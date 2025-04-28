Zmień dowolne zdjęcie w zachwycający film za pomocą prostych narzędzi AI. Dodaj ruch, czytelny tekst i muzykę, aby natychmiast ulepszyć swoje materiały wizualne. Idealne do postów w social mediach, reklam i kreatywnego opowiadania historii.
Ożyw dowolny obraz, bez użycia kamery
Zmieniaj statyczne zdjęcia w angażujące treści wideo w mgnieniu oka. Po prostu prześlij swoje zdjęcie, portret, fotografię historyczną lub wygenerowaną przez AI postać, dodaj skrypt lub nagranie audio i wygeneruj lektora w jakości studyjnejAI voiceoversz idealnie zsynchronizowanymi ruchami twarzy.
Wyeliminuj problemy związane z riggowaniem 3D, zatrudnianiem aktorów i kosztownymi planami zdjęciowymi. Niezależnie od tego, czy używasz HeyGen jako kompleksowego generatora wideo z obrazów, który zamienia statyczne zdjęcia w dynamiczne filmy, czy do animowania własnych postaci na potrzeby ulubionego edytora.
Animuj zdjęcia bez żadnych umiejętności animacji. Nie są potrzebne skomplikowane rigging ani montaż wideo. Wystarczy, że prześlesz obraz, wpiszesz swój tekst lub dodasz nagranie audio, a Photo Avatar AI w kilka minut zamieni statyczny portret w wideo z naturalnymi ruchami twarzy i realistyczną synchronizacją ust.
Usprawnij swój kreatywny workflow. Błyskawicznie przekształcaj dowolny obraz — wygenerowany w narzędziach AI takich jak Midjourney czy ComfyUI, zdjęcia stockowe lub profesjonalne zdjęcia portretowe — w dynamiczne mówiące awatary. Sztuczna inteligencja łączy Twoje zdjęcie z płynną mimiką twarzy, dzięki czemu jednym kliknięciem wykonujesz 80% pracy nad gotowym materiałem.
Dynamiczne ekspresje i pełna kontrola kreatywna. Wyjdź poza płaskie, statyczne obrazy. Kieruj swoim fotoawatarem za pomocą własnych poleceń ruchu, aby dodać przejścia, subtelne ruchy głowy, emocjonalne sygnały i realistyczne mimiki, dzięki czemu przekaz będzie wyglądał na wyjątkowo dopasowany i wizualnie spójny z Twoją wiadomością.
Rezultaty w jakości studyjnej za ułamek kosztów. Twórz angażujące moduły e‑learningowe, filmy szkoleniowe, immersyjne historyczne opowieści lub masowe treści na media społecznościowe z jednego zdjęcia. Skaluj produkcję bez ograniczeń, bez zatrudniania prezenterów, wynajmowania studiów czy ustawiania oświetlenia. Idealne do komercyjnego wykorzystania i pracy z klientami.
Najlepsze praktyki konwertowania obrazów na wideo
Aby uzyskać najlepsze rezultaty z HeyGen, połącz prostotę narzędzia Photo Avatar z precyzją AI Studio. Użyj pojedynczego statycznego portretu jako podstawy, nałóż na niego dynamiczny dźwięk i ruch, a następnie dopracuj efekt końcowy, aby uzyskać realistyczne, profesjonalnej jakości wykończenie.
Pomiń skomplikowany rigging 3D i ustawienia kamer. Prześlij zdjęcie lub grafikę – może to być wysokiej jakości profesjonalny portret, fotografia historyczna albo postać wygenerowana przez AI w narzędziach takich jak Midjourney czy ComfyUI. Aby uzyskać jak najbardziej naturalne ruchy twarzy i uniknąć problemów, takich jak zbyt mocno odsłonięte („gummy”) zęby podczas animacji, upewnij się, że obraz wyjściowy przedstawia neutralny wyraz twarzy z zamkniętymi ustami. Obrazy w wysokiej rozdzielczości dają najlepsze rezultaty.
Nadaj swojemu statycznemu zdjęciu głos i osobowość. Połącz fotografię z realistycznym głosem AI z biblioteki lub prześlij własny plik audio, aby idealnie dopasować ruch ust. Możesz też wykorzystać funkcję Custom Motion, aby sterować konkretnymi wyrazami twarzy, emocjami i subtelnymi ruchami głowy swojego fotoawataru.
Otwórz swoje animowane zdjęcie w edytorze wideo, AI Studio, aby zyskać pełną kontrolę nad szczegółami. Skorzystaj z narzędzia do usuwania tła, aby płynnie wyodrębnić postać i umieścić ją w niestandardowych środowiskach, dynamicznych ujęciach B-roll lub scenach w stylu Twojej marki. W tym miejscu możesz także dopasować tempo audio, dodać kształty i nałożyć napisy, aby udoskonalić wideo, aż idealnie odzwierciedli Twoją wizję.
Natychmiast zwiększ swój zasięg dzięki Tłumaczeniu Wideo. Automatycznie dubbinguj gotowy animowany film ze zdjęcia na dziesiątki języków, jednocześnie idealnie zachowując oryginalny ton głosu, tempo mówienia i naturalną synchronizację ruchu ust Twojego awatara.
Natychmiast przekształcaj tekstowe scenariusze w gotowe do emisji, profesjonalne filmy wideo
Generator wideo AI HeyGen z obrazów automatyzuje proces produkcji materiałów wizualnych, przekształcając Twoje zdjęcia referencyjne w wysokiej jakości, dynamiczne klipy wideo i filmowe sceny. Nie są potrzebne kamera ani ekipa.
Ultrarealistyczne modele wideo AI
Korzystaj z wiodących w branży generatywnych silników wideo AI bezpośrednio w AI Studio. Wybieraj spośród zintegrowanych modeli AI, takich jak Veo 3.1, Sora i Runway, aby przekształcać statyczne obrazy w zapierające dech w piersiach filmy generowane przez AI z płynnym, ultrarealistycznym ruchem i otoczeniem.
Spójne treści na dużą skalę
Zachowaj spójność wizualną i zgodność z identyfikacją marki w setkach materiałów wideo. Prześlij własne grafiki, zdjęcia produktów lub obrazy wygenerowane przez AI (np. w Midjourney) jako obrazy referencyjne, aby w kilka minut – zamiast w kilka dni – tworzyć codzienne treści na social media, moduły szkoleniowe lub sceny marketingowe.
Generuj ujęcia B-roll i materiały wizualne
Przestań szukać ogólnikowych ujęć stockowych. Funkcja image-to-video AI pozwala przesłać obraz i automatycznie wygenerować niezwykle trafne, ruchome ujęcia B-roll oraz animacje, które idealnie pasują do Twojej narracji i przyspieszają cały proces pracy.
Eksport wieloplatformowy (4K)
Eksportuj filmy w formacie MP4 w oszałamiającej rozdzielczości do 4K. Łatwo przekształcaj treści do formatu pionowego (TikTok/Reels) lub poziomego (YouTube/LMS), aby zmaksymalizować zasięg we wszystkich kanałach.
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie wideo i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie AI do przekształcania obrazów w wideo.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
Jak stworzyć wideo z obrazu za pomocą HeyGen
Wykorzystaj swoje zdjęcia, aby ożywić swoje pomysły, a generator wideo z obrazów oparty na AI zamieni je w oszałamiający, profesjonalny efekt filmowy.
Zacznij od przesłania zdjęcia referencyjnego lub własnej grafiki. Sztuczna inteligencja wykorzysta Twoje statyczne zdjęcie jako wizualną podstawę wideo. Po prostu prześlij obraz, aby rozpocząć.
Wybierz spośród najlepszych modeli generowania wideo AI, takich jak Veo 3.1 lub Sora, bezpośrednio w AI Studio. Wpisz własny prompt tekstowy, aby opisać dynamiczny ruch lub pokierować generatorem AI, by uzyskać filmową jakość nagrania.
Dodaj wygenerowane ujęcia B-roll, szablony, napisy lub muzykę w tle. Animuj nakładki, dodawaj przejścia między scenami i korzystaj z konfigurowalnego interfejsu, aby dopasować wygląd i charakter wideo bez żadnych umiejętności technicznych. Korzystając z naszego edytora wideo opartego na AI, możesz w kilka kliknięć zamienić obrazy w dopracowane sceny.
Wyeksportuj swój plik MP4 i natychmiast udostępnij go na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w systemach szkoleniowych. Wybierz format pionowy dla TikToka lub rolek na Instagramie albo poziomy dla YouTube.
Sztuczna inteligencja do tworzenia wideo z obrazów zamienia statyczne grafiki w krótkie, generowane przez AI filmy. Prześlij obraz, wprowadź skrypt, a HeyGen ożywi mimikę twarzy i doda głos — idealne rozwiązanie do stworzenia wideo z pojedynczego zdjęcia.
Tak, ten generator wideo AI idealnie nadaje się do tworzenia krótkich filmów, materiałów wyjaśniających oraz prezentacji produktów na platformy społecznościowe. Został stworzony z myślą o szybkich, angażujących wideo, które w przejrzysty sposób opowiadają Twoją historię.
HeyGen obsługuje formaty MP4 i WebM. Platforma automatycznie dostosowuje rozdzielczość i jakość wideo do Twoich ustawień eksportu.
Tak. Korzystając z funkcji HeyGen do przekształcania zdjęć w wideo opartej na AI oraz z silnika mapowania twarzy, możesz zmienić stare lub statyczne obrazy w mówiące filmy AI z generowanym przez sztuczną inteligencję ruchem i zsynchronizowanym głosem.
HeyGen oferuje bezpłatny poziom AI do przekształcania obrazu w wideo, dzięki któremu możesz poznać funkcje i wygenerować swój pierwszy film bez płacenia. Choć nie jest on całkowicie nielimitowany, to jeden z najlepszych darmowych punktów startowych.
To narzędzie pozwala tworzyć zachwycające treści wideo ze zdjęć, zdjęć produktów i awatarów. Idealne do kampanii marketingowych, osobistych rolek oraz filmów z animacją opartą na AI.
Tak, możesz z łatwością przekształcać obrazy w dynamiczne filmy za pomocą HeyGen. Niezależnie od tego, czy tworzysz pokaz slajdów, czy materiał promocyjny, nasze narzędzie umożliwia proste przekształcanie obrazów w angażujące materiały wideo.
HeyGen wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby oferować funkcje generatora wideo, takie jak animacja, dubbing, kontrola ruchu i automatyczne tworzenie napisów. Działa jak kompletny generator wideo oparty na AI, wbudowany w jeden, przejrzysty interfejs.
Oczywiście! Możesz wybrać podkłady muzyczne z wbudowanej biblioteki HeyGen lub przesłać własne. Możesz też dodać głosy lektorskie generowane przez AI za pomocą narzędzi HeyGen do dubbingu głosowego.
Możesz używać wyraźnych, wysokiej jakości obrazów JPG, PNG, HEIC, WebP lub prostych plików SVG o rozmiarze do 200 MB. Upewnij się, że obraz ma co najmniej 300 pikseli szerokości, jest dobrze oświetlony i nie jest rozmazany. Unikaj treści objętych prawami autorskimi lub niebezpiecznych. Im lepszy obraz, tym płynniejsza będzie animacja.
Tak, funkcja HeyGen do przekształcania zdjęć w wideo pozwala przesyłać stare lub statyczne fotografie i zamieniać je w realistyczne, generowane przez AI filmy. Możesz animować twarze, generować mowę i ożywiać swoje wspomnienia lub historyczne obrazy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
