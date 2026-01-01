Wideo UGC z AI – Twórz wiralowe reklamy UGC w kilka minut

Natychmiast twórz gotowe do emisji reklamy wideo z AI bez potrzeby nagrywania. Buduj wiele wariantów, testuj różne scenariusze reklamowe lub generatory hooków i przyspieszaj rozwój kampanii dzięki awatarom AI.

120,228,834Wygenerowane filmy
93,887,609Wygenerowane avatary
16,534,061Przetłumaczone filmy
Zaufany przez ponad 1 000 000 deweloperów i wiodące firmy.

Obsadzaj aktorów i twórców AI bez konieczności stawania przed kamerą

Awatary AI UGC od HeyGen są realistyczne, konfigurowalne i dostępne na żądanie. Działają jak Twoi cyfrowi twórcy AI, dostarczając autentyczne filmy AI na dużą skalę, bez konieczności stawania przed kamerą.

Wybierz spośród tysięcy avatarów UGC

Odkryj ponad 1100 awatarów z różnych branż, grup wiekowych i stylów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz autentycznego influencera z pokolenia Z, eleganckiego profesjonalisty czy przyjaznego edukatora, znajdziesz idealne dopasowanie.

Dostosuj każdy szczegół

Kontroluj wygląd, stroje, tła i ton. Przełączaj się między swobodnymi, „socialowymi” reklamami wideo a dopracowaną, profesjonalną komunikacją w kilka sekund.

Mów w dowolnym języku, w każdym stylu lektorskim

Lokalizuj filmy z obsługą ponad 175 języków i dialektów, z naturalnym syntezatorem mowy i precyzyjną synchronizacją ruchu ust. Jeden niestandardowy awatar AI może przemawiać do każdego rynku.

Skaluj bez ograniczeń

Wdrażaj setki wariantów person AI, łącząc różne twarze, głosy i ton wypowiedzi. Prowadź testy A/B i dopracowuj scenariusze reklam, aż osiągniesz najwyższe współczynniki konwersji – bez zatrudniania dodatkowych osób i bez ponownych nagrań.

Przetestuj setki twórców AI i scenariuszy

Zyskaj pełną swobodę twórczą, aby testować odważne pomysły bez typowego ryzyka. Sprawdzaj różne wersje scenariuszy reklam, tonów i warstwy wizualnej tak często, jak chcesz, aż znajdziesz formułę, która zapewnia wysoki zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). Jeśli coś się nie sprawdzi, możesz natychmiast zmienić kierunek.

Korzyści

Dlaczego zespoły wybierają HeyGen AI UGC

Produkcja wideo kiedyś była powolna, droga i trudna do skalowania. Z HeyGen zyskujesz tę samą autentyczność co w treściach UGC tworzonych przez twórców, ale z niezawodnością i elastycznością AI. Efekt to więcej treści, szybsza realizacja i kampanie, które sięgają dalej przy mniejszych kosztach.

Niższe koszty produkcji

Oszczędzaj na honorariach, sprzęcie i montażu. Dzięki awatarom AI możesz tworzyć nieograniczoną liczbę wariantów za ułamek ceny, co ułatwia skalowanie kampanii bez zwiększania budżetów.

Szybsze cykle kampanii

Szybkość to wszystko w marketingu. Zamiast czekać tygodniami na nagrania i montaż, możesz stworzyć reklamy w jeden dzień. Wyprzedzaj trendy dzięki szybkiemu generowaniu wideo i osiągaj wyniki szybciej.

Spójna identyfikacja marki

Awatary nigdy nie znikają, nigdy nie żądają wyższych stawek i zawsze zapewniają ten sam dopracowany wygląd. Głos Twojej marki pozostaje spójny we wszystkich kanałach, każdej kampanii i na każdym rynku.

Zasięg globalny

Jeden awatar może dotrzeć do odbiorców na całym świecie. Dzięki wielojęzycznemu tekstowi na mowę (ponad 175 obsługiwanych języków i dialektów) oraz natychmiastowemu tłumaczeniu Twoje kampanie zyskują globalny zasięg bez problemów z lokalizacją.

Stworzony z myślą o długotrwałym użytkowaniu

W przeciwieństwie do freelancerów, awatary nigdy się nie wypalają ani nie schodzą z obranej ścieżki marki. Z HeyGen tworzysz nie tylko jedną kampanię – budujesz silnik automatyzacji procesów, który dostarcza wyniki miesiąc po miesiącu.

Autentyczność na dużą skalę

Aktorzy AI odtwarzają naturalne wrażenie rozmowy w produktowych materiałach wideo. Nawiązują kontakt wzrokowy, mówią w swobodny, konwersacyjny sposób i wydają się prawdziwi, tworząc treści, które zatrzymują przewijanie i sprawiają, że widzowie oglądają dalej.

Jak to działa

Twórz błyskawicznie filmy UGC z AI

Twórz profesjonalne filmy w stylu UGC bez nagrywania. Od wyboru awatara po wielojęzyczny lektor, każdy etap został zaprojektowany z myślą o szybkim tworzeniu wideo, elastyczności i skalowaniu.

Krok 1

Wybierz swojego awatara

Wybierz spośród ponad 1100 gotowych awatarów z różnych branż lub wygeneruj własnego, niestandardowego awatara AI na podstawie zdjęcia albo opisu tekstowego.

Krok 2

Dostosuj za pomocą promptów

Dopracuj każdy detal za pomocą poleceń tekstowych, aby dostosować styl, stroje i otoczenie do potrzeb swojego projektu reklamowego.

Krok 3

Mów w dowolnym języku

Twórz treści w ponad 175 językach i dialektach, aby Twoje filmy UGC z AI trafiały zarówno do globalnych, jak i lokalnych odbiorców.

Krok 4

Generuj i udostępniaj

Twórz w kilka minut profesjonalne, generowane przez AI filmy UGC i eksportuj je na potrzeby mediów społecznościowych, szkoleń lub kampanii marketingowych.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym jest generator wideo UGC oparty na AI?

Generator wideo UGC oparty na AI to platforma, która tworzy autentyczne, „użytkownikowe” filmy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. AI UGC generator HeyGen pozwala pisać scenariusze, personalizować i masowo generować takie wideo z użyciem realistycznych awatarów AI, eliminując potrzebę korzystania z kamer czy aktorów przed kamerą.

Jakie jest najlepsze narzędzie AI do tworzenia reklam UGC?

HeyGen's generator awatarów AIpozwala Ci przesłać skrypt, wybrać awatara i szybko oraz efektywnie stworzyć wideo marketingowe z realistycznymi awatarami AI. Wypróbuj go za darmo, rejestrując się na HeyGen.

Czy mogę stworzyć darmowego awatara AI do filmów UGC?

HeyGen oferuje wiele opcji tworzenia awatarów AI do filmów UGC, umożliwiając Ci odkrywanie jego wszechstronnej biblioteki i narzędzi. Rozpocznij darmowe korzystanie już dziś, rejestrując się tutaj.

Czy mówiące awatary AI HeyGen mogą być używane w filmach UGC?

Tak, mówiące awatary AI HeyGen można bezproblemowo zintegrować z filmami UGC, zwiększając realizm i zaangażowanie Twoich treści. Zacznij, odkrywając platformę HeyGen za darmo.

Czy mogę tworzyć filmy AI UGC w różnych językach za pomocą HeyGen?

Tak, tłumacz wideo HeyGen pozwala tworzyć treści w jednym języku i konwertować je na inne, zachowując oryginalny głos mówcy oraz synchronizację ruchu ust, co zapewnia płynną lokalizację na poziomie native speakerów.

Jak bardzo można dostosować awatary AI HeyGen?

Awatary AI HeyGen są wysoce konfigurowalne, dzięki czemu możesz dopasować ich wygląd, głos i styl do swoich konkretnych potrzeb. Spersonalizuj swojego awatara już dziś za darmo, rejestrując się tutaj.

Kto korzysta z awatarów AI HeyGen do tworzenia filmów UGC?

Awatary AI HeyGen są wykorzystywane przez marki, sprzedawców e‑commerce oraz zespoły social media do tworzenia testimoniali w stylu użytkowników, bez konieczności angażowania prawdziwych klientów czy twórców. To idealne rozwiązanie do generowania skalowalnych materiałów AI UGC, które wyglądają autentycznie i zwiększają zaangażowanie na różnych platformach.

Czy może tworzyć filmy w stylu testimoniali lub TikToka?

Tak, HeyGen może tworzyć filmy w stylu testimoniali oraz w stylu TikToka, wykorzystując awatary AI, konfigurowalne szablony i realistyczne podkłady głosowe. Obsługuje pionowe formaty i brandowane elementy wizualne, co pomaga szybko tworzyć angażujące treści w stylu użytkowników na potrzeby mediów społecznościowych, reklam lub promocji produktów.

