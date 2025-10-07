Generator reklam w mediach społecznościowych AI: uruchamiaj kampanie natychmiast

Zacznij od adresu URL produktu, krótkiego skryptu lub kilku obrazów i w kilka chwil otrzymaj dopracowane reklamy do Feedu, Reels, Stories i Shorts. HeyGen automatyzuje tworzenie tekstów, oprawy wizualnej, lektorów, proporcji obrazu oraz seryjnych eksportów, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć więcej skutecznych kreacji bez sesji zdjęciowych i ręcznego montażu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Szybkie uruchamianie kampanii

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

Tworzenie treści w skali katalogowej

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

Zlokalizowane wdrożenia reklam

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

Testowanie krótkich treści w mediach społecznościowych

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

Retargeting i spersonalizowane kreacje reklamowe

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

Realizacja projektów dla agencji i klientów

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator reklam w mediach społecznościowych oparty na AI

HeyGen łączy szybkie generowanie, szablony dopasowane do platform oraz procesy nastawione na wyniki, aby marketerzy i twórcy mogli skalować kampanie w social mediach z zachowaniem spójności i wysokiego tempa, tworząc skuteczne reklamy. Generuj wiele wariantów, szybko lokalizuj treści i testuj je w uporządkowany sposób, aby znaleźć zwycięskie reklamy, które obniżają koszty i zwiększają konwersje.

Rozpocznij za darmo
Od szkicu do publikacji w kilka minut

Wklej URL lub wpisz krótki brief, a HeyGen przygotuje propozycje hooków, scen i gotowych reklam, dzięki czemu unikniesz czasochłonnych nagrań i żmudnego montażu. Uruchamiaj kampanie płatnych social mediów szybciej i szybciej testuj oraz rozwijaj zwycięskie kreacje.

Stworzony do każdego miejsca emisji i formatu

Automatycznie zmieniaj rozmiar, dodawaj napisy i dostosowuj tempo kreacji do pionowych, kwadratowych i poziomych formatów. Presety HeyGen gwarantują czytelne napisy i tempo dopasowane do platform dla Reels, Shorts, Stories oraz materiałów w feedzie.

Testuj więcej pomysłów, wydawaj mniej

Masowo generuj dziesiątki wariantów z różnymi hookami, CTA i warstwami wizualnymi. Organizuj eksporty do testów A/B, aby zespoły performance mogły wyodrębniać kreacje o najwyższym ROI i skalować to, co działa.

Link do tworzenia reklam z dowolnej strony produktu

Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyciągnie kluczowe obrazy, specyfikacje i komunikaty, aby zbudować storyboardy do Twojej reklamy na Facebooku. Połączenie z przepływem wideo i obrazów mapuje treści ze strony na gotowe do emisji sceny reklamowe, oszczędzając czas ręcznego komponowania i zachowując szczegóły produktu.

Rozpocznij za darmo →
Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

Dopasowanie treści i kreacji AI

HeyGen tworzy nagłówki, główny tekst i wezwania do działania dopasowane do intencji użytkowników w social mediach, a następnie łączy je z generowanymi wizualami i proponowanymi hookami. Wiele wariantów tekstu jest zestawianych z różnymi opcjami wizualnymi, aby tworzyć testowalne zestawy koncepcji zoptymalizowane pod kątem kliknięć i konwersji z wykorzystaniem narzędzia AI.

Rozpocznij za darmo →
An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

Realistyczne awatary, klony głosu i style UGC

Wybierz awatary AI, prześlij swój głos lub skorzystaj z modeli głosu, aby tworzyć twórców w stylu UGC lub filmowych prezenterów do swoich kreacji reklamowych. Naturalna synchronizacja ruchu ust i kontrola emocji w reklamach wideo sprawiają, że osoby na ekranie wydają się autentyczne, bez potrzeby organizowania nagrań.

Rozpocznij za darmo →
Voice cloning

Gotowe ustawienia platform i pakiety eksportu

Zastosuj zestawy brandingowe i wybierz presety dla platform, które automatycznie zadbają o rozmieszczenie napisów, strefy bezpieczne i ustawienia kompresji. Eksportuj uporządkowane pakiety — MP4, miniatury i pliki SRT — gotowe do menedżerów reklam i publikacji w social mediach.

Rozpocznij za darmo →
User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora reklam w mediach społecznościowych AI

Przejdź od pomysłu do opublikowanych materiałów reklamowych w czterech prostych krokach.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Dodaj swoje źródło

Wklej adres URL produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt. HeyGen wyciągnie z niego przekaz, materiały wizualne i kluczowe specyfikacje, aby przygotować wstępne kreacje reklamowe dla Twoich kampanii.

Krok 2

Wybierz formaty i kierunek kreatywny

Wybierz proporcje obrazu, style wizualne oraz głos lub awatara do swoich reklam AI. Zastosuj swój brand kit, aby zachować spójność logo, czcionek i kolorów.

Krok 3

Generuj warianty i udoskonalaj

Przygotuj wiele wersji z różnymi hakami, wezwaniami do działania i wizualami. Porównuj je obok siebie, dopracowuj tekst lub grafiki i generuj kolejne warianty do testów.

Krok 4

Eksportuj i uruchom kampanie

Pobierz pliki MP4, miniatury i napisy SRT przygotowane pod każde umiejscowienie lub wyeksportuj uporządkowane pakiety dla menedżerów reklam. Prześlij je na swoją platformę reklamową i rozpocznij uporządkowane testy swoich kampanii reklamowych.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator reklam w mediach społecznościowych oparty na AI i w jaki sposób HeyGen z niego korzysta?

Generator reklam w mediach społecznościowych oparty na AI automatycznie tworzy teksty reklam, materiały wizualne oraz sformatowane zasoby wideo lub graficzne na podstawie krótkich danych wejściowych, takich jak adresy URL, skrypty czy obrazy. HeyGen łączy tekst na wideo, obraz na wideo, awatary i zestawy identyfikacji marki, aby tworzyć gotowe do publikacji kreacje bez potrzeby nagrywania.

Czy HeyGen może tworzyć reklamy jednocześnie na wiele platform?

Tak. Wybierz gotowe formaty wyjściowe dla Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts i nie tylko. HeyGen automatycznie zmienia rozmiar, dodaje napisy i optymalizuje tempo pod każde umiejscowienie.

Czy potrzebuję umiejętności projektowania lub pisania tekstów, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen tworzy przekonujące nagłówki, główny tekst i wezwania do działania (CTA), a następnie łączy je z szablonami wizualnymi. Możesz dopracować wygenerowane treści, ale domyślne wersje są przygotowane tak, aby spełniać najlepsze praktyki danej platformy.

Jak działa generowanie wsadowe dla dużych katalogów?

Mapuj strumienie produktowe lub dane CSV do szablonów, a HeyGen wygeneruje reklamy dla każdego SKU, stosując spójny branding i nazewnictwo plików, dzięki czemu możesz efektywnie wdrażać setki kreacji.

Czy mogę dostosować reklamy do różnych krajów i języków?

Tak. Skorzystaj z tłumacza wideo , aby tłumaczyć skrypty, generować nowe lektorskie ścieżki dźwiękowe i tworzyć zsynchronizowane napisy, dzięki czemu lokalne wersje Twoich reklam wideo będą brzmiały naturalnie, bez konieczności ponownego nagrywania.

W jaki sposób HeyGen wspiera testy A/B i optymalizację?

HeyGen porządkuje zestawy wariantów na potrzeby uporządkowanych testów, sugeruje dopasowania do grup odbiorców i tworzy przejrzyste pakiety eksportowe, dzięki czemu możesz szybko przeprowadzać eksperymenty i identyfikować najlepiej działające hooki oraz materiały wizualne.

Jakie opcje kontroli nad marką są dostępne?

Prześlij zestaw identyfikacji wizualnej z logo, czcionkami i kolorami. Zablokuj wybrane elementy, aby zapobiec przypadkowym zmianom i zapewnić spójność wizualną w zespołach oraz kontach klientów.

Jakie formaty eksportu są obsługiwane?

HeyGen eksportuje filmy MP4, obrazy PNG w wysokiej rozdzielczości, pliki napisów SRT/VTT oraz uporządkowane paczki ZIP, gotowe do wykorzystania w menedżerach reklam i do przesyłania w kampaniach.

Czy reklamy HeyGen są zgodne z zasadami platform?

HeyGen stosuje najlepsze praktyki dotyczące formatowania na platformach, takie jak proporcje obrazu, czytelność napisów oraz typowe limity tekstu. Ostateczna zgodność z zasadami i zatwierdzenie reklamy leżą w gestii reklamodawcy.

Kto jest właścicielem materiałów kreatywnych stworzonych za pomocą HeyGen?

Zachowujesz własność filmów i materiałów, które tworzysz. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a wygenerowane materiały są udostępniane do użytku komercyjnego. Upewnij się, że wszelkie treści stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa do wykorzystania w Twoich reklamach AI.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.

Get started for free →
CTA background