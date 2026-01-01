Natychmiastowotwórz i lokalizuj szkoleniowe materiały wideo

Stworzona z myślą o dziale szkoleń i rozwoju (L&D), platforma wideo AI HeyGen zmienia każdy etap cyklu szkoleniowego, umożliwiając tworzenie angażujących, skalowalnych i zlokalizowanych materiałów szkoleniowych w ponad 175 językach i dialektach.

Prywatność i bezpieczeństwo
|Kontrole nad zarządzaniem AI
|SOC 2
|RODO
|CCPA
|Ramy ochrony danych osobowych
|Standardy AI Act
Wiodące firmy na świecie ufają HeyGen
Dlaczego HeyGen

Jedyna platforma wideo AI, która unowocześnia szkolenia na każdym etapie

Zmień
Zmień
Zmień

Wciągające i skuteczne

Przyspiesz tworzenie treści i zamieniaj statyczne materiały w dynamiczne, prowadzone przez awatary filmy, korzystając z narzędzi takich jak konwersja PPT/PDF na wideo, własne edytowalne szablony oraz nagrywanie ekranu bezpośrednio na platformie.

Szybko i niedrogo

Dzięki platformie wideo AI HeyGen możesz w prosty sposób tworzyć dynamiczne, spersonalizowane i interaktywne materiały szkoleniowe wideo, skracając czas produkcji i obniżając koszty bez utraty jakości.

Lokalizacja na dużą skalę

Natychmiast tłumacz szkolenia na ponad 175 języków i dialektów z wbudowaną korektą, zwiększając dostępność i angażując uczestników w wybranym przez nich języku.

Łatwe do zaktualizowania

Edytuj istniejące filmy, aby odzwierciedlały nowe zasady, zmiany w produktach lub zaktualizowane procesy, co pozwoli Ci utrzymać treści w aktualności bez kosztownych ponownych nagrań czy czasochłonnej edycji.

Elastyczna dostawa

Łatwo udostępniaj filmy lub dodawaj je do dowolnego systemu LMS, aby zapewnić elastyczne, szkolenia na żądanie. Dzięki eksportowi SCORM możesz bezproblemowo integrować treści i śledzić wskaźniki ukończenia.

Historie klientów

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu

customer story

90%

współczynnik ukończenia wideo

customer story

25%

wzrost współczynnika ukończenia

customer story

10x

wzrost szybkości produkcji wideo

customer story

10–15

języki na wideo

customer story

80%

redukcja kosztów tłumaczeń

customer story

1 000 €

zaoszczędzone na każdej minucie wideo

Key features

Funkcje zaprojektowane, aby usprawnić szkolenia

alyalyalyalyaly
Polecane zastosowania

Zapewnij realny efekt nauki dla każdego szkolenia

Od onboardingu i szkoleń z zakresu compliance po globalny rozwój kompetencji, HeyGen umożliwia zespołom szkoleniowym uruchamianie spersonalizowanych, wielojęzycznych szkoleń w ciągu zaledwie kilku godzin.

Wdrożenie i rozwój pracowników

Wdrożenie i rozwój pracowników

Witamy nowych pracowników angażującymi, spersonalizowanymi filmami i zapewniamy im stałe treści rozwojowe, które łatwo skalują się wraz z rozwojem zespołów.

Szkolenie z zakresu zgodności

Szkolenia z zakresu zgodności

Szkol nowych pracowników i na bieżąco informuj obecnych o zmianach w przepisach. Zapewnij globalną zgodność dzięki treściom, które łatwo lokalizować.

Szkolenie dostosowane do roli

Szkolenie dostosowane do roli

Zapewnij wyspecjalizowanym zespołom umiejętności i wiedzę potrzebne do pewnego reprezentowania Twojej firmy.

Od miesięcy produkcji do szkolenia w kilka minut

Przed HeyGen

Kosztowna produkcja wideo z długim czasem realizacji

Ograniczone możliwości lokalizacji

Statyczne slajdy, które nie przyciągają uwagi

Ogólne, uniwersalne szkolenie dla wszystkich

Uciążliwe aktualizowanie treści po wdrożeniu

Po HeyGen

Spersonalizowane szkolenie gotowe w kilka minut

Lokalizuj treści w ponad 175 językach i dialektach

Angażujące filmy, które zwiększają zrozumienie

Treści dopasowane do roli dla każdego uczestnika

Natychmiastowe odświeżanie filmów, aby odzwierciedlały zmiany

Najwyższe standardy
zaufania i bezpieczeństwa

W HeyGen wierzymy, że rewolucyjna technologia AI musi od początku spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i etyki. Nasz dedykowany zespół Trust & Safety dba o to, aby Twoje dane były bezpieczne, a nasze AI wykorzystywane w sposób etyczny.

Solidne zabezpieczenia

Solidne zabezpieczenia

Od momentu przesłania materiałów aż po finalne dostarczenie, Twoje dane są chronione przez wiodące w branży protokoły.

Certyfikowana zgodność

Certyfikowana zgodność

W pełni zgodny z normami SOC 2 TYPE II, RODO (GDPR), CCPA, Data Privacy Framework oraz Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act).

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie

Nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa rozwijają się proaktywnie, aby przewidywać i ograniczać pojawiające się zagrożenia.

Dowiedz się więcej
eBooki

Zasoby

Wnioski z raportu L&D 2025

Wnioski z raportu L&D 2025

Niniejszy raport analizuje, w jaki sposób technologia wideo oparta na AI stała się przełomowym rozwiązaniem dla różnych wyzwań w obszarze szkoleń i rozwoju (L&D), przedstawiając przekonujące argumenty za wykorzystaniem wideo AI jako strategicznego narzędzia.

Skaluj szkolenia za pomocą wideo AI

Skaluj szkolenia dzięki wideo AI

Ten praktyczny przewodnik pomaga specjalistom ds. szkoleń i rozwoju skalować programy szkoleniowe oraz pokazuje, w jaki sposób zespoły mogą szybko i ekonomicznie tworzyć angażujące, wielojęzyczne i aktualne treści szkoleniowe.

Strategie szkoleniowe dla każdego zespołu L&D

Strategie szkoleniowe dla każdego zespołu L&D

Dowiedz się, w jaki sposób HeyGen pomaga specjalistom L&D we wszystkich obszarach — od HR i compliance, po wsparcie sprzedaży i szkolenia techniczne — unowocześniać i skalować procesy szkoleniowe.

Jak tworzyć filmy szkoleniowe

Jak tworzyć filmy szkoleniowe

Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak tworzyć materiały szkoleniowe i wdrożeniowe z wykorzystaniem wideo AI. Zacznij tworzyć profesjonalne, spójne z marką filmy szkoleniowe 10 razy szybciej i za ułamek dotychczasowych kosztów.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi.

Czym jest generator szkoleń wideo oparty na AI?

Generator wideo szkoleniowych oparty na AI to narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego tworzenia materiałów szkoleniowych w formie wideo. Zamiast korzystać z kamer, aktorów czy studiów, generatory wideo AI pozwalają zespołom ds. szkoleń i rozwoju szybko przekształcać skrypty, dokumenty lub prezentacje w profesjonalne filmy szkoleniowe z realistycznymi prezenterami AI, naturalnym lektorem i precyzyjną synchronizacją ruchu ust. Takie platformy ułatwiają skalowanie programów szkoleniowych na całym świecie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i czasu produkcji.

W jaki sposób szkoleniowe filmy wideo oparte na AI mogą wspierać dział Learning & Development (L&D)?

Szkoleniowe materiały wideo oparte na AI wspierają działy L&D, ponieważ umożliwiają szybsze i łatwiejsze tworzenie, aktualizowanie oraz dostarczanie angażujących treści szkoleniowych. Zespoły L&D mogą:

  • Skaluj działania na całym świecie poprzez tłumaczenie i lokalizowanie materiałów szkoleniowych wideo na wiele języków.
  • Utrzymuj treści na bieżąco poprzez edycję i aktualizację filmów w kilka minut, bez kosztownych ponownych nagrań.
  • Zwiększ zaangażowanie i utrzymanie uwagidzięki interaktywnym, spójnym z marką lekcjom wideo z realistycznymi awatarami AI.
  • Mierz wpływśledząc wyniki i ukończenie szkoleń przez uczestników w różnych systemach. Dzięki temu organizacje mogą skuteczniej wdrażać nowych pracowników, podnosić ich kwalifikacje i szkolić ich, jednocześnie ograniczając wąskie gardła w procesie produkcji.

Jakie narzędzia AI najlepiej nadają się do tworzenia szkoleń wideo z realistycznymi prezenterami lub awatarami?

Marketing wideo z wykorzystaniem AI to użycie sztucznej inteligencji do tworzenia, personalizowania i dystrybucji materiałów wideo na potrzeby marketingu, na dużą skalę. Firmy po prostu dostarczają skrypt lub przesyłają treści, a platformy takie jak HeyGen generują dopracowane filmy z awatarami, lektorem i tłumaczeniami. Taka automatyzacja pomaga przedsiębiorstwom obniżyć koszty produkcji, skrócić czas realizacji i zachować spójność marki w różnych regionach — czyniąc marketing wideo oparty na AI kluczowym narzędziem dla firm, które chcą szybciej się rozwijać i wprowadzać innowacje.

Jaka jest różnica między wykorzystaniem awatarów wideo AI w materiałach szkoleniowych a użyciem lektora AI z synchronizacją ze slajdami?

Zarówno wideo awatary AI, jak i lektory AI pomagają tworzyć filmy szkoleniowe, ale służą różnym celom:

  • Awatary wideo AI wykorzystują realistycznych, cyfrowych prezenterów pojawiających się na ekranie, dzięki czemu szkolenia wydają się bardziej ludzkie, osobiste i angażujące. Najlepiej sprawdzają się podczas onboardingu, szkoleń z zakresu compliance oraz rozwoju umiejętności, gdy istotna jest obecność wizualna.
  • Lektory AI z synchronizacją slajdów po prostu dodają narrację do istniejących slajdów, często z wykorzystaniem technologii tekst‑na‑mowę. Choć jest to rozwiązanie opłacalne, brakuje mu osobistego charakteru i interaktywności, jakie zapewnia awatar AI.


W skrócie: awatary zapewniają bardziej immersyjne, zbliżone do kontaktu z człowiekiem doświadczenie edukacyjne, podczas gdy lektory głosowe lepiej sprawdzają się przy prostych, wykładowych treściach szkoleniowych.

W jaki sposób HeyGen pomaga zespołom L&D szybciej tworzyć filmy szkoleniowe?

HeyGen pomaga zespołom Learning & Development (L&D) tworzyć filmy szkoleniowe w kilka minut, zastępując tradycyjną produkcję awatarami zasilanymi sztuczną inteligencją. Zamiast spędzać tygodnie na pisaniu scenariuszy, nagrywaniu i montażu, po prostu:

  1. Wprowadź swój skrypt lub prześlij istniejące materiały szkoleniowe.
  2. Wybierz awatara AI i głos, które najlepiej oddają charakter Twojej marki.
  3. Wygeneruj wideo w kilka chwil z zsynchronizowanym dźwiękiem, obrazem i naturalnym ruchem ust.

Rezultatem jest szkoleniowa treść w jakości profesjonalnej, produkowana na dużą skalę — bez kamer, studiów czy kosztownych ponownych nagrań. HeyGen dodatkowo ułatwia aktualizowanie i tłumaczenie filmów w kilka minut, dzięki czemu zespoły mogą utrzymywać materiały szkoleniowe wciąż aktualne dla globalnych odbiorców.

Czy mogę lokalizować materiały szkoleniowe dla globalnych zespołów?

Tak. Dzięki HeyGen możesz natychmiast tłumaczyć filmy szkoleniowe na ponad 175 języków i dialektów. Dzięki temu Twoje szkolenia stają się skalowalne i dostępne w różnych regionach.

W jaki sposób HeyGen zwiększa zaangażowanie uczących się w porównaniu z tradycyjnymi formami nauki?

Filmy prowadzone przez awatary lepiej przyciągają uwagę niż statyczne prezentacje slajdów czy długie webinary. Skutkuje to mniejszym współczynnikiem rezygnacji i lepszym utrwalaniem wiedzy.

Na ile opłacalne kosztowo jest HeyGen w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Dzięki wyeliminowaniu drogiego sprzętu, studiów i ekip produkcyjnych, HeyGen obniża zarówno koszty, jak i czas realizacji — przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, profesjonalnych filmów szkoleniowych.

Czy HeyGen integruje się z istniejącymi systemami zarządzania nauczaniem (LMS)?

Filmy HeyGen można eksportować i przesyłać do większości platform LMS, co ułatwia dodawanie szkoleń opartych na AI do Twoich istniejących procesów.

Jak bezpieczne są treści tworzone za pomocą HeyGen?

Bezpieczeństwo i prywatność są dla nas najwyższym priorytetem. Filmy i dane są chronione za pomocą zabezpieczeń klasy korporacyjnej, dzięki czemu Twoje materiały szkoleniowe pozostają w pełni bezpieczne.

