reklam w wyszukiwarkach ani używać własnych linków afiliacyjnych do dokonywania zakupów. Pełne warunki programu partnerskiego można znaleźć tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu lub potrzebujesz wyjaśnienia zasad, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia dla partnerów pod adresem [email protected]

Zestawy marki HeyGen – logo

Pełna wersja logo HeyGen (lockup) jest wersją podstawową i powinna być używana w większości sytuacji. Wersji pionowej używaj tylko wtedy, gdy przestrzeń jest ograniczona lub układ wymaga bardziej kompaktowego formatu — na przykład w wąskich miejscach, postach w mediach społecznościowych lub na ekranach cyfrowych — gdzie pełne logo nadal musi być wyraźnie widoczne.

Najszybciej rozwijający się produkt na G2

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10×wzrost szybkości produkcji wideo
5Xwzrost tworzenia wideo
40% wzrost czasu oglądania wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
G24,8Ponad 1 000 opinii
