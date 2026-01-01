Narzędzie AI Spokesperson pozwala szybko tworzyć wysokiej jakości filmy bez potrzeby nagrywania czy montażu. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści do wideo marketingu, szkoleń czy mediów społecznościowych, możesz mieć realistycznego rzecznika AI gotowego w zaledwie kilka minut. Bez nagrywania, bez montażu, tylko efekty.
Jak tworzyć filmy z wirtualnym prezenterem AI?
Rzecznik AI to cyfrowy awatar, który odczytuje Twój tekst z idealną synchronizacją głosu i ruchów ust. Dzięki tej technologii możesz tworzyć profesjonalne filmy bez potrzeby zatrudniania aktorów ani korzystania z drogiego sprzętu filmowego.
Po prostu wpisz lub wklej swój skrypt na platformę. Niezależnie od tego, czy jest to komunikat promocyjny, moduł edukacyjny czy post w mediach społecznościowych, system jest gotowy pracować z każdym rodzajem treści.
Wybierz awatara z dostępnych opcji lub stwórz własnego, aby odzwierciedlał Twoją markę. Spersonalizuj wygląd awatara tak, aby pasował do tonu Twojego wideo.
Sztuczna inteligencja synchronizuje Twoją mowę z ruchami ust awatara, dzięki czemu wszystko wygląda naturalnie.
Gdy Twój film będzie gotowy, pobierz go lub wygeneruj link do udostępniania. Wykorzystaj go na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w e‑mailach.
Funkcje rzecznika AI
Potężne funkcje, które wyniosą Twoje treści wideo na wyższy poziom
Stworzyliśmy narzędzie AI Spokesperson tak, aby było proste w obsłudze, a jednocześnie bogate w funkcje, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby związane z tworzeniem wideo. Oto, dlaczego nasze narzędzie jest idealnym wyborem do tworzenia profesjonalnych filmów:
Realistyczna synchronizacja ruchu ust
Nasza sztuczna inteligencja idealnie synchronizuje głos z ruchami ust awatara. Każde słowo jest precyzyjnie dopasowane, dzięki czemu Twoje filmy wyglądają naturalnie i profesjonalnie.
Ta technologia sprawia, że Twój prezenter przekazuje treści z autentycznymi emocjami i niezwykle realistyczną precyzją, która przyciąga uwagę widzów.
Obsługa wielu języków
Dotrzyj do globalnej publiczności, tworząc filmy w ponad 70 językach. Narzędzie zapewnia, że Twoje przesłanie zostanie usłyszane i zrozumiane w różnych regionach i kulturach. Z łatwością możesz lokalizować komunikaty swojej marki, aby nawiązać kontakt z międzynarodowymi odbiorcami i zwiększyć swoją obecność na rynku.
Personalizowane awatary
Możesz wybierać spośród wielu gotowych awatarów lub stworzyć taki, który najlepiej pasuje do Twojej marki. Opcje personalizacji pozwalają dopasować wygląd i osobowość awatara do tonu Twojego wideo.
Każdy awatar może odzwierciedlać tożsamość Twojej marki, pomagając Ci zachować spójność i profesjonalny wizerunek we wszystkich materiałach.
Bez potrzeby korzystania z kamer czy studiów
Zapomnij o drogim sprzęcie filmowym i długich dniach spędzonych w studiu. Prześlij swój scenariusz, wybierz awatara, a system zajmie się resztą. To szybkie, proste i efektywne. Dzięki temu możesz tworzyć wysokiej jakości filmy z prezenterem o każdej porze i w dowolnym miejscu – idealne do marketingu, szkoleń i komunikacji korporacyjnej.
Wideo z rzecznikiem AI wykorzystuje cyfrowego awatara, który wypowiada Twój tekst z realistyczną synchronizacją ruchu ust i naturalną mimiką. Pozwala to tworzyć profesjonalne filmy bez zatrudniania aktorów i organizowania planu zdjęciowego.
Wystarczy, że prześlesz lub wpiszesz swój skrypt, wybierzesz awatara, a AI automatycznie zsynchronizuje głos z realistycznymi ruchami ust. Twój film z wirtualnym prezenterem powstanie w kilka minut i będzie gotowy do pobrania lub udostępnienia.
Tak. Możesz wybierać spośród gotowych awatarów lub zaprojektować własny, dopasowany do wyglądu i charakteru Twojej marki. Aby tworzyć w pełni spersonalizowane awatary, skorzystaj z naszego generatora mówiących głów AI.
Możesz napisać własny scenariusz lub wygenerować go za pomocą narzędzi AI. Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu dialogów, wypróbuj Generator scenariuszy wideo AI, aby szybko otrzymać dopracowane skrypty.
Proces jest szybki. Gdy tylko dostarczysz swój skrypt i wybierzesz awatara, system tworzy dopracowane wideo w zaledwie kilka minut, nawet w przypadku dłuższych treści lub wielu wariantów.
Tak. Idealnie sprawdzają się w tutorialach, onboardingu, prezentacjach produktów, aktualizacjach firmowych i wielu innych zastosowaniach. Awatary AI pomagają przekazywać informacje w jasny sposób, jednocześnie skracając czas produkcji i obniżając jej koszty.
Po prostu stwórz swój film w HeyGen i połącz go z narzędziami takimi jak Zapier, aby zautomatyzować tworzenie wideo do follow‑upów sprzedażowych, onboardingu lub postów w mediach społecznościowych. Gdy filmy będą gotowe, możesz udostępniać je w e‑mailach, w social mediach lub na swojej stronie internetowej i śledzić ich skuteczność.
Rzecznicy AI obniżają koszty, eliminując potrzebę angażowania aktorów, wynajmu studiów, podróży i ponownych nagrań. Jeden awatar może wygenerować nieograniczoną liczbę filmów, dzięki czemu produkcja wysokiej jakości staje się dostępna cenowo dla każdego zespołu.
Tak. Możesz wypróbować to narzędzie za darmo i zapoznać się z jego funkcjami przed przejściem na płatny plan. Aby zacząć od razu, odwiedź HeyGen Signup.
