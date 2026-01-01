Syntezator mowy żeńskim głosem

Zamień dowolny skrypt w naturalny żeński voice‑over i gotowy film w kilka minut. Wybieraj spośród ponad 300 kobiecych głosów AI w ponad 175 językach, dodaj prezenterkę z synchronizacją ruchu ust i publikuj bez kamer, mikrofonów czy oprogramowania do montażu.

Woman speaking confidently in an office, surrounded by flags representing multiple languages.
158 257 013Wygenerowane filmy
134 348 391Wygenerowane avatary
22 360 319Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Funkcje

Funkcje syntezy mowy żeńskim głosem, które wykraczają poza sam dźwięk

Naturalne żeńskie głosy AI

Wpisz lub wklej swój skrypt, a generator głosu AI odczyta go ciepłą, naturalną kobiecą intonacją zamiast płaskiej, mechanicznej modulacji starszych narzędzi. Przetestuj ponad 300 kobiecych głosów w 175+ językach za darmo online i porównaj tonacje, zanim wyrenderujesz nagranie.

Natural female AI voices for voiceovers

Sklonuj swój własny żeński głos

Nagraj krótki próbny fragment, a klonowanie głosu AI tworzy żeński głos, który czyta dowolny tekst, zachowując Twoją rozpoznawalną barwę. Zespoły korzystają z jednego sklonowanego głosu, aby utrzymać spójne brzmienie marki we wszystkich filmach, bez potrzeby angażowania lektora do każdego nowego projektu.

Clone your own female voice from a sample

Kobiece prezenterki AI z synchronizacją ruchu ust

Połącz swój żeński voiceover z jednym z ponad 1100 awatarów, a synchronizacja ust AI na poziomie fonemów dopasuje każde słowo do ruchu ust prezentera. Narzędzia działające wyłącznie na audio oddają ci plik; HeyGen oddaje ci gotowy, nadający się do oglądania film wideo, przygotowany na każdy kanał.

Lip-synced female avatar presenter speaking on screen

Kontrola tonu, tempa i emocji

Dopasuj każdą kobiecą wersję głosu, regulując ton, tempo i emocje w edytorze tekstowym w AI Studio – dokładnie tak, jak edytujesz dokument. Popraw źle wymówione imię lub zmień ciepłe nagranie na bardziej energetyczne, po prostu edytując skrypt i generując nagranie ponownie, bez konieczności ponownego nagrywania w studiu.

Tone, pacing, and emotion control for female speech

Napisy i eksport SRT

Automatycznie generuj napisy za pomocą generatora napisów i eksportuj pliki SRT razem z MP4 w jakości HD lub 4K. Napisy zatrzymują widzów oglądających bez dźwięku w mediach społecznościowych i otwierają Twoje treści na odbiorców, którzy polegają na napisach, aby śledzić każdą wypowiedzianą kwestię.

Automatic subtitles and SRT export
Zastosowania

Zastosowania żeńskich głosów AI dla zespołów tworzących treści

Damskie lektorki do YouTube

Nagrywanie narracji po kilka podejść spowalnia każdy upload. Wklej swój skrypt, wybierz żeński głos i tego samego dnia publikuj gotowe na kanał filmy wyjaśniające oraz Shorts, w takim tonie, który najlepiej pasuje do Twojej widowni.

Narracja do e‑learningu i szkoleń

Lektorskie nagrania do kursów zwykle oznaczają czas w studiu lub opłaty dla agencji. Zamiast tego twórz moduły szkoleniowe bezpośrednio ze swojego skryptu, korzystając z wyraźnego, przyjaznego kobiecego głosu, a następnie aktualizuj dowolną lekcję, po prostu edytując skrypt i ponownie generując audio.

Klipy marketingowe i społecznościowe

Kampanie tracą rozpęd, gdy każda wersja reklamy wymaga nowej sesji nagraniowej. Wygeneruj wiele kobiecych lektorów z jednego scenariusza, przetestuj różne tony i w jedno popołudnie przygotuj zlokalizowane klipy dla każdego placementu.

Narracja demonstracji produktu

Prezentacje produktu wymagają spójnego kobiecego głosu przy każdej wersji. Napisz scenariusz demo raz, wygeneruj lektorkę i renderuj materiał ponownie za każdym razem, gdy zmienia się interfejs – bez konieczności rezerwowania nowego czasu nagraniowego.

Audiobooki i długie formy narracyjne

Długie scenariusze są kosztowne do ręcznego nagrywania. Generuj rozdział po rozdziale w jednym, spójnym kobiecym głosie, zachowaj konsekwentną wymowę w całym projekcie, a każdą kwestię poprawiaj, po prostu edytując tekst i ponownie ją generując.

Lokalizuj filmy z żeńskimi głosami

Ponowne nagrywanie materiałów na nowe rynki zajmuje miesiące i wymaga drugiej ekipy. Zamiast tego przepuść dowolne gotowe wideo przez tłumacza wideo opartego na AI i w jednym kroku uzyskaj zlokalizowany kobiecy głos, sklonowaną intonację oraz idealnie dopasowany ruch ust.

Jak to działa

Jak stworzyć damskie wideo text to speech w HeyGen

Wklej skrypt, wybierz żeński głos, dodaj prezentera i wyeksportuj gotowy film HD w czterech krokach, bezpośrednio w przeglądarce.

Zacznij tworzyć →
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Wklej swój skrypt

Wpisz lub wklej swój skrypt do edytora tekstu i podziel go na sceny w razie potrzeby.

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Wybierz żeński głos AI

Przesłuchaj kobiece głosy w ponad 175 językach, a następnie ustaw pożądany ton, tempo i emocje.

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Dodaj prezentera lub materiały wizualne

Wybierz awatara, który wygłosi Twoją narrację z synchronizacją ruchu ust, albo zachowaj bezosobowy układ z ujęciami B-roll.

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Generuj i eksportuj w jakości HD

Wyrenderuj swój film, pobierz plik MP4 w jakości HD lub 4K i dodaj napisy SRT na dowolną platformę.

Czym jest żeński syntezator mowy i jak działa?

Syntezator mowy żeńskiej przekształca wpisany tekst w naturalnie brzmiący kobiecy głos, a następnie opcjonalnie łączy go z materiałem wideo lub prezenterką z synchronizacją ruchu ust. W HeyGen wklejasz skrypt, wybierasz kobiecy głos i renderujesz gotowy plik MP4, przygotowany do publikacji.

Czy żeńskie głosy AI będą brzmiały naturalnie, czy raczej sztucznie, jak w starszych narzędziach TTS?

Nowoczesne żeńskie głosy AI brzmią naturalnie, z płynną frazą i intonacją na poziomie całych zdań, a nie poszarpaną melodią znaną z wczesnych systemów TTS. W HeyGen możesz odsłuchać kilka głosów żeńskich, a następnie dopasować tempo i emocje tak, aby nagranie idealnie oddawało Twoje intencje.

Ile żeńskich głosów i języków oferuje HeyGen?

HeyGen oferuje ponad 300 głosów AI, w tym szeroki wybór kobiecych, w ponad 175 językach i wielu regionalnych akcentach. Możesz porównać ciepłe, profesjonalne, energiczne i spokojne tonacje obok siebie, zanim wybierzesz tę, która najlepiej pasuje do Twojego wideo.

Jak dodać żeński lektor do wideo bez nagrywania czegokolwiek?

Wklej swój skrypt, wybierz kobiecy głos, a HeyGen wygeneruje narrację i automatycznie zsynchronizuje ją z Twoim avatarem lub nagraniem. Cały proces odbywa się w przeglądarce, więc nie potrzebujesz mikrofonu, studia ani oprogramowania do montażu.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych narzędzi do zamiany tekstu na mowę żeńskim głosem?

Większość narzędzi TTS kończy się na pliku audio, który wciąż musisz samodzielnie zmontować w wideo. HeyGen generuje żeński voice-over i gotowy film jednocześnie, oferując ponad 1100 awatarów, synchronizację ruchu ust oraz pełne tłumaczenie wideo na jednej platformie.

Czy mogę sklonować własny kobiecy głos do narracji wideo?

Tak. Nagraj krótki próbny fragment, a klonowanie głosu AI stworzy żeński głos, który będzie czytał Twoje skrypty, zachowując Twój rozpoznawalny ton. Twórcy używają go, aby brzmieć jak oni sami we wszystkich swoich filmach, bez konieczności nagrywania wielu podejść.

Czy mogę kontrolować ton i emocje żeńskiego głosu?

Tak. Możesz dostosować ton, tempo mówienia i emocje bezpośrednio w edytorze, dzięki czemu ten sam skrypt może brzmieć ciepło i uspokajająco podczas onboardingu albo żywo i energicznie w reklamie. Edytuj tekst, wygeneruj nagranie ponownie i od razu usłyszysz zmianę.

Czy generowany przez AI wielojęzyczny dźwięk rzeczywiście sprawdza się w produkcji na dużą skalę?

Tak. AI Smart Ventures przeszkoliło ponad 10 000 osób za pomocą treści HeyGen obejmujących ponad 170 języków, jak opisano w historii klienta AI Smart Ventures. Jedna platforma zapewniła spójność głosu i jakości na wszystkich rynkach, na które lokalizowali treści.

Czy HeyGen może nadać istniejącemu wideo żeński głos w innym języku?

Tak. Prześlij gotowy film, a tłumacz wideo AI zlokalizuje go z żeńskim głosem, zachowanym tonem i dopasowanym ruchem ust, dzięki czemu wygląda, jakby mówca nagrał materiał w nowym języku. Ten sam proces działa w ponad 175 językach.

Czy kobiecy syntezator mowy w HeyGen jest dostępny za darmo i co oferują płatne plany?

Tak, plan Free pozwala generować kobiece wideo lektorskie bez opłat. Płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie i oferują dłuższe filmy oraz więcej eksportów, a także niestandardowe plany Enterprise dla zespołów produkujących treści na dużą skalę.

Explore text to speech in more languages

Convert scripts into natural narration in every language HeyGen supports.

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Zamień dowolny skrypt w naturalny żeński lektor i wideo dzięki AI.

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