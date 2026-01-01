Słownik pojęć AI
Ten słownik wideo oparty na sztucznej inteligencji zawiera jasne, zwięzłe definicje kluczowych pojęć związanych z generowaniem wideo przez AI, tłumaczeniem, technologiami awatarów oraz ich zastosowaniami. Został stworzony, aby pomóc Ci szybko zrozumieć narzędzia i koncepcje kształtujące przyszłość tworzenia i lokalizacji treści wideo.
A
A-roll to główny materiał wideo, zazwyczaj przedstawiający najważniejszą osobę lub element, na przykład prezentera, rozmówcę albo główną oś fabularną. Stanowi trzon opowieści i jest często uzupełniany ujęciami B-roll, które dodają różnorodności wizualnej i kontekstu.
Reklamy to promocyjne filmy wideo tworzone po to, aby przekonać odbiorców do zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Zazwyczaj są krótkie, precyzyjnie targetowane i zoptymalizowane pod kątem skuteczności na różnych platformach cyfrowych.
Awatar AI to komputerowo wygenerowana cyfrowa postać, która naśladuje ludzki wygląd i zachowanie. Jest powszechnie wykorzystywana w filmach wideo, wirtualnych asystentach oraz aplikacjach obsługi klienta.
Generator awatarów AI tworzy realistyczne, cyfrowe postacie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą dostosować wygląd, głos i mimikę do swojej marki lub przekazu.
To narzędzie łączy cyfrowe awatary z technologią text‑to‑speech i renderowaniem wideo, aby tworzyć filmy bez nagrywania prawdziwych osób. Idealnie nadaje się do szybkiego tworzenia skalowalnych, spersonalizowanych treści.
Film wygenerowany przez AI powstaje z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, które automatyzują takie elementy jak pisanie scenariusza, nagrywanie lektora, animacja czy montaż. Takie filmy oszczędzają czas i zasoby potrzebne do produkcji treści.
Generator AI wykorzystuje algorytmy do tworzenia treści, takich jak obrazy, tekst lub wideo, na podstawie danych wejściowych użytkownika lub wzorców w danych. Usprawnia procesy twórcze, automatyzując powtarzalne zadania.
„AI SDR (Sales Development Representative) na stronie internetowej to cyfrowy agent, który wita odwiedzających, kwalifikuje leady i odpowiada na podstawowe pytania. Pełni rolę pierwszego punktu kontaktu w lejku sprzedażowym.
Odnosi się to do wykorzystania narzędzi AI do przekształcania mówionego lub pisanego języka wideo na inny język. Zazwyczaj obejmuje to transkrypcję, tłumaczenie oraz generowanie lektora.
„Tłumacz AI automatycznie przekształca tekst lub mowę z jednego języka na inny, wykorzystując uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. Jest powszechnie używany w napisach, rozmowach w czasie rzeczywistym oraz w obsłudze klienta.
Samouczki AI to materiały wideo, które wyjaśniają, jak korzystać z narzędzi i technologii sztucznej inteligencji. Są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów uczących się o AI.
Generator wideo oparty na AI tworzy filmy z tekstu, obrazów lub dźwięku przy użyciu sztucznej inteligencji. Automatyzuje proces produkcji, często eliminując potrzebę korzystania z kamer, aktorów czy studiów nagraniowych.
Tłumaczenie wideo za pomocą AI wykorzystuje zautomatyzowane narzędzia do przekładania dialogów, napisów i lektora na różne języki. Pomaga udostępniać treści wideo globalnej publiczności.
Tłumacz wideo oparty na AI to narzędzie, które przetwarza i przekłada treści wideo na różne języki. Zazwyczaj łączy rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe oraz syntezę głosu.
Avatar AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia, animowania i kontrolowania cyfrowych postaci. Te awatary mogą być używane w filmach, grach lub interaktywnych aplikacjach, aby umożliwić interakcję zbliżoną do ludzkiej.
Generator awatarów tworzy cyfrową reprezentację osoby lub postaci na podstawie wybranych przez użytkownika cech. Jest często używany w grach, mediach społecznościowych oraz w biznesowych treściach wideo.
B
B-roll to materiał dodatkowy, który uzupełnia główną narrację lub obraz wideo. Często służy do nadania kontekstu, pokazania akcji lub zakrycia cięć w wywiadach i nagraniach lektorskich.
Filmy wizerunkowe opowiadają historię misji, wartości i osobowości firmy. Służą często do budowania tożsamości marki, zaufania oraz emocjonalnej więzi z odbiorcami.
C
Szkolenia z zakresu compliance w formie wideo edukują pracowników w zakresie standardów prawnych, etycznych i regulacyjnych. Pomagają organizacjom ograniczać ryzyko i zapewniają, że pracownicy przestrzegają wymaganych zasad i procedur.
Szkolenia korporacyjne to filmy stworzone z myślą o edukowaniu pracowników w zakresie zasad obowiązujących w firmie, umiejętności oraz procesów. Pomagają one zapewnić spójny proces wdrażania nowych osób oraz rozwój zawodowy w całych zespołach.
D
Głębokie tłumaczenie odnosi się do zaawansowanego tłumaczenia maszynowego opartego na sieciach neuronowych, które znacznie lepiej niż tradycyjne metody wychwytuje kontekst, idiomy i ton wypowiedzi. Jest szczególnie przydatne w przypadku dłuższych treści oraz scenariuszy wideo.
Są to długometrażowe filmy wideo które zgłębiają prawdziwe wydarzenia, ludzi lub tematy z perspektywy opowieści. Łączą faktyczne informacje z technikami narracyjnymi, aby angażować i informować.
E
Marketing wydarzeń filmy promują konferencje, webinary, premiery produktów lub inne wydarzenia na żywo. Budują oczekiwanie i zwiększają frekwencję dzięki angażującym treściom wideo.
F
Dzielenie się wiedzą finansowąfilmy edukują widzów w zakresie zarządzania pieniędzmi, inwestowania i zagadnień ekonomicznych. Pomagają uczynić złożone tematy finansowe bardziej przystępnymi dla szerszej publiczności.
Wróżbiarskie filmy oferują przepowiednie lub duchowe wskazówki oparte na astrologii, tarocie lub innych tradycjach. Często są wykorzystywane w celach rozrywkowych lub do autorefleksji.
G
Generatywne wideo AI odnosi się do treści wideo tworzonych za pomocą modeli AI, które uczą się wzorców z danych, aby generować realistyczne obrazy, dźwięk lub scenariusze. Takie podejście ogranicza ręczną pracę i przyspiesza proces produkcji.
H
Historyczne filmy opowiadające przedstawiają dawne wydarzenia lub epoki w formie narracyjnej. Wykorzystywane są w celach edukacyjnych, rozrywkowych lub do zachowania dziedzictwa kulturowego.
Filmy instruktażowe zawierają szczegółowe, krok po kroku instrukcje dotyczące wykonania zadania lub rozwiązania problemu. Są popularne zarówno w obsłudze klienta, jak i w środowiskach edukacyjnych.
L
Filmy do nauki języków uczą słownictwa, gramatyki, wymowy i konwersacji w nowym języku. Wspierają uczących się na wszystkich poziomach zaawansowania dzięki uporządkowanym, prowadzonym lekcjom.
Filmy z aktualizacjami od liderówpozwalają przekazywać wiadomości, cele lub zmiany bezpośrednio od kadry zarządzającej firmy. Wzmacniają przejrzystość i spójność w całej organizacji.
Kursy edukacyjne to uporządkowane programy szkoleniowe, które wykorzystują wideo do przekazywania lekcji, samouczków i testów wiedzy. Są powszechnie stosowane w szkołach, na platformach internetowych oraz w środowiskach szkoleń korporacyjnych.
M
Filmy do dzielenia się wiedzą medyczną wyjaśniają zagadnienia zdrowotne, metody leczenia i procedury. Są wykorzystywane przez specjalistów, placówki medyczne i edukatorów, aby poprawić zrozumienie zagadnień zdrowotnych wśród społeczeństwa oraz jako materiał szkoleniowy.
Filmy motywacyjne są tworzone po to, aby inspirować, podnosić na duchu i dodawać energii odbiorcom. Często poruszają tematy samodoskonalenia, odporności psychicznej i osobistego rozwoju.
Filmy i wideorecenzje muzyczneoferują recenzje i analizy nowych lub klasycznych dzieł rozrywkowych. Pomagają odbiorcom zdecydować, co obejrzeć lub czego posłuchać jako następne.
To są kreatywne filmy wideo, w których pojawia się oryginalna muzyka lub narracja stworzona bądź wzbogacona przez AI. Łączą rozrywkę z innowacyjną technologią.
N
Filmy informacyjne i opowieściprzedstawiają bieżące wydarzenia, historie z życia ludzi lub narracje kulturowe. Informują i angażują widzów dzięki wciągającym, wartościowym treściom.
Są to regularne aktualizacje wysyłane e‑mailem lub w formie wideo, aby informować klientów, pracowników lub społeczności. Obejmują ogłoszenia, osiągnięcia i inne istotne wiadomości.
O
Webinary i podcasty na żądanie to wcześniej nagrane sesje audio lub wideo, dostępne do oglądania lub słuchania w dowolnym momencie. Zapewniają elastyczny dostęp do eksperckich analiz, treści typu thought leadership oraz specjalistycznych dyskusji.
Filmy szkoleniowe na etapie onboardingu pomagają nowym pracownikom lub użytkownikom szybko zapoznać się z narzędziami firmowymi, kulturą organizacyjną i oczekiwaniami. Zapewniają spójny i przyjazny start całego doświadczenia.
P
Osobiste filmy z powitaniem lub przedstawieniem się to krótkie wiadomości wideo służące do zaprezentowania się w przyjazny i zapadający w pamięć sposób. Są powszechnie wykorzystywane w networkingu, onboardingu lub działaniach typu outreach.
Spersonalizowany kontakt sprzedażowy polega na wysyłaniu dopasowanych wiadomości lub filmów do potencjalnych klientów. Takie podejście ma na celu budowanie relacji, pokazanie, że oferta jest dla nich istotna, oraz zwiększenie współczynnika konwersji.
Postprodukcja to końcowy etap tworzenia wideo, w którym surowy materiał jest montowany, kolor korekcjonowany oraz wzbogacany o dźwięk, muzykę, grafikę i efekty. To właśnie wtedy wideo zyskuje ostateczny kształt i jest przygotowywane do publikacji lub dystrybucji.
Preprodukcja to etap planowania tworzenia wideo, który obejmuje pisanie scenariusza, tworzenie storyboardu, dobór obsady, scouting lokalizacji oraz ustalanie harmonogramu. Ten etap stanowi podstawę sprawnej produkcji i pomaga zapewnić spójność kreatywną oraz gotowość logistyczną.
Filmy ogłaszające nowe produkty przedstawiają nowe funkcje, usługi lub premiery produktów odbiorcom. Służą do wzbudzania zainteresowania, informowania klientów oraz przyciągania uwagi mediów.
Filmy wyjaśniające działanie produktu to krótkie, informacyjne materiały wideo, które pokazują, jak działa produkt i jakie są jego kluczowe korzyści. Zazwyczaj służą do edukowania klientów, wspierania sprzedaży oraz upraszczania złożonych funkcji.
Filmy z recenzjami produktówoceniają funkcje, zalety i wady konkretnego produktu. Pomagają potencjalnym kupującym, oferując bezstronne opinie lub doświadczenia użytkowników.
Produkcja, znana również jako etap zdjęciowy, to faza, w której cały zaplanowany materiał jest rejestrowany za pomocą kamer, oświetlenia i sprzętu dźwiękowego. Obejmuje realizację kreatywnej wizji na planie lub w plenerze, zgodnie ze scenariuszem i storyboardem.
R
Filmy religijneprzekazują nauki, modlitwy, kazania lub duchowe przesłania. Pomagają społecznościom pozostać w kontakcie i pogłębiać swoją wiarę.
S
Filmy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwauczą odbiorców, jak unikać wypadków i reagować na sytuacje awaryjne. Są niezbędne w branżach wysokiego ryzyka oraz w środowiskach pracy.
Prezentacje sprzedażowe to uporządkowane wystąpienia, które prezentują produkt, usługę lub ofertę. Zazwyczaj są wykorzystywane przez zespoły sprzedaży do przekonania potencjalnych nabywców lub klientów.
Pisanie scenariusza to proces tworzenia dialogów, narracji i struktury dla wideo. Stanowi ono fundament opowiadania historii i wyznacza kierunek całego procesu produkcyjnego.
Filmy w mediach społecznościowych to krótkie treści wideo tworzone z myślą o platformach takich jak Instagram, TikTok czy LinkedIn. Pomagają markom angażować odbiorców, budować rozpoznawalność oraz przekazywać aktualne informacje i promocje.
Te filmy podkreślają pozytywne doświadczenia klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Budują zaufanie i wiarygodność, prezentując rzeczywiste rezultaty.
T
Szkoleniowe filmy wideo oparte na umiejętnościach uczą konkretnych zdolności, takich jak obsługa oprogramowania, maszyn czy kompetencje miękkie. Wykorzystuje się je do podnoszenia kwalifikacji pracowników lub uczniów w określonych obszarach.
Aby przetłumaczyć wideo oznacza to przekonwertowanie mówionego lub pisanego języka na inny język. Może to obejmować tworzenie napisów, dubbing lub przygotowanie nowych ścieżek dźwiękowych.
Proces ten polega na przekształcaniu treści wideo w innych językach na język angielski z wykorzystaniem narzędzi takich jak transkrypcja, tłumaczenie maszynowe i lektor. Jest on powszechnie stosowany, aby dotrzeć do odbiorców anglojęzycznych.
V
Wideo AI odnosi się do wykorzystania sztucznej inteligencji do analizowania, edytowania, ulepszania lub generowania treści wideo. Zasila narzędzia takie jak rozpoznawanie obiektów, wykrywanie scen oraz automatyczne tworzenie filmów.
Generator wideo to narzędzie programowe, które tworzy filmy z tekstu, obrazów lub szablonów. Może być oparte na sztucznej inteligencji, aby automatyzować montaż i narrację.
Tłumacz wideo przekształca język użyty w filmie na inny język, często dodając napisy lub podkładając dubbing. Tłumacze wideo oparte na AI automatyzują ten proces, zapewniając szybkość i wysoką dokładność.
Lektor to nagranie głosu dodane do wideo, które ma wyjaśniać, prowadzić widza lub opowiadać historię. Najczęściej wykorzystuje się go w tutorialach, filmach dokumentalnych i reklamach.