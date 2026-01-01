AI Smart Ventures, lider w dziedzinie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, od 2015 roku wyznacza kierunek we wdrażaniu AI. Jego misją jest wspieranie i wyposażanie przedsiębiorstw w wewnętrzne kompetencje AI, których potrzebują, aby przewodzić w świecie napędzanym technologią. Poprzez spersonalizowane szkolenia z AI, dogłębne usługi wdrożeniowe oraz wnikliwe doradztwo strategiczne, AI Smart Ventures prowadzi firmy przez złożoności związane z adopcją AI w środowisku korporacyjnym i dostarcza nowatorskie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Dzięki działom dedykowanym AI Smart Marketing i AI Smart Insiders, AI Smart Ventures stanęło przed wyzwaniem tworzenia skalowalnych, wielojęzycznych treści wideo dla zróżnicowanej grupy klientów. Klienci korporacyjni potrzebowali szybkiej lokalizacji materiałów szkoleniowych, jednak tradycyjne metody produkcji wideo były zasobochłonne, czasochłonne i pozbawione elastyczności potrzebnej do spełnienia tych wymagań.

Szkolenie nowego pokolenia z możliwości wideo opartych na AI

Aby wesprzeć właścicieli firm i ich zespoły w skutecznym wykorzystywaniu narzędzi AI w całej organizacji, AI Smart Ventures oferuje 10‑tygodniowy program szkoleniowy AI Smart Insiders. Ze względu na łatwość obsługi, wysoką jakość awatarów i wszechstronność, HeyGen jest prezentowany jako jedno z trzech kluczowych narzędzi do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI.

„Prowadzimy praktyczne szkolenia z wykorzystania AI w całej firmie, a następnie zaawansowane szkolenia z konkretnych narzędzi” – powiedziała Nicole Donnelly, założycielka AI Smart Ventures. „Uczymy tego wszystkie nasze kohorty w ramach programu AI Smart Insiders, pokazując im, jak korzystać z HeyGen.”

HeyGen zapewnił idealne rozwiązanie dla AI Smart Ventures i jej klientów, oferując intuicyjną platformę do tworzenia wielojęzycznych filmów z realistycznymi awatarami i lektorem. Platforma bezproblemowo integruje się z działaniami AI Smart Ventures, umożliwiając zespołowi szybkie tworzenie, lokalizowanie i dystrybucję treści wideo na różnych platformach.

„Tak wiele osób boi się wideo. Informacja zwrotna, którą od nich słyszymy, brzmi: ‘Nie lubię nagrywać wideo, bo bardzo się krępuję’” – powiedziała Nicole. „Po tym, jak zrobimy pierwsze nagranie na HeyGen, czują się dużo lepiej, ponieważ nie muszą już nic nagrywać i mają źródło do tworzenia nowych filmów.”

Usprawnienie tłumaczenia wideo dla you.com

Dzięki wykorzystaniu HeyGen, AI Smart Ventures odblokowało nowe możliwości w tworzeniu wielojęzycznych materiałów wideo, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne szkolenia oraz działania marketingowe. Platforma HeyGen stała się kluczowym elementem misji AI Smart Ventures, polegającej na napędzaniu innowacji i dostarczaniu wartości klientom.

Używany przez miliony ludzi, you.com jest silnikiem produktywności opartym na sztucznej inteligencji, który przeprowadza dogłębne wyszukiwania, uruchamia kod, generuje obrazy i wykorzystuje narzędzia w celu zwiększenia efektywności pracy. Aby usprawnić proces tłumaczenia wideo, you.com zatrudnił firmę AI Smart Ventures do szybkiego i skutecznego tłumaczenia zaawansowanych szkoleń oraz filmów instruktażowych na język niemiecki.

„Dużą częścią zdobycia kontraktu z you.com było to, że mogliśmy bardzo szybko tłumaczyć firmowe kursy szkoleniowe na język niemiecki. Naprawdę bardzo szybko. Z HeyGen możemy to zrobić tego samego dnia, w którym tworzą wersję angielską, i od razu przełączyć ją na niemiecki” – powiedziała Nicole.

Skalowanie ratujących życie szkoleń na cały świat