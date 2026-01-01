Najprostszy sposób na tworzenie realistycznych, angażujących wideo z gadającą głową. Bez potrzeby używania kamer, mikrofonów ani skomplikowanego montażu. Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje, ogłoszenia czy materiały szkoleniowe, nasza platforma pozwala generować profesjonalne portretowe wideo w zaledwie kilka minut, całkowicie za darmo.
Jak tworzyć wideo z mówiącą głową AI?
Ożywiaj statyczne portrety realistycznymi ruchami twarzy, mimiką i głosem dzięki naszemu generatorowi wideo z mówiącą głową opartemu na AI.
Prześlij wyraźne zdjęcie siebie lub wybierz spośród ponad 1100 awatarów AI. Nasza technologia odwzorowuje rysy twarzy, aby tworzyć naturalne, ekspresyjne ruchy, które wyglądają autentycznie i po ludzku.
Napisz, wklej lub prześlij swój skrypt bezpośrednio do edytora. Sztuczna inteligencja automatycznie zsynchronizuje Twoje słowa z idealnym ruchem ust, emocjami i tonem głosu, aby uzyskać realistyczny efekt.
Wybierz preferowany głos, język i ton, aby dopasować je do swojego przekazu. Możesz też dostosować gesty awatara, dodać napisy, muzykę w tle lub elementy brandingowe, aby stworzyć dopracowane wideo idealnie pasujące do Twojego stylu.
Kliknij „Generuj” i zobacz, jak Twoje statyczne zdjęcie w kilka minut zmienia się w dynamiczne wideo. Pobierz swój mówiący awatar i natychmiast udostępnij go na dowolnej platformie – w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w prezentacji.
Funkcje generatora wideo z mówiącą AI
Dzięki HeyGen masz wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo tworzyć angażujące, profesjonalne filmy. Oto dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI:
Dowiedz się więcej o tym, jak generator awatarów AI HeyGen może pomóc Ci z łatwością tworzyć spersonalizowane awatary.
Konfigurowalne gadające głowy
Wybierz spośród ponad 1100 hiperrealistycznych awatarów lub stwórz takiego, który odzwierciedla Ciebie albo osobowość Twojej marki. Każdy awatar oferuje naturalne ruchy i mimikę, dzięki czemu Twoje filmy wyglądają autentycznie i angażują odbiorców.
Wielojęzyczne możliwości
Przetłumacz swój scenariusz na ponad 175 języków z naturalnym, ludzkim brzmieniem. Dzięki naszej sztucznej inteligencji możesz docierać do odbiorców na całym świecie i personalizować swoje filmy dla różnych kultur i regionów.
Bez potrzeby korzystania z kamer czy studiów
Pomiń drogi sprzęt i długie sesje nagraniowe. Po prostu prześlij obraz i stwórz swój film w kilka minut, a sztuczna inteligencja zajmie się technicznymi szczegółami.
Szybka produkcja wideo
Wygeneruj wysokiej jakości wideo portretowe w kilka minut — idealne dla firm i twórców, którzy muszą efektywnie skalować produkcję treści.
Wideo typu „talking head” przedstawia cyfrowego awatara, który wypowiada Twój tekst z realistyczną mimiką, dokładną synchronizacją ust i naturalnymi gestami. Odwzorowuje wygląd i sposób prezentacji prawdziwego prowadzącego, bez potrzeby nagrywania wideo czy korzystania ze studia.
Wystarczy, że prześlesz zdjęcie lub wybierzesz awatara, wpiszesz swój tekst, a AI zsynchronizuje Twoje słowa z realistycznymi ruchami. Twój mówiący awatar wideo zostanie wygenerowany w ciągu kilku minut. Potrzebujesz pomocy w napisaniu scenariusza? Wypróbuj Generator skryptów wideo AI.
Tak. Możesz przesłać swoje zdjęcie portretowe, aby stworzyć spersonalizowanego awatara, albo skorzystać z gotowego awatara z biblioteki. Możesz też nagrać i przesłać własny głos lub wybrać jeden z wielu dostępnych głosów AI.
Platforma obsługuje ponad 170 języków i dialektów, co pozwala tworzyć zlokalizowane, wielojęzyczne filmy z naturalnym głosem lektora i precyzyjną synchronizacją ruchu ust dla odbiorców na całym świecie.
Jak najbardziej. Jest powszechnie używane do szkoleń korporacyjnych, onboardingu, filmów sprzedażowych, ogłoszeń i komunikacji wewnętrznej. Do filmów w stylu rzecznika możesz też skorzystać z narzędzia AI Spokesperson.
Skup się na możliwościach personalizacji, integracji z innymi narzędziami, łatwości obsługi, szybkości działania, bezpieczeństwie oraz jakości obsługi klienta i dokumentacji.
Większość filmów powstaje w zaledwie kilka minut. Sztuczna inteligencja automatycznie zajmuje się synchronizacją głosu, mimiką i ruchem, więc nie potrzebujesz umiejętności montażu ani doświadczenia produkcyjnego.
Nie są wymagane żadne umiejętności edycji. Interfejs jest prosty, a AI wykonuje całą ciężką pracę. Możesz od razu zacząć tworzyć swój pierwszy film za pomocą HeyGen Signup.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.