Narzędzie AI do błyskawicznego tworzenia osobistych klonów wideo

Sklonuj siebie za pomocą AI i twórz filmy bez każdorazowego nagrywania. Zamieniaj tekst na wideo, które wygląda i brzmi jak Ty, korzystając z cyfrowej wersji siebie, dostarczającej spójne komunikaty we wszystkich treściach, aktualizacjach i komunikacji.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu

Rozpocznij za darmo
Wybierz awatara
Synchronizacja ust z dźwiękiem zostanie zastosowana po wygenerowaniu
Wpisz swój skrypt
Wpisz tekst w dowolnym języku
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Aktualizacje od założycieli i kadry zarządzającej

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

Dostarczanie treści edukacyjnych

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

Filmy sprzedażowe i prospektingowe

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

Szkolenia wewnętrzne i onboarding

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

Tworzenie treści przez twórców

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

Globalna komunikacja

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do klonowania siebie

HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości, realistyczne wideo w kilka minut. Zacznij od zgrubnego pomysłu, dopracowanego scenariusza lub nawet kilku punktów w formie listy. HeyGen generuje realistyczne sceny z mówiącymi postaciami z zaawansowaną kontrolą, dzięki czemu możesz przejść od słów do gotowego wideo bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.

Rozpocznij za darmo
Jedna wersja Ciebie, nieskończona liczba filmów

Stwórz jednego klona i wykorzystuj go w wielu filmach. Aktualizuj scenariusze zamiast za każdym razem ustawiać kamerę, aby stworzyć swoją wersję AI.

Spójna obecność na dużą skalę

Twoje sklonowane filmy zachowują ten sam głos AI, wygląd i sposób prezentacji we wszystkich kanałach, zespołach i językach.

Stworzone z myślą o realnych potrzebach produkcyjnych

Proces tworzenia własnego klona AI jest przeznaczony do powtarzalnych treści, a nie jednorazowych eksperymentów czy filmów nowinkowych, co zapewnia większą efektywność przy tworzeniu wideo AI.

Awatar zdjęciowy AI i animacja postaci

Ożywiaj portrety, zdjęcia całej sylwetki i awatary realistycznymi gestami. Ten generator obrazów analizuje mimikę i dodaje naturalną animację twarzy z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji, tworząc angażujące efekty wideo.

Rozpocznij za darmo →
image to video

Szybkie tworzenie wideo ze zdjęć

Prześlij obraz, dodaj swój skrypt i kliknij „generuj wideo”. HeyGen zajmie się resztą. Zamieniaj zdjęcia w zachwycające filmy w kilka sekund, w wysokiej jakości. To idealne narzędzie do konwersji obrazu na wideo dla osób, które potrzebują szybkiego tworzenia filmów na dużą skalę.

Rozpocznij za darmo →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Głos, muzyka i napisy w jednym procesie

Generuj filmy z wbudowanymi głosami i muzyką. Twórz mówiące awatary z napisami zsynchronizowanymi z dźwiękiem. Dodawaj warstwy audio bez potrzeby korzystania z osobnych narzędzi. Obsługuje wiele formatów i rozdzielczości wideo.

Rozpocznij za darmo →
Voice cloning

Elastyczne style i kontrola ruchu

Dostosuj długość wideo, proporcje obrazu i tempo. Kieruj przejściami za pomocą poleceń tekstowych, takich jak „powolne przesunięcie kamery” czy „zbliżenie na obiekt”. To narzędzie do generowania wideo daje Ci pełną kontrolę bez potrzeby nauki obsługi.

Rozpocznij za darmo →
motion graphics photos to video

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy film, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z narzędzia AI Clone Yourself

Twórz filmy ze swoim klonem AI w czterech prostych krokach, zaprojektowanych do wielokrotnego wykorzystania.

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Utwórz swojego klona

Dostarcz krótki wzorzec wideo i głosowy. HeyGen tworzy awatara AI, który wiernie Cię odwzorowuje.

Krok 2

Dodaj swój skrypt

Wpisz lub wklej tekst, który chcesz przekazać. System automatycznie dopasuje tempo i sposób jego odczytania.

Krok 3

Wybierz styl i język

Wybierz układ wizualny, ton i język. Klon dostosuje się, jednocześnie zachowując spójność Twojej tożsamości.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wyrenderuj wideo, a następnie pobierz je lub udostępnij. W każdej chwili możesz zaktualizować skrypt, aby wygenerować nową wersję.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co oznacza stworzenie swojego klona AI?

Sklonowanie siebie za pomocą AI oznacza stworzenie swojej cyfrowej wersji, która potrafi generować filmy z tekstu za pomocą generatora wideo AI. Dzięki temu możesz pojawiać się na ekranie bez ręcznego nagrywania każdego filmu.

Czy muszę nagrywać każdy film?

Nie. Tworzysz klona tylko raz, a potem generujesz nowe filmy, edytując tekst. Dzięki temu unikasz powtarzających się nagrań i dubli.

Jak bardzo realistyczny jest klon?

Klon AI jest zaprojektowany tak, aby wyglądał i brzmiał jak Ty, z naturalną dykcją i spójnymi ruchami odpowiednimi do profesjonalnych nagrań wideo, dzięki czemu idealnie nadaje się do YouTube.

Czy mogę używać tego samego klona w różnych językach?

Tak. Jeden klon może mówić w wielu językach, zachowując ten sam wygląd i cechy głosu.

Czy to nadaje się do profesjonalnego użytku?

Tak. Wiele zespołów korzysta z procesów z wykorzystaniem klonów AI do celów edukacyjnych, szkoleń, przekazywania informacji od kadry zarządzającej oraz tworzenia treści.

Czy mogę później zaktualizować filmy?

Możesz edytować skrypt i w dowolnym momencie ponownie wygenerować wideo, bez konieczności ponownego tworzenia układów czy nagrywania materiału.

Czy potrzebuję umiejętności technicznych lub montażowych?

Nie. Proces jest oparty na tekście i zaprojektowany z myślą o użytkownikach nietechnicznych.

Kto najbardziej skorzysta z klonowania siebie?

Założyciele, edukatorzy, twórcy, zespoły sprzedażowe oraz organizacje, które potrzebują spójnej komunikacji wideo, najbardziej korzystają z narzędzi AI do tworzenia własnych klonów.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Zacznij tworzyć z HeyGen

Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.

Get started for free →
CTA background