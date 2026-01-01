Filmy z premier produktów Publikuj materiały na start już pierwszego dnia, a nie trzydziestego. Filmy produktowe które wyjaśniają funkcje, pokazują wartość i zwiększają adopcję — tworzone w kilka godzin, a nie tygodni. Aktualizuj je natychmiast, gdy tylko zmienią się funkcje. Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe produkty na stronę internetową, do e‑maili i mediów społecznościowych jednocześnie w dniu premiery.

Treści w mediach społecznościowych Zasilaj algorytmy, nie wypalając swojego zespołu. Codzienne treści na TikToku, Instagramie, LinkedInie i YouTube — stała jakość przy ułamku czasu produkcji. Przykład zastosowania: stwórz tygodniowy zestaw filmów na social media w jedno popołudnie.

Kreacje reklamowe Przetestuj więcej koncepcji i szybciej znajdź zwycięzców. Generuj warianty reklam do testów A/B bez osobnych sesji zdjęciowych dla każdej kreacji. Różne haki, różne awatary, różne ujęcia — wszystko w jednym procesie. Przykład zastosowania: Stwórz 10 wersji reklamy do testów kreacji w czasie potrzebnym na przygotowanie jednej tradycyjnej reklamy. Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do kilku godzin, jednocześnie rozszerzając działalność na ponad 10 nowych języków.

Referencje klientów Społeczny dowód słuszności na dużą skalę. Twórz treści w formie referencji, które budują zaufanie, bez konieczności uzgadniania terminów z klientami i organizowania nagrań. Zastosowanie: Twórz wideo z historiami klientów, które pokazują sposoby wykorzystania produktu i osiągane rezultaty w różnych branżach.

Treści wyjaśniające i instruktażowe Pomóż klientom zrozumieć Twój produkt dzięki filmom instruktażowym i materiałom wyjaśniającym. Aktualizuj je natychmiast, gdy Twój produkt się zmienia — bez potrzeby ponownego nagrywania. Przykład zastosowania: Zbuduj bibliotekę materiałów wyjaśniających funkcje, które pozostaną aktualne przy każdej aktualizacji produktu.