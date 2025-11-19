Zacznij od adresu URL produktu, krótkiego skryptu lub kilku obrazów i w kilka minut otrzymaj gotowe na Instagram reklamy. HeyGen automatycznie tworzy hooki, łączy tekst z obrazami, generuje opisy i miniatury oraz eksportuje paczki w formatach dopasowanych do platform, dzięki czemu możesz szybciej testować i skalować skuteczne reklamy AI.
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do zamiany skryptu na wideo
HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości, realistyczne wideo w kilka minut. Zacznij od luźnego pomysłu, dopracowanego scenariusza lub nawet kilku punktów w formie listy. HeyGen generuje realistyczne sceny z mówiącymi postaciami z zaawansowaną kontrolą, dzięki czemu możesz przejść od słów do gotowego wideo bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.
Zamieniaj scenariusze w dopracowane filmy w kilka minut. To znacznie szybsze i tańsze niż nagrywanie, dogrywki czy skomplikowany montaż.
Twórz profesjonalne filmy w prostym i intuicyjnym procesie. Bez doświadczenia w montażu. Bez technicznej konfiguracji. Po prostu napisz, wygeneruj, dopracuj.
Od pierwszej wersji aż po finalny eksport, tekstowy edytor HeyGen usprawnia cały proces. Aktualizuj kwestie, koryguj tempo, poprawiaj sceny i iteruj błyskawicznie — jak przy edycji dokumentu, a nie osi czasu.
Link do generowania reklam ze stron produktów
Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyodrębni grafiki, specyfikacje i kluczowe korzyści, aby zbudować storyboard. Ten link‑to‑ad workflow przekształca treści ze strony w krótkie, korzyściowe sceny i panele karuzeli, bez ręcznego układania.
Dopasowanie tekstu i kreacji zoptymalizowane pod Instagram
HeyGen tworzy przyciągające uwagę opisy, propozycje nagłówków i wezwania do działania dopasowane do specyfiki Instagrama oraz łączy je z materiałami wizualnymi. Wiele wersji tekstu jest zestawianych z opcjami grafik lub wideo, aby tworzyć zestawy koncepcji możliwe do testowania przy tworzeniu reklam.
Pionowe wideo i materiały gotowe do karuzeli
Generuj pionowe, krótkie formaty wideo z chwytliwymi hookami i czytelnymi napisami albo wielokadrowe karuzele opowiadające historię produktu. Każdy eksport jest zgodny z zasadami formatowania Instagrama, więc możesz publikować od razu, bez dodatkowej obróbki.
Zestaw marki i kontrola stylu
Zastosuj logotypy, czcionki, kolory i zablokowane elementy identyfikacji wizualnej, aby każda kreacja była zgodna z brandem. Korzystaj z szablonów, aby zapewnić spójność wizualną we wszystkich kampaniach i zespołach.
Jak korzystać z generatora reklam na Instagramie z AI
Ożyw swoje pomysły na reklamy w zaledwie czterech prostych krokach dzięki zaawansowanemu generatorowi reklam na Instagramie od HeyGen.
Wklej adres URL produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt, aby łatwo tworzyć reklamy. HeyGen analizuje treści i przygotowuje propozycje scenariusza scena po scenie.
Wybierz proporcje obrazu, głos lub awatara i zastosuj swój brand kit. Określ kierunek kreatywny, taki jak UGC, filmowy lub minimalistyczny.
Przygotuj wiele wersji z różnymi otwarciami, wezwaniami do działania i oprawą wizualną. Porównuj je obok siebie, dopracowuj tekst lub grafiki i generuj kolejne ujęcia do testów.
Pobierz pliki MP4, miniatury, napisy SRT oraz uporządkowane paczki ZIP przygotowane pod Instagram za pomocą kreatora reklam. Prześlij je do swojego menedżera reklam i rozpocznij uporządkowane testy A/B.
Generator reklam na Instagramie oparty na AI przekształca briefy, adresy URL produktów, obrazy lub skrypty w gotowe kreacje reklamowe — teksty, grafiki, montaże wideo oraz paczki eksportowe — wykorzystując automatyczne komponowanie scen, syntezę głosu i formatowanie zoptymalizowane pod kątem emisji na Instagramie
Nie. HeyGen może generować reklamy graficzne i wideo z kart produktów, z obrazu na wideo, lub z tekstu na wideo. Jeśli wolisz, możesz przesłać własny materiał filmowy, a HeyGen zmontuje go i sformatuje pod Instagram.
Tak. HeyGen obsługuje posty w kanale, karuzele, Relacje oraz pionowe krótkie formy wideo. Każde wideo wyjściowe jest zoptymalizowane pod kątem bezpiecznych stref tekstu, proporcji obrazu i czytelności napisów.
Zmapuj plik CSV lub feed produktowy do szablonu, a narzędzie AI wygeneruje kreatywne warianty dla każdego SKU, wykorzystując zasoby marki i konwencje nazewnicze, abyś mógł uruchamiać kampanie reklamowe na dużą skalę.
Tak. Skorzystaj z narzędzi do lokalizacji i tłumaczenia wideo , aby tłumaczyć skrypty, generować nowe ścieżki lektorskie i tworzyć zsynchronizowane napisy, dzięki czemu lokalne kreacje będą brzmiały naturalnie, bez potrzeby ponownych nagrań.
HeyGen eksportuje filmy MP4, obrazy PNG w wysokiej rozdzielczości, pliki napisów SRT/VTT oraz spakowane archiwa ZIP z miniaturami i metadanymi, gotowe do przesłania.
HeyGen organizuje kreatywne warianty w zestawy testowe, sugeruje dopasowania do grup odbiorców i tworzy przejrzyste pakiety eksportowe do testów A/B, aby zespoły mogły szybko zidentyfikować najlepiej działające haki i materiały wizualne.
Zachowujesz prawa własności do reklam, które tworzysz. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a wygenerowane materiały są udostępniane do użytku komercyjnego. Upewnij się, że wszelkie treści stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa.
