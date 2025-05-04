Stwórz samouczek wideo AI ze skryptu w kilka minut

Zacznij od skryptu, prezentacji slajdów lub nagrania ekranu i twórz dopracowane filmy instruktażowe z HeyGen. Automatycznie generuj lektora, napisy, sekwencje scen oraz eksporty gotowe pod różne platformy, aby zespoły mogły szybciej publikować szkolenia, dema i materiały typu how‑to – bez kamer i ręcznej edycji na osi czasu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ruchu ust zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Szybkie moduły wdrażania pracowników

Szybkie moduły wdrażania pracowników

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

Prezentacje produktu i samouczki funkcji

Prezentacje produktu i samouczki funkcji

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

Klipy do edukacji i wsparcia klientów

Klipy do edukacji i wsparcia klientów

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

Moduły kursu i treści e‑learningowe

Moduły kursu i treści e‑learningowe

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

Mikroszkolenia i wsparcie w pracy

Mikroszkolenia i wsparcie w pracy

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

Wielojęzyczne szkolenia i certyfikacja

Wielojęzyczne szkolenia i certyfikacja

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator samouczków wideo AI

HeyGen łączy generowanie oparte na scenariuszu, precyzyjną narrację oraz sprawdzone wzorce projektowania materiałów szkoleniowych, aby szybko tworzyć profesjonalne filmy instruktażowe. Od modułów kursów po krótkie wideo‑wyjaśnienia — zespoły mogą skalować szkolenia, zachowując spójność jakości, marki i dostępności dzięki kreatorowi filmów instruktażowych.

Rozpocznij za darmo
Szybkie tworzenie lekcji

Zmieniaj tekst lub slajdy w gotowe do użycia lekcje wideo w kilka minut. HeyGen tworzy scenariusze scen, dopasowuje czas narracji i składa materiały wizualne, dzięki czemu zespoły szkoleniowe mogą pominąć nagrania i ręczną edycję.

Studyjna jakość dźwięku bez studia

HeyGen automatycznie dobiera oświetlenie, ruch kamery i wyraźne lektorskie nagrania głosowe, dzięki czemu filmy instruktażowe wyglądają i brzmią profesjonalnie, bez potrzeby produkcji na planie.

Stworzone z myślą o skalowaniu i lokalizacji

Masowo generuj wiele lekcji, tłumacz skrypty za pomocą tłumacza wideo i twórz dopasowane językowo lektorskie ścieżki dźwiękowe oraz napisy, aby szkolenia mogły być wdrażane globalnie bez ponownego nagrywania.

Inteligentne tworzenie scenariuszy kursów i segmentacja

Przygotuj konspekt lekcji lub wklej pełny skrypt, a HeyGen automatycznie podzieli go na sceny, nagłówki i wskazówki czasowe. System zaproponuje cele edukacyjne, podzieli treści na przystępne mikro‑lekcje oraz doda znaczniki quizów lub wezwań do działania (CTA), dzięki czemu każdy tutorial będzie zgodny ze sprawdzonym modelem dydaktycznym i gotowy do publikacji.

Rozpocznij za darmo →
An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

Naturalne lektorskie nagrania głosowe i zsynchronizowane napisy

Generuj naturalnie brzmiącą narrację w wielu językach i akcentach. HeyGen zapewnia precyzyjną synchronizację ruchu ust, gdy wykorzystywani są prezenterzy na ekranie, automatycznie tworzy napisy oraz eksportuje pliki SRT lub napisy wgrane na stałe, aby zapewnić dostępność i zgodność z systemami LMS. Dzięki temu uczestnicy szkoleń otrzymują wyraźny dźwięk oraz przeszukiwalne transkrypcje.

Rozpocznij za darmo →
A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

Kompozycja wizualna i inteligentne ujęcia b-roll

HeyGen przekształca slajdy, zrzuty ekranu i ujęcia produktu w dynamiczne sceny z ruchem kamery, zbliżeniami i proponowanymi ujęciami b-roll. Platforma wygładza przejścia z obrazu do wideo, nakłada fragmenty kodu lub wyróżnienia oraz dopasowuje tempo do narracji, dzięki czemu prezentacje i dema pozostają angażujące i łatwe do śledzenia.

Rozpocznij za darmo →
A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

Zbiorcze tworzenie, wersjonowanie i eksporty do LMS

Twórz setki wariantów lekcji z arkuszy kalkulacyjnych lub bibliotek treści, korzystając z pracy wsadowej, aby usprawnić proces tworzenia wideo. HeyGen przechowuje zestawy identyfikacji wizualnej, szablony i historię wersji oraz eksportuje pakiety SCORM, LTI, MP4 i napisy, co umożliwia łatwe przesyłanie do systemów LMS i dystrybucję między platformami z wykorzystaniem jego możliwości tworzenia wideo.

Rozpocznij za darmo →
A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z generatora samouczków wideo AI

Twórz kompletne filmy instruktażowe w czterech prostych krokach – od treści po gotowe materiały dla uczących się.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Prześlij swoje materiały lub wklej krótki opis

Prześlij slajdy, nagrania ekranu, dokument lub krótki skrypt. HeyGen przeanalizuje strukturę i wyodrębni kluczowe punkty, aby zbudować konspekt lekcji.

Krok 2

Wybierz styl, głos i tempo

Wybierz typ prezentera, model głosu, długość nagrania i motyw wizualny. Zastosuj swój zestaw identyfikacji wizualnej, aby każdy film używał właściwych czcionek, kolorów i nakładek.

Krok 3

Podglądaj, edytuj i dodawaj interaktywne elementy

Przejrzyj wygenerowane wersje, dopracuj skrypty, wstaw quizy lub wyróżnienia i wygeneruj alternatywne ujęcia. Edycje są automatycznie stosowane we wszystkich wariantach, co oszczędza czas.

Krok 4

Eksportuj i publikuj swoje wideo dla uczestników.

Eksportuj pliki SCORM, LTI, MP4 oraz napisy lub publikuj bezpośrednio w systemie LMS. Korzystaj z eksportu wsadowego, aby wdrażać całe biblioteki kursów i śledzić postępy uczestników.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest samouczek wideo oparty na AI i w jaki sposób HeyGen go tworzy?

Samouczek wideo oparty na AI to lekcja wideo generowana z tekstu, slajdów lub nagrań ekranu przy użyciu zautomatyzowanego tworzenia scenariusza, narracji i kompozycji scen za pomocą generatora wideo. HeyGen wykorzystuje Twoje materiały źródłowe, opracowuje strukturę lekcji, tworzy lektora i napisy oraz składa materiały wizualne w gotowe do publikacji filmy instruktażowe, korzystając z zaawansowanych technik tworzenia wideo, bez ręcznego nagrywania.

Czy potrzebuję umiejętności nagrywania lub specjalnego sprzętu, aby tworzyć filmy instruktażowe?

Nie. HeyGen tworzy profesjonalne filmy instruktażowe bez użycia kamer i kabin dźwiękowych. Jeśli wolisz, możesz przesłać własne nagrania, ale text to video i image to video w HeyGen pozwalają generować dopracowane lekcje z istniejących materiałów za pomocą jego generatora wideo.

Jak dokładne są generowane skrypty i narracja?

HeyGen, narzędzie oparte na AI, tworzy nastawione na konwersję skrypty na podstawie Twoich danych wejściowych i może generować naturalnie brzmiące nagrania lektorskie w wielu językach. Skrypty można edytować, a HeyGen obsługuje klonowanie głosu i dobór tonu, dzięki czemu narracja pasuje do Twojego stylu prowadzenia szkoleń.

Czy mogę dodawać quizy i testy do samouczków?

Tak, możesz skorzystać z edytora wideo, aby wprowadzić dodatkowe ulepszenia. HeyGen obsługuje generowanie pytań quizowych i kryteriów oceniania na podstawie treści lekcji. Mogą one zostać osadzone w przebiegu wideo lub wyeksportowane jako elementy zgodne z systemami LMS do śledzenia postępów i oceniania.

Jakie formaty eksportu i integracje z systemami LMS są obsługiwane?

Opcje eksportu obejmują pliki wideo MP4, napisy SRT/VTT, pakiety SCORM oraz eksporty gotowe do LTI. HeyGen integruje się z popularnymi platformami LMS i obsługuje masowe przesyłanie plików dla rozbudowanych katalogów kursów.

Jak działa lokalizacja w przypadku szkoleń wielojęzycznych?

Użyj tłumacza wideo do tłumaczenia skryptów, ponownego generowania lektora w językach docelowych i tworzenia zsynchronizowanych napisów. HeyGen dostosowuje timing i synchronizację ruchu ust tam, gdzie to możliwe, aby zlokalizowane lekcje brzmiały jak rodzime.

Czy mogę zachować spójność marki we wszystkich samouczkach?

Tak. Prześlij zestaw materiałów brandingowych z logo, czcionkami i paletami kolorów. HeyGen zastosuje je automatycznie oraz obsługuje szablony i zablokowane elementy, aby zachować spójność warstwy wizualnej i przekazu lekcji.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie filmu instruktażowego?

Proste mikro-lekcje renderują się w ciągu kilku minut, natomiast dłuższe moduły wieloscenowe mogą zajmować więcej czasu w zależności od długości i złożoności. Zlecenia wsadowe dla wielu lekcji są uruchamiane równolegle, dzięki czemu obsługa dużych katalogów jest wydajna i tworzenie treści wideo staje się łatwiejsze.

Czy generowane samouczki wideo nadają się do szkoleń certyfikacyjnych lub z zakresu zgodności?

Tak. HeyGen tworzy lekcje z napisami, w wielu wersjach językowych i możliwe do eksportu, które spełniają wymagania w zakresie dostępności i śledzenia. Skorzystaj z eksportu metadanych i śledzenia ukończenia, aby wspierać proces certyfikacji i spełniać wymagania audytowe.

Kto jest właścicielem treści stworzonych za pomocą HeyGen?

Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich filmów i materiałów, które tworzysz. HeyGen korzysta z licencjonowanych zasobów, a wygenerowane materiały są udostępniane do użytku komercyjnego i edukacyjnego. Upewnij się, że wszelkie treści stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie prawa do wykorzystania w Twoim kreatorze wideo z samouczkami.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background