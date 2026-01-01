background leftbackground right
Spersonalizowane wideoLokalizacjaEnterprise

Jak Publicis Groupe wykorzystało HeyGen do spersonalizowania 100 000 podziękowań

BRANŻA:Enterprise
DZIAŁ:Lokalizacja
LOKALIZACJA:🌍 Paryż, Francja
Zobacz, jakie rezultaty HeyGen może dla Ciebie osiągnąć.
Dowiedz się więcej

Wykorzystaj narzędzia HeyGen, aby tworzyć filmy z cyfrowymi awatarami.

Założona w 1926 roku grupa Publicis Groupe jest obecnie drugą co do wielkości grupą komunikacyjną na świecie oraz liderem w obszarze marketingu, komunikacji i cyfrowej transformacji biznesu. Każdego roku najwyższe kierownictwo dokłada wszelkich starań, aby przygotować okolicznościowy film z podziękowaniami dla pracowników.

Dla Publicis Groupe rok 2023 był rokiem wielu premier. Firma osiągnęła rekordowe wyniki finansowe i była najlepiej notowaną agencją na giełdzie, z 41% wzrostem ceny akcji. Był to także rok rewolucji AI, która stała się niesamowitym narzędziem, gdy jest kierowana ludzką kreatywnością. Nic więc dziwnego, że wykorzystali AI, aby stworzyć najlepsze podziękowania w historii.

Korzystając z HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs i innych narzędzi, Publicis Groupe stworzyła cyfrowego awatara swojego CEO, Arthura Sadouna, i wysłała 100 000 podziękowań w formie wideo do każdego pracownika. Każdy film był spersonalizowany, aby uhonorować ich zainteresowania i pasje. Ten projekt na zawsze zmienił sposób, w jaki Publicis Groupe postrzega rolę AI w kreatywności. Nie chodziło o technologię. Chodziło o to, by każdy człowiek poczuł się dostrzeżony.

Zacznij tworzyć wideo z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnemu wideo AI.

Umów spotkanie
CTA background