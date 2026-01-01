Twórz filmy marketingowe 3 razy szybciej niż tradycyjnymi metodami produkcji
Premiery produktów, treści do social mediów, kreacje reklamowe, historie klientów — twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, bez studia, ekipy i czekania na dostępność lektorów czy aktorów. Skaluj swoje treści na wszystkie kanały i języki z jednego źródła.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Problem marketingowy
Zobacz, jak zespoły marketingowe takie jak Twój skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki innowacyjnej platformie do generowania wideo AI z tekstu.
Kryzys w tworzeniu treści marketingowych
Twój kalendarz treści nie daje wytchnienia. Premiery produktów wymagają wideo. Kanały społecznościowe domagają się codziennych materiałów. Kampanie potrzebują zlokalizowanych kreacji na każdy rynek. Tymczasem tradycyjna produkcja wideo oznacza rezerwowanie studiów, koordynowanie pracy ekipy i talentów, tygodnie czekania na montaż — i przepalanie budżetu na jednej sesji zdjęciowej. Kiedy materiał jest w końcu gotowy, odpowiedni moment już minął. Twoi konkurenci publikują wideo każdego dnia, a ty wciąż tkwisz w preprodukcji. A poprosić zarząd, żeby wystąpił przed kamerą? Powodzenia z tym koszmarem logistycznym.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zmienia Twój zespół marketingu w maszynę do produkcji wideo. Napisz scenariusz — albo pozwól AI stworzyć go na podstawie briefu — wybierz awatara AI i w kilka minut wygeneruj profesjonalne wideo. Prezentacje produktów, filmy wyjaśniające, treści do social mediów, kreacje reklamowe — wszystko bez kamer, studia i koordynacji z udziałem aktorów. Potrzebujesz tej samej kampanii na 12 rynkach? Przetłumacz na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Dostarczaj wideo w tempie, jakiego wymaga Twój kalendarz marketingowy.
Wszystko, czego zespoły marketingowe potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę
Błyskawiczna produkcja wideo
Przejdź od briefu do gotowego wideo w kilka minut, a nie tygodni. Bez rezerwacji studia, bez umawiania talentów, bez kolejek w postprodukcji. Twój zespół marketingu kontroluje cały proces — od pomysłu po eksport — bez zewnętrznych zależności.
• Generuj filmy w kilka minut
• Nie potrzebujesz studia ani sprzętu
• Pełna kontrola kreatywna wewnątrz firmy
Eksport wielokanałowy
Jeden film, każdy format. Eksportuj w 16:9 na YouTube, 9:16 na TikToka i Reels, 1:1 do siatki na Instagramie. Przestań tworzyć treści od nowa dla każdej platformy — stwórz raz, publikuj wszędzie.
• Proporcje obrazu 16:9, 9:16, 1:1
• Zoptymalizowane pod każdą platformę
• Zbiorczy eksport dla większej wydajności
Globalna lokalizacja kampanii
Uruchamiaj kampanie na całym świecie bez osobnych produkcji dla każdego rynku. Tłumaczenie wideo oparte na AI lokalizuje Twoje kreacje na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Twoja niemiecka kampania brzmi po niemiecku, a nie jak dubbing.
• Klonowanie głosu zachowuje brzmienie marki
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Jedno źródło, globalna dystrybucja
Treści w stylu UGC
Autentycznie wyglądające treści bez konieczności współpracy z influencerami. Twórz filmy w stylu UGC, które naturalnie wpisują się w social media — formaty testimoniali, reakcje na produkty oraz swobodne wypowiedzi do kamery, które naprawdę działają.
• Zróżnicowane style awatarów
• Autentyczne, swobodne przekazywanie treści
• Skaluj bez opłat dla influencerów
Spójność marki
Zachowaj spójność swojej identyfikacji wizualnej we wszystkich filmach. Brand Kit egzekwuje użycie zatwierdzonych kolorów, czcionek, logo i wybranych awatarów. Brand Glossary gwarantuje poprawną wymowę nazw produktów i haseł – za każdym razem, przez każdego członka zespołu.
• Scentralizowane zasoby marki
• Kontrola wymowy
• Spójne rezultaty w całym zespole
Spersonalizowane wideo na dużą skalę
Zamień jedno wideo w tysiące spersonalizowanych wersji. Dynamiczne zmienne pozwalają dostosować imiona, firmy i szczegóły do spersonalizowanej komunikacji, która zwiększa zaangażowanie bez ręcznej produkcji dla każdego odbiorcy.
• Dynamiczne pola personalizacji
• Generowanie wsadowe
• Indywidualne targetowanie odbiorców
Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach
Zacznij od swojego przekazu
Wklej swój skrypt, prześlij brief lub pozwól generatorowi skryptów AI stworzyć treści na podstawie celów kampanii. Koniec z problemem pustej strony — zacznij od swoich istniejących materiałów marketingowych.
Wybierz swoją kreację
Wybierz spośród ponad 200 zróżnicowanych awatarów AI dopasowanych do Twojej marki i odbiorców. Dobierz głosy, tła i style wizualne albo stwórz klona rzecznika, aby zapewnić spójny wizerunek marki we wszystkich treściach.
Generuj i dystrybuuj
Kliknij „Generuj”. W kilka minut masz profesjonalne wideo marketingowe. Eksportuj je we wszystkich formatach proporcji obrazu na każdy kanał. Potrzebujesz globalnego zasięgu? Przetłumacz na dowolny język jednym kliknięciem. Dostarczaj treści w tempie swojego kalendarza marketingowego.
Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej
Filmy z premier produktów
Publikuj materiały na start już pierwszego dnia, a nie trzydziestego. Filmy produktowe które wyjaśniają funkcje, pokazują wartość i zwiększają adopcję — tworzone w kilka godzin, a nie tygodni. Aktualizuj je natychmiast, gdy tylko zmienią się funkcje.
Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe produkty na stronę internetową, do e‑maili i mediów społecznościowych jednocześnie w dniu premiery.
Treści w mediach społecznościowych
Zasilaj algorytmy, nie wypalając swojego zespołu. Codzienne treści na TikToku, Instagramie, LinkedInie i YouTube — stała jakość przy ułamku czasu produkcji.
Przykład zastosowania: stwórz tygodniowy zestaw filmów na social media w jedno popołudnie.
Kreacje reklamowe
Przetestuj więcej koncepcji i szybciej znajdź zwycięzców. Generuj warianty reklam do testów A/B bez osobnych sesji zdjęciowych dla każdej kreacji. Różne haki, różne awatary, różne ujęcia — wszystko w jednym procesie.
Przykład zastosowania: Stwórz 10 wersji reklamy do testów kreacji w czasie potrzebnym na przygotowanie jednej tradycyjnej reklamy.
Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do kilku godzin, jednocześnie rozszerzając działalność na ponad 10 nowych języków.
Referencje klientów
Społeczny dowód słuszności na dużą skalę. Twórz treści w formie referencji, które budują zaufanie, bez konieczności uzgadniania terminów z klientami i organizowania nagrań.
Zastosowanie: Twórz wideo z historiami klientów, które pokazują sposoby wykorzystania produktu i osiągane rezultaty w różnych branżach.
Treści wyjaśniające i instruktażowe
Pomóż klientom zrozumieć Twój produkt dzięki filmom instruktażowym i materiałom wyjaśniającym. Aktualizuj je natychmiast, gdy Twój produkt się zmienia — bez potrzeby ponownego nagrywania.
Przykład zastosowania: Zbuduj bibliotekę materiałów wyjaśniających funkcje, które pozostaną aktualne przy każdej aktualizacji produktu.
Globalne kampanie marketingowe
Ta sama kampania na każdym rynku. Lokalizuj kreacje dla międzynarodowych odbiorców bez oddzielnych budżetów produkcyjnych dla każdego regionu.
Przykład zastosowania: uruchamiaj kampanie produktowe jednocześnie na 12 rynkach, wykorzystując wideo kreatywne w lokalnych językach.
Zweryfikowany wynik: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest tworzenie wideo AI na potrzeby marketingu?
Tworzenie wideo z wykorzystaniem AI polega na użyciu sztucznej inteligencji do generowania profesjonalnych filmów marketingowych bez tradycyjnych wymogów produkcyjnych. HeyGen łączy awatary AI, syntezę głosu i automatyczny montaż, aby zamieniać scenariusze w dopracowane materiały wideo — bez potrzeby użycia kamer, studiów czy ekip filmowych. Zespoły marketingowe mogą tworzyć filmy produktowe, treści na social media i kreacje reklamowe w kilka minut zamiast tygodni.
Jak mogę tworzyć filmy marketingowe bez zespołu produkcyjnego?
Napisz swój scenariusz lub pozwól, aby HeyGengenerator scenariuszy AIstworzył go na podstawie Twojego briefu. Wybierz awatara AI jako prezentera na ekranie, dobierz głos i styl wizualny, a następnie wygeneruj wideo. Cały proces zajmuje kilka minut i nie wymaga żadnego doświadczenia produkcyjnego. Dla spójności marki możeszsklonować swojego rzecznikaaby jego cyfrowy sobowtór mógł reprezentować Twoją markę we wszystkich treściach.
Czy mogę tworzyć filmy do mediów społecznościowych na wiele platform?
Tak — HeyGen umożliwia eksport w wielu proporcjach obrazu z jednego projektu. Stwórz materiał raz, a następnie wyeksportuj go w formacie 16:9 na YouTube, 9:16 na TikToka i Instagram Reels oraz 1:1 na posty w głównym feedzie Instagrama. Nie musisz tworzyć treści od nowa dla każdej platformy ani zarządzać wieloma procesami produkcyjnymi.
Jak działa wielojęzyczne wideo marketingowe?
Utwórz swój materiał marketingowy w języku głównym, a następnie skorzystaj z funkcji translation feature HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu głos Twojej marki brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (tak aby ruch warg odpowiadał przetłumaczonemu dźwiękowi). Uruchamiaj globalne kampanie z jednego materiału źródłowego.
Czy mogę tworzyć treści w stylu UGC za pomocą HeyGen?
Stwórz swoje szkolenie z zakresu compliance raz, w języku głównym. Następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu prezenter brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (tak aby ruchy warg odpowiadały przetłumaczonemu dźwiękowi). Twoja hiszpańska wersja brzmi jak naturalny hiszpański, a nie jak zdubbingowany angielski.
Jak mogę zachować spójność marki we wszystkich filmach?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów ds. zgodności w firmach, które pracują z wrażliwą dokumentacją polityk, HeyGen oferuje dedykowane przestrzenie robocze z integracją SSO oraz scentralizowanym zarządzaniem użytkownikami. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Czy mogę personalizować filmy dla poszczególnych odbiorców?
Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Utwórz jeden szablon, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji dla marketingu opartego na kluczowych klientach (account-based marketing), działań sprzedażowych lub kampanii angażujących klientów. Videoimagem stworzyło w ten sposób ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev.
Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (powyżej 20 minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja marketingowych materiałów wideo wymaga koordynacji talentów, rezerwacji studia, dni zdjęciowych oraz montażu w postprodukcji — zazwyczaj 2–4 tygodni i budżetu rzędu 5 000–20 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy porównywalnej jakości materiały w kilka minut, za ułamek tej ceny. Gdy kampanie się zmieniają lub treści wymagają aktualizacji, po prostu generujesz je ponownie zamiast organizować nowe nagrania. Zespoły marketingowe raportują 3x szybsze tworzenie treści i znacząco niższe koszty produkcji.
Czy cały mój zespół marketingowy może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen for Business zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których menedżerowie marketingu, twórcy treści i projektanci mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają wszystkim dostęp do zatwierdzonych elementów marki. Funkcje administracyjne pozwalają zarządzać uprawnieniami, monitorować wykorzystanie i dbać o spójność marki we wszystkich materiałach tworzonych przez zespół.
Jakie rodzaje filmów marketingowych mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo marketingowego: premiery produktów, filmy wyjaśniające, treści na media społecznościowe, kreacje reklamowe, referencje klientów, poradniki wideo, ogłoszenia firmowe, promocje wydarzeń, treści wideo do e‑maili i wiele więcej. Jeśli potrafisz to napisać w formie scenariusza, HeyGen może to wyprodukować — w dowolnym języku, na każdy kanał.
Czy moje treści marketingowe są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów marketingowych w przedsiębiorstwach, które pracują z wrażliwymi materiałami kampanii lub nieujawnionymi informacjami o produktach, HeyGen oferuje dedykowane przestrzenie robocze z integracją SSO i scentralizowanym zarządzaniem dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Zacznij tworzyć filmy marketingowe już dziś
Przestań czekać tygodniami na treści, które powinny być gotowe jutro. Twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i skaluj produkcję treści bez zwiększania zespołu ani budżetu. Dołącz do zespołów marketingowych w HubSpot, Ogilvy i Publicis, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia swoich materiałów.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Nie potrzebujesz doświadczenia w produkcji
- Możesz zrezygnować w każdej chwili