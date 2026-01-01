Powitaj nowych pracowników angażującymi materiałami onboardingowymi z AI

Silny proces onboardingu przygotowuje pracowników do sukcesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie w kulturę firmy, wyjaśnienie procesów, czy przeprowadzenie szkoleń specyficznych dla zespołu, HeyGen umożliwia zespołom HR szybkie tworzenie filmów onboardingowych bez potrzeby angażowania pełnej ekipy produkcyjnej.

G24.8Ponad 1000 recenzji
Korzyści i wartość

Szybciej wdrażaj pracowników dzięki angażującym doświadczeniom wideo

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

Dowiedz się, jak zespoły HR skalują proces onboardingu

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Jak tworzyć filmy onboardingowe z HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i zacznij tworzyć angażujące, generowane przez AI filmy szkoleniowe onboardingowe w zaledwie kilka minut.

  1. Znajdź idealny szablon wideo
  1. Dodaj skrypty wypowiedzi, awatary i tła
  1. Dostosuj swoje wideo AI
  1. Uatrakcyjnij za pomocą bardziej kreatywnych elementów
  1. Wyeksportuj gotowy film

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest HeyGen i jak można go wykorzystać do szkoleń onboardingowych?

HeyGen to platforma do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, która pomaga firmom szybko tworzyć filmy onboardingowe. Usprawnia szkolenia nowych pracowników, dostarczając skalowalne, dynamiczne treści wideo.

W jaki sposób HeyGen usprawnia tworzenie filmów onboardingowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami?

HeyGen eliminuje potrzebę kosztownej produkcji, prezenterów przed kamerą oraz długiego montażu. Avatar AI w profesjonalny sposób dostarcza treści onboardingowe, skracając czas produkcji i zwiększając ogólną efektywność szkoleń.

Czy mogę dostosować awatary AI, aby odzwierciedlały markę i kulturę mojej firmy?

Oczywiście. HeyGen pozwala dostosować wirtualnego prowadzącego do Twojej marki. Zmieniaj jego wygląd, ton wypowiedzi i skrypt, aby zachować spójność całego procesu onboardingu.

Czy HeyGen można wykorzystać do onboardingu specyficznego dla zespołu?

Zdecydowanie. HeyGen pomaga organizacjom tworzyć spersonalizowane filmy onboardingowe dla konkretnych zespołów, ról lub działów, aby nowo zatrudnione osoby otrzymywały odpowiednie, dopasowane do nich materiały szkoleniowe.

Jak mogę zaktualizować filmy onboardingowe, gdy zmieniają się firmowe zasady?

HeyGen sprawia, że edytowanie filmów jest szybkie i proste. Zmieniaj scenariusze lub warstwę wizualną i generuj treści na nowo w kilka minut — bez konieczności ponownego nagrywania.

Czy filmy onboardingowe HeyGen można wykorzystywać na różnych platformach?

Tak, możesz zoptymalizować filmy HeyGen pod kątem portali HR, platform szkoleniowych lub intranetów. Dzięki temu nowi pracownicy mają łatwy dostęp do szkoleń z dowolnego miejsca.

Jak szybko mogę stworzyć wideo szkoleniowe onboardingowe za pomocą HeyGen?

W zależności od treści i poziomu personalizacji, HeyGen może pomóc Ci stworzyć filmy onboardingowe w ciągu zaledwie kilku godzin, radykalnie skracając typowy czas produkcji.

Czy potrzebuję umiejętności produkcji wideo, aby korzystać z HeyGen do szkoleń onboardingowych?

Wcale nie. Dzięki przyjaznemu dla początkujących interfejsowi HeyGen, pracownicy HR, menedżerowie i trenerzy mogą z łatwością tworzyć filmy onboardingowe bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Jakie rodzaje materiałów onboardingowych najbardziej zyskują dzięki HeyGen?

Idealne do wdrażania nowych pracowników, budowania kultury organizacyjnej, szczegółowych instruktaży dotyczących ról czy szkoleń z zakresu zgodności. W zasadzie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz jasnych, angażujących treści dla nowych pracowników, HeyGen zapewni Ci pełne wsparcie.

Jak zacząć korzystać z HeyGen do tworzenia filmów onboardingowych?

Zarejestruj się w HeyGen, wykorzystaj jego możliwości tworzenia wideo oparte na AI i od razu zacznij tworzyć angażujące filmy onboardingowe dla swoich pracowników.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background