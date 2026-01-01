Silny proces onboardingu przygotowuje pracowników do sukcesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie w kulturę firmy, wyjaśnienie procesów, czy przeprowadzenie szkoleń specyficznych dla zespołu, HeyGen umożliwia zespołom HR szybkie tworzenie filmów onboardingowych bez potrzeby angażowania pełnej ekipy produkcyjnej.
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
Jak tworzyć filmy onboardingowe z HeyGen
HeyGen to platforma do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, która pomaga firmom szybko tworzyć filmy onboardingowe. Usprawnia szkolenia nowych pracowników, dostarczając skalowalne, dynamiczne treści wideo.
HeyGen eliminuje potrzebę kosztownej produkcji, prezenterów przed kamerą oraz długiego montażu. Avatar AI w profesjonalny sposób dostarcza treści onboardingowe, skracając czas produkcji i zwiększając ogólną efektywność szkoleń.
Oczywiście. HeyGen pozwala dostosować wirtualnego prowadzącego do Twojej marki. Zmieniaj jego wygląd, ton wypowiedzi i skrypt, aby zachować spójność całego procesu onboardingu.
Zdecydowanie. HeyGen pomaga organizacjom tworzyć spersonalizowane filmy onboardingowe dla konkretnych zespołów, ról lub działów, aby nowo zatrudnione osoby otrzymywały odpowiednie, dopasowane do nich materiały szkoleniowe.
HeyGen sprawia, że edytowanie filmów jest szybkie i proste. Zmieniaj scenariusze lub warstwę wizualną i generuj treści na nowo w kilka minut — bez konieczności ponownego nagrywania.
Tak, możesz zoptymalizować filmy HeyGen pod kątem portali HR, platform szkoleniowych lub intranetów. Dzięki temu nowi pracownicy mają łatwy dostęp do szkoleń z dowolnego miejsca.
W zależności od treści i poziomu personalizacji, HeyGen może pomóc Ci stworzyć filmy onboardingowe w ciągu zaledwie kilku godzin, radykalnie skracając typowy czas produkcji.
Wcale nie. Dzięki przyjaznemu dla początkujących interfejsowi HeyGen, pracownicy HR, menedżerowie i trenerzy mogą z łatwością tworzyć filmy onboardingowe bez zaawansowanych umiejętności technicznych.
Idealne do wdrażania nowych pracowników, budowania kultury organizacyjnej, szczegółowych instruktaży dotyczących ról czy szkoleń z zakresu zgodności. W zasadzie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz jasnych, angażujących treści dla nowych pracowników, HeyGen zapewni Ci pełne wsparcie.
