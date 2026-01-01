Filmy z prezenterem AI

Narzędzie AI Spokesperson pozwala szybko tworzyć wysokiej jakości filmy bez potrzeby nagrywania czy montażu. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści do wideo marketingu, szkoleń czy mediów społecznościowych, możesz mieć realistycznego rzecznika AI gotowego w zaledwie kilka minut. Bez nagrywania, bez montażu, tylko efekty.

  • Prześlij zdjęcie lub wybierz awatara
  • Dodaj skrypt lub nagranie audio
  • Wygeneruj dopracowane wideo z prezenterem w kilka minut
120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Jak tworzyć filmy z wirtualnym prezenterem AI?

Rzecznik AI to cyfrowy awatar, który odczytuje Twój tekst z idealną synchronizacją głosu i ruchów ust. Dzięki tej technologii możesz tworzyć profesjonalne filmy bez potrzeby zatrudniania aktorów ani korzystania z drogiego sprzętu filmowego.

Krok 1

Prześlij swój skrypt

Po prostu wpisz lub wklej swój skrypt na platformę. Niezależnie od tego, czy jest to komunikat promocyjny, moduł edukacyjny czy post w mediach społecznościowych, system jest gotowy pracować z każdym rodzajem treści.

Krok 2

Wybierz swojego awatara

Wybierz awatara z dostępnych opcji lub stwórz własnego, aby odzwierciedlał Twoją markę. Spersonalizuj wygląd awatara tak, aby pasował do tonu Twojego wideo.

Krok 3

Zsynchronizuj głos i ruchy ust

Sztuczna inteligencja synchronizuje Twoją mowę z ruchami ust awatara, dzięki czemu wszystko wygląda naturalnie.

Krok 4

Generuj i udostępniaj

Gdy Twój film będzie gotowy, pobierz go lub wygeneruj link do udostępniania. Wykorzystaj go na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w e‑mailach.

HeyGen software interface with "From thought to video, faster than ever" heading, showing a URL input for script generation and various video creation tools below.

Funkcje rzecznika AI

Potężne funkcje, które wyniosą Twoje treści wideo na wyższy poziom

Stworzyliśmy narzędzie AI Spokesperson tak, aby było proste w obsłudze, a jednocześnie bogate w funkcje, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby związane z tworzeniem wideo. Oto, dlaczego nasze narzędzie jest idealnym wyborem do tworzenia profesjonalnych filmów:

Awatar AI

Realistyczna synchronizacja ruchu ust

Nasza sztuczna inteligencja idealnie synchronizuje głos z ruchami ust awatara. Każde słowo jest precyzyjnie dopasowane, dzięki czemu Twoje filmy wyglądają naturalnie i profesjonalnie.
Ta technologia sprawia, że Twój prezenter przekazuje treści z autentycznymi emocjami i niezwykle realistyczną precyzją, która przyciąga uwagę widzów.

A man presenting next to text discussing a new platform and business challenges.
Awatar AI

Obsługa wielu języków

Dotrzyj do globalnej publiczności, tworząc filmy w ponad 70 językach. Narzędzie zapewnia, że Twoje przesłanie zostanie usłyszane i zrozumiane w różnych regionach i kulturach. Z łatwością możesz lokalizować komunikaty swojej marki, aby nawiązać kontakt z międzynarodowymi odbiorcami i zwiększyć swoją obecność na rynku.

A language selection menu with flags lists Spanish, German, French, Chinese, English, Japanese, Italian, and 170+ languages, accompanied by example videos of women speaking in Spanish and Chinese.
Awatar AI

Personalizowane awatary

Możesz wybierać spośród wielu gotowych awatarów lub stworzyć taki, który najlepiej pasuje do Twojej marki. Opcje personalizacji pozwalają dopasować wygląd i osobowość awatara do tonu Twojego wideo.
Każdy awatar może odzwierciedlać tożsamość Twojej marki, pomagając Ci zachować spójność i profesjonalny wizerunek we wszystkich materiałach.

A woman speaking in a video, with a sidebar displaying diverse digital avatars.
Awatar AI

Bez potrzeby korzystania z kamer czy studiów

Zapomnij o drogim sprzęcie filmowym i długich dniach spędzonych w studiu. Prześlij swój scenariusz, wybierz awatara, a system zajmie się resztą. To szybkie, proste i efektywne. Dzięki temu możesz tworzyć wysokiej jakości filmy z prezenterem o każdej porze i w dowolnym miejscu – idealne do marketingu, szkoleń i komunikacji korporacyjnej.

a photo and a video of a woman with curly hair

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rzeczników AI

Czym jest wideo z AI prezenterem?

Wideo z rzecznikiem AI wykorzystuje cyfrowego awatara, który wypowiada Twój tekst z realistyczną synchronizacją ruchu ust i naturalną mimiką. Pozwala to tworzyć profesjonalne filmy bez zatrudniania aktorów i organizowania planu zdjęciowego.

Jak działa narzędzie z wirtualnym rzecznikiem AI?

Wystarczy, że prześlesz lub wpiszesz swój skrypt, wybierzesz awatara, a AI automatycznie zsynchronizuje głos z realistycznymi ruchami ust. Twój film z wirtualnym prezenterem powstanie w kilka minut i będzie gotowy do pobrania lub udostępnienia.

Czy mogę stworzyć własnego awatara dla mojego prezentera?

Tak. Możesz wybierać spośród gotowych awatarów lub zaprojektować własny, dopasowany do wyglądu i charakteru Twojej marki. Aby tworzyć w pełni spersonalizowane awatary, skorzystaj z naszego generatora mówiących głów AI.

Czy potrzebuję scenariusza, zanim stworzę wideo z rzecznikiem?

Możesz napisać własny scenariusz lub wygenerować go za pomocą narzędzi AI. Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu dialogów, wypróbuj Generator scenariuszy wideo AI, aby szybko otrzymać dopracowane skrypty.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie wideo z AI prezenterem?

Proces jest szybki. Gdy tylko dostarczysz swój skrypt i wybierzesz awatara, system tworzy dopracowane wideo w zaledwie kilka minut, nawet w przypadku dłuższych treści lub wielu wariantów.

Czy mogę używać filmów z wirtualnym prezenterem AI do szkoleń, wsparcia lub marketingu?

Tak. Idealnie sprawdzają się w tutorialach, onboardingu, prezentacjach produktów, aktualizacjach firmowych i wielu innych zastosowaniach. Awatary AI pomagają przekazywać informacje w jasny sposób, jednocześnie skracając czas produkcji i obniżając jej koszty.

Jak mogę wykorzystać HeyGen’s AI Spokesperson w marketingu?

Po prostu stwórz swój film w HeyGen i połącz go z narzędziami takimi jak Zapier, aby zautomatyzować tworzenie wideo do follow‑upów sprzedażowych, onboardingu lub postów w mediach społecznościowych. Gdy filmy będą gotowe, możesz udostępniać je w e‑mailach, w social mediach lub na swojej stronie internetowej i śledzić ich skuteczność.

Dlaczego rzecznicy AI są opłacalnym rozwiązaniem dla firm?

Rzecznicy AI obniżają koszty, eliminując potrzebę angażowania aktorów, wynajmu studiów, podróży i ponownych nagrań. Jeden awatar może wygenerować nieograniczoną liczbę filmów, dzięki czemu produkcja wysokiej jakości staje się dostępna cenowo dla każdego zespołu.

Czy narzędzie AI Spokesperson jest dostępne za darmo do wypróbowania?

Tak. Możesz wypróbować to narzędzie za darmo i zapoznać się z jego funkcjami przed przejściem na płatny plan. Aby zacząć od razu, odwiedź HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

