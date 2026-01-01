Zlokalizowane kampanie wideo, które trafiają do odbiorców na każdym rynku
Uruchamiaj wielojęzyczne kampanie wideo na rynkach globalnych bez lokalnych zespołów produkcyjnych i opóźnień związanych z tłumaczeniami. Jedno nagranie wideo zamienia się w ponad 175 zlokalizowanych wersji z naturalnie brzmiącym klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Skaluj międzynarodowy marketing bez zwiększania budżetów.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Problem marketingowy
Zobacz, jak zespoły marketingowe takie jak Twój skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki innowacyjnej platformie do generowania wideo AI z tekstu.
Globalne wąskie gardło marketingowe
Twój produkt sprzedaje się w 15 krajach, ale kampanie marketingowe startują wyłącznie po angielsku. Rynki zagraniczne dostają ogólne treści z napisami – jeśli w ogóle mają szczęście. Wiesz, że treści w języku ojczystym działają lepiej, ale tworzenie zlokalizowanych kampanii wideo oznacza osobną produkcję dla każdego rynku. Tradycyjna lokalizacja wideo kosztuje od 3 000 do 8 000 dolarów za język. Kampania na 10 rynkach to wydatek 30 000–80 000 dolarów jeszcze przed budżetem mediowym. Zespoły regionalne czekają miesiącami, aż centrala stworzy treści, a potem kolejne tygodnie na tłumaczenie. Zanim Twoja kampania po hiszpańsku wystartuje, angielska jest już nieaktualna. Dubbing brzmi sztucznie. Napisy wymuszają oglądanie z dźwiękiem. Twoje międzynarodowe kampanie osiągają słabsze wyniki nie dlatego, że przekaz jest zły, ale dlatego, że sposób jego podania wydaje się obcy.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen przekształca jedną kampanię wideo w nieograniczoną liczbę zlokalizowanych wersji z naturalnie brzmiącym klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Stwórz kampanię raz, w swoim głównym języku. Jedno kliknięcie tłumaczy ją na hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, mandaryński, arabski i ponad 170 innych języków. Twój awatar mówi płynnie w lokalnym języku na każdym rynku, bez sztucznego dubbingu. Klonowanie głosu oddaje ton i styl wypowiedzi prezentera w każdym języku. Synchronizacja ruchu ust dopasowuje ruchy warg do przetłumaczonego dźwięku. Dostosuj przekaz do każdego rynku: regionalne ceny, lokalna waluta, oferty specyficzne dla danego rynku. Uruchom wszystkie rynki jednocześnie. Koniec z etapowymi wdrożeniami. Aktualizacje są wdrażane natychmiast na wszystkich rynkach.
Wszystko, czego zespoły marketingowe potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do generowania wideo AI z tekstu.
Ponad 175 języków lokalizacji
Przekształcaj kampanie wideo w wersje w językach ojczystych dla dowolnego rynku na świecie. Hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, japoński, mandaryński, koreański, arabski, hindi i ponad 165 innych języków. Naturalne klonowanie głosu, a nie robotyczne syntezatory mowy. Twoja kampania brzmi jak profesjonalnie wyprodukowana na każdy rynek. Opcje regionalnych dialektów gwarantują dopasowanie do rynku: hiszpański latynoamerykański dla Meksyku, hiszpański europejski dla Hiszpanii.
Ponad 175 języków i regionalnych dialektów
Naturalna synteza głosu dla każdego języka
Zachowane emocje i akcentowanie
Wybór regionalnego akcentu
Klonowanie głosu z zachowaniem kulturowej autentyczności
Klonowanie głosu zachowuje cechy głosowe Twojego prezentera we wszystkich językach. Ten sam ton, ta sama energia, ta sama osobowość marki, naturalnie dopasowana do każdego języka. Wersja hiszpańska oddaje ekspresję, japońska respektuje biznesową formalność, a francuska zachowuje wyrafinowanie. Każda lokalizacja brzmi kulturowo autentycznie, a nie jak oczywiste tłumaczenie.
Klonowanie głosu we wszystkich językach
Zachowaj osobowość prezentera na całym świecie
Kulturowe dostosowanie sposobu przekazu
Autentyczne lokalne odczucie na każdym rynku
Technologia synchronizacji ruchu ust
Zaawansowana synchronizacja ruchu ust dopasowuje ruchy ust awatara do przetłumaczonego dźwięku w każdym języku. Hiszpańskie słowa odpowiadają hiszpańskim ruchom ust. Japońskie frazy odpowiadają japońskiej artykulacji. Widzowie widzą naturalną mowę, a nie oczywiste niedopasowanie dubbingu. To kluczowe dla zaufania odbiorców i profesjonalnej prezentacji na całym świecie.
Synchronizacja ruchu ust we wszystkich 175+ językach
Naturalny ruch ust dla każdego języka
Eliminuje efekt dubbingu
Profesjonalna prezentacja na całym świecie
Dostosowanie regionalne
Lokalizacja wykracza poza samo tłumaczenie. Dostosuj treści do każdego rynku: regionalne ceny, lokalna waluta, oferty specyficzne dla danego rynku, lokalizacje biur regionalnych, lokalne partnerstwa, wymagania zgodności. Twoja kampania w USA pokazuje ceny w dolarach i biuro w Nowym Jorku. Hiszpańska kampania pokazuje ceny w euro i biuro w Madrycie. Każdy rynek otrzymuje odpowiednie, dopasowane lokalnie treści.
Regionalne ceny i waluty
Oferty dostosowane do rynku
Lokalne dane kontaktowe
Dostosowanie wydarzeń kulturalnych
Jednoczesne wejścia na wiele rynków
Uruchamiaj kampanie jednocześnie na wszystkich rynkach. Koniec z etapowymi wdrożeniami. Globalne wprowadzenie produktu? Każdy rynek startuje w tym samym czasie z kampaniami w lokalnym języku. Promocja z okazji Black Friday? Wszystkie regiony wchodzą na żywo równocześnie. Przewaga szybkości nad konkurencją na każdym rynku.
Globalne premiery tego samego dnia
Brak opóźnień regionalnych
Wszystkie rynki jednocześnie
Globalny impet rośnie
Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach
Utwórz swoją główną kampanię
Opracuj swoją kampanię wideo w swoim głównym języku. Napisz scenariusz przekazu, wybierz awatara AI, zaprojektuj elementy wizualne i dodaj zasoby marki. To stanie się bazą dla wszystkich zlokalizowanych wersji. Sztuczna inteligencja HeyGen pomaga ustrukturyzować komunikację z myślą o dostosowaniu do różnych kultur.
Dostosuj do rynków docelowych
Wybierz docelowe rynki i języki. Hiszpański dla Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Francuski dla Francji i Quebecu. Niemiecki dla regionu DACH. Portugalski dla Brazylii. Japoński, mandaryński, arabski oraz dowolne kombinacje ponad 175 języków. HeyGen automatycznie tworzy wersje w językach ojczystych z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Dodaj dostosowania specyficzne dla rynku: regionalne ceny, lokalne oferty, dane kontaktowe.
Uruchamiaj i optymalizuj globalnie
Uruchamiaj zlokalizowane kampanie jednocześnie na wszystkich rynkach. Prześlij je na platformy społecznościowe dla każdego regionu. Prowadź płatne kampanie reklamowe w lokalnych językach. Śledź wyniki dla poszczególnych rynków. Optymalizuj działania na podstawie danych specyficznych dla danego rynku. Aktualizuj kampanie globalnie w razie potrzeby
Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej
Globalne premiery produktów
Wprowadzaj produkty jednocześnie na wszystkie rynki międzynarodowe dzięki kampaniom w językach native speakerów. Koniec z regionami czekającymi miesiącami. Każdy rynek startuje pierwszego dnia z profesjonalnymi, naturalnie brzmiącymi kampaniami budującymi globalną rozpoznawalność.
Przykład zastosowania: firma SaaS globalnie wprowadza nową funkcję swojej platformy. Lokalizuje ją na 12 języków obejmujących kluczowe rynki. Wszystkie rynki startują jednocześnie. Globalna adopcja jest 3 razy szybsza niż przy stopniowych wdrożeniach.
Wejście na rynki regionalne
Wejdź na nowe rynki z wiarygodnością, korzystając z lokalizowanych wideo z opiniami klientów które budują zaufanie dzięki historiom klientów w ich ojczystym języku.
Przykład zastosowania: marka e-commerce wchodzi na rynki europejskie. Lokalizuje treści na język niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. Jednocześnie startuje na całym rynku europejskim. Przychody z Europy osiągają 40% przychodów z rynku USA w ciągu 6 miesięcy.
Kampanie sezonowe i świąteczne
Dostosuj sezonowe kampanie do lokalnych świąt i wydarzeń kulturowych. Black Friday w USA, Singles Day w Chinach, Diwali w Indiach. Każdy region otrzymuje kulturowo dopasowane kampanie sezonowe, zintegrowane z lokalnymi świętami i porami roku na danej półkuli.
Przykład zastosowania: marka modowa tworzy sezonowe kampanie i lokalizuje je pod kątem regionalnych pór roku, świąt i wydarzeń kulturalnych. Globalne przychody z kampanii sezonowych rosną o 55% dzięki kampaniom dopasowanym do specyfiki poszczególnych regionów.
Zweryfikowany wynik: marki e‑commerce odnotowują o 48% wyższe współczynniki konwersji dzięki zlokalizowanym treściom wideo w porównaniu ze stronami wyłącznie w języku angielskim.
Lokalizacja dla e‑commerce i handlu detalicznego
Skaluj wideo marketing e‑commerce na rynkach międzynarodowych. Twórz filmy produktowe dostosowane do każdego regionu, prezentujące lokalne ceny, metody płatności i informacje o wysyłce. Buduj zaufanie kupujących dzięki lokalnie dopasowanym informacjom zakupowym.
Przykład zastosowania: marka elektroniki użytkowej lokalizuje prezentacje produktów na 15 języków, obejmując rynki Amazon na całym świecie. Międzynarodowe przychody rosną o 67% rok do roku.
Płatne reklamy na różnych rynkach
Skaluj płatne kampanie w mediach społecznościowych i reklamę cyfrową na rynkach międzynarodowych dzięki zlokalizowanym reklamom wideo. Reklamy na TikToku, Instagramie, Facebooku i YouTube w lokalnych językach. Testuj kreacje reklamowe na różnych rynkach. Skaluj najlepiej działające reklamy w całych regionach.
Przykład zastosowania: marka DTC prowadzi kampanie reklamowe na 10 rynkach. Tworzy 5 koncepcji i lokalizuje każdą na 10 języków. Testuje je na wszystkich rynkach. Międzynarodowy ROAS rośnie o 40%, a CAC spada o 35%.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest tworzenie wideo AI na potrzeby marketingu?
Zlokalizowany marketing wideo dostosowuje treści wideo do konkretnych języków, regionów i kultur. Obejmuje nie tylko tłumaczenie, ale też uwzględnienie niuansów kulturowych, regionalne dopasowanie, natywną narrację głosową oraz lokalną relewancję. Wiele marek łączy lokalizację z formatami nastawionymi na wyniki, takimi jak reklamy wideo UGC, aby zwiększać efektywność międzynarodowych kampanii płatnych.
Czym są kampanie wielojęzyczne?
Kampanie wielojęzyczne to działania marketingowe prowadzone jednocześnie w wielu językach. Zamiast marketingu wyłącznie po angielsku, kampanie wielojęzyczne docierają do zróżnicowanych odbiorców z treściami w ich ojczystym języku. HeyGen generuje wielojęzyczne filmy kampanijne z pojedynczej treści źródłowej, wykorzystując klonowanie głosu, aby zapewnić naturalne brzmienie w każdym języku.
Na ile języków można przeprowadzić lokalizację?
HeyGen obsługuje ponad 175 języków, w tym hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, mandaryński, japoński, koreański, arabski, hindi, rosyjski, turecki i ponad 165 innych. Wybór regionalnych dialektów zapewnia komunikację dopasowaną do danego rynku. Hiszpański latynoamerykański różni się od hiszpańskiego europejskiego. Portugalski brazylijski różni się od portugalskiego europejskiego.
Czy klonowanie głosu działa we wszystkich językach?
Tak. Funkcja klonowania głosu w HeyGen działa we wszystkich ponad 175 obsługiwanych językach. Klonowanie głosu odwzorowuje cechy głosu prezentera i naturalnie dopasowuje się do każdego języka docelowego. Jakość pozostaje spójna we wszystkich językach, z naturalnym, ludzkim brzmieniem.
Czym jest synchronizacja ruchu ust i dlaczego ma znaczenie?
Synchronizacja ruchu warg dopasowuje ruchy ust awatara do mówionego dźwięku w każdym języku. Prawidłowa synchronizacja zapewnia naturalne wrażenia z oglądania. Słaba synchronizacja sygnalizuje niską jakość dubbingu i obniża wiarygodność. Lip-sync HeyGen gwarantuje naturalne ruchy ust idealnie dopasowane do dźwięku w każdym języku.
Czy możecie uruchomić kampanie jednocześnie na wszystkich rynkach?
Tak. HeyGen umożliwia prawdziwie równoczesne globalne premiery. Stwórz kampanię główną. Zlokalizuj ją tego samego dnia na wszystkie języki docelowe. Wdrażaj jednocześnie na wszystkich rynkach. Premiery produktów, kampanie sezonowe i oferty promocyjne startują globalnie w tym samym momencie.
Czy możecie dostosowywać kampanie do poszczególnych rynków, wykraczając poza samą tłumaczenie?
Tak. Dostosowanie regionalne obejmuje ceny w lokalnej walucie, oferty specyficzne dla danego rynku, lokalizacje regionalnych biur, wzmianki o lokalnych partnerstwach, zgodność z lokalnymi przepisami, kulturowe dopasowanie materiałów wizualnych oraz odniesienia do regionalnych wydarzeń.
Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (powyżej 20 minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.
Poznaj więcej rozwiązań
Use Cases
Tools
Historie klientów
Zacznij tworzyć filmy marketingowe już dziś
Przestań czekać tygodniami na treści, które powinny być gotowe jutro. Twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i skaluj produkcję treści bez zwiększania zespołu ani budżetu. Dołącz do zespołów marketingowych w HubSpot, Ogilvy i Publicis, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia swoich materiałów.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Nie potrzebujesz doświadczenia w produkcji
- Anuluj w dowolnym momencie