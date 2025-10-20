Twórz wysokiej jakości AI face swap w kilka minut. Prześlij materiał, wybierz twarz i otrzymaj realistyczne rezultaty z naturalnym oświetleniem i mimiką. Nie są potrzebne żadne umiejętności edycji.
Wybierz zdjęcie dobrej jakości z twarzą, którą chcesz podmienić
Wybierz zdjęcie dobrej jakości twarzy, której chcesz użyć
Jednoklikowa wymiana twarzy AI
Funkcja Face Swap od HeyGen pozwala zastąpić twarz w Twoim materiale za pomocą jednego przesłania pliku i jednego kliknięcia – bez osi czasu, masek czy ręcznego keyframowania. Wybierasz obraz lub klip źródłowy, przesyłasz nową twarz i klikasz Generate/Process; AI działa w całości w przeglądarce i zajmuje się podmianą od początku do końca za Ciebie.
Naturalne odwzorowanie twarzy, ruchu i oświetlenia
System automatycznie odwzorowuje rysy twarzy, odcień skóry i oświetlenie z przesłanego wizerunku, dzięki czemu nowa twarz wygląda, jakby była naturalnie wkomponowana w oryginalną scenę. Śledzi mimikę i mikroruchy klatka po klatce, pomagając podmienionej twarzy wiernie odwzorowywać kąty, ruch i reakcje, jak gdyby znajdowała się w oryginalnym materiale.
Wysokiej jakości efekty z prostych zdjęć
Możesz uzyskać profesjonalnie wyglądające podmiany, po prostu przesyłając wyraźne, frontalne zdjęcia – bez potrzeby korzystania ze sprzętu studyjnego czy zaawansowanych umiejętności. HeyGen jest zoptymalizowany pod kątem dobrze oświetlonych obrazów w rozdzielczości 720p lub wyższej z niezasłoniętymi twarzami i zaleca unikanie rozmazanych, prześwietlonych, z profilu lub kreskówkowych ujęć, aby osiągnąć jak najbardziej wiarygodne rezultaty.
Wielokrotnego użytku, gotowe do użycia w przepływach pracy wyniki dla szybkiej iteracji
Każdą udaną podmianę można zapisać i ponownie wykorzystać w różnych projektach zamiast traktować ją jako jednorazowy render – zarówno jako zapisany rezultat, jak i element biblioteki awatarów. Dzięki temu możesz szybko testować różne zdjęcia, koncepcje i wyglądy (regenerując je w razie potrzeby), a następnie bezpośrednio wykorzystywać najlepsze wersje w przyszłych filmach i szerszych przepływach pracy HeyGen.
Zastosowania technologii AI do podmiany twarzy
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
Jak stworzyć face swap w HeyGen
Stań się twarzą własnego cyfrowego świata. Twój wygenerowany przez AI awatar oddaje Twoją osobowość, mimikę i ruchy, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i zrozumienie.
Na stronie głównej HeyGen otwórz sekcję Apps i wybierz Face Swap, aby przejść do tego narzędzia.
Wybierz awatara, którego chcesz edytować. Jeśli to konieczne, wybierz konkretny wygląd, który chcesz zaktualizować.
Prześlij wyraźne, frontalne, dobrze oświetlone zdjęcie danej osoby. Obraz powinien mieć co najmniej rozdzielczość 720p i nie może zawierać cieni, ujęć z boku ani żadnych elementów zasłaniających twarz.
Kliknij Podgląd lub Generuj, aby zastosować nową twarz. Gdy będziesz zadowolony z efektu, zapisz awatara, aby móc używać go w swoich filmach.
To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które podmienia twarze na zdjęciach lub w filmach, zachowując naturalne mimikę, oświetlenie i ruch. System analizuje każdą klatkę, aby zapewnić czyste, realistyczne łączenie, idealne do mediów społecznościowych, marketingu i kreatywnej edycji.
Tak. Możesz przesłać wyraźne zdjęcie lub klip wideo, a HeyGen wygeneruje płynny i dokładny face swap w ciągu kilku minut. Narzędzie obsługuje formaty MP4, MOV i WebM dla wideo oraz JPG lub PNG dla obrazów.
Tak. Sztuczna inteligencja dopasowuje odcień skóry, oświetlenie, kąty i mikroekspresje, dzięki czemu końcowy efekt porusza się i reaguje tak samo jak oryginalne nagranie. Dzięki temu podmiany wyglądają wiarygodnie nawet w dynamicznych scenach.
Większość filmów jest przetwarzana w ciągu kilku minut, w zależności od ich długości i rozdzielczości. Cały proces odbywa się w przeglądarce, więc możesz przesyłać, podglądać i pobierać materiały bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
Tak, możesz wykorzystywać wyniki komercyjnie, o ile masz prawa zarówno do materiału wideo, jak i do twarzy, które przesyłasz. Wiele marek używa zamiany twarzy, aby testować koncepcje lub szybko tworzyć różne wersje materiałów marketingowych.
Tak. Możesz wgrywać nowe twarze, dopracowywać swój klip lub w dowolnym momencie ponownie wygenerować podmianę. Aby uzyskać dodatkowe opcje edycji, możesz ulepszyć swoje wideo za pomocą Platformy Spersonalizowanych Wideo.
Tak. Pliki są przetwarzane prywatnie i usuwane po zakończeniu generowania. Twoje zdjęcia i klipy wideo nigdy nie są udostępniane ani ponownie wykorzystywane.
Oczywiście. Po stworzeniu swojego podmienionego klipu możesz nawet przekształcić go w treści krok po kroku, korzystając z funkcji tworzenia mówiących wideo w stylu narracyjnym za pomocą Generatora Awatarów AI
