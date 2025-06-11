Generator napisów AI: twórz napisy w kilka sekund

Zamień każdy film w materiał, który widzowie oglądają do końca, dzięki napisom AI idealnie zsynchronizowanym z dźwiękiem. HeyGen automatycznie transkrybuje, ustawia czas i stylizuje napisy, aby więcej odbiorców mogło śledzić treść, nawet przy wyłączonym dźwięku. Zero ręcznego przepisywania, zero topornych narzędzi – tylko czytelne, angażujące napisy dopasowane do Twojej marki.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Krótkie materiały na social media i Reelsy

Krótkie materiały na social media i Reelsy

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

Filmy na YouTube i klipy z podcastów

Filmy na YouTube i klipy z podcastów

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

Szkolenia, onboarding i rozwój pracowników

Szkolenia, onboarding i rozwój pracowników

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

Marketing, reklamy i promocje

Marketing, reklamy i promocje

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

Webinary, wydarzenia i prezentacje produktów

Webinary, wydarzenia i prezentacje produktów

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

Twórcy kursów i edukatorzy

Twórcy kursów i edukatorzy

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

Dlaczego warto wybrać generator napisów AI od HeyGen

Spraw, aby każda sekunda Twojego wideo miała znaczenie dzięki napisom, które są dokładne, spójne z marką i gotowe na każdy kanał. HeyGen zajmuje się transkrypcją, synchronizacją, tłumaczeniem i stylizacją w jednym prostym procesie.


Niezależnie od tego, czy przerabiasz istniejące treści, czy tworzysz nowe filmy w HeyGen, napisy są generowane i dopasowywane za pomocą jednego kliknięcia. Poświęcaj czas na historię i strategię, a nie na klatkowe poprawki, korzystając z naszego darmowego generatora napisów AI.

Rozpocznij za darmo
Dokładne napisy w kilka minut, a nie godzin

Prześlij swój film lub stwórz go od zera, kliknij generuj, a AI automatycznie przygotuje transkrypcję i timing. Szybko przejrzyj i popraw dowolną kwestię w przejrzystym edytorze, aby zachować pełną kontrolę nad ostatecznym efektem.

Style zgodne z Twoją marką, dopasowane do treści

W kilka sekund dodaj pogrubione, social‑mediowe napisy, eleganckie korporacyjne podpisy lub karaoke‑style podświetlanie słów. Zapisz ulubione presety napisów, aby każdy film wyglądał i brzmiał spójnie we wszystkich Twoich treściach wideo.

Stworzone z myślą o globalnych, dostępnych materiałach wideo

Generuj napisy i tłumaczenia na wiele języków w jednym środowisku pracy, korzystając z naszego automatycznego generatora napisów. Uczyń swoje treści dostępnymi dla osób głuchych i niedosłyszących, osób niebędących native speakerami oraz wszystkich oglądających bez dźwięku.

Jedno kliknięcie do automatycznych napisów

Wykrywaj mowę, transkrybuj audio i automatycznie synchronizuj napisy z każdą sceną. Bez ręcznego kodowania czasowego ani kopiowania i wklejania z osobnych narzędzi do transkrypcji.

Rozpocznij za darmo →
AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

Zaawansowane stylizacje i animacje

Wybieraj spośród przejrzystych napisów w dolnej części ekranu, wyrazistych podpisów w stylu social media, układów „mówiąca głowa” oraz karaoke z podświetlanymi słowami. Dostosuj czcionki, rozmiary, kolory, tła i timing za pomocą kilku kliknięć.

Rozpocznij za darmo →
Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

Tłumaczenie wielojęzyczne

Generuj napisy w swoim głównym języku za pomocą naszego automatycznego generatora napisów, a następnie natychmiast tłumacz je na ponad 50 języków. Idealne rozwiązanie dla globalnych marek, międzynarodowych zespołów i twórców lokalizujących treści na dużą skalę.

Rozpocznij za darmo →
Elastyczne opcje eksportu

Wypal napisy bezpośrednio w swoim wideo na potrzeby mediów społecznościowych lub pobierz pliki z napisami (np. SRT), aby przesłać je tam, gdzie hostujesz materiał. Twórz wersje językowe bez konieczności ponownego montażu wideo.

Rozpocznij za darmo →
UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora napisów AI

Nie musisz być inżynierem dźwięku ani profesjonalnym twórcą napisów, aby uzyskać napisy najwyższej jakości. HeyGen automatyzuje całą ciężką pracę, a jednocześnie daje Ci proste narzędzia do dopracowania szczegółów.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Prześlij lub utwórz swój film

Zacznij od dowolnego wideo: nagraj je w HeyGen, prześlij istniejący plik lub wybierz film, który już stworzyłeś. Nasz silnik wykrywa mowę i przygotowuje ścieżkę do dodania napisów.

Krok 2

Automatycznie generuj napisy za pomocą AI

Otwórz panel napisów i kliknij, aby wygenerować je automatycznie. HeyGen transkrybuje dźwięk, dzieli wypowiedzi na czytelne fragmenty i dopasowuje napisy do Twojej osi czasu.

Krok 3

Edytuj i stylizuj swoje napisy

Przejrzyj transkrypcję, popraw sformułowania i wybierz styl napisów. Dostosuj czcionki, kolory i efekty lub zastosuj zapisany preset, aby napisy pasowały do reszty identyfikacji Twojej marki.

Krok 4

Tłumacz, eksportuj i publikuj

W razie potrzeby dodaj przetłumaczone ścieżki napisów, a następnie wyeksportuj wideo z wtopionymi napisami lub pobierz pliki z napisami. Opublikuj je na swoich ulubionych platformach i utrzymuj zaangażowanie widzów, gdziekolwiek oglądają.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator napisów oparty na sztucznej inteligencji?

Generator napisów AI automatycznie transkrybuje dźwięk w Twoim wideo, zamienia go w czytelne napisy i synchronizuje tekst z odpowiednimi znacznikami czasu. Zamiast ręcznie wpisywać każdą linię, możesz w kilka minut automatycznie wygenerować pełną ścieżkę napisów.

Jak dokładne są napisy w HeyGen?

HeyGen wykorzystuje zaawansowane rozpoznawanie mowy, aby tworzyć wyjątkowo dokładne transkrypcje dla szerokiej gamy konfiguracji nagrań. W edytorze napisów możesz szybko przeglądać i edytować dowolną linię, tak aby finalne napisy idealnie oddawały ton Twojej marki i stosowaną terminologię.

Czy mogę dostosować wygląd moich napisów?

Tak, możesz w pełni dostosować styl swoich napisów. Wybieraj czcionki, rozmiary, kolory, tła i animacje, a następnie zapisuj ulubione kombinacje jako presety, aby ponownie używać ich we wszystkich swoich materiałach wideo i zachować spójny wygląd.

Czy generator napisów AI obsługuje wiele języków?

Generator obsługuje wiele głównych języków zarówno do transkrypcji, jak i tłumaczenia za pośrednictwem tłumacza wideo. Możesz tworzyć napisy w jednym języku, a następnie tłumaczyć je na wiele innych, aby Twoje treści trafiały do odbiorców na całym świecie.

Czy mogę eksportować pliki napisów, takie jak SRT?

Możesz wypalić napisy bezpośrednio w wideo lub wyeksportować je jako pliki z napisami, takie jak SRT, w zależności od tego, jak planujesz je opublikować. Daje Ci to elastyczność korzystania z tych samych napisów na różnych platformach, które obsługują napisy zamknięte.

Czy napisy pomogą poprawić moje wyniki w mediach społecznościowych?

Napisy zazwyczaj zwiększają czas oglądania i odsetek obejrzeń do końca, szczególnie na urządzeniach mobilnych, gdzie wielu widzów ogląda bez dźwięku. Jasne, czytelne napisy ułatwiają śledzenie treści, co może poprawić zaangażowanie i ogólną skuteczność materiału.

Czy mogę używać napisów AI do długich filmów, takich jak webinary?

Tak, generator napisów AI doskonale nadaje się do treści długich, takich jak webinary, szkolenia i prezentacje. Możesz automatycznie dodać napisy do całych sesji, a następnie wykorzystać kluczowe momenty, przekształcając je w krótsze klipy z pełnymi napisami w formatach vtt lub txt.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu, aby korzystać z napisów HeyGen?

Nie jest wymagane żadne doświadczenie w edycji. Narzędzia do tworzenia napisów zostały zaprojektowane z myślą o osobach nietechnicznych, oferując prosty interfejs i intuicyjny edytor tekstu, które ułatwiają tworzenie treści wideo. Jeśli potrafisz edytować dokument, możesz generować i dopracowywać napisy w HeyGen.

Czy mogę dostosować czas wyświetlania, jeśli napisy wymagają drobnych poprawek?

Możesz precyzyjnie dostosować czas wyświetlania poszczególnych napisów bezpośrednio w panelu napisów. Przesuwaj, łącz lub dziel linie, aby pojawiały się dokładnie wtedy, kiedy chcesz, bez konieczności korzystania ze skomplikowanych interfejsów kodów czasowych.

Czy generator napisów AI jest zawarty w narzędziach wideo HeyGen?

Generator napisów jest częścią środowiska tworzenia wideo w HeyGen, dzięki czemu możesz przejść od pisania scenariusza i nagrywania do eksportu filmów z napisami w jednym miejscu. Sprawdź szczegóły swojego planu, aby zobaczyć, które opcje tworzenia napisów i tłumaczeń są dostępne dla Twojego konta.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background