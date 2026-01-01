Konwertuj prezentację PPT na wideo online z pomocą AI

Zmieniaj slajdy PowerPoint w dopracowane filmy z realistycznymi awatarami AI i naturalnymi lektorskimi głosami. Łatwo zaimportuj swoją prezentację, aby automatycznie przekształcić każdy slajd w scenę i zamienić statyczne decki w angażujące wideo dla każdej grupy odbiorców.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zmieniaj statyczne prezentacje w angażujące filmy w mgnieniu oka

Sztuczna inteligencja HeyGen do konwersji prezentacji PPT na wideo automatyzuje proces tworzenia filmów, zmieniając statyczne slajdy w wysokiej jakości materiały wideo z realistycznymi awatarami i naturalnie brzmiącymi lektorskimi głosami AI. Nie potrzebujesz kamery, studia ani nagrywania ekranu na żywo.

Asynchroniczne prezentacje i prezentacje krok po kroku

Przestań wysyłać statyczne pliki PDF lub prezentacje, na które klienci nie mają czasu. Możesz nałożyć profesjonalnego awatara AI, który przeprowadzi Twoją publiczność przez oferty sprzedażowe lub slajdy na posiedzenia zarządu, tworząc interaktywne doświadczenie w stylu Loom, które zachowuje ludzkie połączenie nawet wtedy, gdy podróżujesz lub nie możesz uczestniczyć w spotkaniu na żywo.

Automatyczne przekształcanie slajdów w sceny

Zapomnij o ręcznej edycji wideo i topornym oprogramowaniu do nagrywania ekranu. Po prostu zaimportuj swój plik PowerPoint (.ppt) lub PDF bezpośrednio do platformy, a AI automatycznie podzieli prezentację, zamieniając każdy pojedynczy slajd w osobną, perfekcyjnie sformatowaną scenę wideo. Konwersja pliku pptx na wideo zajmuje zaledwie kilka sekund.

Zamień notatki prelegenta w dopracowane skrypty

Pozbądź się frustracji związanej z jąkaniem się i wielokrotnym nagrywaniem ujęć na żywo. Możesz wziąć dokładnie te notatki prelegenta, które już przygotowałeś do swojej prezentacji, i wkleić je bezpośrednio do pola tekstowego dla każdego odpowiadającego mu slajdu, płynnie kierując sposobem, w jaki Twój awatar AI wygłasza treść. Możesz też skorzystać z funkcji tekst‑na‑mowę lub nagrać własny głos, aby dodać prezentacji osobistego charakteru.

Eksport i udostępnianie na wielu platformach

Eksportuj swoje prezentacje wideo w formacie MP4 w oszałamiającej rozdzielczości do 4K. Z łatwością przesyłaj i udostępniaj animowane pitch decki oraz tutoriale w firmowych intranetach, systemach zarządzania nauczaniem (LMS) lub wysyłaj je bezpośrednio do potencjalnych klientów, aby szybciej domykać sprzedaż. Pobierz gotowy plik MP4 w wysokiej jakości, gotowy do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu lub platformie.

Jak to działa?

Jak przekonwertować prezentację PowerPoint na wideo za pomocą HeyGen

Wykorzystaj swoje istniejące slajdy, aby ożywić prezentacje, a generator AI PowerPoint‑na‑wideo zamieni Twoje statyczne decki w efektowne, profesjonalne filmy.

Krok 1

Zaimportuj swoją prezentację

Prześlij swoje slajdy (PPT, PPTX lub PDF). AI rozbije Twoją prezentację i uporządkuje każdy slajd jako osobną scenę wideo. Platforma obsługuje standardowe formaty plików Microsoft Office bez ograniczeń rozmiaru pliku i bez wymogu hasła.

Krok 2

Dodaj swój skrypt i narrację

Wklej swoje istniejące notatki prelegenta do pola skryptu dla każdego slajdu. Wprowadź znaczniki czasowe, aby kontrolować tempo i czas trwania, albo pozwól AI automatycznie wygenerować skrypt na podstawie treści slajdów.

Krok 3

Wybierz awatara AI i głos

Wybierz spośród różnorodnych, profesjonalnych awatarów lub skorzystaj z własnego Digital Twin. Dobierz głos AI, który pasuje do Twojej marki i języka, albo prześlij własne nagranie audio, aby zachować autentyczność przekazu. Dostosuj ton lektora, aby idealnie odpowiadał Twojemu stylowi.

Krok 4

Generuj i udostępniaj

Eksportuj jako MP4 i udostępniaj od razu. Pobierz gotowy plik lub prześlij go bezpośrednio do swojego LMS, intranetu lub e‑maila. Każde wideo renderuje się w kilka sekund.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie PowerPoint to Video AI.

Najczęstsze pytania o PPT to Video AI

Czym jest narzędzie PPT na wideo?

Narzędzie HeyGen PPT to Video przekształca Twoje slajdy PPT lub PPTX w angażujące, generowane przez AI filmy z lektorem, animacjami i awatarami – wszystko online. To generator wideo AI, który pozwala zamienić dowolną prezentację PowerPoint w plik MP4 z profesjonalnym narratorem i oprawą wizualną.

Czy mogę dodać narrację głosową lub prezentera AI do mojego wideo z PowerPointa?

Tak. Gdy tylko Twój plik PowerPoint zostanie przesłany, możesz wybrać awatara AI i głos, które zaprezentują Twoje treści, dzięki czemu wideo będzie wyglądać profesjonalnie i dynamicznie. Wybierz jedną z opcji lektora AI, skorzystaj z funkcji text-to-speech lub nagraj własny głos, aby uzyskać autentyczną narrację.

Ta funkcjonalność jest częścią platformy HeyGen AI Video Generator, która zamienia statyczne slajdy w w pełni narracyjne doświadczenia wideo.

Czy muszę najpierw przekonwertować mój plik PowerPoint na inny format?

Nie. HeyGen obsługuje bezpośrednie przesyłanie standardowych formatów PowerPoint (.ppt i .pptx). Platforma automatycznie przetwarza slajdy do konwersji na wideo. Możesz konwertować pliki z Microsoft PowerPoint 2007 lub nowszych wersji bez konieczności wcześniejszego zapisywania ich w innym formacie.

Czy moje animacje i przejścia z PowerPointa zostaną zachowane?

Podstawowe przejścia mogą być obsługiwane, ale HeyGen pozwala wzbogacić wideo o niestandardowe, płynne przejścia, montaż oparty na scenach oraz dynamiczne efekty wizualne dzięki wbudowanym narzędziom. Możesz także dostosować czas trwania każdej sekundy, aby dopasować go do oryginalnego tempa slajdów.

Czy można dodać do wideo podkład muzyczny lub napisy?

Tak. Możesz wzbogacić przekonwertowane wideo z prezentacji PowerPoint o muzykę w tle, napisy oraz nawet własne elementy brandingowe.

Jakiego rodzaju filmy mogę tworzyć z prezentacji PowerPoint?

Możesz stworzyć wideo do materiałów wyjaśniających, szkoleń, prezentacji biznesowych, edukacyjnych tutoriali oraz marketingowych prezentacji wideo, korzystając z naszego narzędzia PowerPoint to Video. Daje ono pełne możliwości tworzenia angażujących treści z dowolnej prezentacji. Możesz też zacząć od funkcji HeyGen text to video lub image to video , jeśli w ogóle nie korzystasz ze slajdów.

Jak to się ma do korzystania z wbudowanego w PowerPoint narzędzia eksportu wideo?

Natywny eksport z PowerPointa daje jedynie płaski zapis ekranu twoich slajdów. HeyGen idzie o krok dalej, dodając awatary AI, profesjonalny lektor oraz dynamiczny montaż scen. Otrzymujesz profesjonalne wideo z ludzkim prezenterem, a nie tylko animowany pokaz slajdów. To różnica między zwykłym nagraniem a pełnoprawną produkcją.

Jakie formaty plików HeyGen obsługuje jako wejście i wyjście?

Jeśli chodzi o pliki wejściowe, HeyGen obsługuje formaty prezentacji Microsoft PowerPoint, w tym .ppt i .pptx, a także PDF. Jako plik wyjściowy możesz wyeksportować w formacie mp4 (strumień wideo mpeg-4). Ten internetowy konwerter plików automatycznie przeprowadza cały proces konwersji prezentacji na wideo, zapewniając wysoką jakość wyników dzięki wykorzystaniu tej platformy online.

Czy istnieje limit rozmiaru pliku lub hasła dla przesyłanych plików?

HeyGen obsługuje duże pliki prezentacji z wieloma slajdami, obrazami i osadzonym dźwiękiem. Jeśli Twój plik jest zabezpieczony hasłem, usuń je przed przesłaniem, aby zapewnić płynne przetwarzanie. Dla standardowych prezentacji nie ma ścisłych ograniczeń rozmiaru pliku.

Czy mogę konwertować pliki PPT z osadzonym dźwiękiem lub nagraniami?

Tak. Jeśli Twój plik PowerPoint zawiera już narrację audio lub nagranie, platforma może je przetworzyć podczas konwersji. Możesz też zdecydować się na zastąpienie oryginalnego dźwięku lektorem AI lub nałożyć dodatkową narrację. Dzięki temu łatwo jest przekonwertować plik ppt, przekonwertować pptx lub przekonwertować prezentację PowerPoint, która już ma nagrany głos prezentera, na dopracowane wideo prowadzone przez awatara.

Jak szybko przebiega konwersja prezentacji PowerPoint na wideo?

Większość prezentacji konwertuje się w ciągu od kilku sekund do kilku minut, w zależności od liczby slajdów i złożoności. Każda sekunda wideo jest generowana wydajnie, więc nawet długie prezentacje z ponad 50 slajdami powstają bardzo szybko. Wybierz format eksportu, kliknij „Generuj” i pobierz gotowy plik mp4.

